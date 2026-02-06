Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Тежък удар по Иран! Вашингтон наложи нови петролни санкции срещу Техеран след преговорите в Оман

Тежък удар по Иран! Вашингтон наложи нови петролни санкции срещу Техеран след преговорите в Оман

6 Февруари, 2026 21:40 3 289 23

  • иран-
  • сащ-
  • петрол-
  • доналд тръмп-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив

Тежък удар по Иран! Вашингтон наложи нови петролни санкции срещу Техеран след преговорите в Оман - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ обявиха днес, че налагат нови петролни санкции срещу Иран - само няколко часа след първия кръг от преговорите в оманската столица Маскат, който е преминал в "много приятна обстановка" по думите на иранския външен министър Абас Арагчи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Президентът Доналд Тръмп пое ангажимент да намали незаконния износ на петрол и нефтохимични продукти на иранския режим като част от кампанията на неговата администрация, която оказва максимален натиск върху Иран", заяви Томи Пигът, говорител на Държавния департамент на САЩ.

"Вместо да полага усилия за благоденствието на собствения си народ и да инвестира в разпадащата се инфраструктура, иранският режим продължава да финансира дестабилизиращи дейности по целия свят и да засилва репресиите си вътре в страната", допълни говорителят.

Новите санкции са насочени срещу 15 организации, две физически лица и 14 плавателни съда от сенчестия флот, извършващ незаконна търговия с петрол. Сред санкционираните кораби са такива, плаващи под флага на Турция, Индия и Обединените арабски емирства, уточни Държавният департамент.

Санкциите бяха обявени, след като американската и иранската делегация се срещнаха в Маскат и се споразумяха да "продължат преговорите" според иранския министър на външните работи.

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.

Американските санкции замразяват също така всички активи на територията на САЩ, притежавани от санкционираните лица и организации.

Те забраняват на всяко предприятие или американски гражданин да търгува с тях, като в противен случай рискуват те самите да станат обект на санкции.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 34 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ефектът на бумерангът

    45 10 Отговор
    Тръмп се прави на световен шериф, но е най-обикновен крадец от позиция на силата.Въпрос на време е да го изпързалят.

    Коментиран от #2, #22

    21:45 06.02.2026

  • 2 А що

    14 34 Отговор

    До коментар #1 от "Ефектът на бумерангът":

    нека да има тежки санкции за тези терористи и религиозни ислямисти.

    Коментиран от #6, #8

    21:48 06.02.2026

  • 3 А Путин пазителят на Иран къде е???

    13 24 Отговор
    Крие се оплескан с преливащ памперс по бинкерите

    21:50 06.02.2026

  • 4 Демократите

    24 5 Отговор
    Затваряйте Протока.

    21:50 06.02.2026

  • 5 Скоро няма да Има терористи

    11 29 Отговор
    Путин плаче със сълзи
    Изгуби всичко заради Украйна
    Или война или Бесило няма избор Бункера

    Коментиран от #7

    21:51 06.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Рус мъж

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Скоро няма да Има терористи":

    Помниш ли ме? А?

    21:52 06.02.2026

  • 8 Ко речи?

    27 8 Отговор

    До коментар #2 от "А що":

    А ти оправдаваш ли кражбите на ресурси от други държави?

    21:52 06.02.2026

  • 9 Джуджи пак изгуби

    8 23 Отговор
    Вече Рус пия е безгласна бъква
    Прсетата да мрът до крак във Украйна и тва е

    21:52 06.02.2026

  • 10 Шопо

    16 6 Отговор
    Иран има ЯО, купили са го от Русия.

    21:59 06.02.2026

  • 11 Сатана Z

    28 6 Отговор
    На България у взимат златото без никой да ни пита.

    22:03 06.02.2026

  • 12 Ами

    24 8 Отговор
    Определено САЩ знаят как да намират "приятели" :)
    Вече е ясно, че САЩ загубиха и Близкия Изток.

