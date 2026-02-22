Новини
Командирът на "Ахмат" призова: Трибунал за военното ръководство на Киев при паднала забрана на смъртното наказание!
  Тема: Украйна

Командирът на "Ахмат" призова: Трибунал за военното ръководство на Киев при паднала забрана на смъртното наказание!

22 Февруари, 2026 06:42, обновена 22 Февруари, 2026 07:08 3 740 56

Грузинските и полските наемници от ВСУ се отличиха с най-голяма жестокост по време на нападението в Курска област, заяви ген. Алаудинов

Командирът на "Ахмат" призова: Трибунал за военното ръководство на Киев при паднала забрана на смъртното наказание! - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военното ръководство на Украйна трябва да бъде съдено, а мораториумът върху смъртното наказание трябва да бъде отменен за времето на трибунала.

Това заяви заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната, генерал-лейтенант Аптий Алаудинов, пред ТАСС.

„Най-важното е да се завърши специалната военна операция и да се съди военното ръководство на Украйна. През това време да отменим мораториума си върху смъртното наказание и да вземем решенията, които заслужават. Как и на какви основания ще се проведе този процес е отделен въпрос“, каза той.

Алаудинов подчерта важността на провеждането на процеса в съответствие с руското законодателство, тъй като международното право на практика е престанало да се прилага. Според руския генерал това се потвърждава от безнаказаното залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро.

Алаудинов изрази мнение, че военнослужещите от украинските въоръжени сили, извършили престъпления срещу руски граждани, ще бъдат изправени пред съдебен процес, подобен на Нюрнбергския, евентуално наречен „Курски“ или „Белгородски“. Командирът на специалните части „Ахмат“ отбеляза, че процесът е наложителен, тъй като целият свят трябва да види доказателства за престъпленията, извършени от украинските въоръжени сили.

Грузинските и полските наемници от украинските въоръжени сили се отличиха с най-голяма жестокост по време на нападението в Курска област, каза още Алаудинов.

„Колкото и да е жалко, вероятно трябва да се отбележи, че грузинските и полските наемници се отличиха с най-голяма жестокост по време на нападението в Курска област. Те се отличиха повече от всички останали“, каза той.

Според руското Министерство на отбраната, към март 2024 г. общият брой наемници, пристигнали в Украйна, е 13 387. Руските въоръжени сили са убили 5 962 от тях. Най-голям брой са дошли от Полша: 1 497 от 2 960 пристигнали бойци са били убити. Според данните на Министерството на отбраната, Грузия е на второ място по брой на пристигнали и убити наемници (561 от 1042 бойци са били убити).

Украинските военнослужещи са в критична ситуация, те са принудени да избират между смъртта на фронтовата линия и смъртта от ръцете на силите за сигурност, каза още командирът на „Ахмат“.

„Положението им е наистина критично в това отношение. Където се опитват да се оттеглят, ги прострелват в гръб. Където се опитват да се предадат, ги убиват дронове, насочени към тях. И, разбира се, те са изправени пред избор: да умрат там, на фронтовата линия, да умрат, опитвайки се да се оттеглят, или да се предадат. Следователно положението им е тежко и ние документираме това на всички места“, каза той.

Според Алаудинов, Ахмат разполага с множество видеоклипове, потвърждаващи убийството на украински военнослужещи от собствените им другари.

Той отбеляза също, че намаляването на броя на пленниците се дължи именно на ударите на украинските въоръжени сили срещу собствените им войски. „Украинската страна, веднага щом види някой, който иска да се предаде, просто го елиминира показно, за ​​да не може никой друг дори да си помисли да се предаде“, подчерта командирът на специалните части на Ахмат.

От руските сили за сигурност заяви по-рано през февруари, че изтеглянето на предали се украински военнослужещи от бойни позиции винаги е свързано с голям риск поради работата на бариерните отряди на украинските въоръжени сили.

Използването на бариерни отряди от украинската страна е многократно документирано в много райони на Централния военен окръг. Например, в Харковска област елитното подразделение за безпилотни летателни апарати „Птахи Мадяра“ на украинските въоръжени сили е било разположено в тази роля. По подобен начин бойци от Националния батальон „Азов“ са служили като бариерно отряд за войници от украинските въоръжени сили близо до Красноармийск. Освен това руските сили за сигурност съобщиха, че 2-ра Галицийска отделна бригада на Националната гвардия на Украйна, сформирана в Лвов, е била прехвърлена в Сумска област специално за използване като бариерно отряд поради масово дезертьорство сред украинските военнослужещи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин Президент

