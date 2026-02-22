Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нова вълна от протести се надигна в Иран

22 Февруари, 2026 07:29, обновена 22 Февруари, 2026 07:35 2 184 19

Смята се, че тя се дължи на влошаващите се отношения между ислямската република и Съединените щати

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Иран започна нов кръг от масови студентски протести, отбелязващи 40-ия ден в памет на загиналите по време на януарските протести, съобщи Националният съвет за съпротива на Иран на своя уебсайт.

В съобщението се посочва, че протести са се провели и в градовете Машхад, Исфахан и Шираз.

Демонстрациите са били съпроводени с антиправителствени скандирания.

Британският вестник Financial Times също съобщи за протестите в републиката.

„В първия ден от новия академичен семестър ирански студенти от няколко университета организираха антиправителствени протести, сблъсквайки се с проправителствени групи в кампуса“, ​​се казва в материала.

Според журналисти, в събота, 21 февруари, студенти от университетите „Амир Кабир“ и „Шариф“ в Техеран са се събрали в кампуса, скандирайки лозунги срещу иранското правителство. Твърди се, че новата вълна от протести се дължи на влошаващите се отношения между Иран и Съединените щати.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питин Президент

    12 21 Отговор
    И мен ли ще ритате като кадафи

    07:39 22.02.2026

  • 2 виктория нюланд

    32 5 Отговор
    курабийките вървят като топъл хляб.

    07:40 22.02.2026

  • 3 Добро утро

    37 7 Отговор
    Рижавия плаши Иран.
    Разбутва нещата не защото иска нещо от тях а по този начин създава безредици и хаос и в Европа.

    07:40 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лама Хаминей

    17 6 Отговор
    Виждам нова партифа мераклии да скачат оведени под стрелата на автокрана!

    07:50 22.02.2026

  • 6 Чичак

    28 6 Отговор
    Студентите бяха тези които прогониха Шаха и дадоха власт на чалмите.Сега реват от палмите.
    Това е пример как ,, мъдрост на народа,, е пълна глупост Няма по просто стадо от народа
    Да си сърбат попарата.
    Всеки народ си заслужава управниците

    07:51 22.02.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    17 6 Отговор
    англосаксонците са мастори на Шмекера, Лъжата и Дезинформацията ади Ония да праят бомбата и да иде Тишината от Содом и Гимор

    Коментиран от #9

    08:21 22.02.2026

  • 8 ИМАЛО Е НОВИ ТРАНШОВЕ

    23 6 Отговор
    Към будни студенти.

    08:24 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пенчо

    6 2 Отговор
    Та колко струва!?

    08:38 22.02.2026

  • 12 Здрасти

    21 2 Отговор
    Хахах, това ми напомня нашите глупаци как скачаха да събарят комунизма и от едно общество със чудесна здравна, социална, образователна, развиваща се икономика станахме бананови република от третия свят. Чи на, студентите им скачат и на тях. Сигурно искат банани и те.

    Коментиран от #13, #14

    09:15 22.02.2026

  • 13 Реализъм

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Здрасти":

    В класическите бананови републики работниците по плантациите а и народа нямат толко широк достъп до банани колкото някой би си помислил. Вдичко отива за чорбаджията и на вън.

    09:26 22.02.2026

  • 14 Европеец

    3 15 Отговор

    До коментар #12 от "Здрасти":

    Виждаме в единствените соц.държави Северна Корея и Куба колко добре живеят.Тези глупости ги разправяй на някой млад ,който не е гладувал и мизерствал в соца.Ние сме го преживяли.

    Коментиран от #15, #16, #17, #18

    09:32 22.02.2026

  • 15 Здрасти

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    Интересно защо не спомена Китай. Там е комунизъм, какво искаше да кажеш, че не разбрах..

    09:40 22.02.2026

  • 16 В КИТАЙ И

    14 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    ВИЕТНАМ УПРАВЛЯВАТ КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ
    АМА ТО ОТ ДЕ ДА ЗНАЕ ДЕБИЛЧЕТО
    ВАЖНО Е НЕ КОЙ А КАК УПРАВЛЯВА ЛЬОЛЬО

    09:45 22.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Здрасти

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Европеец":

    И да вметна, през комунизма ровещи хора в казаните, нямаше. За 80-те години, кога на населението му се ядеше банани говоря, щото съм го видял с очите си. Просто нямаше гладни. Всеки работеше. За какъв глад говориш? Комунизма не е бутнат в гладните години, а напротив, в тези на развитие. И да ти дам обикновен пример, имахме завод за полупроводници, такъв къде сега в света имат само няколко и то "демократични"..

    Коментиран от #19

    09:48 22.02.2026

  • 19 Реализъм

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "Здрасти":

    Ядене е имало и то бая. И за народа и за износ и то качествено ядене(в сравненние със сегашното качество). Проблеми тип 20+ години чакане за кола и апартамент, "другари" които са по-равни(после те се обявиха за най-репресираните) и по-важни от останалите и криене на някои стоки обаче е имало

    09:56 22.02.2026

