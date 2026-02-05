Орбан: Използват унгарци като пушечно месо в Украйна, искам санкции за отговорните!

Унгарският премиер Виктор Орбан осъди отговорните за принудителната мобилизация в Украйна и заяви, че използването на унгарци като „пушечно месо“ е неприемливо.
„Още един унгарец, изпратен на война, изгуби живота си в резултат на принудителната мобилизация в Украйна. Това е неприемливо. Нашите хора не могат да бъдат използвани като пушечно месо“, написа Орбан в X.
Премиерът отбеляза, че всички украински служители, участвали в принуждаване към военна служба, ще бъдат незабавно експулсирани от Унгария.
„Подкрепяме семейството на починалия и няма да оставим това безнаказано“, подчерта Орбан.
По-рано унгарското правителство наложи санкции срещу трима високопоставени украински военни, пряко замесени в организирането на принудителното набиране на военна служба, и поиска ръководството на ЕС също да ги добави към общоевропейския списък със санкции.
Орбан обясни, че това решение е взето в отговор на неотдавнашната смърт на втори унгарец от Закарпатия в резултат на насилствени действия от страна на украинските сили за сигурност, които насилствено го отвели, за да бъде изпратен на фронта.
Будапеща заяви, че подобни действия от страна на украинските сили за сигурност представляват явно нарушение на правата на човека.
2 МАЙДАН
Коментиран от #19, #83, #103, #105, #106
06:28 05.02.2026
3 Вашето мнение
Коментиран от #72
06:29 05.02.2026
5 Историк
До коментар #1 от "Симпатизант":Да не забравяме, че и СССР беше сам срещу кафявата чума, подпомагана от европейци и американци.
06:31 05.02.2026
6 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #75
06:32 05.02.2026
11 А бе,
До коментар #9 от "...":бягай с леврото в магазина, бе на пазар !
06:41 05.02.2026
12 Време е
До коментар #10 от "...":За нашия Орбан !
06:42 05.02.2026
13 Всъщност
До коментар #8 от "Вашето мнение":САЩ започнаха тяхно разследване на отменените в Румъния избори, а пчеличката Мая Санду спря да пелтечи за обединение на Молдова с Румъния
Коментиран от #76
06:43 05.02.2026
14 Град Козлодуй
06:51 05.02.2026
15 Веднага
Слава Украине !!!!
07:00 05.02.2026
16 Гочо
07:13 05.02.2026
17 Хехихехихи
07:13 05.02.2026
18 Генерал Колев
Коментиран от #38, #52
07:13 05.02.2026
19 Съд за зеленски
До коментар #2 от "МАЙДАН":Унищожу Руската Армия
Изби 2 милиона Руснака за парче земя
Това не е нормално когато числото стане 8 милиона Руснаци тогава ли ще спрете зеленски
Коментиран от #55
07:14 05.02.2026
21 Свободен
Да му направи на него забележка!
Или го е страх?
Все пак трябва да сме му благодарни, че отърва България от първото място по корупция и бедност!
07:22 05.02.2026
23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Унгария да си вземе Закарпатия, Полша да си прибере обратно Западна Украйна,
а останалото ще се върне към Родината - Русия.
Тогава войната ще приключи...
07:24 05.02.2026
24 Пребили са ги от бой
Коментиран от #34
07:25 05.02.2026
26 ост гост
До коментар #20 от "Да много българи се бият доброволно за":Йошт 2014 лето бех там. они ме гонат, ама аз не сакам. У Донбас бех на почит, а тъдява сум сал един роб, као сите.
07:26 05.02.2026
07:26 05.02.2026
28 Боруна Лом
07:26 05.02.2026
Коментиран от #39
07:27 05.02.2026
07:28 05.02.2026
32 Бойко Българоубиец
07:28 05.02.2026
33 Да знаеш
До коментар #20 от "Да много българи се бият доброволно за":"Доброволно" казваш??? Мъни, мъни, мъни ($$$) са ги накарали да отидат!
07:29 05.02.2026
34 Троянец
До коментар #24 от "Пребили са ги от бой":Укрите имат голям опит в айнзац-отрядите още от ВСВ.Задайте си въпроса защо в концентрационните лагери в Полша-охраната е била от Украинци?!
07:30 05.02.2026
35 Фейк на часа
Или вие не се интересувате от българите в България, камо ли да защитавата българите в чужбина.
07:33 05.02.2026
36 Историк
До коментар #31 от "78291":Има две държави в Европа, чиито земи несправедливо са били отнети от съседите - това са Унгария и България. Днес българи живеят в Сърбия, Македония, Гърция и Турция, а има компактни унгарски общности в Сърбия, Румъния, Украйна и дори Словакия. Ти на училище ходил ли си?
