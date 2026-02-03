Инцидент в морето! Въоръжени лодки се опитаха да задържат кораб в Ормузкия проток

Група въоръжени лодки се опитаха да задържат плавателен съд на 16 морски мили (29,6 км) северно от Оман, съобщиха във вторник Морските търговски операции на Обединеното кралство, цитирани от "Ройтерс".

UKMTO заяви, че разследва инцидента, който се е случил по време на разделяне на входящия трафик в Ормузкия проток.

Многобройни малки въоръжени кораби са се опитали да се свържат с кораба чрез УКВ радио, но той е игнорирал исканията за спиране и е продължил по планирания си маршрут, съобщи агенцията.

Проливът свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море отвъд него.

Членовете на ОПЕК Саудитска Арабия, Иран, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак изнасят по-голямата част от суровия си петрол през протока, главно за Азия.

Три кораба, два през 2023 г. и един през 2024 г., бяха заловени от Иран близо до или в протока. Някои от конфискациите са последвани от конфискации от САЩ на танкери, свързани с Иран.