    35 70 Отговор
    Киев 2022: “Непобедими” колони в калта, избягаха като мокри мишки след “тридневна операция” – тотален фарс!
    • Отстъпление от Киев, Чернигов, Суми: Оставиха трупове и разбито желязо – класическо руско “прегрупиране” (бягство на страхливци)!
    • “Москва” на дъното: Флагманът потъна от две украински ракети – “непотопим” стана “подводен клоун”!
    • Херсон 2022: Взеха един областен център и го изоставиха с подмокрени гащи – позор!
    • Лиман: “Присъединиха” го и веднага избягаха – фалшиви победи на хартия!
    • Черноморски флот: Изгонен от Севастопол и Крим от дронове – от “господари” станаха “скрити плъхове”!
    • Загуби: Над 1 милион убити/ранени за жалки парчета кал – месомелачка за идиоти!
    • Мобилизация: Стотици хиляди “мобици” избягаха или умряха глупаво – сборище от пияни загубеняци!
    • Офанзива 2025: Най-голямата атака – нулев напредък, хиляди мъртви – пълен фейл!
    • Курск 2024–2025: Украинците нахлуха в “свещена” Русия, взеха 1300 км², пленници, села – “непробиваеми” укрепления за 15 млрд. рубли пробити за часове, корупция + затвор за крадци!
    • Севернокорейци на помощ: 10–12 000 “елитни” от Ким – стотици/хиляди убити, изтеглени позорно – Русия проси от диктатори да я спасяват!
    • Контраатака: Отне месеци с огромни загуби да изгонят украинците – Путин обеща “до Коледа”, стана 2025–2026, украинците се изтеглиха стратегически!
    • Общо в Курск: Първо нахлуване в Русия от WWII, “втората армия” беззащитна, евакуация 100 000+ руснаци – “защитникът” ги и

    Коментиран от #2, #3, #16, #18, #20

    07:12 22.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахахахаха

    53 31 Отговор

    До коментар #1 от "Путин Президент":

    Вчера ббс и други световни медии разкриха колосалната лъжа на зеления наркоман, 186000 убити руснаци са избили 1,7 млн украинци, превземат градове и села в Украйна, според Ббс около 186000 руснаци са загинали като оттях около 40 процента са доброволци, около 30000 са затворници, смятайте на един руснак колко украинци му се падат, смятай щом световните медии вече разкриват лъжите на Зеленски хахахахаха, 186000 мачкат Нато

    Коментиран от #8, #10, #35

    07:18 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оня с козата

    32 25 Отговор
    Кадира ревзе Киев още на 5 ден обаче си тръгна щото му блокираха ТикТок и конят му избяга в същият момент

    07:24 22.02.2026

  • 6 Козарчето

    27 33 Отговор
    щяло да съди по руски, мечти козарски

    07:24 22.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Руснаци

    46 20 Отговор

    До коментар #8 от "Верно ли бре Рублоидот":

    Хахахах, без мозъчен от 5 години има принудителна мобилизация в Украйна, стотици хиляди хванати на улицата и закарани на фронта, загубите им са напълно реални, за това всеки бяга от Украйна, там хората знаят за какво иде реч, еднократен билет за бандера, 1.7 млн убити укри, 5 години война нямате върнато село, 400 млрд в оръжия, всяка нормална държава ще се да си е върнала територия с толкова оръжия, ама само Натото и Украйна не знаят как става

    07:36 22.02.2026

  • 10 койдазнай

    27 36 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахахаха":

    Вярно се доказа, че руснаците са най-безмозъчните убийци. Затриха 2 млн от собственият си народ, за да покажат на лондосити, че са много силни и умни.
    И продължават, без планове за спиране!

    Коментиран от #13, #49

    07:39 22.02.2026

  • 11 Лама Хоминей

    29 14 Отговор
    Бункерното зеле от Кривой Рог ще подскача овесено под стрелата на автокрана!

    07:42 22.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    18 28 Отговор
    Преди да прави трибунал и да съди някого, таварищ Ахматов нека мине през Купянск, Торецк, Покровск, Часов Яр, които вече Четири Года остават болна руска фантазия, подобно "полета" на Гагарин. Полет без нито една снимка и сериозно доказателство ☝️

    Коментиран от #22

    07:42 22.02.2026

  • 13 Руснаци

    29 14 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Вчера ббс разкриха, че Зеленски е унищожил цялата Украйна, Нато са изхарчили 400 млрд в оръжия, за няма едно освободено село, за 1,7 млн убити украинци, 186000 руски герои са унищожили 1,7 млн украинци, украинците си хвърлиха най добрите в месомелачката Курск, всички опитни украински генерали се подиграват с тази акция, която помогна на руснаците да напредват дълбоко в Украйна. Руските доброволци съсипват украинската армия

