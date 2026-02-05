Вземете 50% отстъпка за хостинг от

  Тема: Украйна

ПВО на Русия отрази украинска атака в Ростовска област, има пострадал и щети

5 Февруари, 2026 05:15

ПВО на Русия отрази украинска атака в Ростовска област, има пострадал и щети - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Силите за противовъздушна отбрана на Русия отразиха атака с дронове в Ростовска област. Един човек е ранен, съобщи губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

Дронове са били унищожени в Ростов на Дон, Таганрог, Батайск, Новошахтинск и Азовски район.

„В Батайск е ранен мъж - шофьор на камион, повреден при удар с дрон. Пострадалият е хоспитализиран в средно тежко състояние. Според предварителните медицински оценки животът му не е в опасност“, написа Слюсар.

Той добави, че при атаката в Батайск са повредени общо пет превозни средства, които са били паркирани на паркингите на селскостопанско предприятие и склад. Няма пожар.

Освен това в Новошахтинск са повредени фасадата и прозорците на частен дом в частен квартал.

Бойци от групировката „Запад“ на руските въоръжени сили отблъснаха контраатака на украинските въоръжени сили близо до Благодатовка в сектора Купянск, убивайки шестима бойци, съобщи Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката.

„В сектор Купянск контраатака на механизирана бригада от украинските въоръжени сили беше отблъсната в рамките на 24 часа близо до село Благодатовка. Шестима бойци бяха убити“, каза той.

Унищожени бяха и девет наземни роботизирани системи на украинските въоръжени сили.

Екипи за противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи от групировката „Запад“ са свалиха снаряд HIMARS, два управляеми въздушни боеприпаса, 19 дрона с фиксирано крило и 69 тежки бойни квадрокоптера. Те също така идентифицирали и унищожиха 51 точки за управление на безпилотни летателни апарати и станция за сателитна комуникация Starlink.


Русия
  • 1 зеленски

    7 4 Отговор
    бъдете политкоректни 6-мата убити не са убити, а изчезнали.

    05:26 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Русия:

    10 11 Отговор
    Дори с Китай и президента на САЩ на наша страна вече четери години не можем да победим една несъществуваща държава.

    Коментиран от #5

    05:31 05.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мурка

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Русия:":

    Пак ли СНАРЯД докопа

    05:39 05.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бомбят Русия на поразия

    7 10 Отговор
    Боже, докъде дядя Путин докара руснаците.

    06:34 05.02.2026

  • 9 Гошо

    5 2 Отговор
    А бе УНИАН нищо не пишат за тая атака

    06:36 05.02.2026

  • 10 Подлога на тинята

    2 4 Отговор
    Вярно ги отразиха, със теца на Ростов,гори като пожарите в Австралия......🤣🤣🤣🤣🤣

    07:23 05.02.2026

