Пътна проверка в Мисури приключи с два трупа на помощник шерифи, убиецът им също бе застрелян ВИДЕО

Двама помощник шерифи в щата Мисури бяха застреляни, единият по време на пътна проверка, а другият няколко часа по-късно при престрелка със заподозрения, който също е бил убит, съобщиха американските власти, предаде Асошиейтед прес.

Първоначално стрелбата е започнала по време на пътна проверка южно от Хайландвил в окръг Крисчън, в югозападната част на Мисури вчера, съобщи шериф Брад Коул, цитиран от местни медии.

Около 100 полицаи, помощник шерифи и щатски полицаи са участвали в издирването на заподозрения, добави Коул. Той уточни, че към полицейската операция са се присъединили и служители на американската Маршалска служба, Федералното бюро за разследване и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви.

Автомобилът на предполагаемия стрелец е бил открит изоставен на няколко мили южно, близо до Рийдс Спринг, и правоохранителните органи са претърсили района около него, каза още Коул. Помощник шерифи са засекли топлинен сигнал, идващ от гориста местност наблизо. По думите на Коул заподозреният е открил огън, като е ранил трима от тях.

Един помощник шериф от окръг Крисчън е бил убит, а двама други помощник шерифи от окръзите Крисчън и Уебстър са били ранени, като нараняванията им не са животозастрашаващи, добави Коул.

Органите на реда са отвърнали на огъня, убивайки заподозрения.