Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна. Руски депутат готвел бунт срещу Путин

Володимир Зеленски се споменава във връзка с трафик на жени и деца от Украйна в публикувани в САЩ досиета по случая на американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в блудство с деца, съобщи ТАСС, позовавайки се на документите.
Зеленски се споменава в един от публикуваните имейли, датиращи от 2024 г. Самоличността както на автора, така и на получателя са скрити. В имейла се твърди за участието на Зеленски в трафика на жени и деца от Украйна и се предполага, че може да е бил свързан с модния агент Жан-Люк Брюнел.
Брюнел беше обвинен във Франция през 2020 г. в изнасилване на непълнолетни и се самоуби в килията си преди процеса си.
„Зеленски, в светлината на съобщенията за трафик на хора, случващ се в Украйна и организиран от Жан-Люк Брюнел, искам одит на всички ваши доходи в JP Morgan“, пише авторът на писмото.
На друго място той се чуди дали Зеленски „възнамерява да спре трафика на жени и деца“ и пита защо украинските медии мълчат за това. Зеленски се споменава в досиетата на Епстийн и по други причини. В едно от тях, Епстийн и Мирослав Лайчак, тогавашният министър на външните работи на Словакия и председател на ОССЕ, обсъждат президентските избори в Украйна през 2019 г. в текстово съобщение два дни след победата на Зеленски. Епстийн отбелязва, че ситуацията „изглежда като добра възможност за намеса“. Събеседникът му изразява съмнения относно Зеленски: „Не знам дали е способен да ръководи страната“. Епстийн отбелязва, че „са се появили нови играчи, неопитни, които ще се нуждаят от насоки“.
Зеленски е споменат поне няколко десетки пъти (поради транскрипцията на собственото му име, фамилното му име се появява в документи с различни изписвания). Много от препратките са фрагменти от новинарски статии, разменени между Епстийн и хора от неговия списък с контакти.
В последните публикувани документи по случая с Джефри Епстийн, непубликувани досега комуникации засягат руската политическа динамика и включват кореспонденция, в която се споменава президента на Украйна, пише aa.com.tr.
Записите, които се състоят предимно от имейли и други архивни материали, касаят документ от януари 2012 г., включващ Иля Пономарев, който тогава е бил депутат в долната камара на руския парламент - Държавната дума.
В този документ Пономарев е описан като един от основните организатори на това, което файлът нарича "въстание" срещу Владимир Путин, и записът добавя, че „той може да замени Путин и сам да стане президент... ако не го убият преди това“.
По-късно Пономарев получава местожителство в Украйна през 2016 г. и става украински гражданин през 2019 г., според съобщения в руските медии. Срещу него са заведени съдебни дела в Русия.
Друга кореспонденция от 2019 г., включена в съобщението, съдържа коментар за украинския президент Володимир Зеленски, написан след като той спечели изборите, но преди да встъпи в длъжност, в който се казва: „Зеленски търси помощ. Путин е пренебрежителен, казвайки, че е управляван от израелци.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айдяяяяяяяяя
Коментиран от #5
05:36 03.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вашето мнение
Коментиран от #42
05:40 03.02.2026
4 Интересното
05:41 03.02.2026
5 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Айдяяяяяяяяя":Това си мислех и аз! До сега беше подготовка, сега дръпнаха спусъка! За това е била цялата тази истерия и подготовка!
05:41 03.02.2026
6 Георги
Коментиран от #12, #20
05:42 03.02.2026
7 Владимир Путин, президент
Истински Содом и Гомор, редно е тоя свят да пътува.
05:43 03.02.2026
8 Това беше
05:43 03.02.2026
9 Вашето мнение
05:43 03.02.2026
10 Е, това за трафика
Коментиран от #47
05:47 03.02.2026
11 Тагарев
05:50 03.02.2026
12 Георги
До коментар #6 от "Георги":номерът с пияното явно е бил много вървежен там, вижте само до къде го е издигнал
05:53 03.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дълбоката Държава лъсна
05:57 03.02.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #48
06:00 03.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И на такива
06:05 03.02.2026
19 Люси
До коментар #14 от "Ццц":Наистина ли така мислиш???? Мен ме е гнус, че дишам един въздух с такива като теб!
