Нова вълна от протести се надигна в Иран

В Иран започна нов кръг от масови студентски протести, отбелязващи 40-ия ден в памет на загиналите по време на януарските протести, съобщи Националният съвет за съпротива на Иран на своя уебсайт.

В съобщението се посочва, че протести са се провели и в градовете Машхад, Исфахан и Шираз.

Демонстрациите са били съпроводени с антиправителствени скандирания.

Британският вестник Financial Times също съобщи за протестите в републиката.

„В първия ден от новия академичен семестър ирански студенти от няколко университета организираха антиправителствени протести, сблъсквайки се с проправителствени групи в кампуса“, ​​се казва в материала.

Според журналисти, в събота, 21 февруари, студенти от университетите „Амир Кабир“ и „Шариф“ в Техеран са се събрали в кампуса, скандирайки лозунги срещу иранското правителство. Твърди се, че новата вълна от протести се дължи на влошаващите се отношения между Иран и Съединените щати.