Силите за противовъздушна отбрана на Русия отразиха атака с дронове в Ростовска област. Един човек е ранен, съобщи губернаторът Юрий Слюсар в своя Telegram канал.

Дронове са били унищожени в Ростов на Дон, Таганрог, Батайск, Новошахтинск и Азовски район.

Още новини от Украйна

„В Батайск е ранен мъж - шофьор на камион, повреден при удар с дрон. Пострадалият е хоспитализиран в средно тежко състояние. Според предварителните медицински оценки животът му не е в опасност“, написа Слюсар.

Той добави, че при атаката в Батайск са повредени общо пет превозни средства, които са били паркирани на паркингите на селскостопанско предприятие и склад. Няма пожар.

Освен това в Новошахтинск са повредени фасадата и прозорците на частен дом в частен квартал.

Бойци от групировката „Запад“ на руските въоръжени сили отблъснаха контраатака на украинските въоръжени сили близо до Благодатовка в сектора Купянск, убивайки шестима бойци, съобщи Иван Бигма, ръководител на пресцентъра на групировката.

„В сектор Купянск контраатака на механизирана бригада от украинските въоръжени сили беше отблъсната в рамките на 24 часа близо до село Благодатовка. Шестима бойци бяха убити“, каза той.

Унищожени бяха и девет наземни роботизирани системи на украинските въоръжени сили.

Екипи за противовъздушна отбрана и мобилни огневи групи от групировката „Запад“ са свалиха снаряд HIMARS, два управляеми въздушни боеприпаса, 19 дрона с фиксирано крило и 69 тежки бойни квадрокоптера. Те също така идентифицирали и унищожиха 51 точки за управление на безпилотни летателни апарати и станция за сателитна комуникация Starlink.