Уиткоф: До три седмици очакваме нов кръг от преговори за Украйна, а след тях среща между Путин и Зеленски

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф изрази надежда, че нов кръг от преговори за Украйна може да се проведе в рамките на следващите три седмици, което впоследствие ще доведе до среща между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.
„Джаред Къшнър и аз се надяваме, че сме представили някои предложения на двете страни, които ще доведат до среща в рамките на следващите три седмици и може би дори до среща на върха между Зеленски и президента Путин. В един момент това може дори да се превърне в тристранна среща с президента Тръмп, ще видим. Не мисля, че той ще иска да участва в среща, освен ако не разбере, че може да сложи край на това и да постигне възможно най-добрия резултат“, каза той в интервю за Fox News.
Уиткоф изрази надежда, че „ще има добри новини през следващите седмици“ относно уреждането на украинския конфликт и заяви, че руският президент Владимир Путин винаги е бил честен с него по време на срещите им.
„Той винаги беше честен с мен. И когато казвам това, ме критикуват, но е истина. Той ми каза къде са червените му линии“, каза Уиткоф.
Той подчерта, че за него е важно да разбере позицията на Русия. „Бях критикуван, че се срещах с него осем пъти. Как можеш да сключиш сделка с някого от другата страна, ако не разбираш откъде идва? Трябваше да разбера мотивите му, целите му и т.н. И наистина мисля, че много от тези срещи стават много актуални сега“, добави Уиткоф.
„Така че мисля, че тези срещи бяха важни и се надявам да доведем това докрай“, изрази увереност специалният президентски пратеник на САЩ.
1 койдазнай
Коментиран от #12, #13, #34
06:20 22.02.2026
2 позицията
Коментиран от #31
06:21 22.02.2026
3 Той със
Коментиран от #6
06:22 22.02.2026
6 Абе
До коментар #3 от "Той със":става дума за Путин , не за зеленски !
06:27 22.02.2026
7 Глупости!
06:27 22.02.2026
8 Факти
06:30 22.02.2026
10 Свободен
Най-ефективните срещи с Путин са с Фламинго!
Ето онзи ден проведоха отлична среща в завода за Орешник!
Сега с какво да се хвалят нашите неудачници?!
Коментиран от #11, #28
06:52 22.02.2026
11 а бе..
До коментар #10 от "Свободен":По свободни от бгбандерците нема,те с охота ручат жлътото на пеефтьски0,даже се редат на опашка..за добавку
07:08 22.02.2026
12 Кой?
До коментар #1 от "койдазнай":Витков ли? Той е от нашите..
07:08 22.02.2026
13 Така е
До коментар #1 от "койдазнай":Путин бил много честен човек. Американски резили!
Коментиран от #57
07:10 22.02.2026
07:15 22.02.2026
Коментиран от #16, #17
07:15 22.02.2026
16 Така де
До коментар #15 от "И от":Абе той нали си взема бакшиша...
17 По точно
До коментар #15 от "И от":Само с един ход Путин подчини САЩ на Русия и ги настрои срещу Европа.
Коментиран от #21
07:22 22.02.2026
18 Дзак
19 Хмм
07:46 22.02.2026
20 Ееее…
Коментиран от #25
07:47 22.02.2026
21 Българин
До коментар #17 от "По точно":И само още един ход и Путин ще разбере, че се отказал от Венецуела, Куба, Иран и Сирия и търговия за 500 млрд годишно с ЕС, за да пази Краснов в бялата къща, а клоуна вече е никой.
Коментиран от #53
07:49 22.02.2026
22 Владимир Путин, президент
Ми xopoшо, щом Путин не преговаря с терористи, терористите ще преговарят с него. На тяхни условия ☝️
07:49 22.02.2026
23 Толкоз им е акъла
Който му е голяма устата, да му е здрав гз.
07:50 22.02.2026
24 Владимир Путин
В Русия има много нужда от работници в Сибир, в произродството на полето, доброволци за СВО и да възстановяват Донбас.
Обичаш Русия - идваш и работиш за Русия. Дела надо, ребята тoварищи, нет слова!
Коментиран от #41
07:50 22.02.2026
25 Цура
До коментар #20 от "Ееее…":Какви са тия хлопци?
