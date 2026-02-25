Новини
Свят »
Украйна »
След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност
  Тема: Украйна

След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност

25 Февруари, 2026 00:36 994 32

  • киев-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • виталий кличко-
  • ракети-
  • дронове

Оценките на ситуацията показват, че през 2026 г. 10,8 милиона души в страната се нуждаят от хуманитарна помощ, а 3,7 милиона са вътрешно разселени

След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

След като преживяха най-суровата зима за последните десет година, милиони разселени украинци се сблъскват с нарастваща криза, белязана от лишения и продължаващи атаки, докато перспективите за мир остават далечни, заяви в прессъобщение Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), пише БТА.

В Украйна повтарящите се атаки срещу жилища и енергийна инфраструктура и основни услуги през зимата оставиха милиони хора без отопление или електричество за дълго време. Въпреки че температурите бавно се повишават, щетите остават. Оценките на ситуацията показват, че през 2026 г. 10,8 милиона души в страната се нуждаят от хуманитарна помощ, а 3,7 милиона са вътрешно разселени.

В същото време 5,9 милиона украинци остават бежанци в чужбина. В цяла Европа приелите ги страни са предоставили закрила и възможности в безпрецедентен мащаб, като са дали на бежанците достъп до образование, здравеопазване и работа. Това е помогнало на милиони да възвърнат стабилността си и да допринесат за приелите ги общности.

С продължаването на войната обаче е необходимо повече, за да се подкрепят хората, засегнати от бежанската криза, чийто край не е ясен. Наред с временната закрила, държавите трябва да проучат възможности за алтернативни мерки за по-дълъг престой. Те могат да донесат стабилност, особено за най-уязвимите, за които завръщането може да не е възможно веднага дори след края на войната.

Данните показват, че значителното приобщаване дава резултати и бежанците значително стимулират икономиката на приемащите страни. В Полша анализ на ВКБООН и базираната във Великобритания мултинационална компания „Делойт“ (Deloitte) показа, че нетният ефект от украинските бежанци възлиза на 2,7-% от полския БВП през 2024 г. С разширяването на езиковото обучение и по-широкото признаване на квалификацията, достъпът до достойни работни места и самостоятелност може да се подобри за бежанците в целия регион.

В Украйна общностите продължават да ремонтират домове, възстановяват услуги и възстановяват средствата за препитание с подкрепата на ВКБООН и партньорски неправителствени организации. След четири години война обаче издръжливостта има предел. Устойчивата хуманитарна помощ остава от съществено значение, наред с увеличената подкрепа за възстановяване, за да се предотврати по-нататъшно разселване и да се осигурят безопасни условия за завръщане.

Когато условията позволяват, постепенното и доброволно завръщане ще бъде от решаващо значение за възстановяването на Украйна. ВКБООН работи с правителството и партньорите за възстановяване на документите на хората, за подкрепа за възстановяване на социалната инфраструктура и ремонт на домовете, повредени от войната. Върховният комисариат работи и с партньори за анализ на намеренията на бежанците, прогнозиране на движенията на завръщане и подкрепа за планирането на възстановяването на Украйна.

От началото на пълномащабната война ВКБООН и неговите партньори са подкрепили 10 милиона души със спешна помощ, услуги за закрила и психосоциална подкрепа. През 2026 г. комисариатът планира да помогне на още 2 милиона души в Украйна, при условие че разполага с достатъчно финансиране. В целия регион ВКБООН и партньорите му подпомагат 1,7 милиона бежанци и държавите, които ги приемат, като акцентът е върху приобщаването и самостоятелността.

