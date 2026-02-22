Командирът на "Ахмат" призова: Трибунал за военното ръководство на Киев при паднала забрана на смъртното наказание!

Военното ръководство на Украйна трябва да бъде съдено, а мораториумът върху смъртното наказание трябва да бъде отменен за времето на трибунала.
Това заяви заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната, генерал-лейтенант Аптий Алаудинов, пред ТАСС.
„Най-важното е да се завърши специалната военна операция и да се съди военното ръководство на Украйна. През това време да отменим мораториума си върху смъртното наказание и да вземем решенията, които заслужават. Как и на какви основания ще се проведе този процес е отделен въпрос“, каза той.
Алаудинов подчерта важността на провеждането на процеса в съответствие с руското законодателство, тъй като международното право на практика е престанало да се прилага. Според руския генерал това се потвърждава от безнаказаното залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро.
Алаудинов изрази мнение, че военнослужещите от украинските въоръжени сили, извършили престъпления срещу руски граждани, ще бъдат изправени пред съдебен процес, подобен на Нюрнбергския, евентуално наречен „Курски“ или „Белгородски“. Командирът на специалните части „Ахмат“ отбеляза, че процесът е наложителен, тъй като целият свят трябва да види доказателства за престъпленията, извършени от украинските въоръжени сили.
Грузинските и полските наемници от украинските въоръжени сили се отличиха с най-голяма жестокост по време на нападението в Курска област, каза още Алаудинов.
„Колкото и да е жалко, вероятно трябва да се отбележи, че грузинските и полските наемници се отличиха с най-голяма жестокост по време на нападението в Курска област. Те се отличиха повече от всички останали“, каза той.
Според руското Министерство на отбраната, към март 2024 г. общият брой наемници, пристигнали в Украйна, е 13 387. Руските въоръжени сили са убили 5 962 от тях. Най-голям брой са дошли от Полша: 1 497 от 2 960 пристигнали бойци са били убити. Според данните на Министерството на отбраната, Грузия е на второ място по брой на пристигнали и убити наемници (561 от 1042 бойци са били убити).
Украинските военнослужещи са в критична ситуация, те са принудени да избират между смъртта на фронтовата линия и смъртта от ръцете на силите за сигурност, каза още командирът на „Ахмат“.
„Положението им е наистина критично в това отношение. Където се опитват да се оттеглят, ги прострелват в гръб. Където се опитват да се предадат, ги убиват дронове, насочени към тях. И, разбира се, те са изправени пред избор: да умрат там, на фронтовата линия, да умрат, опитвайки се да се оттеглят, или да се предадат. Следователно положението им е тежко и ние документираме това на всички места“, каза той.
Според Алаудинов, Ахмат разполага с множество видеоклипове, потвърждаващи убийството на украински военнослужещи от собствените им другари.
Той отбеляза също, че намаляването на броя на пленниците се дължи именно на ударите на украинските въоръжени сили срещу собствените им войски. „Украинската страна, веднага щом види някой, който иска да се предаде, просто го елиминира показно, за да не може никой друг дори да си помисли да се предаде“, подчерта командирът на специалните части на Ахмат.
От руските сили за сигурност заяви по-рано през февруари, че изтеглянето на предали се украински военнослужещи от бойни позиции винаги е свързано с голям риск поради работата на бариерните отряди на украинските въоръжени сили.
Използването на бариерни отряди от украинската страна е многократно документирано в много райони на Централния военен окръг. Например, в Харковска област елитното подразделение за безпилотни летателни апарати „Птахи Мадяра“ на украинските въоръжени сили е било разположено в тази роля. По подобен начин бойци от Националния батальон „Азов“ са служили като бариерно отряд за войници от украинските въоръжени сили близо до Красноармийск. Освен това руските сили за сигурност съобщиха, че 2-ра Галицийска отделна бригада на Националната гвардия на Украйна, сформирана в Лвов, е била прехвърлена в Сумска област специално за използване като бариерно отряд поради масово дезертьорство сред украинските военнослужещи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин Президент
• Отстъпление от Киев, Чернигов, Суми: Оставиха трупове и разбито желязо – класическо руско “прегрупиране” (бягство на страхливци)!
