Унгарският премиер Виктор Орбан осъди отговорните за принудителната мобилизация в Украйна и заяви, че използването на унгарци като „пушечно месо“ е неприемливо.

„Още един унгарец, изпратен на война, изгуби живота си в резултат на принудителната мобилизация в Украйна. Това е неприемливо. Нашите хора не могат да бъдат използвани като пушечно месо“, написа Орбан в X.

Още новини от Украйна

Премиерът отбеляза, че всички украински служители, участвали в принуждаване към военна служба, ще бъдат незабавно експулсирани от Унгария.

„Подкрепяме семейството на починалия и няма да оставим това безнаказано“, подчерта Орбан.

По-рано унгарското правителство наложи санкции срещу трима високопоставени украински военни, пряко замесени в организирането на принудителното набиране на военна служба, и поиска ръководството на ЕС също да ги добави към общоевропейския списък със санкции.

Орбан обясни, че това решение е взето в отговор на неотдавнашната смърт на втори унгарец от Закарпатия в резултат на насилствени действия от страна на украинските сили за сигурност, които насилствено го отвели, за да бъде изпратен на фронта.

Будапеща заяви, че подобни действия от страна на украинските сили за сигурност представляват явно нарушение на правата на човека.