Орбан: Използват унгарци като пушечно месо в Украйна, искам санкции за отговорните!
Орбан: Използват унгарци като пушечно месо в Украйна, искам санкции за отговорните!

5 Февруари, 2026 06:15, обновена 5 Февруари, 2026 06:53 4 065 129

Втори етнически унгарец е изгубил живота си по време на принудителна мобилизация

Орбан: Използват унгарци като пушечно месо в Украйна, искам санкции за отговорните! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан осъди отговорните за принудителната мобилизация в Украйна и заяви, че използването на унгарци като „пушечно месо“ е неприемливо.

„Още един унгарец, изпратен на война, изгуби живота си в резултат на принудителната мобилизация в Украйна. Това е неприемливо. Нашите хора не могат да бъдат използвани като пушечно месо“, написа Орбан в X.

Премиерът отбеляза, че всички украински служители, участвали в принуждаване към военна служба, ще бъдат незабавно експулсирани от Унгария.

„Подкрепяме семейството на починалия и няма да оставим това безнаказано“, подчерта Орбан.

По-рано унгарското правителство наложи санкции срещу трима високопоставени украински военни, пряко замесени в организирането на принудителното набиране на военна служба, и поиска ръководството на ЕС също да ги добави към общоевропейския списък със санкции.

Орбан обясни, че това решение е взето в отговор на неотдавнашната смърт на втори унгарец от Закарпатия в резултат на насилствени действия от страна на украинските сили за сигурност, които насилствено го отвели, за да бъде изпратен на фронта.

Будапеща заяви, че подобни действия от страна на украинските сили за сигурност представляват явно нарушение на правата на човека.


Оценка 3.8 от 74 гласа.
  • 2 МАЙДАН

    89 23 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    Коментиран от #19, #83, #103, #105, #106

    06:28 05.02.2026

  • 3 Вашето мнение

    73 16 Отговор
    Белене ризорт отваря врати за да приеме новия цвят. Местата за обикновенни паветници и техните господари са резервирани.

    Коментиран от #72

    06:29 05.02.2026

  • 5 Историк

    62 22 Отговор

    До коментар #1 от "Симпатизант":

    Да не забравяме, че и СССР беше сам срещу кафявата чума, подпомагана от европейци и американци.

    06:31 05.02.2026

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    70 21 Отговор
    е на такива политици ни трябват не ка нащи подплашипутарници

    Коментиран от #75

    06:32 05.02.2026

  • 11 А бе,

    21 9 Отговор

    До коментар #9 от "...":

    бягай с леврото в магазина, бе на пазар !

    06:41 05.02.2026

  • 12 Време е

    50 20 Отговор

    До коментар #10 от "...":

    За нашия Орбан !

    06:42 05.02.2026

  • 13 Всъщност

    52 18 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    САЩ започнаха тяхно разследване на отменените в Румъния избори, а пчеличката Мая Санду спря да пелтечи за обединение на Молдова с Румъния

    Коментиран от #76

    06:43 05.02.2026

  • 14 Град Козлодуй

    53 12 Отговор
    Трябва незабавно да бъдат експулсирани всички Украинци от ЕС,които са годни да носят оръжие и да бъдат върнати на Зеленски.Покрай тях и укрофилите да ходят да защитават Украина.

    06:51 05.02.2026

  • 15 Веднага

    38 10 Отговор
    ЕвроУрсулите на фронта !!!!
    Слава Украине !!!!

    07:00 05.02.2026

  • 16 Гочо

    28 12 Отговор
    Мобилизацията винаги е принудителна-връчват ти заповед и заминаваш.

    07:13 05.02.2026

  • 17 Хехихехихи

    16 32 Отговор
    Този е време да бяга при Путин

    07:13 05.02.2026

  • 18 Генерал Колев

    12 28 Отговор
    Каквото и да пишат азиатските терористи от голямата територия и те разбират и знаят и са убедени, че са такива. Просто характера на нежният им пол не им позволява да си го признаят.

