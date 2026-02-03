"Дементният" Доналд Тръмп посреща "наркобоса" Густаво Петро в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с колумбийския президент Густаво Петро в Белия дом на 3 февруари в 18:00 ч. българско време.

Пресслужбата на Белия дом предаде, че Тръмп ще приеме Петро в Овалния кабинет. Срещата ще бъде закрита за журналисти.

По-рано в понеделник, говорейки за Петро, ​​Тръмп отбеляза: „Той беше много мил през последния месец-два. Преди това със сигурност беше критичен. Но някак си, след акцията във Венецуела, той стана много мил. Отношението му се промени драстично.“ „Ще говорим за наркотици, защото те изнасят контрабандно наркотици от страната му в огромни количества“, добави американският лидер, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом. „Очаквам с нетърпение да се срещна с него. Ще имаме добра среща.“

На 3 януари, във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела, Тръмп заяви, че предупрежденията му относно Петро остават в сила. Американският лидер преди това обвини колумбийския президент, че насърчава производството на наркотици. Той подчерта, че САЩ могат да предприемат решителни действия срещу Колумбия, ако властите ѝ не засилят борбата с наркотрафика.

Петро, ​​от своя страна, заяви, че Тръмп трябва да му връчи медал за засилената борба срещу износа на кокаин за САЩ, вместо да отправя заплахи. Колумбийският президент допусна, че също американският лидер се е поддал на сенилна деменция.