ЕК представи 20-и пакет санкции: пълна забрана за морски превози на руски петрол

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разпространи днес изявление, в което обобщава списъка с предложенията за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, пише БТА.
Комисията предлага да се разширят санкциите в областта на енергетиката, финансовите услуги и търговията. Предлага се пълна забрана за морски услуги, свързани с руски суров петрол, наложена съгласувано със страните от Г-7. Предвижда се Русия да бъде затруднена да придобива танкери за т. нар. сенчест флот и да се забранят предоставянето на поддръжка и други услуги за танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ.
Добавени са още 20 руски регионални банки и се предлагат мерки, свързани с криптовалутите. Предвиждат се ограничения за износ към Русия на стоки и услуги – от каучук до трактори и услуги за киберсигурност, на стойност над 360 милиона евро, пояснява Фон дер Лайен. По отношение на вноса се предлага забрана за метали, химикали и важни минерали на стойност над 570 милиона евро, както и въвеждане на квота за амоняк.
Ще задействаме за първи път инструмента за борба със заобикалянето на санкции, като забраним износа на всякакви машини за цифрово управление и радиостанции към юрисдикции, където съществува висока опасност тези стоки да бъдат изнесени към Русия, посочва председателят на комисията. Предлагаме по-силни правни гаранции за дружествата от ЕС, за да ги защитим от нарушения на техните права върху интелектуална собственост или от несправедливо отчуждаване в Русия заради злоупотреби със съдебни решения по повод на санкциите, добавя Фон дер Лайен.
Продължителността на руското нападение срещу Украйна скоро ще достигне 1500 дни, през цялата минала година руските сили напредваха със средно между 15 и 70 метра на ден, отбелязва тя. Руските сили завзеха едва около 0,8 процента от територията на Украйна, въпреки най-високия процент на жертви, понесени след Втората световна война. Докато Украйна продължава да се отбранява с изключителна смелост на бойното поле, Кремъл удвоява военните си престъпления, като умишлено се прицелва в домове и гражданска инфраструктура. Енергийни съоръжения и отоплителни мрежи бяха разрушени, цели общности останаха без електричество при отрицателни температури, посочва тя.
Това не е поведение на държава, търсеща мир. Това е поведение на нация, която води война на изтощение срещу невинно цивилно население, казва Фон дер Лайен. Тъй като в Абу Даби продължават важни преговори за мир, трябва да сме наясно: Русия ще седне на масата за преговори с истински намерения само, ако бъде притисната да го направи. Това е единственият език, който Русия разбира, добавя тя по повод днешното предложение за разширяване на санкциите.
Фон дер Лайен отчита, че приходите на Русия от петрол и газ са спаднали с 24 на сто през 2025 г. в сравнение с предходната година и това е било най-ниското равнище от 2020 г. насам, довело до увеличаване на фискалния дефицит. Приходите от петрол и газ през януари ще бъдат най-ниските от началото на войната, лихвените проценти са 16 на сто, инфлацията остава висока, отбелязва тя.
Това потвърждава, че санкциите работят и ще продължим да ги използваме, докато Русия не започне сериозни преговори с Украйна за справедлив и траен мир, заявява Фон дер Лайен. Тя призовава държавите от ЕС бързо да подкрепят днешното предложение.
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #8, #82, #92
18:12 06.02.2026
2 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #87
18:12 06.02.2026
3 ЕСССР
18:13 06.02.2026
4 Орбан
18:13 06.02.2026
5 ЯСНО!
Коментиран от #7, #10
18:13 06.02.2026
6 да питам
18:14 06.02.2026
8 Ами айде де!
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Откога го закопавате и още не сте успели...!
Ай ,моля ви се,бъдете по-сериозни!
Дела трябват,а не думи...!
Коментиран от #21
18:15 06.02.2026
9 Швейк
Но по срамна и позорна никога.
Коментиран от #60, #66, #72
18:17 06.02.2026
10 Мишел
До коментар #5 от "ЯСНО!":"Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "
18:18 06.02.2026
11 татунчо 🍌
18:18 06.02.2026
12 Блатна подлога
18:19 06.02.2026
13 Многоходовото
18:19 06.02.2026
14 НАЛИ?!