07:33 05.02.2026
07:33 05.02.2026
38 Да знаеш
Смешно е да говориш за нежен пол!!!
39 Вземаха ги.
Коментиран от #40
07:34 05.02.2026
До коментар #39 от "Вземаха ги.":Турчетата служеха в КЕЧ, знаеш какво е!
По- скоро са" унодондури" българи от Патриа Оногурия, сиреч ,чисти българи!
Които защитават родината си!
42 В Доналд Тръмп е надеждата
07:41 05.02.2026
Коментиран от #50
46 Подлогасорос
07:50 05.02.2026
47 Какво е ,,КЕЧ" ли...?!
До коментар #40 от "Нали?":,,Кралски Елитни Части..."
07:50 05.02.2026
48 Никой
Защо ще влачи унгарци по улиците - няма ли си украинци - впрочем - кой направи скандала с Русия.
07:57 05.02.2026
49 С един куршум-два заека
07:57 05.02.2026
50 Град Козлодуй
До коментар #45 от "Но и нашите":На кой му пука-хотела се строи/със или без водопад/ а Зелю е съдружник а ти за някакви си там с някакви си недоказани корени.....
Коментиран от #53
08:00 05.02.2026
51 Дедовия
08:04 05.02.2026
52 Казаков
До коментар #18 от "Генерал Колев":Абе кво ти стана с коня бе.Май даде фира!Дайте на Колев магаре,че конницата забегна в Румъния.
08:06 05.02.2026
53 Абе има наши
До коментар #50 от "Град Козлодуй":Българи по цяла Европа! Още от преди много години са се преселвали в Молдова, Укра, Румъния, Русия...Датите са "по-българи" от нас тука. Говорят Български цели села. Носят наши носии. Пеят наши народни песни! Готвят наша храна и помнят, от къде са! А ние тука? Български забравихме!
Коментиран от #58, #63
08:08 05.02.2026
54 2345
Коментиран от #73, #100
08:11 05.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 добре че не са
08:13 05.02.2026
57 Факти
Коментиран от #59
08:17 05.02.2026
58 Град Козлодуй
До коментар #53 от "Абе има наши":Може и да си прав-ама не е доказано!Зеленски казва друго!А аз Свидетелствам за едно село с български корени в Тамбукту.Пак така-пеят Йовано Йованке,носят патури и готвят боб по Манастирски.Малко са цръни ама това е от Слънцето.
Коментиран от #61
08:20 05.02.2026
59 Тито
До коментар #57 от "Факти":Преселете Бандерите в Гренландия.Това е решението.
Коментиран от #110
08:22 05.02.2026
60 Тези унгарци
Стига е теваш Орбан!
Война е!
Украйна защитава Свободния свят!
08:23 05.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Коня на Колев
08:29 05.02.2026
63 ами
До коментар #53 от "Абе има наши":то тука само руснаци бре. Плюят българското и величаят путлер.
Коментиран от #64
08:29 05.02.2026
64 Абе
До коментар #63 от "ами":Не е така.Тука са УрСуляци-плюят българското и величаят Стьопа Бандера и братовчедка му на Запад.
08:32 05.02.2026
65 Гост
08:35 05.02.2026
66 Чичо Манчо
Коментиран от #68
08:44 05.02.2026
67 Троянец
Коментиран от #79
08:44 05.02.2026
68 Промяна
До коментар #66 от "Чичо Манчо":Като Бойко-нали?!
Коментиран от #69
08:45 05.02.2026
69 хе хе
До коментар #68 от "Промяна":Борисов пенсионира внушително количество български "политици". И вас ще пенсионира.
Коментиран от #70
08:47 05.02.2026
70 Промяна
До коментар #69 от "хе хе":Един човек в Сърбия ми каза,че скоро ще го пенсионира завинаги.
Коментиран от #71
08:50 05.02.2026
71 хе хе
До коментар #70 от "Промяна":То иначе на избори не можете да го биете. Като вашия идол - Сталин
Коментиран от #74, #78
08:57 05.02.2026
72 Нашето мнение
До коментар #3 от "Вашето мнение":Пазят се за такива като вас.Резервациите изведнъж могат да се прменят. Още по вече ,че власт ще видите на куков ден през крив макарон.
08:58 05.02.2026
73 Каква сметка !
До коментар #54 от "2345":Те защитават родината си!!!
09:01 05.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Оправячо
До коментар #6 от "Ний ша Ва упрайм":Точно на такива политици,дето на тебе ти трябват,скоро ще им се стъжни.
09:01 05.02.2026
76 А бе
До коментар #13 от "Всъщност":Вие защо смятате че хората са като вас-малоумни?
