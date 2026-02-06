Новини
Атентат срещу генерал в Москва: какво се знае
Атентат срещу генерал в Москва: какво се знае

6 Февруари, 2026 18:40

Генерал Владимир Алексеев е оцелял, бил е хоспитализиран спешно в една от московските болници, по данни на държавната телевизия RT пострадалият е в тежко състояние

Атентат срещу генерал в Москва: какво се знае - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Членът на руския Генерален щаб Владимир Алексеев е тежко ранен след покушение, извършено срещу него в дома му. Това не е първият атентат срещу високопоставен военен в Русия.

В Москва бе извършен атентат срещу 64-годишния генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили (бивше ГРУ). Той е бил нападнат в дома си - на 24-я етаж в блок на Волоколамско шосе.

Неизвестният извършител е стрелял няколко пъти, след което е избягал. Властите са започнали разследване. Генералът е оцелял, бил е хоспитализиран спешно в една от московските болници. По данни на държавната телевизия RT пострадалият е в тежко състояние.

Местопроизшествието се проучва от следователи и криминалисти. Те преглеждат записите от камерите за видеонаблюдение, разпитват очевидци. По данни на сайта "The Insider", живеещите в блока са се оплаквали, че камерите във входа не работят.

Алексеев е под санкциите на САЩ и ЕС

През лятото на 2023 година генерал-лейтенант Владимир Алексеев излезе с видеообръщение към Евгений Пригожин по време на неговия бунт. Именно Алексеев призова вагнеровците "да не се поддават на провокации". По данни на медиите, генералът лично е ръководил сформирането на новата частна армия, предназначена да замени групата "Вагнер".

От декември 2016 година роденият в Украйна Алексеев е под санкции, наложени от САЩ заради кибератаките преди американските президентски избори. От 2019 година той е и в санкционния списък на ЕС заради отравянето на двойния агент Сергей Скрипал във Великобритания.

Това не е първото нападение от такъв характер от началото на войната на Русия срещу Украйна. В края на декември в Москва при взрив на автомобил загина началникът на Управлението за оперативна подготовка към Генералния щаб на руската армия генерал-лейтенант Фанил Сарваров. През април 2025 година в Подмосковието почина заместник-началникът на Главното оперативно управление на Генералния щаб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. През януари бе произнесена присъдата по делото за убийството през декември 2024 година на началника на руските войски за радиационна, химическа и биологична защита генерал Игор Кирилов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джарвис

    22 17 Отговор
    Терористи сър!

    Коментиран от #43, #53

    18:42 06.02.2026

  • 2 Самарското знаме

    17 7 Отговор
    Да помогне Бог това свето знаме да премине от край до край нещастната българска земя; нашите майки, жени и деца да изтрият с това знаме скърбящите си очи; всичко нечисто, поганско, зло да бяга от страх пред него, а след него да настане траен мир и благоденствие!

    18:42 06.02.2026

  • 3 Украйна ОТМЪЩАВА!

    23 30 Отговор
    И ще ОТМЪЩАВА.Всеки руски офицер участвал в сво-ти ще заспива с мисълта, че няма да се събуди!

    Коментиран от #9, #15

    18:45 06.02.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    34 22 Отговор
    за няколко години избиха толкоз РФ генерали , колкото Сащ през цялата им история=барабар с Къстър/ извода е за вас

    Коментиран от #10

    18:45 06.02.2026

  • 5 Точна статия

    21 17 Отговор
    Тук бяха публикувани снимки от масови могили на денацифицирани руснаци в Украйна от един от най авторитетните руски ежедневници. Но фактите са че загубите на русия в Украйна не са 2 млн.а много повече. За справка след присъединяването на Крим към Русия населението й от 143 млн.става близо 148 млн. В момента е около 141 млн.а според преброители в него присъстват много " мъртви души" и реално е около 138 млн. Преди месеци путин призова и ученичките да раждат - Руснаците отхвърлят призива на Путин за бебета, докато населението намалява

    Темпът на намаляване на населението се е ускорил с около 20% в сравнение с 2023 г., което отчасти се дължи на тригодишната война на Кремъл срещу Украйна

    18:47 06.02.2026

  • 6 Демократ

    17 18 Отговор
    Изконна демократична ценност е да се считат руснаците и русофилите за иzроди.

