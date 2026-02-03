Новини
Преговарящи от САЩ и Иран готвят среща в Турция на 6 февруари ВИДЕО

3 Февруари, 2026 04:11, обновена 3 Февруари, 2026 04:16

Потенциалната среща е била организирана с посредничеството на домакините, Египет, Катар и Оман

Преговарящи от САЩ и Иран готвят среща в Турция на 6 февруари ВИДЕО - 1
СтивУиткоф и Абас Арагчи, Снимка: YouTube
БНР БНР

Среща между преговарящи от страна на Съединените щати и висши представители на Иран вероятно ще се проведе в Турция на 6 февруари.

Това е заявил арабски официален представител, цитиран от "Франс прес", след като Техеран призова за възобновяване на ядрените разговори, а Вашингтон предупреди за последствия, ако не бъде постигнато споразумение.

Потенциалната среща е била организирана, след намеса от страна на Египет, Катар, Турция и Оман, е допълнил цитираният източник, който е пожелал анонимност.


Турция
