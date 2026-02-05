ПВО на Русия отрази украинска атака в Ростовска област, има пострадал и щети

Силите за противовъздушна отбрана на Русия отразиха атака с дронове в Ростовска област. Един човек е ранен, съобщи губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.
Дронове са били унищожени в Ростов на Дон, Таганрог, Батайск, Новошахтинск и Азовски район.
„В Батайск е ранен мъж - шофьор на камион, повреден при удар с дрон. Пострадалият е хоспитализиран в средно тежко състояние. Според предварителните медицински оценки животът му не е в опасност“, написа Слюсар.
Той добави, че при атаката в Батайск са повредени общо пет превозни средства, които са били паркирани на паркингите на селскостопанско предприятие и склад. Няма пожар.
Освен това в Новошахтинск са повредени фасадата и прозорците на частен дом в частен квартал.
Бойци от групировката „Запад“ на руските въоръжени сили отблъснаха контраатака на украинските въоръжени сили близо до Благодатовка в сектора Купянск, убивайки шестима бойци, съобщи Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката.
„В сектор Купянск контраатака на механизирана бригада от украинските въоръжени сили беше отблъсната в рамките на 24 часа близо до село Благодатовка. Шестима бойци бяха убити“, каза той.
Унищожени бяха и девет наземни роботизирани системи на украинските въоръжени сили.
Екипи за противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи от групировката „Запад“ са свалиха снаряд HIMARS, два управляеми въздушни боеприпаса, 19 дрона с фиксирано крило и 69 тежки бойни квадрокоптера. Те също така идентифицирали и унищожиха 51 точки за управление на безпилотни летателни апарати и станция за сателитна комуникация Starlink.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зеленски
05:26 05.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Русия:
Коментиран от #5
05:31 05.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мурка
До коментар #3 от "Русия:":Пак ли СНАРЯД докопа
05:39 05.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бомбят Русия на поразия
06:34 05.02.2026
9 Гошо
06:36 05.02.2026
10 Подлога на тинята
07:23 05.02.2026