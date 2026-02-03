Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Дементният" Доналд Тръмп посреща "наркобоса" Густаво Петро в Белия дом

3 Февруари, 2026 06:35, обновена 3 Февруари, 2026 06:44

  • доталд тръмп-
  • густаво петро-
  • колумбия-
  • сащ-
  • президент

"Той стана много мил след акцията ни срещу Мадуро", заяви американският лидер по адрес на госта, който по-рано го нарече "сенилен"

"Дементният" Доналд Тръмп посреща "наркобоса" Густаво Петро в Белия дом - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне с колумбийския президент Густаво Петро в Белия дом на 3 февруари в 18:00 ч. българско време.

Пресслужбата на Белия дом предаде, че Тръмп ще приеме Петро в Овалния кабинет. Срещата ще бъде закрита за журналисти.

По-рано в понеделник, говорейки за Петро, ​​Тръмп отбеляза: „Той беше много мил през последния месец-два. Преди това със сигурност беше критичен. Но някак си, след акцията във Венецуела, той стана много мил. Отношението му се промени драстично.“ „Ще говорим за наркотици, защото те изнасят контрабандно наркотици от страната му в огромни количества“, добави американският лидер, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом. „Очаквам с нетърпение да се срещна с него. Ще имаме добра среща.“

На 3 януари, във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела, Тръмп заяви, че предупрежденията му относно Петро остават в сила. Американският лидер преди това обвини колумбийския президент, че насърчава производството на наркотици. Той подчерта, че САЩ могат да предприемат решителни действия срещу Колумбия, ако властите ѝ не засилят борбата с наркотрафика.

Петро, ​​от своя страна, заяви, че Тръмп трябва да му връчи медал за засилената борба срещу износа на кокаин за САЩ, вместо да отправя заплахи. Колумбийският президент допусна, че също американският лидер се е поддал на сенилна деменция.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 китайски балон

    20 1 Отговор
    БсйДончо иска да седи на вход и изход на търговията с пудра захар😉 Това е "сделката"?

    06:46 03.02.2026

  • 2 Пръчат бе

    13 0 Отговор
    А защо Демент Тръмп да не простре ръка и върху тази стратегичедка суроеина! Това е още една цицa!

    06:57 03.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Оказа се че Света се управлява от острова на Епстийн.

    06:58 03.02.2026

  • 4 Днес

    11 1 Отговор
    ще има Бяло парти в Белият дом. То никога не е свършвало ама айде.

    06:59 03.02.2026

  • 5 Е, кво

    12 1 Отговор
    Перчемът ще "договаря трафика с нарко боса за сащ"? Мадуро го махнаха, по-малко посредници в схемата. Тръмп използва армията на САЩ за лично обогатяване... До къде достигнахме: Днешните президенти, премиери, "комисари на съюзи", министри и подобни използват държавните и съюзните структури за лично забогатяване... И то яко. Хем сами си определят, какви заплати да вземат от народа, но и яко използват всичките официални, административни и военни структури за лично забогатяване.... Евала, "демокрация " та дрънка...

    Коментиран от #6

    07:01 03.02.2026

  • 6 Последния Софиянец

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Е, кво":

    Мадуро снабдяваше Европа.Пазарът в САЩ го държат Мексико и Колумбия.

    Коментиран от #7

    07:03 03.02.2026

  • 7 Е, кво

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Сега трафикът за Европа ще отиде към САЩ ли? Защо сащ премахнаха Мадуро тогава? За да ограбят нефта, но и като бонус, да контролират и белото от там?

    07:07 03.02.2026

  • 8 Пръчат бе!

    4 0 Отговор
    Лошо нема! Густаво гyсто доставя!

    07:12 03.02.2026

  • 9 Пръчат бе

    3 0 Отговор
    Така ще засили потока към Русия! Таме голям пазара! Тази суровина няма да се хвърли на боклyка!

    07:19 03.02.2026

  • 10 Ще му остане шапката

    0 0 Отговор
    сирак на бай дон скоро както върви.

    08:39 03.02.2026

  • 11 Заглавие

    0 0 Отговор
    С внушения.
    Избора на колумбийците,не е ваша работа! И за това могат да ви осъдят.

    08:44 03.02.2026