09:03 05.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Промяна
До коментар #71 от "хе хе":В Белене ще мислят друго.
09:04 05.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Хи хи хи хи
До коментар #2 от "МАЙДАН":Евала на Мадяр.този доста орки изтрепа на фронта А Орбан ще загуби изборите,защото на унгарците им писна от него!
09:10 05.02.2026
84 Промяна
До коментар #81 от "Газдов":Да ама съм прочел няколко книжки и знам три езика.Не съм като патологичния лъжец дето една книга не е прочел и мъца само на Трънски.Ако тоя е умен-няма да му викат Тиква.
Коментиран от #86
09:10 05.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Троянец
До коментар #85 от "Пръдльооо":Зелето се консервира.Ама това действие не е за мало умни като теб.
Коментиран от #107
09:14 05.02.2026
88 Промяна
До коментар #86 от "Газдов":А твоя ще посинее скоро.
Коментиран от #89
09:15 05.02.2026
89 Газдов
До коментар #88 от "Промяна":Ами ОК.
Коментиран от #91
09:18 05.02.2026
90 Град Козлодуй
Коментиран от #101
09:22 05.02.2026
91 Десидент от Ловеч
До коментар #89 от "Газдов":О Газдов ти ли си бе? Ей никога няма да спреш да храниш прасета.В кръвта ти е.Хранеше ги в "Слънчев ден" храниш ги и сега.Орисията ти е такава.Ама как добре ги хранеше в "Слънчев ден"-помниш ли?Легенда си!
Коментиран от #94
09:39 05.02.2026
92 А за българите от Одеса
Браво на Орбан!!!
Коментиран от #93
09:41 05.02.2026
93 А за българите от Северна Македония
До коментар #92 от "А за българите от Одеса":ни вопъл ни стон от политиците ни и медиите ни! Само ни подхвърлят стари статистики за бройката им!Кога?
09:45 05.02.2026
94 Кой е Газдов
До коментар #91 от "Десидент от Ловеч":Газдов от Слънчев ден. Газдов, известен като един от най-страшните палачи от лагерите в България.Комунист,садист и убиец на инакомислещите демократични десиденти-бъдещите лица на Демократична България......Та да ползваш този ник тук е некоректно,както е некоректно да парадираш с гербизма си.
09:54 05.02.2026
95 Хмм
Коментиран от #96, #109
09:56 05.02.2026
96 ДаДа
До коментар #95 от "Хмм":С Таврийските българи-също!
09:59 05.02.2026
97 Тервел
10:21 05.02.2026
98 Цецко
10:23 05.02.2026
99 МИНУВАЧ
10:54 05.02.2026
100 Пръдльоо
До коментар #54 от "2345":По добре не драскай глупости,отколкото да си показваш незнаието!
Коментиран от #112, #122
12:12 05.02.2026
101 Сельооо
До коментар #90 от "Град Козлодуй":По добре стопирай простотията си,има украинци в България,които живо ще се заинтересуват от твоя оремашки хумор
Коментиран от #111, #119, #121
12:17 05.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Ннннн
До коментар #2 от "МАЙДАН":Зелена продадена марионетка
Коментиран от #108
12:29 05.02.2026
104 Нннн
12:30 05.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 любопитен
До коментар #2 от "МАЙДАН":Защо бе пр@дльо? Дай някакво обяснение?
12:38 05.02.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Мммм
До коментар #103 от "Ннннн":Защо си се продал толкова евтино бе,марионетко?
12:46 05.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Ихууууу
До коментар #59 от "Тито":Страхуваш ли се? Имаш основания.
12:54 05.02.2026
111 Град Козлодуй
До коментар #101 от "Сельооо":Ама има и Руснаци-да знаеш!Ако не знаеш-ще разбереш!
13:10 05.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Хмм
До коментар #109 от "Сульо":Е тогава вече ще четът: "Мъртви души" от Хохоль докато я научат на изуст.
13:15 05.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Боруна Лом
До коментар #101 от "Сельооо":Незабавно да бъдат екстрадирани Украинците от ЕС.Да вървят да си защитават Крайната територия и да но освободят от безмисленото си присъствие.
Коментиран от #120
13:24 05.02.2026
120 Тиаго
До коментар #119 от "Боруна Лом":Аз съм за пълна мобилизация на укрите от целия ЕС.И то незабавно.Не да си веят задните части тук а да ходят да защитават Наркоса.Укри са само когато получават помощи и подаяния.Като стане въпрос да воюват-оле мамо корейци.
13:28 05.02.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 2346
До коментар #100 от "Пръдльоо":Стоенчо пак ли се изпръцка бе Мама.Ходи се изакай чадо.
13:56 05.02.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Хмм
15:22 05.02.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.