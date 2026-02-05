Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ISW: Тристранните преговори за Украйна в Абу Даби продължават без пробив
  Тема: Украйна

ISW: Тристранните преговори за Украйна в Абу Даби продължават без пробив

5 Февруари, 2026 07:20 1 223 23

САЩ, Украйна и Русия водят „смислени, но трудни“ разговори, докато Кремъл затвърждава твърдата си позиция

ISW: Тристранните преговори за Украйна в Абу Даби продължават без пробив - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Делегациите на САЩ, Украйна и Русия продължиха тристранните преговори в Абу Даби, Обединени арабски емирства, на 4 февруари, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров заяви, че разговорите са били „смислени и продуктивни“, като страните са работили и в отделни формати, преди да възобновят тристранния диалог.

Служители на Белия дом съобщиха, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на американския президент Джаред Къшнър са пътували до Абу Даби, за да участват в преговорите. В консултациите са участвали още секретарят на армията на САЩ Дан Дрискол и върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че информация за напредъка на разговорите вероятно няма да бъде оповестена, докато не бъде постигнат „пробив“, като подчерта, че нерешените въпроси са „най-трудните“.

В същото време висши представители на Кремъл потвърдиха ангажимента на Русия към нейните военни цели и отхвърлиха подкрепяните от Запада гаранции за сигурност за Украйна. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че всяко разполагане на западни войски в следвоенна Украйна е „категорично неприемливо“ за Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори, че Русия ще продължи войната, докато украинското правителство „не вземе подходящите решения“, което според анализаторите означава приемане на руските условия.

Паралелно с дипломатическите усилия Съединените щати сключиха сделка за транспортиране на втечнен природен газ до Украйна през т.нар. Вертикален газов коридор, преминаващ през България, Румъния и Молдова. Първите доставки се очакват през март 2026 г.

Междувременно руските сили засилват въздушното пресичане на украинската логистика в района Константиновка-Дружковка, което според украински командири създава условия за бъдещи настъпателни операции.


  • 1 Реално

    30 19 Отговор
    Губят си времето там заради деменцията Тръмп и бункерния фюрер Путлер.

    Коментиран от #5

    07:24 05.02.2026

  • 2 Тити

    32 23 Отговор
    Това се знаеше отдавна Рашистите само протакат.

    Коментиран от #4

    07:25 05.02.2026

  • 3 Шопо

    27 34 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия

    Коментиран от #18

    07:25 05.02.2026

  • 4 Град Козлодуй

    25 33 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    Мир ще има когато целите на СВО бъдат постигнати.

    07:27 05.02.2026

  • 5 ДЕМЕНЦИЯТА НЕ БЕШЕ ЛИ БАЙДЪН

    16 5 Отговор

    До коментар #1 от "Реално":

    Фалшив.

    07:28 05.02.2026

  • 6 Каунь

    17 2 Отговор
    Пускай Орешника да направи пробив!

    07:29 05.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    4 24 Отговор
    Само украински дронове и ракети в Москва ще доведат до настоящий пробив !!! Око си давам 😁

    07:29 05.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 8888

    20 2 Отговор
    Зеленски каза че убитите са горе долу колкото жертвите по пътищата, то това не било воина, за 1300 дни се падад по 40 човека на ден... ужас, такава дезинформация и хитлер не е пробвал през 1944.

    07:30 05.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Владимир Путин, президент

    3 14 Отговор
    В Русия тръгна епидемия от Maймyнcка шарка !!!
    Епидемията ясно, но пачему мaймyнcкa ?

    07:35 05.02.2026

  • 12 Урсуляк фон дер Бандер

    18 1 Отговор
    На снимката, щатско и усраинско знаме, а се водят тристранни преговори...ами водете си ги, идиоти

    Коментиран от #13

    07:35 05.02.2026

  • 13 Ели Стоянова

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Урсуляк фон дер Бандер":

    Ми правя и пиша каквото каже посолствоТО иначе ще ми резнат грандовете и ще трябва да ида на пиацата, че за друго не ставам. То и за там не ме бива много, ама нали трябва да се яде...

    07:46 05.02.2026

  • 14 Докато

    10 1 Отговор
    Русия не си върне Одеса и черноморието пробив няма да има

    08:02 05.02.2026

  • 15 3 дня -Хи хи хи

    11 0 Отговор
    Няма закъде да се бърза, урките си мислят 3 дня, 3 дня, ама няма да е 3 дня, ще е толкоз колкото требе да бъде, селце по селце, докато Русия си вземе нейното !!!

    08:16 05.02.2026

  • 16 Пробив ще има след ликвидирането на

    9 0 Отговор
    фашисткия режим в Украйна!

    08:33 05.02.2026

  • 17 хикочко..

    5 0 Отговор
    Братушките имат поговорки от вида..чем тише едешь,дальше будешь.а мойта любима е чемь меньше бандерцев темь лучьше

    08:51 05.02.2026

  • 18 Не е руска територия.

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Никога не е била.

    08:53 05.02.2026

  • 19 Мимчят

    1 5 Отговор
    Давайте братушки.Счупете зелената тиква и тогава ще мирясат укронацистите.Никакви отстъпки.Съотношението ви е добро .1000:30 денафицирани..

    09:04 05.02.2026

  • 20 Дедо

    2 4 Отговор
    Ей от Факти , провеждат се двустранни преговори между Русия и САЩ . Украйна я няма на масата. Проверявайте си фактите от Факти.

    09:10 05.02.2026

  • 21 Ццц

    0 2 Отговор
    Пробив е невъзможен без първо да се пробият две дупки през клоунската перука на екс президента. Може да се оформят като ноздри, за да има 4 цеви за отвъдното, че двете в момента се дръстят с прахоляк, колкото и голям да му е носа на този измамник. Така ъпгрейтнат, на оня свят ще е турбо шмъркач и звезди като Джими Хендрикс ще му завиждат.

    Коментиран от #23

    09:32 05.02.2026

  • 22 Сандо

    0 0 Отговор
    Не ни баламосвайте!Държава,която не може със себе си сама да се справи ще оправя европейските проблеми - та това си е истински виц.Ние просто сме в менюто на масата на големите финансови акули и от тях зависи дали ще ни хапнат на една хапка или ще ни дъвчат бавно и с кеф.

    09:34 05.02.2026

  • 23 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ццц":

    Руската пропаганда винаги уцелва глупаците.

    11:07 05.02.2026

