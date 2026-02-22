Нова вълна от протести се надигна в Иран

В Иран започна нов кръг от масови студентски протести, отбелязващи 40-ия ден в памет на загиналите по време на януарските протести, съобщи Националният съвет за съпротива на Иран на своя уебсайт.
В съобщението се посочва, че протести са се провели и в градовете Машхад, Исфахан и Шираз.
Демонстрациите са били съпроводени с антиправителствени скандирания.
Британският вестник Financial Times също съобщи за протестите в републиката.
„В първия ден от новия академичен семестър ирански студенти от няколко университета организираха антиправителствени протести, сблъсквайки се с проправителствени групи в кампуса“, се казва в материала.
Според журналисти, в събота, 21 февруари, студенти от университетите „Амир Кабир“ и „Шариф“ в Техеран са се събрали в кампуса, скандирайки лозунги срещу иранското правителство. Твърди се, че новата вълна от протести се дължи на влошаващите се отношения между Иран и Съединените щати.