До коментар #7 от "Дърва от Троян":При размяната...
150 укро-трупа,срещу 17-руски...!
Май си зле с математиката...?!
18:20 06.02.2026
15 Санкциите работят
Коментиран от #19
18:21 06.02.2026
16 Путин
Коментиран от #41
18:21 06.02.2026
17 Тома
18:21 06.02.2026
18 Мишел
Коментиран от #23, #26, #62
18:21 06.02.2026
19 Руската пропаганда
До коментар #15 от "Санкциите работят":Има за цел винаги глупака.
18:22 06.02.2026
20 Монголския Хаганат
А Узкоглазия Шаман ...Ху...ЙЛО при... Ким Чен Ир
ЗАКРИВАЙ
18:22 06.02.2026
21 мдаа
До коментар #8 от "Ами айде де!":А защо ги подготвят руското население за драстични икономии и свиване на всичко по северно корейски модел ? 😂😂😂
18:23 06.02.2026
22 Владимир Путин, президент
Първо утепаха Старлинка, потом поредния руски генерал, а сега спират и кофти миришещата руска газ.
Но аз също като Хитлер хитро ще се боря до конца !!!
ПаБеда за нами 😆
Коментиран от #48
18:23 06.02.2026
23 аz CВО Победа 80
До коментар #18 от "Мишел":А ботокса откъде ще внесе бензин?
Коментиран от #33, #55
18:23 06.02.2026
24 Колективен руски крепостен
18:24 06.02.2026
25 да питам
18:24 06.02.2026
18:25 06.02.2026
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #52
18:25 06.02.2026
31 Мишел
18:26 06.02.2026
32 Моряка
18:27 06.02.2026
33 Миналата година
До коментар #23 от "аz CВО Победа 80":Русия поиска назаем бензин от Беларус и Казахстан, предполагам че ако имат пак проблем с преработването на петрол, Путин пак от тях ще иска.
18:27 06.02.2026
34 Моряка
Коментиран от #69, #73, #83
18:27 06.02.2026
35 ?????
Щото всичко тва си е casus belli и ако не беше Путин, а някой друг ракетите отдавна щяха да летят със специалните бойни глави.
Носете си новите дрехи както ни съветваше тов. ЗИП.
Коментиран от #86, #88
18:27 06.02.2026
36 Нрб
18:28 06.02.2026
38 Последния Софиянец
18:28 06.02.2026
39 минувачът 🌟
18:28 06.02.2026
40 да питам
18:28 06.02.2026
41 Той
До коментар #16 от "Путин":я изяде,като заложи на Тръмп!
18:28 06.02.2026
42 Владимир Путин, президент
Коментиран от #50
18:28 06.02.2026
43 Това е добо решение
18:29 06.02.2026
44 пешо
18:30 06.02.2026
45 минувачът 🌟
Коментиран от #51
18:30 06.02.2026
46 "През 2025г.
18:30 06.02.2026
47 Дас Хаген
Коментиран от #57
18:30 06.02.2026
48 татунчо 🍌
До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":Джудж , ставаш смешен с тия писания ! Ти поне имаш мозък , ползвай го за други дейности ! Наздорове ! 🍻
Коментиран от #58
18:30 06.02.2026
49 Копейка
Коментиран от #85
18:30 06.02.2026
50 пешо
До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":4та година кабаев се крие по мазетата и вика че всичко било па план
Коментиран от #89
18:31 06.02.2026
51 татунчо 🍌
До коментар #45 от "минувачът 🌟":НЕ МИ ПОЛЗВАЙ НИКА - напъни си гънката и може да родиш нещо !