    18:47 06.02.2026

  • 7 бай Иван

    24 19 Отговор
    Това са терористични актове като руската страна до момента се въздържа от такива. Време е Зеленски да разбере ,че с терористи не се преговаря, а се унищожават.

    Коментиран от #11

    18:47 06.02.2026

  • 8 Сатана Z

    21 11 Отговор
    Каквото трябва да научим ще го прочетем на друго място.Тук съм да си правя тшак с професионалните дезинформатири от Гьобелс веле

    Коментиран от #18

    18:47 06.02.2026

  • 9 Za Родину

    16 13 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна ОТМЪЩАВА!":

    Върти с Орешника !

    Коментиран от #12

    18:47 06.02.2026

  • 10 36 рашистки генерали фира за 4 години

    20 21 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Най много убити в една война генерали на държава

    18:48 06.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мъсков

    11 21 Отговор

    До коментар #9 от "Za Родину":

    Без да крадат Старлинк ще думнат бункера на ботокса.

    Коментиран от #16

    18:50 06.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кирило Буданов, разведчик

    28 23 Отговор
    Който не хочет мира, получава секира !!!
    Нещо много на велики взеха ми се правят руснаците в Абу-Даби, та набързо им кръцнах Старлинка и генералчета. Друг път да видат где зимуват раците 😁👍

    Коментиран от #19, #34

    18:52 06.02.2026

  • 15 Хахахахаха

    19 27 Отговор

    До коментар #3 от "Украйна ОТМЪЩАВА!":

    Ххххахаха веселяк, дори и това не свършихте както трябва хахахаха и тея маняци седи чакай да си върнат 1 км територия, те човек от 2 метра в гръб не могат да убият, вече разбирам защо разликата в убитити войници на Украйна с убитите руснаци е в пъти по зле за укрите, много лошо

    Коментиран от #21

    18:52 06.02.2026

  • 16 Ама

    11 6 Отговор

    До коментар #12 от "Мъсков":

    укрите крадат ли ?

    Коментиран от #40

    18:53 06.02.2026

  • 17 Всички руски гниди

    17 16 Отговор
    Ще си го получат.Украинците казаха че ще има последствия за всички тероризирали и избивали украинския народ,безсрочно.Както Мосад издирваше и избиваше фашисти до 80 те години.

    18:54 06.02.2026

  • 18 Това е безспорен

    13 9 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Факт

    Интелигените могат тука само да се забавляват с мало.мието на усролюбците....

    Коментиран от #28

    18:54 06.02.2026

  • 19 А бре,

    8 5 Отговор

    До коментар #14 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Будало ????

    Коментиран от #26, #27

    18:54 06.02.2026

  • 20 Бикът от Шри Ланка

    8 10 Отговор
    Тонгузците си го заслужават

    18:55 06.02.2026

  • 21 Абе тъ пун гер

    8 14 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахахаха":

    До сега към 40 руски военнопрестъпници са си го получили.Излез от пещерата и не ми умувай рядко т ъ п о п а р ч е си

    18:56 06.02.2026

  • 22 ...

    10 13 Отговор
    Русия ще остане в черния списък на ЕС и САЩ за дълго време, поне следващите 5 год.

    18:56 06.02.2026

  • 23 Швейк

    10 12 Отговор
    Знае се само че Зеленски пак им бръкна някъде....

    18:58 06.02.2026

  • 24 И тоа ше го редят

    9 11 Отговор
    С китки! , Уйде си хайванчето ! Хехехехехехе
    САМО...62 генерала ЧЕРНОЗЕМ в ...3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил
    Хехехехехехе

    18:59 06.02.2026

  • 25 Механик

    8 11 Отговор
    Удри орката с фаража!