    Коментиран от #38, #52

    07:13 05.02.2026

  • 19 Съд за зеленски

    12 35 Отговор

    До коментар #2 от "МАЙДАН":

    Унищожу Руската Армия
    Изби 2 милиона Руснака за парче земя
    Това не е нормално когато числото стане 8 милиона Руснаци тогава ли ще спрете зеленски

    Коментиран от #55

    07:14 05.02.2026

  • 21 Свободен

    12 26 Отговор
    Че нали го е убил неговия началник - Путин?!
    Да му направи на него забележка!
    Или го е страх?
    Все пак трябва да сме му благодарни, че отърва България от първото място по корупция и бедност!

    07:22 05.02.2026

  • 23 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 12 Отговор
    Ами какво чака?
    Унгария да си вземе Закарпатия, Полша да си прибере обратно Западна Украйна,
    а останалото ще се върне към Родината - Русия.
    Тогава войната ще приключи...

    07:24 05.02.2026

  • 24 Пребили са ги от бой

    37 12 Отговор
    Не са загинали на фронта, а са убити от ловците на хора. Във Фейсбук има много филмчета, където бандеровците маскирани влачат хората по земята, бият ги а те викат за помощ и пищят. Жените им и те пищят и се молят. Знаят, че още първата седмица на фронта половината от тях ще бъдат убити от бандеровските наказателни отряди. Украински Холокост!

    Коментиран от #34

    07:25 05.02.2026

  • 26 ост гост

    5 4 Отговор

    До коментар #20 от "Да много българи се бият доброволно за":

    Йошт 2014 лето бех там. они ме гонат, ама аз не сакам. У Донбас бех на почит, а тъдява сум сал един роб, као сите.

    07:26 05.02.2026

  • 27 ОБРАН ТРУДНО ЩЕ СЕ ПРЕБОРИ

    24 11 Отговор
    С британските вампири, чийто слуга е Зеленски.

    07:26 05.02.2026

  • 28 Боруна Лом

    8 8 Отговор

    До коментар #20 от "Да много българи се бият доброволно за":

    Много си грешка! Ако Русия беше нападната тогава щеше да е друга бира.Сега просто Русофилите нямат работа в Русия.

    07:26 05.02.2026

  • 29 Тити

    9 13 Отговор
    Лудият е пак на хоризонта.

    07:26 05.02.2026

  • 30 койдазнай

    6 13 Отговор
    В НРБ, турците в казармата вземаха ли ги?
    В мобилизационния ресурс водеха ли се?

    Коментиран от #39

    07:27 05.02.2026

  • 31 78291

    12 31 Отговор
    И тоя изперкал какви унгарци в Украйна тъпак

    Коментиран от #36

    07:28 05.02.2026

  • 32 Бойко Българоубиец

    22 8 Отговор
    Те и българи използват ама аз си трайкам да не ме лупкат началниците 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    07:28 05.02.2026

  • 33 Да знаеш

    13 6 Отговор

    До коментар #20 от "Да много българи се бият доброволно за":

    "Доброволно" казваш??? Мъни, мъни, мъни ($$$) са ги накарали да отидат!

    07:29 05.02.2026

  • 34 Троянец

    23 8 Отговор

    До коментар #24 от "Пребили са ги от бой":

    Укрите имат голям опит в айнзац-отрядите още от ВСВ.Задайте си въпроса защо в концентрационните лагери в Полша-охраната е била от Украинци?!

    07:30 05.02.2026

  • 35 Фейк на часа

    29 8 Отговор
    Къде е Желязков да защити българското малцинство в Укрия?
    Или вие не се интересувате от българите в България, камо ли да защитавата българите в чужбина.