07:52 22.02.2026
26 Владимир Путин, президент
Виж съюзниците на Русия за да разбереш какви са те ☝️
07:54 22.02.2026
27 Насам, натам,
На колене.
“Мир, батюшка!”
08:01 22.02.2026
28 Мишел
До коментар #10 от "Свободен":слободен, ако освен да коментираш и попрочиташе нещичко, щеше да си наясно, че досега тези Фламинго нямат успешен удар върху военен обект в Русия. Военните обекти в Русия са защитени от ПВО, за които тези стари оръжия не са проблем.
Коментиран от #29, #38, #51
08:01 22.02.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "Мишел":"...Фламинго нямат успешен удар ..."
Абсолютно си прав !!!
Снощи само един Завод за Орешници и Искандери унищожи 152 бр Фламинго и дронове. Русия е сила.....
....ама мъничка такава 😁
Коментиран от #48
08:12 22.02.2026
30 Хохо Бохо
08:44 22.02.2026
31 Руските мечти големи
До коментар #2 от "позицията":възможностите по-скоро не
08:45 22.02.2026
32 Ццц
08:54 22.02.2026
33 БАЦЕ ЕООД
09:06 22.02.2026
34 тъжна ли си?
До коментар #1 от "койдазнай":днес цял ден мрън, мрън .. нещо си вциклила миличкаа....
09:07 22.02.2026
35 Историк
Сега вече не се говори за наука, култура, постижения на човешкия ум, а за оръжия. Това е новия руски мир, в съучастие на чудовището от Вашингтон. Вчера той в тържествена реч за успехите си, съобщи, че не го интересуват никакви решения на Върховния съд и ще прави каквото си иска както в страната,така и в света и ще съсипе държавата и света. Това е блестящото ни бъдеще,определено от двама безконтролни и подвластни само на себе си злодеи!
Коментиран от #54, #55
09:31 22.02.2026
36 Няма да има среща
Е страхлива Хлебарка .
Няма и да си помисли да напусне
Руската Кочина .
А без 200-300 КГБ гейци да го пазят
Никога не би приел
Лична среща със Зеленски .
Дърт Страхлив Пукник
09:47 22.02.2026
37 ами
09:51 22.02.2026
38 Хахахаха
До коментар #28 от "Мишел":Соловъовче Объркано
Затова реват Руските Военкори
И Z Лаладжии .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Явно то си по Голям Разбирател .
Хахаха хахаха хахаха
09:51 22.02.2026
39 А Уиткофф
Ще му танцува еротични танци по прашки и на дамски токчета ли както на видеото? Щото Олена казва че не можел вече да свири на пиано, та си търсила друг пианист!
09:55 22.02.2026
40 Величко
10:02 22.02.2026
41 стоян георгиев
До коментар #24 от "Владимир Путин":Русофилите ще заминат веднага когато нищожния цент поеме към фронта на любимата си Украйна.
10:15 22.02.2026
42 Един
45 244567
10:29 22.02.2026
47 125678
Коментиран от #50
10:32 22.02.2026
48 "Владимир Путин, президент"
До коментар #29 от "Владимир Путин, президент":Хи хи хи
Ахъ верно.....усръинсите само с половин фламинго си върнаа, Запорожската АЕЦ
10:35 22.02.2026
49 Путлер къде ще отиде на преговори
-;-
Абе Путлер къде ще отиде на преговори?!
КГБ майьора може ли да преговаря?!
Егати тъпите путлеристи!
10:53 22.02.2026
50 По-скоро Путлер да не се среща
До коментар #47 от "125678":125678
00ОТГОВОР
путен няма да се срещне със Зеленски!
-;-
Путлер е некадърен на преговори- той може да прави монолог!
Егати пропадналите путлеристи!
10:55 22.02.2026
52 не може да бъде
11:28 22.02.2026
53 Така е
До коментар #21 от "Българин":Но жалко за САЩ, които се превърнаха в слуги на Путин.
11:33 22.02.2026
54 Така де
До коментар #35 от "Историк":САЩ са велика държава, велика демокрация. Само такава държава може да си избере такъв президент като Тръмп!
11:38 22.02.2026
55 Така е
До коментар #35 от "Историк":Сталин е избил най-много руснаци в цялата руска история! Повечето от тях комунисти!
11:45 22.02.2026
56 Алекс
12:33 22.02.2026