    Коментиран от #15

    07:42 22.02.2026

  • 14 Анонимен

    30 11 Отговор
    Преводът куца - не "бариерни отряди", а заград-отряди. В Телеграм има не малко клипчета на убийства на украински войници от свои при опит да се предадат. Имаше интервю с украински полеви командир за украинска медия, където журналистката го попита в ефир дали е вярно твърдението че средната продължителност на живота на мобилизираните на предна линия е 4 часа. Военният след доста чудене и увъртане заяви уклончиво пред камерата, че според него е "малко повече".

    07:44 22.02.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    15 21 Отговор

    До коментар #13 от "Руснаци":

    "...Руснаци..."

    Руснаци дypaци ☝️

    07:46 22.02.2026

  • 16 Укрсйна

    27 11 Отговор

    До коментар #1 от "Путин Президент":

    Като говорим за страх, защо 10 млн украинци избягаха вместо да бранят държавата си, като говорим за успехи сподели ми един успех на украинските военни, при наличието на толкова пари за оръжия, толкова натовска техника, толкова млн мобилизирани хора, относно корейците само колумбийците които се бият на фронта са 10000 хиляди наемници, то не бяха поляци, то не бяха грузинци и въпреки това успех никакъв, за Курск всички генерали описват това като най големия провал на украинците, хвърлиха си най добрите и след това нищо не остана оттях, да ми споделиш нещо за контранастъплението на Украйна 2023- това може би е единственото контранастъпление в историята което вместо да върне територия, изгуби повече

    07:51 22.02.2026

  • 17 просто факти

    26 12 Отговор
    Кратка извадка, по данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои

    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои

    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои

    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои

    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела! Не получават свои!

    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои

    и т.н.

    Съотношение около 1:40 без да броим "безследно изчезналите" украинци, защото тогава съотношението скача до небесата. Руснаците им спретнаха такъв месокомбинат че вече няма кой да се бие там, а последните 3 години на фронта са единствено и само насилствено мобилизирани (бусифицирани).

    Украинските победе съществуват есинствено в украинските медии, както и в наркоманските блянове на кокаиновия клоун.

    Коментиран от #26

    07:56 22.02.2026

  • 18 мъка мъкааа

    26 10 Отговор

    До коментар #1 от "Путин Президент":

    Хайде побеждавайте ги вече тия руснаци, че със сапьорски лопати, магарета и чипове от перални направиха нейто-то за смех! Складовете на нейто празни, пари нема, производство нема, в ЕС населението подменено с мигранти, никой не иска да служи, инфлация, фалити, деиндустриализация. Само преди няколко седмици Тръмп се примоли на Путин да бил спрял огъня по енергетиката на 404 за седмица, понеже руснаците прекалено бързо ги връщали към средновековието. Къде е нейто да помага? Какво става с коалицията от 52 държави събиращи се в Рамщайн да помагат на 404? Колко пъти прогнилото нейто имаше повод да задейства прословутия си увиснал чл. 5 и да се разправи с Русия? Бива ви да воювате само срещу камилари по джапанки и хавлии на главите. Клоуна Рюте, с когото Тръмп открито се подиграва, неотдавна заяви, че 404 не губила войната, просто фронтът се движел в грешна посока! Послания, закани, осъждания, критики - ПЪЛНО ОТЧАЯНИЕ! Дори Мелани накарахте писма на Путин да пише! До тук ли го докарахте? Абе нещо "коалицията на желаещите" няма ли да прави или са само желаещи без да са можещи? Приличат ма дементирали пенсионери редящи закани по плакат на Саманта Фокс висящ на стената на пенсионерския им клуб! Гледам нагличаните искали да влезнат в Украйна, ама ако можело да е СЛЕД войната, че там в момента убивали и било много страшно, та затова искали пълна гаранция за сигурността на военния си контингент буахахахахаха! Това е все едно да викнеш водопроводчик и той да ти каже "щ

    07:58 22.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 мъка мъкааа

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Путин Президент":

    Това е все едно да викнеш водопроводчик и той да ти каже "ще дойда, ама само ако няма теч"! Не ви ли писна да сте толкова жалки?

