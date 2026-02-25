Новини
Свят »
САЩ »
Пътна проверка в Мисури приключи с два трупа на помощник шерифи, убиецът им също бе застрелян ВИДЕО

Пътна проверка в Мисури приключи с два трупа на помощник шерифи, убиецът им също бе застрелян ВИДЕО

25 Февруари, 2026 04:47, обновена 25 Февруари, 2026 03:54 1 645 13

  • мисури-
  • престрелка-
  • убити-
  • помощни шерифи-
  • пътна проверка-
  • сащ

В инцидента са ранени още двама служители на органите на реда

Пътна проверка в Мисури приключи с два трупа на помощник шерифи, убиецът им също бе застрелян ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Двама помощник шерифи в щата Мисури бяха застреляни, единият по време на пътна проверка, а другият няколко часа по-късно при престрелка със заподозрения, който също е бил убит, съобщиха американските власти, предаде Асошиейтед прес.

Първоначално стрелбата е започнала по време на пътна проверка южно от Хайландвил в окръг Крисчън, в югозападната част на Мисури вчера, съобщи шериф Брад Коул, цитиран от местни медии.

Около 100 полицаи, помощник шерифи и щатски полицаи са участвали в издирването на заподозрения, добави Коул. Той уточни, че към полицейската операция са се присъединили и служители на американската Маршалска служба, Федералното бюро за разследване и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви.

Автомобилът на предполагаемия стрелец е бил открит изоставен на няколко мили южно, близо до Рийдс Спринг, и правоохранителните органи са претърсили района около него, каза още Коул. Помощник шерифи са засекли топлинен сигнал, идващ от гориста местност наблизо. По думите на Коул заподозреният е открил огън, като е ранил трима от тях.

Един помощник шериф от окръг Крисчън е бил убит, а двама други помощник шерифи от окръзите Крисчън и Уебстър са били ранени, като нараняванията им не са животозастрашаващи, добави Коул.

Органите на реда са отвърнали на огъня, убивайки заподозрения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хехе

    20 1 Отговор
    те там така се забавляват играят си на стражари и апаши.

    04:00 25.02.2026

  • 3 Сега ще има

    4 2 Отговор
    Яка сеч!

    04:05 25.02.2026

  • 4 Коста

    9 2 Отговор
    Абе само помощник шерифи ли има там бе? Къде са Акъна шерифите? Ми те ще оправят нещата, не заместниците я.

    04:17 25.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти да видиш

    16 3 Отговор
    Просълзихме се...само двама .....днес е слаба работа
    Утре чакаме повече
    Там в задокеанския обор човешкият живот не струва и 5 цента....но те краварите не струват повече

    Коментиран от #10

    04:24 25.02.2026

  • 7 истинска

    5 1 Отговор
    рейнджърска история с патлаци

    05:35 25.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Това

    1 1 Отговор
    си е напълно нормално за САЩ. Случва се много често.

    06:53 25.02.2026

  • 10 Същото

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ти да видиш":

    това ми напомня много и за едно друго място на планетата...

    06:58 25.02.2026

  • 11 Шопо

    1 0 Отговор
    А пък Аз мислех че полицаите са безсмърти

    08:01 25.02.2026

  • 12 име

    0 0 Отговор
    Полицаите в САЩ са като бесни кучета, само отстрел ги оправя.

    08:03 25.02.2026

  • 13 Мед за душата

    0 0 Отговор
    Но ми мирише на терористите от САЩ
    Така че да им е честито
    Добра новина за сутрешното кафе
    Гали слуха.....
    Абе галфони пишете че е във САЩ САЩ САЩ
    МИСУРИ ОТДЕ ДА ГО Знаят хората каде е
    Все едно е в долната махала
    Ама господарите ще се карат ако пишете С А Щ

    08:03 25.02.2026