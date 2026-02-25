След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност

След като преживяха най-суровата зима за последните десет година, милиони разселени украинци се сблъскват с нарастваща криза, белязана от лишения и продължаващи атаки, докато перспективите за мир остават далечни, заяви в прессъобщение Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), пише БТА.
В Украйна повтарящите се атаки срещу жилища и енергийна инфраструктура и основни услуги през зимата оставиха милиони хора без отопление или електричество за дълго време. Въпреки че температурите бавно се повишават, щетите остават. Оценките на ситуацията показват, че през 2026 г. 10,8 милиона души в страната се нуждаят от хуманитарна помощ, а 3,7 милиона са вътрешно разселени.
В същото време 5,9 милиона украинци остават бежанци в чужбина. В цяла Европа приелите ги страни са предоставили закрила и възможности в безпрецедентен мащаб, като са дали на бежанците достъп до образование, здравеопазване и работа. Това е помогнало на милиони да възвърнат стабилността си и да допринесат за приелите ги общности.
С продължаването на войната обаче е необходимо повече, за да се подкрепят хората, засегнати от бежанската криза, чийто край не е ясен. Наред с временната закрила, държавите трябва да проучат възможности за алтернативни мерки за по-дълъг престой. Те могат да донесат стабилност, особено за най-уязвимите, за които завръщането може да не е възможно веднага дори след края на войната.
Данните показват, че значителното приобщаване дава резултати и бежанците значително стимулират икономиката на приемащите страни. В Полша анализ на ВКБООН и базираната във Великобритания мултинационална компания „Делойт“ (Deloitte) показа, че нетният ефект от украинските бежанци възлиза на 2,7-% от полския БВП през 2024 г. С разширяването на езиковото обучение и по-широкото признаване на квалификацията, достъпът до достойни работни места и самостоятелност може да се подобри за бежанците в целия регион.
В Украйна общностите продължават да ремонтират домове, възстановяват услуги и възстановяват средствата за препитание с подкрепата на ВКБООН и партньорски неправителствени организации. След четири години война обаче издръжливостта има предел. Устойчивата хуманитарна помощ остава от съществено значение, наред с увеличената подкрепа за възстановяване, за да се предотврати по-нататъшно разселване и да се осигурят безопасни условия за завръщане.
Когато условията позволяват, постепенното и доброволно завръщане ще бъде от решаващо значение за възстановяването на Украйна. ВКБООН работи с правителството и партньорите за възстановяване на документите на хората, за подкрепа за възстановяване на социалната инфраструктура и ремонт на домовете, повредени от войната. Върховният комисариат работи и с партньори за анализ на намеренията на бежанците, прогнозиране на движенията на завръщане и подкрепа за планирането на възстановяването на Украйна.
От началото на пълномащабната война ВКБООН и неговите партньори са подкрепили 10 милиона души със спешна помощ, услуги за закрила и психосоциална подкрепа. През 2026 г. комисариатът планира да помогне на още 2 милиона души в Украйна, при условие че разполага с достатъчно финансиране. В целия регион ВКБООН и партньорите му подпомагат 1,7 милиона бежанци и държавите, които ги приемат, като акцентът е върху приобщаването и самостоятелността.
Зимата отминава, но хуманитарната криза не. Трябва да подкрепим народа на Украйна с хуманитарна помощ и възстановяване в страната, както и с безопасност и самостоятелност в чужбина, се казва още в съобщението до медиите.
1 Два ката да го поемат мощно украинците
00:38 25.02.2026
2 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
00:39 25.02.2026
3 Стенли
Коментиран от #6
00:42 25.02.2026
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #13
00:47 25.02.2026
5 Гост
00:48 25.02.2026
6 Данко Харсъзина
До коментар #3 от "Стенли":За да запазят цените на винетките и за да има пари за крадене, увеличават цените на тол таксите.
00:49 25.02.2026
7 Зеленски
Дръжте фронта Русия се разпада !
00:50 25.02.2026
8 Гост
00:54 25.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 дудуяба
00:55 25.02.2026
11 Данко Харсъзина
01:04 25.02.2026
12 Трътлю
01:04 25.02.2026
13 Май си прав
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Украинците са по-бели и от нас,не са като монголоидните рашки.Ако ги задържим у нас след време ще станат българи, което е много добре за демографията.Смесени бракове,децата български граждани.Но да работят!Работа има.