Зимата отминава, но хуманитарната криза не. Трябва да подкрепим народа на Украйна с хуманитарна помощ и възстановяване в страната, както и с безопасност и самостоятелност в чужбина, се казва още в съобщението до медиите.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Два ката да го поемат мощно украинците

    13 1 Отговор
    Няма за тях да мислим

    00:38 25.02.2026

  • 2 az СВО Победа 80

    13 0 Отговор
    Просроченият и неговите приятели от Европа ще пратят всички украинци в окопите и така ще им решат проблемите...
    🤣🤣🤣

    00:39 25.02.2026

  • 3 Стенли

    11 0 Отговор
    Много странно като пиша да оставим така наречената държава Украйна и да гледаме назе си че тол таксите ще се увеличат минимум тридесет процента и от там всички цени на стоките защото всички стоки се превозват с камиони постоянно ме трият явно това е една неудобна истина🤔

    Коментиран от #6

    00:42 25.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    2 8 Отговор
    България като цяло има полза от украинците. Има и негативи. Много малко от тях ще се върнат обратно в Украйна. По скоро ще дойдат роднините им тук. Голяма част от украинците се интегрираха. Тези, които не можаха, заминаха за други държави от ЕС.

    Коментиран от #13

    00:47 25.02.2026

  • 5 Гост

    7 0 Отговор
    Пратете Данко Харсъзина в Украйна и му дайте една Мосинка да воюва за наркомана.

    00:48 25.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    За да запазят цените на винетките и за да има пари за крадене, увеличават цените на тол таксите.

    00:49 25.02.2026

  • 7 Зеленски

    3 6 Отговор
    Скоро ще имаме земя до китай
    Дръжте фронта Русия се разпада !

    00:50 25.02.2026

  • 8 Гост

    8 0 Отговор
    Бойко и Дебелия са се свили от страх.

    00:54 25.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 дудуяба

    2 0 Отговор
    Да ги няма тия...

    00:55 25.02.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    6 милиона украинци има в ЕС. И още 6 милиона в Русия. Колко са убитите и осакатени никой не знае. Колко са починали от естествена смърт възрастни хора, също никой не знае. Украйна демографски няма да се възстанови лесно. То и ние не сме цъфнали в това отношение. Но благодарение на великия българин и голям държавник Бойко Борисов, българите започнаха да се завръщат от чужбина и да поддържаме баланса.

    01:04 25.02.2026

  • 12 Трътлю

    4 0 Отговор
    Имам желание да помогна, но при тази корупция там вероятно всичко ще отиде в някоя златна тоалетна.

    01:04 25.02.2026

  • 13 Май си прав

    0 9 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Украинците са по-бели и от нас,не са като монголоидните рашки.Ако ги задържим у нас след време ще станат българи, което е много добре за демографията.Смесени бракове,децата български граждани.Но да работят!Работа има.

    Коментиран от #14

    01:05 25.02.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Май си прав":

    В България има над 100 000 рускини от времето на соца. И въобще не са монголоидни. По скоро ние сме монголоидни спрямо тях. Говорят литературен български и трудно се познават, че са рускини.

    Коментиран от #18

    01:13 25.02.2026

  • 15 Втората световна

    6 0 Отговор
    Да отиват в киевь да търсят сметка на зеления или да умрат на юг...тях ли да мисля сега?!

    01:14 25.02.2026

  • 16 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Олена Зеленская не е спала с мъжа си Володимир откакто го хвана на калъп с Ермак в бункера.

    01:16 25.02.2026

  • 17 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Македонските историчари недвусмислено доказаха,че Аспаруховия катун се е домъкнал в земите на славянската държава България от Средна Азия .Факт неоспорим.

    01:20 25.02.2026

  • 18 Остави ги рускините от соца

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Те вече са бушкери.Днешните рускини стават ханъми в Турция и за китайци се оглеждат.У че Ат китайски.Ама пък Путин ще им докара 1 милион индийци.

    Коментиран от #20

    01:23 25.02.2026

  • 19 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ЗА СМЕТКА НА ТОВА ПРОЦЕНТА НА ЕВРЕИТЕ, ГЕЙОВЕТЕ, ТЦК- ШНИКИТЕ И ФАШИСТИТЕ
    В УКРАЙНА НАРАСТВА - СЛЕД КАТО УНИЩОЖИХА МИКОЛКИТЕ :)

    01:36 25.02.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Остави ги рускините от соца":

    Те имат деца. И тези деца са с руско потекло. За това Елена Йончева, Вулева, разни "ергенки", дори Алексанра Фейгин дето носеше българското знаме на откриването на Олимпиадата са с руско потекло. Дина Станишева също е рускиня. Да не говорим за десетките хиляди руснаци с имоти по курортите, които са с български паспорти. Украинките бежанки, също са рускини, с украински паспорти. Те не говорят украински. Само руски, а вече и български. В България реално има повече руснаци, отколкото българи. Има и много руски бизнес в България.
    Украинките избягаха в Полша. Полският език е близък до украинския. В България дойдоха рускините. Руския е близък до българския.