    22:08 06.02.2026

  • 13 пиночет

    11 24 Отговор
    Трябва да се даде хубав урок на иранските терористи

    22:10 06.02.2026

  • 14 Баба Гошка

    31 4 Отговор
    Брех голяма грижа имат за благоденствието на чуждите народи тез хамериканци бре! А собствения си народ пращат под моста да спи у кашон уппоен с китайски психоотропни? Милиардерите вече стават трилионери, а народа им трябва на 3 работи да баччка за коммата хляб и средната класа да спи в колата си на паркинга. Алоууу. И нас ни навряхха в подобен циккъл на обедняване на работещи бедднни. Много загрижени за ирранците били. Що не са се загрижили за изгладнелите соммаллийци или дори за сенегалцитте, дет китайците им ловят рибата в океана пред техния бряг и на местните обеднели се раздава белло да бъдат упоени и да не се борятт за бъдещето си?

    Коментиран от #18

    22:17 06.02.2026

  • 15 Чети между редовете

    27 7 Отговор
    Русия и Китай отново смазаха оранжевият, санкции срещу Иран няма(те са под санкции от 50 години)оранжевият се правеше на мъж тва ще направя-онова ще им направя, помощта идва-оранжеви брътвежи,изхарчи 1 милиард от парите на данъкоплатци те да закара кораби и войски за заплахи,но от Москва и Пекин му дръпнаха шалтера заедно с цялата богата ислямска сган които не му разрешиха да използва оръжие И СЕГА ДА НЕ ИЗГЛЕЖДА ТОЛКОВА ЖЕСТОКО УНИЗЕН ПРЕД ЦЕЛИЯ СВЯТ-САНКЦИИ КВИ САНКЦИИ СРЕЩУ ИРАН СМЯХ В ЗАЛАТА ЗА ТОВА И СЕ ОПИТВА СЕГА СЪС ПРИМИТИВНИ МЕТОДИ ДА ОТВЛИЧА ВНИМАНИЕТО С ПОСТОВЕ ЗА ОБАМА И ДРУГИ ДЕТИНСКИ ИГРИ.

    Коментиран от #23

    22:19 06.02.2026

  • 16 Да,бе

    21 3 Отговор
    Само слабаците плащат гаргите със санкции и заплахи...И треперят в очакване на бумеранга.

    22:24 06.02.2026

  • 17 Бай Ставри

    5 1 Отговор
    Мускат

    22:49 06.02.2026

  • 18 Ама верно е така

    9 11 Отговор

    До коментар #14 от "Баба Гошка":

    Гледам милиони американци панически напускат Америка и кой с лодки, салове, а някои и с плуване през атлантика, Средиземно море, суецкият канал, червено море и през Ормузкият проток се опитват да стигнат до богатият Иран. Иранските зелени карти се изчерпват за секунди. По некапризните отиват в Русия. 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    23:04 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1234

    4 2 Отговор
    Задава се фашизъм.

    01:06 07.02.2026

  • 21 Баба Гошка

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ама верно е така":

    Стотици хиляди, а вече милиони американци търсят начини за двойно и тройно гражданство и други, да напуснат веррттепа, в който се е превърнала хамериката. Даже познавам Иранска Хамериканка, която след над 30 години там, иска да се мести в Европа. 2 седмици платен отпуск на година, здравеопазване на банкрутиращи цени, към 700 долара месечно за коолерацията, в която живееш като собственик на кондо, 100 К + заеми да учиш? Алоууу. Падат им центовете на забилите се там за каква сокоизтисквачка на живота и енергията им става дума. Ама ти си живей със заблудата от преди 30 години, че хората се боричкат за зелени карти? Още преди 2000 та година имах познат, който спечели зелена карта и след 6 месецс се върна. В българия му беше много по- добре да работи. И се пенсионира на около 47 годишна възраст. Не като хаммсстер да баччка до 65+ годишен и да грохне и фалира с разхода за лечение като остарее

    02:32 07.02.2026

  • 22 Кирпича

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ефектът на бумерангът":

    Кажи кога ще го изпързалят , или робуваш на някакви твои си фантазии.

    05:13 07.02.2026

  • 23 Кирпича

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Чети между редовете":

    Смазаха му оная работа , и останаха доволни.

    05:16 07.02.2026