    07:33 05.02.2026

  • 36 Историк

    28 6 Отговор

    До коментар #31 от "78291":

    Има две държави в Европа, чиито земи несправедливо са били отнети от съседите - това са Унгария и България. Днес българи живеят в Сърбия, Македония, Гърция и Турция, а има компактни унгарски общности в Сърбия, Румъния, Украйна и дори Словакия. Ти на училище ходил ли си?

    07:33 05.02.2026

  • 37 торбан

    5 4 Отговор
    йок корбан !

    07:33 05.02.2026

  • 38 Да знаеш

    20 11 Отговор

    До коментар #18 от "Генерал Колев":

    Една осма (1/8) от сушата на планетата Земя е РУСИЯ, панимаеш?
    Смешно е да говориш за нежен пол!!!

    07:34 05.02.2026

  • 39 Вземаха ги.

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "койдазнай":

    Аз имах едно турче, което беше шофьор на БТР-а на командира на ротата.

    Коментиран от #40

    07:34 05.02.2026

  • 40 Нали?

    14 6 Отговор

    До коментар #39 от "Вземаха ги.":

    Турчетата служеха в КЕЧ, знаеш какво е!

    Коментиран от #47

    07:38 05.02.2026

  • 41 Оракула от Делфи

    11 19 Отговор
    Орбан, да не плаче на" чужди гробове"!
    Вероятността тези да са "маджари" , е едно на 1 милиард!!!
    В самата Унгария "маджарите" както знаем са 1% от населението днес!!!
    По- скоро са" унодондури" българи от Патриа Оногурия, сиреч ,чисти българи!
    Които защитават родината си!

    07:41 05.02.2026

  • 42 В Доналд Тръмп е надеждата

    10 10 Отговор
    Владимир Владимирович е много милозлив с бандеровците. Страда от носталгия по СССР и се стреми да няма мирни жертви. Но така операцията може да продължи вечно.
    Красивите американски стратосферни бомбардировачи Боинг В52 могат много бързо да принудят бандеровците към мир чрез сила.

    07:41 05.02.2026

  • 45 Но и нашите

    23 8 Отговор
    Българи от Измаил, Табаки, Каменка, Одеса... Корумпираният зеленяк ги праща на фронта до му осигуряват златни тоалетни чинии... А ние даже пари и снаряди му даваме. Нашите българи там умират...

    Коментиран от #50

    07:49 05.02.2026

  • 46 Подлогасорос

    11 8 Отговор
    Аааааа, тва не я вярно, кремълски опорки, всички на фронта отиват доброволно, няма насилствена мобилизация .

    07:50 05.02.2026

  • 47 Какво е ,,КЕЧ" ли...?!

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Нали?":

    ,,Кралски Елитни Части..."

    07:50 05.02.2026

  • 48 Никой

    11 9 Отговор
    Зеленски - "целуна" плочника - настъпи мотиката, изтреска се с градинското гребло, с 2 думи се "шибна" в десетката. Откъде-накъде събира хора по улиците - без боен опит, ето така. Това е военно преспъление - № 6.

    Защо ще влачи унгарци по улиците - няма ли си украинци - впрочем - кой направи скандала с Русия.

    07:57 05.02.2026

  • 49 С един куршум-два заека

    10 8 Отговор
    Като толкова са им мили Бандеровците на Урсата-да ги преселят в Гренландия.Така хем ще ги запазят,хем ще имат "най-успешната войска в Европа" срещу мераците на Тръмп за Гренландия,хем ще освободят Крайната територия и Путин ще кандиса и ще се кротне.

    07:57 05.02.2026

  • 50 Град Козлодуй

    6 6 Отговор

    До коментар #45 от "Но и нашите":

    На кой му пука-хотела се строи/със или без водопад/ а Зелю е съдружник а ти за някакви си там с някакви си недоказани корени.....

    Коментиран от #53

    08:00 05.02.2026

  • 51 Дедовия

    5 6 Отговор
    Поговори с твоя добър приятел от бункера, той може да знае нещо по въпроса....

