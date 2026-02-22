Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Уиткоф: До три седмици очакваме нов кръг от преговори за Украйна, а след тях среща между Путин и Зеленски
  Тема: Украйна

Уиткоф: До три седмици очакваме нов кръг от преговори за Украйна, а след тях среща между Путин и Зеленски

22 Февруари, 2026 06:03, обновена 22 Февруари, 2026 07:39 2 716 57

  • стивън уиткоф-
  • путин-
  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори

Критикуват ме за осемте ми срещи с Путин, но как иначе да разбера позицията му?! Той винаги е бил честен с мен, заяви специалният пратеник на президента на САЩ

Уиткоф: До три седмици очакваме нов кръг от преговори за Украйна, а след тях среща между Путин и Зеленски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф изрази надежда, че нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в рамките на следващите три седмици, което впоследствие ще доведе до среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Джаред Къшнър и аз се надяваме, че сме представили някои предложения на двете страни, които ще доведат до среща в рамките на следващите три седмици и може би дори до среща на върха между Зеленски и президента Путин. В един момент това може дори да се превърне в тристранна среща с президента Тръмп, ще видим. Не мисля, че той ще иска да участва в среща, освен ако не разбере, че може да сложи край на това и да постигне възможно най-добрия резултат“, каза той в интервю за Fox News.

Още новини от Украйна

Уиткоф изрази надежда, че „ще има добри новини през следващите седмици“ относно уреждането на украинския конфликт и заяви, че руският президент Владимир Путин винаги е бил честен с него по време на срещите им.

„Той винаги беше честен с мен. И когато казвам това, ме критикуват, но е истина. Той ми каза къде са червените му линии“, каза Уиткоф.

Той подчерта, че за него е важно да разбере позицията на Русия. „Бях критикуван, че се срещах с него осем пъти. Как можеш да сключиш сделка с някого от другата страна, ако не разбираш откъде идва? Трябваше да разбера мотивите му, целите му и т.н. И наистина мисля, че много от тези срещи стават много актуални сега“, добави Уиткоф.

„Така че мисля, че тези срещи бяха важни и се надявам да доведем това докрай“, изрази увереност специалният президентски пратеник на САЩ.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    17 51 Отговор
    Тоя е откровен руски шпионин. Краснов се обгражда само с такива.

    Коментиран от #12, #13, #34

    06:20 22.02.2026

  • 2 позицията

    45 15 Отговор
    е ясна зеления с белия байрак на червеното килимче.

    Коментиран от #31

    06:21 22.02.2026

  • 3 Той със

    26 38 Отговор
    себе си не е честен , че с теб ? Как ти роди главата това оправдание ?

    Коментиран от #6

    06:22 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    19 22 Отговор

    До коментар #3 от "Той със":

    става дума за Путин , не за зеленски !

    06:27 22.02.2026

  • 7 Глупости!

    18 21 Отговор
    Поредният ""полезен айдиот " (по Ленин), който ще продаде ѝ майка си, без да разбере, че го водят за носа, чешейки егото му.

    06:27 22.02.2026

  • 8 Факти

    41 15 Отговор
    Уиткоф: Критикуват ме за осемте ми срещи с Путин, но как иначе да разбера позицията му?! Той винаги е бил честен с мен а не, като ЕвроУрсулите

    06:30 22.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Свободен

    9 35 Отговор
    Не го критикуват, а му се смеят!
    Най-ефективните срещи с Путин са с Фламинго!
    Ето онзи ден проведоха отлична среща в завода за Орешник!
    Сега с какво да се хвалят нашите неудачници?!

    Коментиран от #11, #28

    06:52 22.02.2026

  • 11 а бе..

    21 2 Отговор

    До коментар #10 от "Свободен":

    По свободни от бгбандерците нема,те с охота ручат жлътото на пеефтьски0,даже се редат на опашка..за добавку

    07:08 22.02.2026

  • 12 Кой?

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Витков ли? Той е от нашите..

    07:08 22.02.2026

  • 13 Така е

    6 22 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Путин бил много честен човек. Американски резили!

    Коментиран от #57

    07:10 22.02.2026

  • 14 Естествено,

    24 5 Отговор
    няма как да сключиш сделка с някой, ако не си говорил с него и не си го чувал.
    Американците в случая са прагматици, а евролеваците си вирят носовете и се правят на много важни.

    07:15 22.02.2026

  • 15 И от

    10 16 Отговор
    фотото е видно, че този е про З като гъ З, щом за 8 срещи не е розбрал, че путин го гъбарка , ама чесно.

    Коментиран от #16, #17

    07:15 22.02.2026

  • 16 Така де

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "И от":

    Абе той нали си взема бакшиша...

