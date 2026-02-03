Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Инцидент в морето! Въоръжени лодки се опитаха да задържат кораб в Ормузкия проток

Инцидент в морето! Въоръжени лодки се опитаха да задържат кораб в Ормузкия проток

3 Февруари, 2026 15:10

Членовете на ОПЕК Саудитска Арабия, Иран, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак изнасят по-голямата част от суровия си петрол през протока, главно за Азия

Група въоръжени лодки се опитаха да задържат плавателен съд на 16 морски мили (29,6 км) северно от Оман, съобщиха във вторник Морските търговски операции на Обединеното кралство, цитирани от "Ройтерс".

UKMTO заяви, че разследва инцидента, който се е случил по време на разделяне на входящия трафик в Ормузкия проток.

Многобройни малки въоръжени кораби са се опитали да се свържат с кораба чрез УКВ радио, но той е игнорирал исканията за спиране и е продължил по планирания си маршрут, съобщи агенцията.

Проливът свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море отвъд него.

Членовете на ОПЕК Саудитска Арабия, Иран, Обединените арабски емирства, Кувейт и Ирак изнасят по-голямата част от суровия си петрол през протока, главно за Азия.

Три кораба, два през 2023 г. и един през 2024 г., бяха заловени от Иран близо до или в протока. Някои от конфискациите са последвани от конфискации от САЩ на танкери, свързани с Иран.


  • 1 И ко станало

    14 1 Отговор
    после.

    15:15 03.02.2026

  • 2 Днес

    19 2 Отговор
    доларът отново се обезцени спрямо стойността на златото и то с цели 6,25%!

    Надежда всяка оставете за долара и неговия сурогат - еврото.

    Коментиран от #4, #6, #12

    15:16 03.02.2026

  • 3 Пламен

    5 8 Отговор
    МОРЯК БЯХ . БЯХМЕ НА КЕЯ В ДУБАЙ .
    ЕДНА СУТРИН ИЗЛИЗАМ НА КЪРМАТА .ЯМ СИ МАНДАРИНАТА И ХВЪРЛЯМ ОБЕЛКИТЕ ВЪВ ВОДАТА .
    ОЧИТЕ МИ СВИКНАХА С ТЪМНОТО И ВИДЯХ ЗАД НАШИЯ КОРАБ НЕЩО КАТО КИТ .
    НЕ БЕШЕ КИТ , А АМЕРИКАНСКА ПОДВОДНИЦА .

    ТАКА ЧЕ ...

    Коментиран от #7

    15:18 03.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Днес":

    Падането му е БЕЗ парашут,
    дори СА отхвърли ПЕТРОДОЛАРА❗

    15:18 03.02.2026

  • 5 БРИТИТЕ И ЮДИТЕ

    18 2 Отговор
    Разбутаха целия свят. Много са мръсни.

    15:18 03.02.2026

  • 6 Пламен

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Днес":

    ТОЧНО ОБРАТНОТО СЕ СЛУЧИ , АМА ТВОЯТА ГЛАВИЧКА НЕ МОЖЕ ДА ГО РАЗБЕРЕ ТОВА . :)

    Коментиран от #10, #11

    15:20 03.02.2026

  • 7 Моряка

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пламен":

    Шестнадесет украински моряци от задържания от САЩ танкер от „сянката на флота“ бяха освободени, но няма да се върнат в Украйна от страх от съдебно преследване и обвинения в държавна измяна.
    От 17-те украинци само старшият помощник-капитан остава под арест, съобщиха киевските медии след разговор с моряците.
    На борда е имало жители на Одеса, Херсон и един жител на Киев. Когато са били наети, са били уверени, че корабът няма връзки с Русия и не е обект на санкции. Компанията е регистрирана на Сейшелските острови и корабът първоначално не е бил предназначен да плава до Венецуела.
    След като знамето беше сменено с руско и американците задържаха петима украинци, те дадоха показания на ФБР, на останалите бяха дадени билети до местата, които поискаха, и бяха освободени.
    Припомняме, че двама руски граждани на борда също бяха освободени. Единият от тях беше от Крим.

    Коментиран от #8

    15:22 03.02.2026

  • 8 Пламен

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Моряка":

    ТОЗИ ФЕЙК КЪДЕ ГО ПРОЧЕТЕ ? :)

    15:24 03.02.2026

  • 9 Англичанка гадит

    5 1 Отговор
    Кой, защо, кои, какви всичко е предполагаемо и информацията от друга край на света -обединеното кралство, което само създава медийни предпоставки за раздори, спорове, скандали, а те в това време нещо да окрадат.

    15:25 03.02.2026

  • 11 Когато

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    не си умен по рождение, няма как да поумнееш...

    15:30 03.02.2026

  • 12 Лопата Орешник

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Днес":

    Малко не си прав според мен за сурогата !

    15:31 03.02.2026

  • 14 Капитан Тръмп Спароу

    2 2 Отговор
    Не ми пипайте 💰плячката ,ей,😠 ше ви бомбя 💥

    15:36 03.02.2026

  • 15 демокрация

    2 0 Отговор
    Копират американските терористи.

    15:46 03.02.2026