Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна. Руски депутат готвел бунт срещу Путин

3 Февруари, 2026 05:17, обновена 3 Февруари, 2026 05:38

Украинският лидер "бил неопитен, търсел помощ и се нуждаел от насоки"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски се споменава във връзка с трафик на жени и деца от Украйна в публикувани в САЩ досиета по случая на американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в блудство с деца, съобщи ТАСС, позовавайки се на документите.

Зеленски се споменава в един от публикуваните имейли, датиращи от 2024 г. Самоличността както на автора, така и на получателя са скрити. В имейла се твърди за участието на Зеленски в трафика на жени и деца от Украйна и се предполага, че може да е бил свързан с модния агент Жан-Люк Брюнел.

Брюнел беше обвинен във Франция през 2020 г. в изнасилване на непълнолетни и се самоуби в килията си преди процеса си.

„Зеленски, в светлината на съобщенията за трафик на хора, случващ се в Украйна и организиран от Жан-Люк Брюнел, искам одит на всички ваши доходи в JP Morgan“, пише авторът на писмото.

На друго място той се чуди дали Зеленски „възнамерява да спре трафика на жени и деца“ и пита защо украинските медии мълчат за това. Зеленски се споменава в досиетата на Епстийн и по други причини. В едно от тях, Епстийн и Мирослав Лайчак, тогавашният министър на външните работи на Словакия и председател на ОССЕ, обсъждат президентските избори в Украйна през 2019 г. в текстово съобщение два дни след победата на Зеленски. Епстийн отбелязва, че ситуацията „изглежда като добра възможност за намеса“. Събеседникът му изразява съмнения относно Зеленски: „Не знам дали е способен да ръководи страната“. Епстийн отбелязва, че „са се появили нови играчи, неопитни, които ще се нуждаят от насоки“.

Зеленски е споменат поне няколко десетки пъти (поради транскрипцията на собственото му име, фамилното му име се появява в документи с различни изписвания). Много от препратките са фрагменти от новинарски статии, разменени между Епстийн и хора от неговия списък с контакти.

В последните публикувани документи по случая с Джефри Епстийн, непубликувани досега комуникации засягат руската политическа динамика и включват кореспонденция, в която се споменава президента на Украйна, пише aa.com.tr.

Записите, които се състоят предимно от имейли и други архивни материали, касаят документ от януари 2012 г., включващ Иля Пономарев, който тогава е бил депутат в долната камара на руския парламент - Държавната дума.

В този документ Пономарев е описан като един от основните организатори на това, което файлът нарича "въстание" срещу Владимир Путин, и записът добавя, че „той може да замени Путин и сам да стане президент... ако не го убият преди това“.

По-късно Пономарев получава местожителство в Украйна през 2016 г. и става украински гражданин през 2019 г., според съобщения в руските медии. Срещу него са заведени съдебни дела в Русия.

Друга кореспонденция от 2019 г., включена в съобщението, съдържа коментар за украинския президент Володимир Зеленски, написан след като той спечели изборите, но преди да встъпи в длъжност, в който се казва: „Зеленски търси помощ. Путин е пренебрежителен, казвайки, че е управляван от израелци.“