Коментиран от #28
06:08 03.02.2026
20 Георги
До коментар #6 от "Георги":нали никой не се самозалъгва, че след ареста на епстийн, всички тея милиардери са останали "на сухо" толкова години? Няма как толкова оборотна "пазарна ниша" да е останала свободна.
06:10 03.02.2026
21 Вашето мнение
До коментар #14 от "Ццц":Приятел, ако искаш някой да разбере какво си се изАкал поне научи граматиката. Неграмотници като теб само сквернят езика ни.
06:14 03.02.2026
22 8888
06:18 03.02.2026
23 Атлантик
06:18 03.02.2026
24 Гориил
06:20 03.02.2026
25 Кви 47 дена?
До коментар #14 от "Ццц":А колко дена минаха, от Майдана до обявяването на войната в Източна Украйна? Виктория Нюланд постави хазарите на власт в Куиев и измисленият от нищото "министър на войната", Турчинов (хазар) след 2-3 дена обяви война на етническите руснаци. И дали зеленото официално е било на власт или не, хазарът олигарх - Игор Коломойски още 2012 г му каза, че ще го "направи президент"! Там е едно хазарско блато и няма невинни. Даже за 1 ден могат да направят и правят такива неща, че свят ще ти се завие.....
Коментиран от #36
06:20 03.02.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 М...
До коментар #19 от "Люси":Добре де, за да сте раат ще приемем, че Зеленски е главния и държи цялата световна търговия с жива плът. Това ще помогне ли на вас да се чувствате по-щастливи, а на вшичките да се излагат по-малко на фронта , особено при Купянск и Покровск и изобщо в цялата война
Коментиран от #32, #33
06:22 03.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ирония
06:25 03.02.2026
32 Вашето мнение
До коментар #28 от "М...":Какво прави зиленски, воюва викаш, купянск превзмема. Ти картата виждал ли си? Територията на две Българии вече е руска. Тоя купянск, за който кудкудяката вече месец е руски и хората там възтановяват живота си.
06:28 03.02.2026
33 Георги
До коментар #28 от "М...":това умнокрасивите сте готови да оправдаете всякакви извращения, само и само да не си признаете грешката. Единственото странно в тези "досиета" е липсата на руски елит. Сигурно е ходил при конкуренти.
06:28 03.02.2026
34 В Курск съм
06:30 03.02.2026
35 Георги
До коментар #29 от "Вашето мнение":и свобода за епстийн, нали така, центаджиьо?
06:30 03.02.2026
36 Ццц
До коментар #25 от "Кви 47 дена?":Ей елементарни неща не разбрахте. Революцията на достойнството през 2014 г. беше подпомогната финансово главно от двама от четиримата най -големи украински олигарси, а именно Фирташ и Коломойски. А те направиха парите си основно от Газпром. Ще рече че ако Революцията е платена то я е платил Газпром а не Нюланд
Коментиран от #41
06:31 03.02.2026
37 Зеленски
Този изрод има хора и в България, пазете децата си.
06:33 03.02.2026
38 Епщайн-Максуел- Брунел
Гилейн Максуел е арестувана на 2-ри Юли 2020 г.
Брунел е арестуван на 16-ти декември 2020г.През 2019г.( няма упомената дата) помага за създаването на модна агенция1MotherAgency в Киев.
06:36 03.02.2026
39 Георгиев
Много жалко!
06:37 03.02.2026
40 Руската пропаганда
Коментиран от #46
06:37 03.02.2026
41 Саш официално
До коментар #36 от "Ццц":Обявиха, че са "инвестирали 8 милиарди долара за демократизацията на Укра"! Има го на видео в нета. Виктория Нюланд се похвали веднага, след военния пуч в куиев. А това, че руските и укро олигарсите ограбиха всичките народни богатства на огромния СССР на всички е ясно. И хазарите по цял свят са едно, нещо като държава в държавите. И фейса е техен и печатницата в сащ е тяхна, и медиите на цял свят са техни, и натото е тяхно...., и правят, каквото си искат...