    07:19 22.02.2026

  • 17 По точно

    21 2 Отговор

    До коментар #15 от "И от":

    Само с един ход Путин подчини САЩ на Русия и ги настрои срещу Европа.

    Коментиран от #21

    07:22 22.02.2026

  • 18 Дзак

    2 2 Отговор
    Не са ли постоянно заедно?

    07:38 22.02.2026

  • 19 Хмм

    19 3 Отговор
    Ще има среща между Путин и Зеленски. Ако Путин реши да му отиде на свиждане в затвора, ама надали.

    07:46 22.02.2026

  • 20 Ееее…

    8 0 Отговор
    И за кво ручаха жабетата хлопците 4 години, като тази среща можеше да се проведе още в началото?

    Коментиран от #25

    07:47 22.02.2026

  • 21 Българин

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "По точно":

    И само още един ход и Путин ще разбере, че се отказал от Венецуела, Куба, Иран и Сирия и търговия за 500 млрд годишно с ЕС, за да пази Краснов в бялата къща, а клоуна вече е никой.

    Коментиран от #53

    07:49 22.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    3 12 Отговор
    А казват Путин с терористи не преговарял !!!
    Ми xopoшо, щом Путин не преговаря с терористи, терористите ще преговарят с него. На тяхни условия ☝️

    07:49 22.02.2026

  • 23 Толкоз им е акъла

    3 0 Отговор
    всичко беше ясно от началото.
    Който му е голяма устата, да му е здрав гз.

    07:50 22.02.2026

  • 24 Владимир Путин

    4 12 Отговор
    Предлагам на всички русофили да докажат любовта си към Русия с дела, а не само на приказки и да напуснат удобните си свърталища в ЕС, САЩ и Загнилия запад и да дойдат в Русия да й служат.
    В Русия има много нужда от работници в Сибир, в произродството на полето, доброволци за СВО и да възстановяват Донбас.

    Обичаш Русия - идваш и работиш за Русия. Дела надо, ребята тoварищи, нет слова!

    Коментиран от #41

    07:50 22.02.2026

  • 25 Цура

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ееее…":

    Какви са тия хлопци?

    07:52 22.02.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    Руснаците са Чалми.
    Виж съюзниците на Русия за да разбереш какви са те ☝️

    07:54 22.02.2026

  • 27 Насам, натам,

    10 0 Отговор
    накрая пак пред дългата маса на дядя Вова.
    На колене.
    “Мир, батюшка!”

    08:01 22.02.2026

  • 28 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #10 от "Свободен":

    слободен, ако освен да коментираш и попрочиташе нещичко, щеше да си наясно, че досега тези Фламинго нямат успешен удар върху военен обект в Русия. Военните обекти в Русия са защитени от ПВО, за които тези стари оръжия не са проблем.

    Коментиран от #29, #38, #51

    08:01 22.02.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    3 6 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    "...Фламинго нямат успешен удар ..."

    Абсолютно си прав !!!
    Снощи само един Завод за Орешници и Искандери унищожи 152 бр Фламинго и дронове. Русия е сила.....
    ....ама мъничка такава 😁

    Коментиран от #48

    08:12 22.02.2026

  • 30 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Наркомана ще подписва капитулацията на салобандерия?

    08:44 22.02.2026

  • 31 Руските мечти големи

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "позицията":

    възможностите по-скоро не

    08:45 22.02.2026

  • 32 Ццц

    3 1 Отговор
    Виж как си личи, че този Уиткоф "не е велик" в очите на атлантАците. Величието по евроатлантски изисква: 1. Да забраниш мирните преговори със закон; 2. Да пожелаеш смъртта на опонента си с Коледното си пожелание; 3. Да поискаш публично да го викнат уж на преговори, че като иде опонентът, по-лесно да го арестуват" 4. Чак тогава да скимтиш, че искаш мирни преговори директно с опонента! Мога да се басирам, че Путин евентуално ще види Зеленски на живо чак след като вкарат палячото в зоопарка да прави атракции на гостите срещу бананче. Човекът е президент на най-голямата държава в света и няма време да ходи на цирк. А ако все пак поиска, в Москва има достатъчно, за да вика евтини палячовци от Киев.

    08:54 22.02.2026

  • 33 БАЦЕ ЕООД

    1 0 Отговор
    3 месеца, ама не по рано ...

    09:06 22.02.2026

  • 34 тъжна ли си?

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    днес цял ден мрън, мрън .. нещо си вциклила миличкаа....

