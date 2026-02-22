Уиткоф: До три седмици очакваме нов кръг от преговори за Украйна, а след тях среща между Путин и Зеленски

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф изрази надежда, че нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в рамките на следващите три седмици, което впоследствие ще доведе до среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Джаред Къшнър и аз се надяваме, че сме представили някои предложения на двете страни, които ще доведат до среща в рамките на следващите три седмици и може би дори до среща на върха между Зеленски и президента Путин. В един момент това може дори да се превърне в тристранна среща с президента Тръмп, ще видим. Не мисля, че той ще иска да участва в среща, освен ако не разбере, че може да сложи край на това и да постигне възможно най-добрия резултат“, каза той в интервю за Fox News.

Още новини от Украйна

Уиткоф изрази надежда, че „ще има добри новини през следващите седмици“ относно уреждането на украинския конфликт и заяви, че руският президент Владимир Путин винаги е бил честен с него по време на срещите им.

„Той винаги беше честен с мен. И когато казвам това, ме критикуват, но е истина. Той ми каза къде са червените му линии“, каза Уиткоф.

Той подчерта, че за него е важно да разбере позицията на Русия. „Бях критикуван, че се срещах с него осем пъти. Как можеш да сключиш сделка с някого от другата страна, ако не разбираш откъде идва? Трябваше да разбера мотивите му, целите му и т.н. И наистина мисля, че много от тези срещи стават много актуални сега“, добави Уиткоф.

„Така че мисля, че тези срещи бяха важни и се надявам да доведем това докрай“, изрази увереност специалният президентски пратеник на САЩ.