    Коментиран от #40

    08:00 22.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 кофти истини

    19 6 Отговор
    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    08:08 22.02.2026

  • 24 404 мъка

    18 5 Отговор
    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински войници - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка КилНет съобщи, че данните били съхранявани в облачната услуга на Майкрософт. Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните са предоставени вече на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г - 118.5 хил.
    2023 г - 405.4 хил.
    2024 г - 595 хил.
    2025 г - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от КилНет, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    Коментиран от #27, #39

    08:10 22.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Иван

    12 12 Отговор
    Копейките пак са се развихрили. Страшни загуби за украинците, и нито един руски войник. Смешници

    Коментиран от #31, #37

    08:38 22.02.2026

  • 29 Умереният

    7 7 Отговор
    Не ме ИНЕРИСУВАТ ПОБЕДИТЕ И ЗАГУБИТЕ ОТ ДВЕТ СТРАНИ НА ФРОНТА.КАТРГОРИЧНО СЪМ ПРОТИВ ТАЗИ ВОЙНА.ТЯ НОСИ САМО СМЪРТ И НЕШАСТИЕ.МОЖЕ БИ ЕДНО ПРИМИРИЕ И РЕФЕРЕНДУМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПОД ЕГИДАТА НА СРАМНОТО ООН,ТА ДА ИЗТРИЕ ПОРТУГАЛЕЦЪТ ПОСЛУШКО МАЛКО ОТ СРАМЪТ СИ,АКО ГО ИМА.ТАМ САМО МИР,НО НИКОГА ПОД ЕГИДАТА НА РУСИЯ ,ЕС ИЛИ САЩ.МИР,МИР, С П Р Е Т Е Т А З И В А Г Х А Н А Л И Я.

    08:38 22.02.2026

  • 30 Гост

    4 7 Отговор
    Да не забравим да включим и кремълското и чеченското ръководство.

    08:39 22.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БарекОфф

    9 11 Отговор
    Най голям е броя на твойте сънародници "чеченците".
    Не знам колко хора си спомнят но при Първата Чеченска Война (защо не я наричаха СВО не знам). Най голям беше броя на Украинците които ви се притекоха на помощ.
    Гледайте последното интервю на Джохар Додаев, като Нострадамус е, всичко което каза тогава се сбъдна.

    Коментиран от #34

    08:45 22.02.2026

  • 34 абе аз

    6 5 Отговор

    До коментар #33 от "БарекОфф":

    по добре да гледам как един мърмот завива шоколада в станиол...

    09:02 22.02.2026

  • 35 Саша Грей

    7 9 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахахаха":

    Това, което си написал е абсолютна лъжа. Това, което са направили журналистите е доказана смърт със снимков материал или видео на 186 000 руснаци, идентифицирани с трите им имена.
    Значи ти взимаш тази цифра и я съпоставяш с някаква предполагаема цифра и си доволен от резултата. Но ще те разочаровам. Дотук съотношението на убитите беше 3 към 1, но последните два месеца стига до 20 към 1 във вреда на руснаците. И това е съвсем логично, предвид кой напада и кой се отбранява, както и безумните руски месни атаки. Както и превъзходството на западното оръжие.

    09:02 22.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 абе да ядеш

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Иван":

    можеш ли сам? на един руснак (1 капиш, я?) се падат двадесет и двама (22) укро/натовски фашисти. за справка, от 6 международни бригади, не остана .

    Коментиран от #43

    09:05 22.02.2026

  • 38 Ухааас

    11 9 Отговор
    Тая руска пропаганда няма край. Като гледам пета година газите каюта и мрете по украинските полета. Жалка руска пасмина!

    Коментиран от #41

    09:14 22.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Измекяри и гнусари,

    6 8 Отговор

    До коментар #20 от "мъка мъкааа":

    се опитват да обяснят необяснимото - как за 4 пълни години, които се навършват утре, а във вторник сутринта започва 5-тата година!!! от "тридневната операция" и се нервят до почервяване, неприемайки действителността. Стигна се до там, чрез предлагане на пари и бъдещи гешефти, да манипулират айдиота краснов да натиска украинците да предадат териториите си...
    ПълниЛу-зъ-ри!

    Коментиран от #47

    09:41 22.02.2026

  • 41 урсулець..