Коментиран от #14
01:05 25.02.2026
14 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "Май си прав":В България има над 100 000 рускини от времето на соца. И въобще не са монголоидни. По скоро ние сме монголоидни спрямо тях. Говорят литературен български и трудно се познават, че са рускини.
Коментиран от #18
01:13 25.02.2026
15 Втората световна
01:14 25.02.2026
16 Сатана Z
01:16 25.02.2026
17 Сатана Z
01:20 25.02.2026
18 Остави ги рускините от соца
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Те вече са бушкери.Днешните рускини стават ханъми в Турция и за китайци се оглеждат.У че Ат китайски.Ама пък Путин ще им докара 1 милион индийци.
Коментиран от #20
01:23 25.02.2026
19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В УКРАЙНА НАРАСТВА - СЛЕД КАТО УНИЩОЖИХА МИКОЛКИТЕ :)
01:36 25.02.2026
20 Данко Харсъзина
До коментар #18 от "Остави ги рускините от соца":Те имат деца. И тези деца са с руско потекло. За това Елена Йончева, Вулева, разни "ергенки", дори Алексанра Фейгин дето носеше българското знаме на откриването на Олимпиадата са с руско потекло. Дина Станишева също е рускиня. Да не говорим за десетките хиляди руснаци с имоти по курортите, които са с български паспорти. Украинките бежанки, също са рускини, с украински паспорти. Те не говорят украински. Само руски, а вече и български. В България реално има повече руснаци, отколкото българи. Има и много руски бизнес в България.
Украинките избягаха в Полша. Полският език е близък до украинския. В България дойдоха рускините. Руския е близък до българския.
Коментиран от #23, #28
01:40 25.02.2026
21 Сами са си виновни
Лошото е че България също страда. Цените се повишиха тройно по украинска вина.
Коментиран от #22, #26
01:45 25.02.2026
22 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Сами са си виновни":България не страда от това. 167 военни завода произвеждат денонощно продукция за Украйна. Украинките работят и плащат данъци, а богатите украинци вкарват пари в България и харчат на поразия. България е много на плюс от войната в Украйна. И то благодарение на великия българин и голям държавник Бойко Борисов.
01:51 25.02.2026
23 Хмм
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":и в Полша, и в Прибалтика говорят на руски, и децата им говорят на руски, може би в селата им в Западна Украйна някой да говори на украински, но едва ли е този, който изучават в училище, интересно обучението в украйна е изцяло на украински, а по улиците само руска реч
Коментиран от #29
02:08 25.02.2026
24 Тома
02:10 25.02.2026
25 Ами
02:14 25.02.2026
26 Данко Харсъзина
До коментар #21 от "Сами са си виновни":Долината на розите процъфтява, но не от производство на розово масло, което бай Ганю да продава с дисагите из Европата, а от производство на оръжие и муниции за Украйна.
Северозапада също благоденства благодарение на военното производство. То само това работи в този прокълнат от Господа край. Но пък за сметка на това военните заводи работят денонощно.
02:14 25.02.2026
27 окрайнско копелеее
02:16 25.02.2026
28 оня с коня
До коментар #20 от "Данко Харсъзина":Киевският небръснат педофил скоро ще лапка на путин сиринясалияДРЪТ грезддей и ще гъллта всичко до последната капка още малко само
02:17 25.02.2026
29 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "Хмм":Ако в Полша и Прибалтика започнеш да говориш на руски, ще ядеш много бой. Ако насред София срещнеш поляк и започнеш да му говориш на руски, също ще ядеш много бой.
Коментиран от #31, #32
02:19 25.02.2026
30 Бай той Толстой
02:38 25.02.2026
31 Па съм я бе
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":Ако ме срещнеш мен,ще ядеш много бой и бафор.
02:39 25.02.2026
32 Хмм
До коментар #29 от "Данко Харсъзина":през лятото бях в Полша и Прибалтика, в Прибалтика само руска реч, по улиците, в магазините, на рецепцията на хотелите, в музеите, продавачките в магазините си говорят помежду си на руски без да се притесняват, на английски казват че не разбират, в Полша в ресторантите само руска реч, бяха "украинци"
02:50 25.02.2026