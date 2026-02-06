Тежък удар по Иран! Вашингтон наложи нови петролни санкции срещу Техеран след преговорите в Оман

САЩ обявиха днес, че налагат нови петролни санкции срещу Иран - само няколко часа след първия кръг от преговорите в оманската столица Маскат, който е преминал в "много приятна обстановка" по думите на иранския външен министър Абас Арагчи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Президентът Доналд Тръмп пое ангажимент да намали незаконния износ на петрол и нефтохимични продукти на иранския режим като част от кампанията на неговата администрация, която оказва максимален натиск върху Иран", заяви Томи Пигът, говорител на Държавния департамент на САЩ.

"Вместо да полага усилия за благоденствието на собствения си народ и да инвестира в разпадащата се инфраструктура, иранският режим продължава да финансира дестабилизиращи дейности по целия свят и да засилва репресиите си вътре в страната", допълни говорителят.

Новите санкции са насочени срещу 15 организации, две физически лица и 14 плавателни съда от сенчестия флот, извършващ незаконна търговия с петрол. Сред санкционираните кораби са такива, плаващи под флага на Турция, Индия и Обединените арабски емирства, уточни Държавният департамент.

Санкциите бяха обявени, след като американската и иранската делегация се срещнаха в Маскат и се споразумяха да "продължат преговорите" според иранския министър на външните работи.

Доналд Тръмп засили заплахите си за потенциална военна намеса в Иран след кървавото потушаване на протестите в края на декември и началото на януари и разположи големи военноморски сили в Персийския залив.

Американските санкции замразяват също така всички активи на територията на САЩ, притежавани от санкционираните лица и организации.

Те забраняват на всяко предприятие или американски гражданин да търгува с тях, като в противен случай рискуват те самите да станат обект на санкции.