Тежък удар по Иран! Вашингтон наложи нови петролни санкции срещу Техеран след преговорите в Оман

САЩ обявиха днес, че налагат нови петролни санкции срещу Иран - само няколко часа след първия кръг от преговорите в оманската столица Маскат, който е преминал в "много приятна обстановка" по думите на иранския външен министър Абас Арагчи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Президентът Доналд Тръмп пое ангажимент да намали незаконния износ на петрол и нефтохимични продукти на иранския режим като част от кампанията на неговата администрация, която оказва максимален натиск върху Иран", заяви Томи Пигът, говорител на Държавния департамент на САЩ.
"Вместо да полага усилия за благоденствието на собствения си народ и да инвестира в разпадащата се инфраструктура, иранският режим продължава да финансира дестабилизиращи дейности по целия свят и да засилва репресиите си вътре в страната", допълни говорителят.
Новите санкции са насочени срещу 15 организации, две физически лица и 14 плавателни съда от сенчестия флот, извършващ незаконна търговия с петрол. Сред санкционираните кораби са такива, плаващи под флага на Турция, Индия и Обединените арабски емирства, уточни Държавният департамент.
Санкциите бяха обявени, след като американската и иранската делегация се срещнаха в Маскат и се споразумяха да "продължат преговорите" според иранския министър на външните работи.
Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.
Американските санкции замразяват също така всички активи на територията на САЩ, притежавани от санкционираните лица и организации.
Те забраняват на всяко предприятие или американски гражданин да търгува с тях, като в противен случай рискуват те самите да станат обект на санкции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ефектът на бумерангът
Коментиран от #2, #22
21:45 06.02.2026
2 А що
До коментар #1 от "Ефектът на бумерангът":нека да има тежки санкции за тези терористи и религиозни ислямисти.
Коментиран от #6, #8
21:48 06.02.2026
3 А Путин пазителят на Иран къде е???
21:50 06.02.2026
4 Демократите
21:50 06.02.2026
5 Скоро няма да Има терористи
Изгуби всичко заради Украйна
Или война или Бесило няма избор Бункера
Коментиран от #7
21:51 06.02.2026
7 Рус мъж
До коментар #5 от "Скоро няма да Има терористи":Помниш ли ме? А?
21:52 06.02.2026
8 Ко речи?
До коментар #2 от "А що":А ти оправдаваш ли кражбите на ресурси от други държави?
21:52 06.02.2026
9 Джуджи пак изгуби
Прсетата да мрът до крак във Украйна и тва е
21:52 06.02.2026
10 Шопо
21:59 06.02.2026
11 Сатана Z
22:03 06.02.2026
12 Ами
Вече е ясно, че САЩ загубиха и Близкия Изток.
22:08 06.02.2026
13 пиночет
22:10 06.02.2026
14 Баба Гошка
Коментиран от #18
22:17 06.02.2026
15 Чети между редовете
Коментиран от #23
22:19 06.02.2026
16 Да,бе
22:24 06.02.2026
17 Бай Ставри
22:49 06.02.2026
18 Ама верно е така
До коментар #14 от "Баба Гошка":Гледам милиони американци панически напускат Америка и кой с лодки, салове, а някои и с плуване през атлантика, Средиземно море, суецкият канал, червено море и през Ормузкият проток се опитват да стигнат до богатият Иран. Иранските зелени карти се изчерпват за секунди. По некапризните отиват в Русия. 🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #21
23:04 06.02.2026
20 1234
01:06 07.02.2026
21 Баба Гошка
До коментар #18 от "Ама верно е така":Стотици хиляди, а вече милиони американци търсят начини за двойно и тройно гражданство и други, да напуснат веррттепа, в който се е превърнала хамериката. Даже познавам Иранска Хамериканка, която след над 30 години там, иска да се мести в Европа. 2 седмици платен отпуск на година, здравеопазване на банкрутиращи цени, към 700 долара месечно за коолерацията, в която живееш като собственик на кондо, 100 К + заеми да учиш? Алоууу. Падат им центовете на забилите се там за каква сокоизтисквачка на живота и енергията им става дума. Ама ти си живей със заблудата от преди 30 години, че хората се боричкат за зелени карти? Още преди 2000 та година имах познат, който спечели зелена карта и след 6 месецс се върна. В българия му беше много по- добре да работи. И се пенсионира на около 47 годишна възраст. Не като хаммсстер да баччка до 65+ годишен и да грохне и фалира с разхода за лечение като остарее
02:32 07.02.2026
22 Кирпича
До коментар #1 от "Ефектът на бумерангът":Кажи кога ще го изпързалят , или робуваш на някакви твои си фантазии.
05:13 07.02.2026
23 Кирпича
До коментар #15 от "Чети между редовете":Смазаха му оная работа , и останаха доволни.
05:16 07.02.2026