    08:04 05.02.2026

  • 52 Казаков

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Генерал Колев":

    Абе кво ти стана с коня бе.Май даде фира!Дайте на Колев магаре,че конницата забегна в Румъния.

    08:06 05.02.2026

  • 53 Абе има наши

    12 5 Отговор

    До коментар #50 от "Град Козлодуй":

    Българи по цяла Европа! Още от преди много години са се преселвали в Молдова, Укра, Румъния, Русия...Датите са "по-българи" от нас тука. Говорят Български цели села. Носят наши носии. Пеят наши народни песни! Готвят наша храна и помнят, от къде са! А ние тука? Български забравихме!

    Коментиран от #58, #63

    08:08 05.02.2026

  • 54 2345

    13 6 Отговор
    А кога Балъгария, ще потърси сметка, на Украйна за загиналите етнически българи!??

    Коментиран от #73, #100

    08:11 05.02.2026

  • 56 добре че не са

    5 7 Отговор
    Добре че не са мобилизирали етническите турци в Унгария, че жив унгарец няма да остане. То и на Орбан не му е случайна фамилията.

    08:13 05.02.2026

  • 57 Факти

    6 6 Отговор
    Когато държавата е нападната, има два варианта 1) мобилизация или 2) робство. В Украйна живеят 100 000 етнически унгарци. За 4 години загиналите във войната са двама. Повече хора умират в нелепи битови инциденти. Според Орбан, ако Унгария бъде нападната от Германия, Полша или Украйна, тя трябва да не се бие и да приеме робството.

    Коментиран от #59

    08:17 05.02.2026

  • 58 Град Козлодуй

    5 6 Отговор

    До коментар #53 от "Абе има наши":

    Може и да си прав-ама не е доказано!Зеленски казва друго!А аз Свидетелствам за едно село с български корени в Тамбукту.Пак така-пеят Йовано Йованке,носят патури и готвят боб по Манастирски.Малко са цръни ама това е от Слънцето.

    Коментиран от #61

    08:20 05.02.2026

  • 59 Тито

    7 5 Отговор

    До коментар #57 от "Факти":

    Преселете Бандерите в Гренландия.Това е решението.

    Коментиран от #110

    08:22 05.02.2026

  • 60 Тези унгарци

    8 9 Отговор
    да украински граждани и каквото за другите, това и за тях!

    Стига е теваш Орбан!
    Война е!
    Украйна защитава Свободния свят!

    08:23 05.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Коня на Колев

    3 3 Отговор
    Някой казват,че една цяла дръжава западно от България е с български корени и са по-българи от бългагарите-ама не е доказано и това не е причина да ги смятаме за Българи,но опитите тук продължават.

    08:29 05.02.2026

  • 63 ами

    5 8 Отговор

    До коментар #53 от "Абе има наши":

    то тука само руснаци бре. Плюят българското и величаят путлер.

    Коментиран от #64

    08:29 05.02.2026

  • 64 Абе

    6 4 Отговор

    До коментар #63 от "ами":

    Не е така.Тука са УрСуляци-плюят българското и величаят Стьопа Бандера и братовчедка му на Запад.

    08:32 05.02.2026

  • 65 Гост

    5 2 Отговор
    Еми не е хубаво това. Прав си е човека

    08:35 05.02.2026

  • 66 Чичо Манчо

    2 5 Отговор
    И този тулуп си отива.

    Коментиран от #68

    08:44 05.02.2026

  • 67 Троянец

    4 3 Отговор
    Ей никога няма да се научат Европейците,че на Зелето в бидона колкото и хрян да му слагат-все някога ще се вкисне.Неизбежно е.Четете кулинарни книги бе хора.Учете се.

    Коментиран от #79

    08:44 05.02.2026

  • 68 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Чичо Манчо":

    Като Бойко-нали?!

