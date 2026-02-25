Пътна проверка в Мисури приключи с два трупа на помощник шерифи, убиецът им също бе застрелян ВИДЕО

Двама помощник шерифи в щата Мисури бяха застреляни, единият по време на пътна проверка, а другият няколко часа по-късно при престрелка със заподозрения, който също е бил убит, съобщиха американските власти, предаде Асошиейтед прес.
Първоначално стрелбата е започнала по време на пътна проверка южно от Хайландвил в окръг Крисчън, в югозападната част на Мисури вчера, съобщи шериф Брад Коул, цитиран от местни медии.
Около 100 полицаи, помощник шерифи и щатски полицаи са участвали в издирването на заподозрения, добави Коул. Той уточни, че към полицейската операция са се присъединили и служители на американската Маршалска служба, Федералното бюро за разследване и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви.
Автомобилът на предполагаемия стрелец е бил открит изоставен на няколко мили южно, близо до Рийдс Спринг, и правоохранителните органи са претърсили района около него, каза още Коул. Помощник шерифи са засекли топлинен сигнал, идващ от гориста местност наблизо. По думите на Коул заподозреният е открил огън, като е ранил трима от тях.
Един помощник шериф от окръг Крисчън е бил убит, а двама други помощник шерифи от окръзите Крисчън и Уебстър са били ранени, като нараняванията им не са животозастрашаващи, добави Коул.
Органите на реда са отвърнали на огъня, убивайки заподозрения.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хехе
04:00 25.02.2026
3 Сега ще има
04:05 25.02.2026
4 Коста
04:17 25.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ти да видиш
Утре чакаме повече
Там в задокеанския обор човешкият живот не струва и 5 цента....но те краварите не струват повече
Коментиран от #10
04:24 25.02.2026
7 истинска
05:35 25.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Това
06:53 25.02.2026
10 Същото
До коментар #6 от "Ти да видиш":това ми напомня много и за едно друго място на планетата...
06:58 25.02.2026
11 Шопо
08:01 25.02.2026
12 име
08:03 25.02.2026
13 Мед за душата
Така че да им е честито
Добра новина за сутрешното кафе
Гали слуха.....
Абе галфони пишете че е във САЩ САЩ САЩ
МИСУРИ ОТДЕ ДА ГО Знаят хората каде е
Все едно е в долната махала
Ама господарите ще се карат ако пишете С А Щ
08:03 25.02.2026