    09:07 22.02.2026

  • 35 Историк

    3 3 Отговор
    Садизмът на руснаците е безграничен и затова тези жестоки пълчища, наречени великата и непобедима руска армия, където се появят, извършват чудовищни престъпления и срещу своите. Сталин преди 100 години е ликвидират милиони руснаци по време на Отечестваната война и сега озверяването се е усъвършенствало в парична форма. Докато империята на злото не бъде навряна в ъгъла, светът го очаква ужас. Сега световна тема е война и оръжия, за да се пазят всички от Русия. Хайде всички да я озъптят, вместо да се пазят.
    Сега вече не се говори за наука, култура, постижения на човешкия ум, а за оръжия. Това е новия руски мир, в съучастие на чудовището от Вашингтон. Вчера той в тържествена реч за успехите си, съобщи, че не го интересуват никакви решения на Върховния съд и ще прави каквото си иска както в страната,така и в света и ще съсипе държавата и света. Това е блестящото ни бъдеще,определено от двама безконтролни и подвластни само на себе си злодеи!

    Коментиран от #54, #55

    09:31 22.02.2026

  • 36 Няма да има среща

    1 3 Отговор
    Бункерния КАШИК
    Е страхлива Хлебарка .

    Няма и да си помисли да напусне
    Руската Кочина .

    А без 200-300 КГБ гейци да го пазят
    Никога не би приел
    Лична среща със Зеленски .

    Дърт Страхлив Пукник

    09:47 22.02.2026

  • 37 ами

    2 2 Отговор
    ха ха ха - путин май пак еумрял

    09:51 22.02.2026

  • 38 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    Соловъовче Объркано

    Затова реват Руските Военкори
    И Z Лаладжии .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Явно то си по Голям Разбирател .

    Хахаха хахаха хахаха

    09:51 22.02.2026

  • 39 А Уиткофф

    2 0 Отговор
    За какво ще се срща Зеленски с Путин, че не разбраме?

    Ще му танцува еротични танци по прашки и на дамски токчета ли както на видеото? Щото Олена казва че не можел вече да свири на пиано, та си търсила друг пианист!

    09:55 22.02.2026

  • 40 Величко

    2 1 Отговор
    Уффф ... , трудно ми е да си представя среща между Бог дедя Вова и някаква мизерна зелена листна въшка ... !

    10:02 22.02.2026

  • 41 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Владимир Путин":

    Русофилите ще заминат веднага когато нищожния цент поеме към фронта на любимата си Украйна.

    10:15 22.02.2026

  • 42 Един

    1 0 Отговор
    По-интересна ще е среща между Кличко и Путин, ма срещата ще е кратка. ;)

    10:20 22.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 244567

    1 1 Отговор
    Кремълския никога няма да се срещне със Зеленски! Страх го е! Инфаркт ще получи само при тази мисъл!

    10:29 22.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 125678

    0 0 Отговор
    путен няма да се срещне със Зеленски!

    Коментиран от #50

    10:32 22.02.2026

  • 48 "Владимир Путин, президент"

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":

    Хи хи хи
    Ахъ верно.....усръинсите само с половин фламинго си върнаа, Запорожската АЕЦ

    10:35 22.02.2026

  • 49 Путлер къде ще отиде на преговори

    0 0 Отговор
    Уиткоф: До три седмици очакваме нов кръг от преговори за Украйна, а след тях среща между Путин и Зеленски

    -;-
    Абе Путлер къде ще отиде на преговори?!

    КГБ майьора може ли да преговаря?!
    Егати тъпите путлеристи!

    10:53 22.02.2026

  • 50 По-скоро Путлер да не се среща

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "125678":

    125678
    00ОТГОВОР
    путен няма да се срещне със Зеленски!
    -;-
    Путлер е некадърен на преговори- той може да прави монолог!
    Егати пропадналите путлеристи!

    10:55 22.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Да... всички честни трезвомислещи некръвожадни невоеннолюбци некорумпирани незамесени в Епщайновски истории и файлове нефанатизирани са агенти на Путин !?Всички прогресивни умнокрасиви го казват!?

    11:28 22.02.2026

  • 53 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Българин":

    Но жалко за САЩ, които се превърнаха в слуги на Путин.

    11:33 22.02.2026

  • 54 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    САЩ са велика държава, велика демокрация. Само такава държава може да си избере такъв президент като Тръмп!

    11:38 22.02.2026

  • 55 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Историк":

    Сталин е избил най-много руснаци в цялата руска история! Повечето от тях комунисти!

    11:45 22.02.2026

  • 56 Алекс

    1 0 Отговор
    С большим удовольствием пришиб бы этого плешивого урода за все его преступления против Украины.

    12:33 22.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.