    Коментиран от #69

    08:45 05.02.2026

  • 69 хе хе

    3 5 Отговор

    До коментар #68 от "Промяна":

    Борисов пенсионира внушително количество български "политици". И вас ще пенсионира.

    Коментиран от #70

    08:47 05.02.2026

  • 70 Промяна

    5 4 Отговор

    До коментар #69 от "хе хе":

    Един човек в Сърбия ми каза,че скоро ще го пенсионира завинаги.

    Коментиран от #71

    08:50 05.02.2026

  • 71 хе хе

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Промяна":

    То иначе на избори не можете да го биете. Като вашия идол - Сталин

    Коментиран от #74, #78

    08:57 05.02.2026

  • 72 Нашето мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Пазят се за такива като вас.Резервациите изведнъж могат да се прменят. Още по вече ,че власт ще видите на куков ден през крив макарон.

    08:58 05.02.2026

  • 73 Каква сметка !

    2 4 Отговор

    До коментар #54 от "2345":

    Те защитават родината си!!!

    09:01 05.02.2026

  • 75 Оправячо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ний ша Ва упрайм":

    Точно на такива политици,дето на тебе ти трябват,скоро ще им се стъжни.

    09:01 05.02.2026

  • 76 А бе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Всъщност":

    Вие защо смятате че хората са като вас-малоумни?

    09:03 05.02.2026

  • 78 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "хе хе":

    В Белене ще мислят друго.

    09:04 05.02.2026

  • 83 Хи хи хи хи

    1 5 Отговор

    До коментар #2 от "МАЙДАН":

    Евала на Мадяр.този доста орки изтрепа на фронта А Орбан ще загуби изборите,защото на унгарците им писна от него!

    09:10 05.02.2026

  • 84 Промяна

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Газдов":

    Да ама съм прочел няколко книжки и знам три езика.Не съм като патологичния лъжец дето една книга не е прочел и мъца само на Трънски.Ако тоя е умен-няма да му викат Тиква.

    Коментиран от #86

    09:10 05.02.2026

  • 87 Троянец

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "Пръдльооо":

    Зелето се консервира.Ама това действие не е за мало умни като теб.

    Коментиран от #107

    09:14 05.02.2026

  • 88 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Газдов":

    А твоя ще посинее скоро.

    Коментиран от #89

    09:15 05.02.2026

  • 89 Газдов

    0 2 Отговор

    До коментар #88 от "Промяна":

    Ами ОК.

    Коментиран от #91

    09:18 05.02.2026

  • 90 Град Козлодуй

    4 2 Отговор
    Полша изгражда уникална система за защита от дронове.Плътна стена от бандеровци.Наемат се и бандерофили от България.

    Коментиран от #101

    09:22 05.02.2026

  • 91 Десидент от Ловеч

    2 1 Отговор

    До коментар #89 от "Газдов":

    О Газдов ти ли си бе? Ей никога няма да спреш да храниш прасета.В кръвта ти е.Хранеше ги в "Слънчев ден" храниш ги и сега.Орисията ти е такава.Ама как добре ги хранеше в "Слънчев ден"-помниш ли?Легенда си!

    Коментиран от #94

    09:39 05.02.2026

  • 92 А за българите от Одеса

    2 0 Отговор
    ни вопъл ни стон от политиците ни и медиите ни! Само ни подхвърлят стари статистики за бройката им!

    Браво на Орбан!!!

    Коментиран от #93

    09:41 05.02.2026

  • 93 А за българите от Северна Македония

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "А за българите от Одеса":

    ни вопъл ни стон от политиците ни и медиите ни! Само ни подхвърлят стари статистики за бройката им!Кога?

    09:45 05.02.2026

  • 94 Кой е Газдов

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Десидент от Ловеч":

    Газдов от Слънчев ден. Газдов, известен като един от най-страшните палачи от лагерите в България.Комунист,садист и убиец на инакомислещите демократични десиденти-бъдещите лица на Демократична България......Та да ползваш този ник тук е некоректно,както е некоректно да парадираш с гербизма си.

