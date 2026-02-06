Новини
ЕК представи 20-и пакет санкции: пълна забрана за морски превози на руски петрол
  Тема: Украйна

ЕК представи 20-и пакет санкции: пълна забрана за морски превози на руски петрол

6 Февруари, 2026 18:10

Предвижда се Русия да бъде затруднена да придобива танкери за т. нар. сенчест флот и да се забранят предоставянето на поддръжка и други услуги за танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разпространи днес изявление, в което обобщава списъка с предложенията за допълнителни санкции срещу Русия заради войната в Украйна, пише БТА.

Комисията предлага да се разширят санкциите в областта на енергетиката, финансовите услуги и търговията. Предлага се пълна забрана за морски услуги, свързани с руски суров петрол, наложена съгласувано със страните от Г-7. Предвижда се Русия да бъде затруднена да придобива танкери за т. нар. сенчест флот и да се забранят предоставянето на поддръжка и други услуги за танкери и ледоразбивачи за втечнен природен газ.

Добавени са още 20 руски регионални банки и се предлагат мерки, свързани с криптовалутите. Предвиждат се ограничения за износ към Русия на стоки и услуги – от каучук до трактори и услуги за киберсигурност, на стойност над 360 милиона евро, пояснява Фон дер Лайен. По отношение на вноса се предлага забрана за метали, химикали и важни минерали на стойност над 570 милиона евро, както и въвеждане на квота за амоняк.

Ще задействаме за първи път инструмента за борба със заобикалянето на санкции, като забраним износа на всякакви машини за цифрово управление и радиостанции към юрисдикции, където съществува висока опасност тези стоки да бъдат изнесени към Русия, посочва председателят на комисията. Предлагаме по-силни правни гаранции за дружествата от ЕС, за да ги защитим от нарушения на техните права върху интелектуална собственост или от несправедливо отчуждаване в Русия заради злоупотреби със съдебни решения по повод на санкциите, добавя Фон дер Лайен.

Продължителността на руското нападение срещу Украйна скоро ще достигне 1500 дни, през цялата минала година руските сили напредваха със средно между 15 и 70 метра на ден, отбелязва тя. Руските сили завзеха едва около 0,8 процента от територията на Украйна, въпреки най-високия процент на жертви, понесени след Втората световна война. Докато Украйна продължава да се отбранява с изключителна смелост на бойното поле, Кремъл удвоява военните си престъпления, като умишлено се прицелва в домове и гражданска инфраструктура. Енергийни съоръжения и отоплителни мрежи бяха разрушени, цели общности останаха без електричество при отрицателни температури, посочва тя.

Това не е поведение на държава, търсеща мир. Това е поведение на нация, която води война на изтощение срещу невинно цивилно население, казва Фон дер Лайен. Тъй като в Абу Даби продължават важни преговори за мир, трябва да сме наясно: Русия ще седне на масата за преговори с истински намерения само, ако бъде притисната да го направи. Това е единственият език, който Русия разбира, добавя тя по повод днешното предложение за разширяване на санкциите.

Фон дер Лайен отчита, че приходите на Русия от петрол и газ са спаднали с 24 на сто през 2025 г. в сравнение с предходната година и това е било най-ниското равнище от 2020 г. насам, довело до увеличаване на фискалния дефицит. Приходите от петрол и газ през януари ще бъдат най-ниските от началото на войната, лихвените проценти са 16 на сто, инфлацията остава висока, отбелязва тя.

Това потвърждава, че санкциите работят и ще продължим да ги използваме, докато Русия не започне сериозни преговори с Украйна за справедлив и траен мир, заявява Фон дер Лайен. Тя призовава държавите от ЕС бързо да подкрепят днешното предложение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    16 50 Отговор
    Хаяско ще го закопат жив в бункера.

    Коментиран от #8, #82, #92

    18:12 06.02.2026

  • 2 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    12 38 Отговор
    Събраха ли генерала?

    Коментиран от #87

    18:12 06.02.2026

  • 3 ЕСССР

    69 15 Отговор
    "Ше спрем гората да се разлиства" смело заяви неумната Другарка Урсула и звучно изпусна малко метан!

    18:13 06.02.2026

  • 4 Орбан

    22 10 Отговор
    става хъб,през входната тръба!

    18:13 06.02.2026

  • 5 ЯСНО!

    50 13 Отговор
    20 пакет...Памперси,за ЕК...!

    Коментиран от #7, #10

    18:13 06.02.2026

  • 6 да питам

    13 45 Отговор
    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    18:14 06.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами айде де!

    42 8 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Откога го закопавате и още не сте успели...!
    Ай ,моля ви се,бъдете по-сериозни!
    Дела трябват,а не думи...!

    Коментиран от #21

    18:15 06.02.2026

  • 9 Швейк

    12 50 Отговор
    През цялата си история Русия е водила много войни.
    Но по срамна и позорна никога.

    Коментиран от #60, #66, #72

    18:17 06.02.2026

  • 10 Мишел

    11 44 Отговор

    До коментар #5 от "ЯСНО!":

    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "

    18:18 06.02.2026

  • 11 татунчо 🍌

    47 8 Отговор
    Урсулиге , каласите и мерцовците щяха да са смешни , ако не са толкова жалки ...

    18:18 06.02.2026

  • 12 Блатна подлога

    9 27 Отговор
    Отивам да копам ушанки в Купянск.

    18:19 06.02.2026

  • 13 Многоходовото

    11 31 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай..

    18:19 06.02.2026

  • 14 НАЛИ?!

    38 9 Отговор

    До коментар #7 от "Дърва от Троян":

    При размяната...
    150 укро-трупа,срещу 17-руски...!
    Май си зле с математиката...?!

    18:20 06.02.2026

  • 15 Санкциите работят

    41 8 Отговор
    ЕС е фалирал, а сега търси и някой да го изрине. Някои си пазят паметниците, на тези, които са ги съборили ще им се наложи да си построят. Оправете си и площадите за Парада на Червената армия.

    Коментиран от #19

    18:21 06.02.2026

  • 16 Путин

    33 8 Отговор
    Е сега ще ядете х.урката!

    Коментиран от #41

    18:21 06.02.2026

  • 17 Тома

    34 7 Отговор
    Санкциите са пак за европейците както е обичайно

    18:21 06.02.2026

  • 18 Мишел

    32 9 Отговор
    ЕС има тежък проблем - зимата е едва преполвена, а газохранилищата му са на 30% запълнени. Газ може да получи само от Русия.

    Коментиран от #23, #26, #62

    18:21 06.02.2026

  • 19 Руската пропаганда

    6 24 Отговор

    До коментар #15 от "Санкциите работят":

    Има за цел винаги глупака.

    18:22 06.02.2026

  • 20 Монголския Хаганат

    8 22 Отговор
    Отива при СССР!
    А Узкоглазия Шаман ...Ху...ЙЛО при... Ким Чен Ир
    ЗАКРИВАЙ

    18:22 06.02.2026

  • 21 мдаа

    6 24 Отговор

    До коментар #8 от "Ами айде де!":

    А защо ги подготвят руското население за драстични икономии и свиване на всичко по северно корейски модел ? 😂😂😂

    18:23 06.02.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    9 31 Отговор
    Страхотна екипна работа на Запада за тия Три Дня, паздравления 👍
    Първо утепаха Старлинка, потом поредния руски генерал, а сега спират и кофти миришещата руска газ.
    Но аз също като Хитлер хитро ще се боря до конца !!!
    ПаБеда за нами 😆

    Коментиран от #48

    18:23 06.02.2026

  • 23 аz CВО Победа 80

    7 25 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    А ботокса откъде ще внесе бензин?

    Коментиран от #33, #55

    18:23 06.02.2026

  • 24 Колективен руски крепостен

    8 22 Отговор
    Руската пропагандна има за цел глупаците.

    18:24 06.02.2026

  • 25 да питам

    7 22 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на 1/2 цена, - 50% промоция ?

    18:24 06.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ЕПЩАЙН

    24 6 Отговор
    Какво от това което 19-те санкции не постигнаха ще се постигне със 20-та санкция??

    18:25 06.02.2026

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 19 Отговор
    Така е, кабаева ще му бие шута тогава, той и без това не излиза от мазето 4та година, Зеленски го завря в миша дупка‼️

    Коментиран от #52

    18:25 06.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мишел

    6 14 Отговор
    Нема старлинк нема нищо вече у втарая, что случилас!

    18:26 06.02.2026

  • 32 Моряка

    16 6 Отговор
    Обасраха се с тези санкции.

    18:27 06.02.2026

  • 33 Миналата година

    8 15 Отговор

    До коментар #23 от "аz CВО Победа 80":

    Русия поиска назаем бензин от Беларус и Казахстан, предполагам че ако имат пак проблем с преработването на петрол, Путин пак от тях ще иска.

    18:27 06.02.2026

  • 34 Моряка

    7 19 Отговор
    Где старлинка копейки, а моча где

    Коментиран от #69, #73, #83

    18:27 06.02.2026

  • 35 ?????

    26 4 Отговор
    Европейските лелки все пак ни тикат към Трета световна.
    Щото всичко тва си е casus belli и ако не беше Путин, а някой друг ракетите отдавна щяха да летят със специалните бойни глави.
    Носете си новите дрехи както ни съветваше тов. ЗИП.

    Коментиран от #86, #88

    18:27 06.02.2026

  • 36 Нрб

    9 10 Отговор
    Русия внася бензин,а Куба захар.

    18:28 06.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Последния Софиянец

    8 18 Отговор
    Никакви преговари с бункерния терорист, само от загруска разбира ботокса!

    18:28 06.02.2026

  • 39 минувачът 🌟

    17 8 Отговор
    От тия 20000000000 санкции срещу Русия , на зелявите по-топло и светло ли ще им стане , или ще си върнат солдатите от кладбищата ?! Натовски жалкари !

    18:28 06.02.2026

  • 40 да питам

    6 14 Отговор
    верно ли Русия няма нито един самолетоносач, преди имали един но бил дефектен и го нарязали на скрап ?

    18:28 06.02.2026

  • 41 Той

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Путин":

    я изяде,като заложи на Тръмп!

    18:28 06.02.2026

  • 42 Владимир Путин, президент

    7 18 Отговор
    Наблюдаваме последни гърчове и агония на Путин и путинска Рассия !!! Не ме благодарете, спасибо

    Коментиран от #50

    18:28 06.02.2026

  • 43 Това е добо решение

    4 18 Отговор
    При нормално функциониращи икономика,енергетика,финатси и банкиране,Русия няма да се съгласи да преговаря.За да се вразуми и седне зад масата за преговори,Русия трябва да бъде срината икономически и натикана в ъгъла.

    18:29 06.02.2026

  • 44 пешо

    15 3 Отговор
    нищо добро не го чака ЕС при тия ръководители

    18:30 06.02.2026

  • 45 минувачът 🌟

    5 11 Отговор
    До къде се докара ботокса от Киев за два дня!

    Коментиран от #51

    18:30 06.02.2026

  • 46 "През 2025г.

    5 12 Отговор
    приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    18:30 06.02.2026

  • 47 Дас Хаген

    16 5 Отговор
    Тези санкции може да си ги налагат в техни териториални води!

    Коментиран от #57

    18:30 06.02.2026

  • 48 татунчо 🍌

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , ставаш смешен с тия писания ! Ти поне имаш мозък , ползвай го за други дейности ! Наздорове ! 🍻

    Коментиран от #58

    18:30 06.02.2026

  • 49 Копейка

    7 5 Отговор
    А на нас какъв ни е кяра?

    Коментиран от #85

    18:30 06.02.2026

  • 50 пешо

    6 6 Отговор

    До коментар #42 от "Владимир Путин, президент":

    4та година кабаев се крие по мазетата и вика че всичко било па план

    Коментиран от #89

    18:31 06.02.2026

  • 51 татунчо 🍌

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "минувачът 🌟":

    НЕ МИ ПОЛЗВАЙ НИКА - напъни си гънката и може да родиш нещо !

    18:31 06.02.2026

  • 52 Па то Кабаева от 3 год го отши

    8 8 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    От 2 год.. млад украински бизнесмен я гняви и води по Нидерландия и Германия
    Дъртия импотентен Монгольяк педофил сега цалива КУ РАна

    Коментиран от #56, #84

    18:32 06.02.2026

  • 53 Путин

    7 6 Отговор
    Мое ме фанат за пакета.

    18:32 06.02.2026

  • 54 Навън пак силен дъжд запръска

    3 3 Отговор
    Ник Механик дедовият ми изтръска.

    18:32 06.02.2026

  • 55 Мишел

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "аz CВО Победа 80":

    Русия има 57 НПЗ и всичките работят. Имат горива в излишък. Спряха износа на горива, защото в Украйна не работи нито една от тринадесетте украински рафинерии и изнесените от Русия горива отиваха за ВСУ..

    Коментиран от #64

    18:34 06.02.2026

  • 56 бебето

    7 11 Отговор

    До коментар #52 от "Па то Кабаева от 3 год го отши":

    верно ли путин е педофил и е доставял момиченца на Епщайн?или са само слухове?