18:31 06.02.2026
52 Па то Кабаева от 3 год го отши
До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":От 2 год.. млад украински бизнесмен я гняви и води по Нидерландия и Германия
Дъртия импотентен Монгольяк педофил сега цалива КУ РАна
Коментиран от #56, #84
18:32 06.02.2026
53 Путин
18:32 06.02.2026
54 Навън пак силен дъжд запръска
18:32 06.02.2026
55 Мишел
До коментар #23 от "аz CВО Победа 80":Русия има 57 НПЗ и всичките работят. Имат горива в излишък. Спряха износа на горива, защото в Украйна не работи нито една от тринадесетте украински рафинерии и изнесените от Русия горива отиваха за ВСУ..
Коментиран от #64
18:34 06.02.2026
56 бебето
До коментар #52 от "Па то Кабаева от 3 год го отши":верно ли путин е педофил и е доставял момиченца на Епщайн?или са само слухове?
Коментиран от #65, #79
18:35 06.02.2026
57 Водите нямат нищо
До коментар #47 от "Дас Хаген":общо. САЩ и ЕС налагат санкции за продажба на руския петрол. Ако някоя държава реши да не се съобрази със САЩ и ЕС и купи руски петрол, САЩ и ЕС могат да предприемат контрамерки като му вдигнат митата примерно на 40%. Естествено никой не иска да загуби американските и европейски пазари и спазва санкциите.
Това е по-накратко обяснено.
Коментиран от #71
18:35 06.02.2026
58 Злобното Джуджи
До коментар #48 от "татунчо 🍌":"...Джудж , ставаш смешен с тия писания !..."
Не братан !!!
Смешна и жалка е Русийката тръгнала да се перчи и прави на велика със свалени гащи, магарета и мотопеди. Без разузнаване, без спътници, без комуникации, без нищо. Разуй глаза и се събуди - это КАТАСТРОФА !!!
Коментиран от #63
18:37 06.02.2026
59 Продажните урсули
Коментиран от #67
18:37 06.02.2026
60 Моряка
До коментар #9 от "Швейк":Ти още ли не си се гръмнал,бе ахмак.До кога ще цапаш името на мъдрия войник Швейк.Когато бях малък,такива пишман самозванци ги убивах на място,с прашка.Ако сега имаше вътрешни автомобилни гуми,обезателно щях да срежа една и да си направя прашка.Специално за тебе.
18:39 06.02.2026
61 С тая забрана на корабоплаването
Коментиран от #70
18:40 06.02.2026
62 Дон Дони
До коментар #18 от "Мишел":Когато съюза се управлява от мазохисти какво да очакваш?
18:40 06.02.2026
63 Намали пропагандата
До коментар #58 от "Злобното Джуджи":и ще се чувстваш по добре. 😄 Забавна е, но не за всеки!
18:40 06.02.2026
64 Колективен руски крепостен
До коментар #55 от "Мишел":С защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?
18:41 06.02.2026
65 Ного ясно
До коментар #56 от "бебето":Монголоидния завръзляк е ФАМОЗЕН ПЕТУШОК, ху--- есось и пеДо-фил!!
Ама вече е с единия крак у... Ендъко
18:42 06.02.2026
66 Дон Дони
До коментар #9 от "Швейк":Срамна е виетнамската война, защото и американците не знаят за какво е водят!
18:43 06.02.2026
67 Санкциите са голяма бухалка
До коментар #59 от "Продажните урсули":Европа и САЩ са икономически акули, само чрез санкции могат да управляват процесите в света. Без да водят война и точно това е голямата сила. Думнаха Русия с петролни санкции и скоро Роснефт ще умре от глад. А санкциите на Европа фалираха Газпром още през 2023. Така се случват нещата, а глупаци като Путин се хвърлят в атаки на бойното поле .:)
18:44 06.02.2026
68 Факт
18:44 06.02.2026
70 Тее ..БА Ф остата ))))
До коментар #61 от "С тая забрана на корабоплаването":Тия от Г--- 7 ,само преди 13 г...пращаха хуманитарни помощи за умиращия от ГЛАД.. МОНГОЛЯК - Мюсюлмански КЕН ЕФ... Москалбад
Аааааааааааа
18:47 06.02.2026
71 Дас Хаген
До коментар #57 от "Водите нямат нищо":Да но тези санкции ги налага ЕС не САЩ! С тяхната дума няма тежест! И какви мита ще вдигнат на Китай, по този начин ще се закопат още! Някои материи на са ти известни не коментирай!