    09:54 05.02.2026

  • 95 Хмм

    4 1 Отговор
    с бесарабските българи е същото, още в началото на войната дадоха 20 убити, колко ли са вече, а в Киев млади мъже се разхождат по улиците, заведенията пълни, витрините осветени, нямало ток

    Коментиран от #96, #109

    09:56 05.02.2026

  • 96 ДаДа

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Хмм":

    С Таврийските българи-също!

    09:59 05.02.2026

  • 97 Тервел

    1 4 Отговор
    Тоя Орбан вече става смешен с непрекъснатите си нападки срещу Украйна , за да си вдигне рейтинга преди изборите. Много е долен .Същия като Борисов и Пеефски. Не се наяде на милиарди държавни на власт толкова много години .

    10:21 05.02.2026

  • 98 Цецко

    1 4 Отговор
    Орбан използва антиукраинска риторика, по същия начин и цел , както Мицкоски използва антибългарска реторика за да остане на власт. Те двамата даже са и големи приятели .

    10:23 05.02.2026

  • 99 МИНУВАЧ

    2 0 Отговор
    До нямкъде е прав...ОБАЧЕ, жаждата за пари карат някои да се правят на герои, изгежда са гледали много филми

    10:54 05.02.2026

  • 100 Пръдльоо

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "2345":

    По добре не драскай глупости,отколкото да си показваш незнаието!

    Коментиран от #112, #122

    12:12 05.02.2026

  • 101 Сельооо

    1 1 Отговор

    До коментар #90 от "Град Козлодуй":

    По добре стопирай простотията си,има украинци в България,които живо ще се заинтересуват от твоя оремашки хумор

    Коментиран от #111, #119, #121

    12:17 05.02.2026

  • 103 Ннннн

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "МАЙДАН":

    Зелена продадена марионетка

    Коментиран от #108

    12:29 05.02.2026

  • 104 Нннн

    1 1 Отговор
    Тая с курабийките и зелената марионетка

    12:30 05.02.2026

  • 106 любопитен

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "МАЙДАН":

    Защо бе пр@дльо? Дай някакво обяснение?

    12:38 05.02.2026

  • 108 Мммм

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Ннннн":

    Защо си се продал толкова евтино бе,марионетко?

    12:46 05.02.2026

  • 110 Ихууууу

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Тито":

    Страхуваш ли се? Имаш основания.

    12:54 05.02.2026

  • 111 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Сельооо":

    Ама има и Руснаци-да знаеш!Ако не знаеш-ще разбереш!

    13:10 05.02.2026

  • 113 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Сульо":

    Е тогава вече ще четът: "Мъртви души" от Хохоль докато я научат на изуст.

    13:15 05.02.2026

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Сельооо":

    Незабавно да бъдат екстрадирани Украинците от ЕС.Да вървят да си защитават Крайната територия и да но освободят от безмисленото си присъствие.

    Коментиран от #120

    13:24 05.02.2026

  • 120 Тиаго

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Боруна Лом":

    Аз съм за пълна мобилизация на укрите от целия ЕС.И то незабавно.Не да си веят задните части тук а да ходят да защитават Наркоса.Укри са само когато получават помощи и подаяния.Като стане въпрос да воюват-оле мамо корейци.

    13:28 05.02.2026

  • 122 2346

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Пръдльоо":

    Стоенчо пак ли се изпръцка бе Мама.Ходи се изакай чадо.

    13:56 05.02.2026

    1 0 Отговор
    С Бесарабските българи е същото, още в началото на войната дадоха 20 убити, колко ли са вече, а в Киев млади мъже се разхождат по улиците, заведенията пълни, витрините осветени, нямало ток.Лъжат.

    15:22 05.02.2026