    Коментиран от #65, #79

    18:35 06.02.2026

  • 57 Водите нямат нищо

    6 11 Отговор

    До коментар #47 от "Дас Хаген":

    общо. САЩ и ЕС налагат санкции за продажба на руския петрол. Ако някоя държава реши да не се съобрази със САЩ и ЕС и купи руски петрол, САЩ и ЕС могат да предприемат контрамерки като му вдигнат митата примерно на 40%. Естествено никой не иска да загуби американските и европейски пазари и спазва санкциите.
    Това е по-накратко обяснено.

    Коментиран от #71

    18:35 06.02.2026

  • 58 Злобното Джуджи

    4 12 Отговор

    До коментар #48 от "татунчо 🍌":

    "...Джудж , ставаш смешен с тия писания !..."

    Не братан !!!
    Смешна и жалка е Русийката тръгнала да се перчи и прави на велика със свалени гащи, магарета и мотопеди. Без разузнаване, без спътници, без комуникации, без нищо. Разуй глаза и се събуди - это КАТАСТРОФА !!!

    Коментиран от #63

    18:37 06.02.2026

  • 59 Продажните урсули

    12 3 Отговор
    докато не унищожат ЕС няма да спрат!

    Коментиран от #67

    18:37 06.02.2026

  • 60 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    Ти още ли не си се гръмнал,бе ахмак.До кога ще цапаш името на мъдрия войник Швейк.Когато бях малък,такива пишман самозванци ги убивах на място,с прашка.Ако сега имаше вътрешни автомобилни гуми,обезателно щях да срежа една и да си направя прашка.Специално за тебе.

    18:39 06.02.2026

  • 61 С тая забрана на корабоплаването

    6 4 Отговор
    боклуците от Гъ7 вече ще ядат м.муля.

    Коментиран от #70

    18:40 06.02.2026

  • 62 Дон Дони

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Когато съюза се управлява от мазохисти какво да очакваш?

    18:40 06.02.2026

  • 63 Намали пропагандата

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Злобното Джуджи":

    и ще се чувстваш по добре. 😄 Забавна е, но не за всеки!

    18:40 06.02.2026

  • 64 Колективен руски крепостен

    4 7 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    С защо живеем по-зле от Папуа Нова Гвинея?

    18:41 06.02.2026

  • 65 Ного ясно

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "бебето":

    Монголоидния завръзляк е ФАМОЗЕН ПЕТУШОК, ху--- есось и пеДо-фил!!
    Ама вече е с единия крак у... Ендъко

    18:42 06.02.2026

  • 66 Дон Дони

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    Срамна е виетнамската война, защото и американците не знаят за какво е водят!

    18:43 06.02.2026

  • 67 Санкциите са голяма бухалка

    6 6 Отговор

    До коментар #59 от "Продажните урсули":

    Европа и САЩ са икономически акули, само чрез санкции могат да управляват процесите в света. Без да водят война и точно това е голямата сила. Думнаха Русия с петролни санкции и скоро Роснефт ще умре от глад. А санкциите на Европа фалираха Газпром още през 2023. Така се случват нещата, а глупаци като Путин се хвърлят в атаки на бойното поле .:)

    18:44 06.02.2026

  • 68 Факт

    2 2 Отговор
    Не се ли страхуват, че ще предизвикат дефицит!

    18:44 06.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Тее ..БА Ф остата ))))

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "С тая забрана на корабоплаването":

    Тия от Г--- 7 ,само преди 13 г...пращаха хуманитарни помощи за умиращия от ГЛАД.. МОНГОЛЯК - Мюсюлмански КЕН ЕФ... Москалбад
    Аааааааааааа

    18:47 06.02.2026

  • 71 Дас Хаген

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Водите нямат нищо":

    Да но тези санкции ги налага ЕС не САЩ! С тяхната дума няма тежест! И какви мита ще вдигнат на Китай, по този начин ще се закопат още! Някои материи на са ти известни не коментирай!

    Коментиран от #80

    18:48 06.02.2026

  • 72 селяк

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Швейк":

    щот щади урките иначе ако беше кат еврейчето олеее

    18:49 06.02.2026

  • 73 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Моряка":

    Този Моряк не съм аз,това е някакво менте,което ми краде периодически псевдонима.А бе като си моряк,не можеш ли да си измислиш някой друг морски псевдоним.Например - Морска ливада,морски папуняк,морска салага,морска краставица,морски таралеж,морски въздухар например.

    18:50 06.02.2026

  • 74 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "си пън":

    Пънчо,не съм аз,виж коментар 74.

    18:52 06.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Боби Баламата

    3 2 Отговор
    Не мога а разбера, що надничарите на оная Пияната скимтят жално и се сдухват , при условие,че иде реч за един фашистки КЕН еф и един педофил?!?
    На монголяци ли се правите или сте привърженици на ре заните салами?!?

