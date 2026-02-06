Атентат срещу генерал в Москва: какво се знае

Членът на руския Генерален щаб Владимир Алексеев е тежко ранен след покушение, извършено срещу него в дома му. Това не е първият атентат срещу високопоставен военен в Русия.
В Москва бе извършен атентат срещу 64-годишния генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили (бивше ГРУ). Той е бил нападнат в дома си - на 24-я етаж в блок на Волоколамско шосе.
Неизвестният извършител е стрелял няколко пъти, след което е избягал. Властите са започнали разследване. Генералът е оцелял, бил е хоспитализиран спешно в една от московските болници. По данни на държавната телевизия RT пострадалият е в тежко състояние.
Местопроизшествието се проучва от следователи и криминалисти. Те преглеждат записите от камерите за видеонаблюдение, разпитват очевидци. По данни на сайта "The Insider", живеещите в блока са се оплаквали, че камерите във входа не работят.
Алексеев е под санкциите на САЩ и ЕС
През лятото на 2023 година генерал-лейтенант Владимир Алексеев излезе с видеообръщение към Евгений Пригожин по време на неговия бунт. Именно Алексеев призова вагнеровците "да не се поддават на провокации". По данни на медиите, генералът лично е ръководил сформирането на новата частна армия, предназначена да замени групата "Вагнер".
От декември 2016 година роденият в Украйна Алексеев е под санкции, наложени от САЩ заради кибератаките преди американските президентски избори. От 2019 година той е и в санкционния списък на ЕС заради отравянето на двойния агент Сергей Скрипал във Великобритания.
Това не е първото нападение от такъв характер от началото на войната на Русия срещу Украйна. В края на декември в Москва при взрив на автомобил загина началникът на Управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на руската армия генерал-лейтенант Фанил Сарваров. През април 2025 година в Подмосковието почина заместник-началникът на Главното оперативно управление на Генералния щаб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. През януари бе произнесена присъдата по делото за убийството през декември 2024 година на началника на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита генерал Игор Кирилов.
Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна
Върти с Орешника !
Най много убити в една война генерали на държава
Без да крадат Старлинк ще думнат бункера на ботокса.
Нещо много на велики взеха ми се правят руснаците в Абу-Даби, та набързо им кръцнах Старлинка и генералчета. Друг път да видят где зимуват раците 😁👍
Ххххахаха веселяк, дори и това не свършихте както трябва хахахаха и тея маняци седи чакай да си върнат 1 км територия, те човек от 2 метра в гръб не могат да убият, вече разбирам защо разликата в убитити войници на Украйна с убитите руснаци е в пъти по зле за укрите, много лошо
укрите крадат ли ?
До коментар #8 от "Сатана Z":Факт
Интелигените могат тука само да се забавляват с мало.мието на усролюбците....
Будало ????
До сега към 40 руски военнопрестъпници са си го получили.Излез от пещерата и не ми умувай рядко т ъ п о п а р ч е си
САМО...62 генерала ЧЕРНОЗЕМ в ...3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил
Хехехехехехе
Хехехехехехе
До коментар #19 от "А бре,":"...Будало..."
Будали са рушняците, налапали краставица по-голема от устите им.....
31 Сатана Z
Според „Комерсант“, около седем часа сутринта генерал-лейтенантът е излязъл както обикновено от апартамента си на Волоколамско шосе, за да отиде на работа. Служебен автомобил с шофьор го е чакал долу.
На площадката Алексеев се натъкнал на мъж, който според предварителните данни е влязъл в сградата, представяйки се за доставчик на храна.
Нападателят ранил генерала в ръката и крака, а когато Алексеев се опитал да вземе пистолета му, го ранил и в гърдите. Активната съпротива на войника попречила на нападателя да го довърши, съобщава „Комерсант“.
Генералът е в интензивно отделение в тежко състояние, тъй като един от куршумите е засегнал жизненоважни органи.
Според предварителните данни, служителите на реда разполагат с описание на нападателя, заедно със снимки и видеоклипове, и следователно имат добри шансове да го заловят бързо.
Разследващите не изключват възможността нападателят да е бил свързан с украинските разузнавателни служби.
Скоро ще ти бъде много тихо ,за постоянно .
До коментар #14 от "Кирило Буданов, разведчик":Xи xи xи
Спомнят ли онуй руско келеме дето открадна въртолет И застреля екипажа ???!
За по-малко от седмица го откриха в Испания и го думаха в малоумната глава !!!
Като мине данданията в усръйнъ цялата, БЕЗ изключение цялата кийюфска хунта я чака същото
"....С терористи не се преговаря ,методично се зачистват ..."
Това и правим !!!
До тук 36 руски генерала заминаха за любимия си Pyccкий мир.
Това и правим !!!
До тук 36 руски генерала заминаха за любимия си Pyccкий мир.
Колко мислиш че ще оцелее Будалов с кривата глава и парализираната дясна ръка ,от смерш никой не е избягал .
Има за цел глупака.
Не се опитвай неуспешно да имитираш Големият стоян георгиев прочут с палавия си и закачлив нрав и най вече дежурната стилна тясна и еластична яка !
Най-много крадат от държавата Путин и Ким Чен.
Лапуркай бе трррръбар !
Няма бягане от Военния съд на Украйна
Това го слушаме 4 години😆😅
Нищо не е забравено!
Нищо не е забравено!
Що мислиш че ти ще бъдеш забравен бре псссс.... еркоо ?
Руски терористи сър.
Къв Ердоган си бе ,турски мнннн гау ?
Един сап зад врата ,даже и в повече ще дойде .
Мочата се процежда от наннай ...кятти нинджата надолу по къукитте .
