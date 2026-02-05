ISW: Тристранните преговори за Украйна в Абу Даби продължават без пробив

Делегациите на САЩ, Украйна и Русия продължиха тристранните преговори в Абу Даби, Обединени арабски емирства, на 4 февруари, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров заяви, че разговорите са били „смислени и продуктивни“, като страните са работили и в отделни формати, преди да възобновят тристранния диалог.

Служители на Белия дом съобщиха, че специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на американския президент Джаред Къшнър са пътували до Абу Даби, за да участват в преговорите. В консултациите са участвали още секретарят на армията на САЩ Дан Дрискол и върховният главнокомандващ на съюзническите сили в Европа генерал Алексъс Гринкевич.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди, че информация за напредъка на разговорите вероятно няма да бъде оповестена, докато не бъде постигнат „пробив“, като подчерта, че нерешените въпроси са „най-трудните“.

В същото време висши представители на Кремъл потвърдиха ангажимента на Русия към нейните военни цели и отхвърлиха подкрепяните от Запада гаранции за сигурност за Украйна. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че всяко разполагане на западни войски в следвоенна Украйна е „категорично неприемливо“ за Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори, че Русия ще продължи войната, докато украинското правителство „не вземе подходящите решения“, което според анализаторите означава приемане на руските условия.

Паралелно с дипломатическите усилия Съединените щати сключиха сделка за транспортиране на втечнен природен газ до Украйна през т.нар. Вертикален газов коридор, преминаващ през България, Румъния и Молдова. Първите доставки се очакват през март 2026 г.

Междувременно руските сили засилват въздушното пресичане на украинската логистика в района Константиновка-Дружковка, което според украински командири създава условия за бъдещи настъпателни операции.