06:38 03.02.2026
42 БАРС
До коментар #3 от "Вашето мнение":ТА ТЕ РАШКИТЕ ГОВОРИХА ЗА ТОВА А ЗЕЛИНСКИ РЕВЕШЕ ,ЧЕ РАШКИТЕ УКРАЛИ УКРАИНСКИТЕ ДЕЦА ОТ ИНТЕРНАТИТЕ.ДА РАШКИТЕ ОЩЕ ТОГАВА КАЗАХА ,СЕ ЗЕЛИНСКИ И ЖЕНА МУ УЧАСТВАТ В ТАКАВА СХЕМА ДА ПРОДАВАТ ДЕЦА НА ПЕДОФИЛИ ЗА ОСИНОВЯАНЕ ИЛИ ОДОЧЕРЯВАНЕ КАТО И ЗА ОРГАНИ.НО ТСКАРВАЗА КАКТО ВИНАГИ ,СЕ РОСИЯ ДЪЖЕ.ЗЕЛЕНСКИ МИ СПООМНЯМ МНОГО ДОБРЕ НА СРЕЩА В МЮНХЕН ЧЕ ДА МОЛИ СВЕТА РОСИЯ ДА ВЪРНЕ УКРАИНСКИТЕ ДЕЦА А ЗА ТИЯ ДЕТО РЕВЕШЕ СЕ ОТКАЗАЗА чЕ СА В Мюнхен. КАКВО СТАНА С ЛЮБИМИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА МНОГО НАШИ ВЕСТНИЦИ ДЕТО ГО ЗАЩИТАВАХА А ПИШЕЗА КАКВИ ЛИ ИЗМИШЛЬОТИНИ ЗА ПУТИН .САМО ЕДНО ЩЕ КАЖА ПУТИН Е МЪЖ НА МЕСТОТО СИ И Е ВЕЛИК ПРЕЗИДЕНТ .ТИЯ ДЕЦА ДЕТО ГИ ПРИБРАЗА В УКРАИНА ПРЕЗ 22 ГОД ХОДЯТНА УЧИЛИЩЕ ЛЯТОТО НА ЛАГЕР В КРИМ ВОДЯТ ГИ НА ЕКСКУРЗИ ОБЛЕЧЕНИ ОТ А ДО Я С НОВИ ДРЕХИ мАРАТОНКИ СПРТНИ АНЦУЗИ. В ОБЩЕЖИТИЯ А ДЕТО СПЯХА ВСИЧКО НОВО КРЕВАТ БЮРА ГАРРДЕРОБТ ВСИЧКО МИ ИМАТ КАКТО И НОВИ СМАРТФОНИ НА ПО ГОЛЕМИТЕ СМЯТАТЕ МЧЕТАТА КОИТО БЯХА ТОГАВА НА 15,16 ГОД.АКО БЯХА В УКРАИНА КАКВ СЪДБА ЩЯХА ДА ИМАТ ДА ЩЕШЕ ВЕЧЕ ЗЕЛИНСКИ ДА ГИ Е ИЗПРАТИЛ НА ФРОНТА
06:38 03.02.2026
43 Не читатель
До коментар #17 от "Саня":Ти си чела само първото изречение или заглавието нали?
И веднага скачаш като кучка да лаеш. Точно русофилски планктон без нервна дейност.
06:40 03.02.2026
44 Тцтцтц
06:42 03.02.2026
45 ти да видиш
06:42 03.02.2026
46 Георги
До коментар #40 от "Руската пропаганда":те от американското министерство на правосъдието са главният рупор на руската пропаганда. Но добре, че има такива като теб да ни ги показват.
06:43 03.02.2026
47 Защо не пишете
До коментар #10 от "Е, това за трафика":Знаем, че поне до 2010-15та Русия е източник място, където се съхроняват сървъри с такова съдържание. Интернетът беше пълен да предлагат рускини за съпруги. А рускините моделки бяха навсякъде включително това беше начин на ГРУ и ФСБ да внедряват агенти.
Във файловете на Епщайн Русия се споменавала 6000 пъти.
06:43 03.02.2026
48 Първият Несофиянец
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Ти понеже навсякъде си би. В твоите ресторанти ли се предлагаше "стоката"?
06:44 03.02.2026
49 в рузия съм
06:46 03.02.2026