Коментиран от #80
18:48 06.02.2026
72 селяк
До коментар #9 от "Швейк":щот щади урките иначе ако беше кат еврейчето олеее
18:49 06.02.2026
73 Моряка
До коментар #34 от "Моряка":Този Моряк не съм аз,това е някакво менте,което ми краде периодически псевдонима.А бе като си моряк,не можеш ли да си измислиш някой друг морски псевдоним.Например - Морска ливада,морски папуняк,морска салага,морска краставица,морски таралеж,морски въздухар например.
18:50 06.02.2026
74 Моряка
До коментар #69 от "си пън":Пънчо,не съм аз,виж коментар 74.
18:52 06.02.2026
76 Боби Баламата
На монголяци ли се правите или сте привърженици на ре заните салами?!?
18:54 06.02.2026
77 Баба Гошка
18:55 06.02.2026
78 000
18:55 06.02.2026
79 Хохо Бохо
До коментар #56 от "бебето":Бъркаш. Не са слухове...
19:01 06.02.2026
80 Аз говоря общо за санкциите
До коментар #71 от "Дас Хаген":на САЩ и ЕС наложени на Русия, те са различни и много на брой пакети. Забраняват най-различни стоки, а също се налагат санкции и на определени лица. Китай се съгласява почти винаги с ЕС защото никога няма да рискува да загуби европейския пазар, който е най- богатия пазар.
Коментиран от #81
19:01 06.02.2026
81 Дас Хаген
До коментар #80 от "Аз говоря общо за санкциите":Според теб това ще повлияе ли на търговията с Китай например! Та те са друг съюз и изобщо не им пука от санкциите! И САЩ налагат високи мита на Китай бяха стигнали 150% и какво?
19:10 06.02.2026
82 Путлер може и да си вярва
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Той ФЮРЕРА и заринат пак ще командва Красната армия.
Докато има Путлеристи и Фюрера ще си води Усрацията!
19:20 06.02.2026
83 Калоян
До коментар #34 от "Моряка":Бутнахте моча,за да станете членчета на клуба на богатите.После Енергото разбра,че сте в клуба на богатите и ви направи сметките за ток като за богати.
Излиза , че бутнахте моча и се хванахте за мъд...те на коча.Ай,честито !
19:20 06.02.2026
84 Кабаева
До коментар #52 от "Па то Кабаева от 3 год го отши":няма нищо общо с Путин, а това е поредната измишльотина на КГБ за руското население, за да не тръгват слухове за Путин в Русия, че нещо не е наред с него.
Коментиран от #90
19:21 06.02.2026
85 Русафилистиците ще имат кяра
До коментар #49 от "Копейка":че ще се чудят кога да емитрират навреме в Мамаша си Раша!
19:21 06.02.2026
86 стоян
До коментар #35 от "?????":До 35 ком - това ли е новата опорка от масквабад - че почва третата световна - интересното е кой ще я започва не посочваш
19:23 06.02.2026
89 Путлер може и да си вярва
До коментар #50 от "пешо":пешо
64ОТГОВОР
До коментар 42 от "Владимир Путин, президент":
4та година кабаев се крие по мазетата и вика че всичко било па план
-;-
Абе дали след 30 години Рашистите ще разсекретят Плана за Усрацията на В.В. Путлер?!
19:29 06.02.2026
91 Бесен - Язовец
19:32 06.02.2026
92 Европеец
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Видях заглавието и реших да не чета..... Виждам твоя коментар и реших да не чета и коментарите, ако са толкова нелепи като твоя..... Веднъж написах поговорката "луд умора няма"и ме изтриха (автора на статията също беше Анатоли), тя мисля да не коментирам слабо умните европейски политици....
19:35 06.02.2026
93 Розов и топъл
19:47 06.02.2026
94 Омбре
19:58 06.02.2026
95 УдоМача
20:07 06.02.2026