    Коментиран от #23, #28

    01:40 25.02.2026

  • 21 Сами са си виновни

    5 0 Отговор
    Скачаха на Майдана. Заканваха се да бесят етническите руснаци. Обстрелваха няколко години Донбас. Заканваха се на Москва с ядрено оръжие. Избраха Зеленски за президент. Да си носят последиците.
    Лошото е че България също страда. Цените се повишиха тройно по украинска вина.

    Коментиран от #22, #26

    01:45 25.02.2026

  • 22 Данко Харсъзина

    0 4 Отговор

    До коментар #21 от "Сами са си виновни":

    България не страда от това. 167 военни завода произвеждат денонощно продукция за Украйна. Украинките работят и плащат данъци, а богатите украинци вкарват пари в България и харчат на поразия. България е много на плюс от войната в Украйна. И то благодарение на великия българин и голям държавник Бойко Борисов.

    01:51 25.02.2026

  • 23 Хмм

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    и в Полша, и в Прибалтика говорят на руски, и децата им говорят на руски, може би в селата им в Западна Украйна някой да говори на украински, но едва ли е този, който изучават в училище, интересно обучението в украйна е изцяло на украински, а по улиците само руска реч

    Коментиран от #29

    02:08 25.02.2026

  • 24 Тома

    0 1 Отговор
    Украинците да идват в Монте Карло

    02:10 25.02.2026

  • 25 Ами

    2 1 Отговор
    ив България зимата беше като в Украйна, в центъра на София им бяха спрели водата и парното, имаше райони в страната без ток и вода, а в САЩ беше истинско бедствие, имаше и загинали, а в украйна няма, парното е съветска отживелица, на нас никой не ни решава проблемите с отоплението, решаваме си ги сами, 10 млн. нови имигранти на безплатен курорт

    02:14 25.02.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сами са си виновни":

    Долината на розите процъфтява, но не от производство на розово масло, което бай Ганю да продава с дисагите из Европата, а от производство на оръжие и муниции за Украйна.
    Северозапада също благоденства благодарение на военното производство. То само това работи в този прокълнат от Господа край. Но пък за сметка на това военните заводи работят денонощно.

    02:14 25.02.2026

  • 27 окрайнско копелеее

    1 0 Отговор
    дано някой еднократен агент мине и запали тъпият виCайт да изгори заедно със просстите мисирки и криввогледМИЛЕН

    02:16 25.02.2026

  • 28 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Киевският небръснат педофил скоро ще лапка на путин сиринясалияДРЪТ грезддей и ще гъллта всичко до последната капка още малко само

    02:17 25.02.2026

  • 29 Данко Харсъзина

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    Ако в Полша и Прибалтика започнеш да говориш на руски, ще ядеш много бой. Ако насред София срещнеш поляк и започнеш да му говориш на руски, също ще ядеш много бой.

    Коментиран от #31, #32

    02:19 25.02.2026

  • 30 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Каква Украйна бе, тя вече не съществува!

    02:38 25.02.2026

  • 31 Па съм я бе

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    Ако ме срещнеш мен,ще ядеш много бой и бафор.

    02:39 25.02.2026

  • 32 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Данко Харсъзина":

    през лятото бях в Полша и Прибалтика, в Прибалтика само руска реч, по улиците, в магазините, на рецепцията на хотелите, в музеите, продавачките в магазините си говорят помежду си на руски без да се притесняват, на английски казват че не разбират, в Полша в ресторантите само руска реч, бяха "украинци"

    02:50 25.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания