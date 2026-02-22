Военното ръководство на Украйна трябва да бъде съдено, а мораториумът върху смъртното наказание трябва да бъде отменен за времето на трибунала.

Това заяви заместник-началникът на Главното военно-политическо управление на руските въоръжени сили и командир на подразделението за специални части „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната, генерал-лейтенант Аптий Алаудинов, пред ТАСС.

„Най-важното е да се завърши специалната военна операция и да се съди военното ръководство на Украйна. През това време да отменим мораториума си върху смъртното наказание и да вземем решенията, които заслужават. Как и на какви основания ще се проведе този процес е отделен въпрос“, каза той.

Алаудинов подчерта важността на провеждането на процеса в съответствие с руското законодателство, тъй като международното право на практика е престанало да се прилага. Според руския генерал това се потвърждава от безнаказаното залавяне на президента на Венецуела Николас Мадуро.

Алаудинов изрази мнение, че военнослужещите от украинските въоръжени сили, извършили престъпления срещу руски граждани, ще бъдат изправени пред съдебен процес, подобен на Нюрнбергския, евентуално наречен „Курски“ или „Белгородски“. Командирът на специалните части „Ахмат“ отбеляза, че процесът е наложителен, тъй като целият свят трябва да види доказателства за престъпленията, извършени от украинските въоръжени сили.

Грузинските и полските наемници от украинските въоръжени сили се отличиха с най-голяма жестокост по време на нападението в Курска област, каза още Алаудинов.

„Колкото и да е жалко, вероятно трябва да се отбележи, че грузинските и полските наемници се отличиха с най-голяма жестокост по време на нападението в Курска област. Те се отличиха повече от всички останали“, каза той.

Според руското Министерство на отбраната, към март 2024 г. общият брой наемници, пристигнали в Украйна, е 13 387. Руските въоръжени сили са убили 5 962 от тях. Най-голям брой са дошли от Полша: 1 497 от 2 960 пристигнали бойци са били убити. Според данните на Министерството на отбраната, Грузия е на второ място по брой на пристигнали и убити наемници (561 от 1042 бойци са били убити).

Украинските военнослужещи са в критична ситуация, те са принудени да избират между смъртта на фронтовата линия и смъртта от ръцете на силите за сигурност, каза още командирът на „Ахмат“.

„Положението им е наистина критично в това отношение. Където се опитват да се оттеглят, ги прострелват в гръб. Където се опитват да се предадат, ги убиват дронове, насочени към тях. И, разбира се, те са изправени пред избор: да умрат там, на фронтовата линия, да умрат, опитвайки се да се оттеглят, или да се предадат. Следователно положението им е тежко и ние документираме това на всички места“, каза той.

Според Алаудинов, Ахмат разполага с множество видеоклипове, потвърждаващи убийството на украински военнослужещи от собствените им другари.

Той отбеляза също, че намаляването на броя на пленниците се дължи именно на ударите на украинските въоръжени сили срещу собствените им войски. „Украинската страна, веднага щом види някой, който иска да се предаде, просто го елиминира показно, за ​​да не може никой друг дори да си помисли да се предаде“, подчерта командирът на специалните части на Ахмат.

От руските сили за сигурност заяви по-рано през февруари, че изтеглянето на предали се украински военнослужещи от бойни позиции винаги е свързано с голям риск поради работата на бариерните отряди на украинските въоръжени сили.

Използването на бариерни отряди от украинската страна е многократно документирано в много райони на Централния военен окръг. Например, в Харковска област елитното подразделение за безпилотни летателни апарати „Птахи Мадяра“ на украинските въоръжени сили е било разположено в тази роля. По подобен начин бойци от Националния батальон „Азов“ са служили като бариерно отряд за войници от украинските въоръжени сили близо до Красноармийск. Освен това руските сили за сигурност съобщиха, че 2-ра Галицийска отделна бригада на Националната гвардия на Украйна, сформирана в Лвов, е била прехвърлена в Сумска област специално за използване като бариерно отряд поради масово дезертьорство сред украинските военнослужещи.