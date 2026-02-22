Няколко села избират извънредно кметове

Извънредни избори за кмет ще се проведат в пазарджишкото село Мало Конаре, предаде БНР.

Гласуването ще се проведе в четири секции, а една от тях е снабдена с машини и с хартиени бюлетини.

Четирима са кандидатите за кметския пост на най-голямото село в общината - това са Спас Бараков от "Възраждане", Зоя Пенова от БСП-ОЛ, Йордан Пеев от ПП-ДБ и независимият Дончо Цървуланов.



Полицейски екипи ще следят за обществения ред по време на вота.



Създадени са и мобилни групи за реагиране при сигнали за нередности. До извънредните избори се стигна след като досегашният кмет Димчо Караиванов подаде оставка.

В две кюстендилски села - Бараково и Блажиево - също ще избират кмет.

До частичните избори се стигна, след като и в двете населени места избраните през 2023-та година кметове починаха.



В Бараково кандидатите за кметския пост са три жени - Жулиета Лазова, издигната от "Възраждане", Цветанка Иванова, кандидат на ГЕРБ, и Джъстин Здравкова - от ПП-ДБ. Избирателите по списък са 300. Подготовката за изборите минала спокойно и без проблеми, казаха за БНР от Общинската избирателна комисия в Кочериново. Кметът на Общината със заповед забрани употребата и продажбата на алкохол от 22 ч. в събота до 22 ч. в неделя, до след изборния ден.



В Блажиево кандидатите са трима мъже - Йордан Кадийски от "Синя България", Даниел Валинова от "Обединена левица" и Валери Терзиев от партия "Свобода". Там с дописаните избирателите по списък са към 350. Кметът на Община Бобошево реши, че не е необходима забрана за употребата на алкохол или продажбата му, всеки избирател носи отговорност за поведението си.



Първата информация за избирателна активност ще бъде обявена към 11 ч. И в двете села се очертава оспорвана борба за поста, коментират местни активисти.

В село Венелин в община Долни чифлик се провеждат частични избори за кмет, предаде БТА.



За поста се борят трима кандидати.



В селото ще се гласува в една секция, а избирателите са 659, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия в Долни чифлик Боряна Стаменова. Изборният ден започва в 7:00 часа и продължава до 20:00 часа.



До частичния вот се стигна, след като избраният на първи тур на местните избори през 2023 година Филиз Ахмедов, който беше единственият кандидат за поста, подаде оставка.



С указ №230 от 18 ноември миналата година (обн., ДВ, бр. 99 от 21.11.2025 г.) президентът Румен Радев насрочи частичните местни избори в село Венелин за 22 февруари 2026 година.

Един е кандидатът за кмет на самоковското село Ярлово на предстоящите частични местни избори, които ще се състоят днес, съобщиха от Общинската избирателна комисия (ОИК).

На изборите за вота на жителите на населеното място се явява досегашният кмет Магдален Нешев.



През лятото миналата година ОИК - Самоков прекрати предсрочно пълномощията му. Той е бил съдружник и управител на "Пим транс" ООД в едномесечния срок след избирането му за кмет на село Ярлово и встъпване в длъжност чрез полагане на клетва. Нешев не е предприел необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, както и не е уведомил писмено за това председателя на Общинския съвет и ОИК.



Магдален Нешев е кандидат от ГЕРБ-СДС, преди това бе издигнат от БСП.



Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, както и да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации.