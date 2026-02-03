САЩ създават стратегически резерв от критични минерали ВИДЕО

Съединените щати ще създадат стратегически резерв от критични минерали, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Днес стартираме проект, наречен Project Vault, за да гарантираме, че американските предприятия и работници никога няма да страдат от недостиг на ресурси“, каза Тръмп на събитие в Белия дом.

Проектът ще комбинира 1,67 милиарда долара частен капитал със заем от 10 милиарда долара от Експортно-импортната банка на Съединените щати за закупуване и съхранение на минерали за автомобилни производители, технологични компании и други.

„Точно както отдавна имаме стратегически петролен резерв и национален резерв от критични минерали за националната отбрана, сега създаваме този резерв за американската индустрия, за да нямаме никакви проблеми“, добави републиканецът, наричайки идеята „страхотна“.

САЩ вече имат стратегически петролен резерв и национален резерв от критични минерали за нуждите на отбранителната промишленост, но няма подобен резерв за граждански нужди.

Вашингтон се стреми рязко да намали зависимостта си от китайски редкоземни елементи и други метали, жизненоважни за производството на електрически превозни средства, високотехнологични оръжия и много други промишлени стоки.

Търговските компании Hartree Partners, Traxys North America и Mercuria Energy Group ще управляват снабдяването със суровини за запасите, съобщи пред Ройтерс служител от администрацията на Тръмп, запознат с плана.

Редкоземните метали (REMs) са група от 17 химични елемента, които играят ключова роля в редица индустрии, от електрониката до енергетиката.

Те включват 17 елемента, включително скандий, итрий и лантаниди, като до 30 вида са класифицирани като редкоземни метали в различни класификации, включително литий, титан, берилий и графит.

Скандият се счита за най-скъпия редкоземен метал поради уникалните си свойства и голямото търсене в различни индустрии. Той се използва в космическата индустрия, отбраната и в производството на издръжливи автомобилни каросерии. Този метал се използва и за създаване на твърдо гориво, което захранва мощни генератори.