    18:54 06.02.2026

  • 77 Баба Гошка

    1 2 Отговор
    Нашите предатели нямат търпение да подкрепят всако маллоуумие на ЕСпаттките. Къде да подпишат? Нямали да внасят от Русия? Алоууу, ще внасяте същите руски ресурси и хоро ще играете на теойни цени през 5 посред ика

    18:55 06.02.2026

  • 78 000

    1 1 Отговор
    Германия ще задели 190 млрд. евро до 2029 г. за въоръжаване и създаване на армия. В европа може да има война, и тя няма да е с русия.

    18:55 06.02.2026

  • 79 Хохо Бохо

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "бебето":

    Бъркаш. Не са слухове...

    19:01 06.02.2026

  • 80 Аз говоря общо за санкциите

    2 3 Отговор

    До коментар #71 от "Дас Хаген":

    на САЩ и ЕС наложени на Русия, те са различни и много на брой пакети. Забраняват най-различни стоки, а също се налагат санкции и на определени лица. Китай се съгласява почти винаги с ЕС защото никога няма да рискува да загуби европейския пазар, който е най- богатия пазар.

    Коментиран от #81

    19:01 06.02.2026

  • 81 Дас Хаген

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "Аз говоря общо за санкциите":

    Според теб това ще повлияе ли на търговията с Китай например! Та те са друг съюз и изобщо не им пука от санкциите! И САЩ налагат високи мита на Китай бяха стигнали 150% и какво?

    19:10 06.02.2026

  • 82 Путлер може и да си вярва

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Той ФЮРЕРА и заринат пак ще командва Красната армия.
    Докато има Путлеристи и Фюрера ще си води Усрацията!

    19:20 06.02.2026

  • 83 Калоян

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Моряка":

    Бутнахте моча,за да станете членчета на клуба на богатите.После Енергото разбра,че сте в клуба на богатите и ви направи сметките за ток като за богати.
    Излиза , че бутнахте моча и се хванахте за мъд...те на коча.Ай,честито !

    19:20 06.02.2026

  • 84 Кабаева

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Па то Кабаева от 3 год го отши":

    няма нищо общо с Путин, а това е поредната измишльотина на КГБ за руското население, за да не тръгват слухове за Путин в Русия, че нещо не е наред с него.

    Коментиран от #90

    19:21 06.02.2026

  • 85 Русафилистиците ще имат кяра

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Копейка":

    че ще се чудят кога да емитрират навреме в Мамаша си Раша!

    19:21 06.02.2026

  • 86 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "?????":

    До 35 ком - това ли е новата опорка от масквабад - че почва третата световна - интересното е кой ще я започва не посочваш

    19:23 06.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Путлер може и да си вярва

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "пешо":

    пешо
    64ОТГОВОР
    До коментар 42 от "Владимир Путин, президент":

    4та година кабаев се крие по мазетата и вика че всичко било па план
    -;-
    Абе дали след 30 години Рашистите ще разсекретят Плана за Усрацията на В.В. Путлер?!

    19:29 06.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Бесен - Язовец

    3 0 Отговор
    Фашисткия ЕС се самоубива бавно, но сигурно!

    19:32 06.02.2026

  • 92 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Видях заглавието и реших да не чета..... Виждам твоя коментар и реших да не чета и коментарите, ако са толкова нелепи като твоя..... Веднъж написах поговорката "луд умора няма"и ме изтриха (автора на статията също беше Анатоли), тя мисля да не коментирам слабо умните европейски политици....

    19:35 06.02.2026

  • 93 Розов и топъл

    1 0 Отговор
    Ахахахайайай, т.е. ще забранява на европейците да правят бизнес с русите. А тъпотията за ледоразбивачите е потрес. Урсула сякаш смята, света се върти около Брюксел и евросановниците.

    19:47 06.02.2026

  • 94 Омбре

    0 0 Отговор
    Ххаха,смело се отбранявала,с подкрепата на маса държави, а уснаците давали много жертви,ама при размяната цифрите показват друго. Щом са 0,8 процента що ревете за мир и помагате като луди,а с новите санкции урусла хептем ще закпа ес.

    19:58 06.02.2026

  • 95 УдоМача

    1 0 Отговор
    Така ли???? А ако краварите купят руски нефт за да ви го препродадат ще бъдат ли санкционирани или тук вече подвиваме опашлета??? Жaлки п0миаpи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    20:07 06.02.2026