• “Москва” на дъното: Флагманът потъна от две украински ракети – “непотопим” стана “подводен клоун”!
• Херсон 2022: Взеха един областен център и го изоставиха с подмокрени гащи – позор!
• Лиман: “Присъединиха” го и веднага избягаха – фалшиви победи на хартия!
• Черноморски флот: Изгонен от Севастопол и Крим от дронове – от “господари” станаха “скрити плъхове”!
• Загуби: Над 1 милион убити/ранени за жалки парчета кал – месомелачка за идиоти!
• Мобилизация: Стотици хиляди “мобици” избягаха или умряха глупаво – сборище от пияни загубеняци!
• Офанзива 2025: Най-голямата атака – нулев напредък, хиляди мъртви – пълен фейл!
• Курск 2024–2025: Украинците нахлуха в “свещена” Русия, взеха 1300 км², пленници, села – “непробиваеми” укрепления за 15 млрд. рубли пробити за часове, корупция + затвор за крадци!
• Севернокорейци на помощ: 10–12 000 “елитни” от Ким – стотици/хиляди убити, изтеглени позорно – Русия проси от диктатори да я спасяват!
• Контраатака: Отне месеци с огромни загуби да изгонят украинците – Путин обеща “до Коледа”, стана 2025–2026, украинците се изтеглиха стратегически!
• Общо в Курск: Първо нахлуване в Русия от WWII, “втората армия” беззащитна, евакуация 100 000+ руснаци – “защитникът” ги и
Коментиран от #2, #3, #16, #18, #20
07:12 22.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хахахахаха
До коментар #1 от "Путин Президент":Вчера ббс и други световни медии разкриха колосалната лъжа на зеления наркоман, 186000 убити руснаци са избили 1,7 млн украинци, превземат градове и села в Украйна, според Ббс около 186000 руснаци са загинали като оттях около 40 процента са доброволци, около 30000 са затворници, смятайте на един руснак колко украинци му се падат, смятай щом световните медии вече разкриват лъжите на Зеленски хахахахаха, 186000 мачкат Нато
Коментиран от #8, #10, #35
07:18 22.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оня с козата
07:24 22.02.2026
6 Козарчето
07:24 22.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Руснаци
До коментар #8 от "Верно ли бре Рублоидот":Хахахах, без мозъчен от 5 години има принудителна мобилизация в Украйна, стотици хиляди хванати на улицата и закарани на фронта, загубите им са напълно реални, за това всеки бяга от Украйна, там хората знаят за какво иде реч, еднократен билет за бандера, 1.7 млн убити укри, 5 години война нямате върнато село, 400 млрд в оръжия, всяка нормална държава ще се да си е върнала територия с толкова оръжия, ама само Натото и Украйна не знаят как става
07:36 22.02.2026
10 койдазнай
До коментар #3 от "Хахахахаха":Вярно се доказа, че руснаците са най-безмозъчните убийци. Затриха 2 млн от собственият си народ, за да покажат на лондосити, че са много силни и умни.
И продължават, без планове за спиране!
Коментиран от #13, #49
07:39 22.02.2026
11 Лама Хоминей
07:42 22.02.2026
12 Владимир Путин, президент
Коментиран от #22
07:42 22.02.2026
13 Руснаци
До коментар #10 от "койдазнай":Вчера ббс разкриха, че Зеленски е унищожил цялата Украйна, Нато са изхарчили 400 млрд в оръжия, за няма едно освободено село, за 1,7 млн убити украинци, 186000 руски герои са унищожили 1,7 млн украинци, украинците си хвърлиха най добрите в месомелачката Курск, всички опитни украински генерали се подиграват с тази акция, която помогна на руснаците да напредват дълбоко в Украйна. Руските доброволци съсипват украинската армия
Коментиран от #15
07:42 22.02.2026
14 Анонимен
07:44 22.02.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "Руснаци":"...Руснаци..."