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ухааас":

    А бгбандерците с охоту кушат ли кушат от жлтото на пеефтьски0..даже се редят на опашку за добавку

    Коментиран от #50

    09:42 22.02.2026

  • 42 БАРС

    7 4 Отговор
    ГОВОРИ ИСТИНАТА ЧОВЕКА.АЗ СЪМ ГЛЕДАЛ ПО РОСЯ 1 НА ПРЕДАВАНЕТО 60 МИНУТ ИМЕННО ТОВА КАК АЗОВЦИТЕ РАЗТРЕЛВАЛИ СВОИТЕ ЛАЖЕ И РАНЕНИТЕ КАТО ОТСТЪПВАТ .ДА РАШЕН РАЗУЗНАВАТЕЛЕН ДРОН С КАМЕРА МНОГО ДОБРЕ СЕ ВИЖДАШЕ КАК РАЗТРЕЛЯХА УКРАИНЦИТЕ СВОИТЕ .НА ДРУГО ВИДИО РАШКИТЕ С ДВА ДРОНА ЕДИНИЯТ КОЙТО СНИМАШЕ ОТ ВИСОКО А ДРУГИЯТ ПОКАЗВАШЕ ПЪТЯТ КАТО ЛЕТЕШЕ НИСКО И ДА ГО СЛЕДВАТ И ИЗВЕДНЪЖ ДОЛЕТЯ УКРО ДРОН И УБИ ПЕТИМАТА КОИТО ИСКАХА ДА СЕ ПРЕДАДЬТ.РАШКИТЕ ИМАТ МНОГО ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИЗДЕВАТЕЛСТВА А И УБИЙСТВА А НА УКРИТЕ РО МИРНОТО НАСЕЛЕНИЕ.ВИДИОТАТА СА ВЗЕТИ ОТ ТЕЛЕФОН ТЕ НА УБИТИТЕ И НА ПЛЕНЕНИТЕ УКРОСОЛДЖЕРИ.МИСЛЯ ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ФАКТИ ДА ОТРАЗЯВА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕ НА УКРОНАЦИСТИТЕ.ВЕЧЕ И В АМЕРИКА ПОКАЗВАТ.

    Коментиран от #55

    09:42 22.02.2026

  • 43 ХА ХА ХА...

    4 6 Отговор

    До коментар #37 от "абе да ядеш":

    защо тогава, след 4 години още сана 40 км от границата, а не са вече в Киев?А, да. Бяха до Киев, но видяхме как ги зачистиха на летището икойто успя да избяга, още са напик.ва нощем, сънувайки кошмари.

    09:50 22.02.2026

  • 44 Васил

    3 3 Отговор
    ААААА Tik Tok звездите се завърнаха.

    09:51 22.02.2026

  • 45 Един убиец

    3 6 Отговор
    Призовава за съд други убийци.И това ако не е ирония, то какво друго да е , особено пък след света знае какво са чеченските касапи и как действат!

    09:51 22.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 а бе..

    6 4 Отговор

    До коментар #40 от "Измекяри и гнусари,":

    Урсулски джендър,колко млрда пуснахте в гушата на зеления мухал..та поне комико да си върне най големио аец у юръпо,запорожкио със шесте реактора на стойност 60 млрда $..за да му пусне маклко тоци,оти бандерците останаа без чаркоятьци..отизмръзваньие

    09:52 22.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 123

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Много тъпо мнение.

    10:10 22.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Един

    2 4 Отговор
    Ахмак са презобили с бояришник.

    10:18 22.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Факти

    0 3 Отговор
    - Това страхливо козарче с талибански диалект месеци наред бягаше от среща с ВСУ из цяла курска област :)))
    - Украйна е 5-10 пъти по-малка и слаба държава от "великая и могучая".
    - Украйна удържа по-горе посочената "великая и могучая" вече 4 години...
    - Украинският народ понася много жертви, загуби и лишения заради алчния си "брат" - вина имат и двамата братя, но по-виновен и по-тъп е по-големият.
    - Агресорът е тоталитарен Кремъл, ама и Киев си го търсеше...
    - Взаимно се изтребват за кеф и печалба на англосакси, китайци, араби, африканци и др.
    - Губеща е и Европата, щото ако тия "братя" бяха по-умни, отдавна щяха да са част от европейската уния и дори да са начело ѝ, а сега вместо това тя им плаща да се самоизтребват, загуби "мазето" си с природни ресурси, губи бързо стратегически позиции срещу САЩ, Китай и целия свят...
    - 21-ви век, тъп, по-тъп, най-тъп - целият свят :((
    - 21-ви век - по-по-най-тъпия и алчен нихилист - руснакът.

    10:31 22.02.2026

  • 54 Абе къде е Дон Кадиров

    3 2 Отговор
    Нещо болнав ватенките го натровиха и него.

    10:46 22.02.2026

  • 55 Щик Найн

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "БАРС":

    Това, че вярваш на мултфилмите по Рася адин изобщо не е за хвалба.

    11:36 22.02.2026

  • 56 Ердоган

    0 0 Отговор
    Русофил: Ахмат Сила братя ние сме дна кръв

    11:40 22.02.2026

