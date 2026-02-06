Атентат срещу генерал в Москва: какво се знае

Членът на руския Генерален щаб Владимир Алексеев е тежко ранен след покушение, извършено срещу него в дома му. Това не е първият атентат срещу високопоставен военен в Русия.

Още новини от Украйна

В Москва бе извършен атентат срещу 64-годишния генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили (бивше ГРУ). Той е бил нападнат в дома си - на 24-я етаж в блок на Волоколамско шосе.

Неизвестният извършител е стрелял няколко пъти, след което е избягал. Властите са започнали разследване. Генералът е оцелял, бил е хоспитализиран спешно в една от московските болници. По данни на държавната телевизия RT пострадалият е в тежко състояние.

Местопроизшествието се проучва от следователи и криминалисти. Те преглеждат записите от камерите за видеонаблюдение, разпитват очевидци. По данни на сайта "The Insider", живеещите в блока са се оплаквали, че камерите във входа не работят.

Алексеев е под санкциите на САЩ и ЕС

През лятото на 2023 година генерал-лейтенант Владимир Алексеев излезе с видеообръщение към Евгений Пригожин по време на неговия бунт. Именно Алексеев призова вагнеровците "да не се поддават на провокации". По данни на медиите, генералът лично е ръководил сформирането на новата частна армия, предназначена да замени групата "Вагнер".

От декември 2016 година роденият в Украйна Алексеев е под санкции, наложени от САЩ заради кибератаките преди американските президентски избори. От 2019 година той е и в санкционния списък на ЕС заради отравянето на двойния агент Сергей Скрипал във Великобритания.

Това не е първото нападение от такъв характер от началото на войната на Русия срещу Украйна. В края на декември в Москва при взрив на автомобил загина началникът на Управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на руската армия генерал-лейтенант Фанил Сарваров. През април 2025 година в Подмосковието почина заместник-началникът на Главното оперативно управление на Генералния щаб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. През януари бе произнесена присъдата по делото за убийството през декември 2024 година на началника на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита генерал Игор Кирилов.