Руснаци дypaци ☝️
07:46 22.02.2026
16 Укрсйна
До коментар #1 от "Путин Президент":Като говорим за страх, защо 10 млн украинци избягаха вместо да бранят държавата си, като говорим за успехи сподели ми един успех на украинските военни, при наличието на толкова пари за оръжия, толкова натовска техника, толкова млн мобилизирани хора, относно корейците само колумбийците които се бият на фронта са 10000 хиляди наемници, то не бяха поляци, то не бяха грузинци и въпреки това успех никакъв, за Курск всички генерали описват това като най големия провал на украинците, хвърлиха си най добрите и след това нищо не остана оттях, да ми споделиш нещо за контранастъплението на Украйна 2023- това може би е единственото контранастъпление в историята което вместо да върне територия, изгуби повече
07:51 22.02.2026
17 просто факти
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои
и т.н.
Съотношение около 1:40 без да броим "безследно изчезналите" украинци, защото тогава съотношението скача до небесата. Руснаците им спретнаха такъв месокомбинат че вече няма кой да се бие там, а последните 3 години на фронта са единствено и само насилствено мобилизирани (бусифицирани).
Украинските победе съществуват есинствено в украинските медии, както и в наркоманските блянове на кокаиновия клоун.
Коментиран от #26
07:56 22.02.2026
18 мъка мъкааа
До коментар #1 от "Путин Президент":Хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Складовете на нейто празни, пари нема, производство нема, в ЕС населението подменено с мигранти, никой не иска да служи, инфлация, фалити, деиндустриализация. Само преди няколко седмици Тръмп се примоли на Путин да бил спрял огъня по енергетиката на 404 за седмица, понеже руснаците прекалено бързо ги връщали към средновековието. Къде е нейто да помага? Какво става с коалицията от 52 държави събиращи се в Рамщайн да помагат на 404? Колко пъти прогнилото нейто имаше повод да задейства прословутия си увиснал чл. 5 и да се разправи с Русия? Бива ви да воювате само срещу камилари по джапанки и хавлии на главите. Клоуна Рюте, с когото Тръмп открито се подиграва, неотдавна заяви, че 404 не губила войната, просто фронтът се движел в грешна посока! Послания, закани, осъждания, критики - ПЪЛНО ОТЧАЯНИЕ! Дори Мелани накарахте писма на Путин да пише! До тук ли го докарахте? Абе нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Приличат ма дементирали пенсионери редящи закани по плакат на Саманта Фокс висящ на стената на пенсионерския им клуб! Гледам нагличаните искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната, че там в момента убивали и било много страшно, та затова искали пълна гаранция за сигурността на военния си контингент буахахахахаха! Това е все едно да викнеш водопроводчик и той да ти каже "щ
07:58 22.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 мъка мъкааа
До коментар #1 от "Путин Президент":Това е все едно да викнеш водопроводчик и той да ти каже "ще дойда, ама само ако няма теч"! Не ви ли писна да сте толкова жалки?
Коментиран от #40
08:00 22.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 кофти истини
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
08:08 22.02.2026
24 404 мъка
Убити и безследно-изчезнали по години:
2022 г - 118.5 хил.
2023 г - 405.4 хил.
2024 г - 595 хил.
2025 г - 621 хил.
Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.
Коментиран от #27, #39
08:10 22.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Иван
Коментиран от #31, #37
08:38 22.02.2026
29 Умереният
08:38 22.02.2026
30 Гост
08:39 22.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 БарекОфф
Не знам колко хора си спомнят но при Първата Чеченска Война (защо не я наричаха СВО не знам). Най голям беше броя на Украинците които ви се притекоха на помощ.
Гледайте последното интервю на Джохар Додаев, като Нострадамус е, всичко което каза тогава се сбъдна.
Коментиран от #34
08:45 22.02.2026
34 абе аз
До коментар #33 от "БарекОфф":по добре да гледам как един мърмот завива шоколада в станиол...
09:02 22.02.2026
35 Саша Грей
До коментар #3 от "Хахахахаха":Това, което си написал е абсолютна лъжа. Това, което са направили журналистите е доказана смърт със снимков материал или видео на 186 000 руснаци, идентифицирани с трите им имена.
Значи ти взимаш тази цифра и я съпоставяш с някаква предполагаема цифра и си доволен от резултата. Но ще те разочаровам. Дотук съотношението на убитите беше 3 към 1, но последните два месеца стига до 20 към 1 във вреда на руснаците. И това е съвсем логично, предвид кой напада и кой се отбранява, както и безумните руски месни атаки. Както и превъзходството на западното оръжие.
09:02 22.02.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 абе да ядеш
До коментар #28 от "Иван":можеш ли сам? на един руснак (1 капиш, я?) се падат двадесет и двама (22) укро/натовски фашисти. за справка, от 6 международни бригади, не остана .
Коментиран от #43
09:05 22.02.2026
38 Ухааас
Коментиран от #41
09:14 22.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Измекяри и гнусари,
До коментар #20 от "мъка мъкааа":се опитват да обяснят необяснимото - как за 4 пълни години, които се навършват утре, а във вторник сутринта започва 5-тата година!!! от "тридневната операция" и се нервят до почервяване, неприемайки действителността. Стигна се до там, чрез предлагане на пари и бъдещи гешефти, да манипулират айдиота краснов да натиска украинците да предадат териториите си...
ПълниЛу-зъ-ри!
Коментиран от #47
09:41 22.02.2026
41 урсулець..
До коментар #38 от "Ухааас":А бгбандерците с охоту кушат ли кушат от жлтото на пеефтьски0..даже се редят на опашку за добавку
Коментиран от #50
09:42 22.02.2026
42 БАРС
Коментиран от #55
09:42 22.02.2026
43 ХА ХА ХА...
До коментар #37 от "абе да ядеш":защо тогава, след 4 години още сана 40 км от границата, а не са вече в Киев?А, да. Бяха до Киев, но видяхме как ги зачистиха на летището икойто успя да избяга, още са напик.ва нощем, сънувайки кошмари.
09:50 22.02.2026
44 Васил
09:51 22.02.2026
45 Един убиец
09:51 22.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 а бе..
До коментар #40 от "Измекяри и гнусари,":Урсулски джендър,колко млрда пуснахте в гушата на зеления мухал..та поне комико да си върне най големио аец у юръпо,запорожкио със шесте реактора на стойност 60 млрда $..за да му пусне маклко тоци,оти бандерците останаа без чаркоятьци..отизмръзваньие
09:52 22.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 123
До коментар #10 от "койдазнай":Много тъпо мнение.
10:10 22.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Един
10:18 22.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Факти
- Украйна е 5-10 пъти по-малка и слаба държава от "великая и могучая".
- Украйна удържа по-горе посочената "великая и могучая" вече 4 години...
- Украинският народ понася много жертви, загуби и лишения заради алчния си "брат" - вина имат и двамата братя, но по-виновен и по-тъп е по-големият.
- Агресорът е тоталитарен Кремъл, ама и Киев си го търсеше...
- Взаимно се изтребват за кеф и печалба на англосакси, китайци, араби, африканци и др.
- Губеща е и Европата, щото ако тия "братя" бяха по-умни, отдавна щяха да са част от европейската уния и дори да са начело ѝ, а сега вместо това тя им плаща да се самоизтребват, загуби "мазето" си с природни ресурси, губи бързо стратегически позиции срещу САЩ, Китай и целия свят...
- 21-ви век, тъп, по-тъп, най-тъп - целият свят :((
- 21-ви век - по-по-най-тъпия и алчен нихилист - руснакът.
10:31 22.02.2026
54 Абе къде е Дон Кадиров
10:46 22.02.2026
55 Щик Найн
До коментар #42 от "БАРС":Това, че вярваш на мултфилмите по Рася адин изобщо не е за хвалба.
11:36 22.02.2026
56 Ердоган
11:40 22.02.2026