    18:59 06.02.2026

  • 26 Кирило Буданов, разведчик

    9 14 Отговор

    До коментар #19 от "А бре,":

    "...Будало..."

    Будали са рушняците, налапали краставица по-голема от устите им.....

    Коментиран от #42

    19:00 06.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ми ми ми ми

    6 7 Отговор
    Нема да го бъде.Куршумите са мазани с отрова от усойница.

    19:05 06.02.2026

  • 30 Майор Мишев

    9 5 Отговор
    Много небрежно и пожелателно действат руските служби за сигурност ,по време на война генерали си ходят ей така без охрана ,без охранителни камери в периметъра .С терористи не се преговаря ,методично се зачистват .

    Коментиран от #35

    19:06 06.02.2026

  • 31 Сатана Z

    10 5 Отговор
    Появяват се нови подробности относно опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев

    Според „Комерсант“, около седем часа сутринта генерал-лейтенантът е излязъл както обикновено от апартамента си на Волоколамско шосе, за да отиде на работа. Служебен автомобил с шофьор го е чакал долу.

    На площадката Алексеев се натъкнал на мъж, който според предварителните данни е влязъл в сградата, представяйки се за доставчик на храна.

    Нападателят ранил генерала в ръката и крака, а когато Алексеев се опитал да вземе пистолета му, го ранил и в гърдите. Активната съпротива на войника попречила на нападателя да го довърши, съобщава „Комерсант“.

    Генералът е в интензивно отделение в тежко състояние, тъй като един от куршумите е засегнал жизненоважни органи.

    Според предварителните данни, служителите на реда разполагат с описание на нападателя, заедно със снимки и видеоклипове, и следователно имат добри шансове да го заловят бързо.

    Разследващите не изключват възможността нападателят да е бил свързан с украинските разузнавателни служби.

    19:07 06.02.2026

  • 32 гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Тихо тихо":

    Скоро ще ти бъде много тихо ,за постоянно .

    19:07 06.02.2026

  • 33 стоян

    6 8 Отговор
    Всичко знаем само не знаем - жив ли е още от раните от няколкото куршума в гърба-рузнаците питат кой ли ще е следващия 37 рузки генерал

    Коментиран от #39

    19:07 06.02.2026

  • 34 "Злобното Джуджи"

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Xи xи xи
    Спомнят ли онуй руско келеме дето открадна въртолет И застреля екипажа ???!
    За по-малко от седмица го откриха в Испания и го думаха в малоумната глава !!!

    Като мине данданията в усръйнъ цялата, БЕЗ изключение цялата кийюфска хунта я чака същото

    19:07 06.02.2026

  • 35 Кирило Буданов, разведчик

    7 8 Отговор

    До коментар #30 от "Майор Мишев":

    "....С терористи не се преговаря ,методично се зачистват ..."

    Това и правим !!!
    До тук 36 руски генерала заминаха за любимия си Pyccкий мир.

    Коментиран от #37

    19:08 06.02.2026

  • 36 Добре,добре са го гръмнали.

    6 9 Отговор
    Много добре се е получило. Добре,добре.

    19:10 06.02.2026

  • 37 Майор Мишев

    9 6 Отговор

    До коментар #35 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Колко мислиш че ще оцелее Будалов с кривата глава и парализираната дясна ръка ,от смерш никой не е избягал .

    Коментиран от #38

    19:12 06.02.2026

  • 38 Руската пропаганда

    8 7 Отговор

    До коментар #37 от "Майор Мишев":

    Има за цел глупака.

    19:13 06.02.2026

  • 39 Пъстър свят

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "стоян":

    Не се опитвай неуспешно да имитираш Големият стоян георгиев прочут с палавия си и закачлив нрав и най вече дежурната стилна тясна и еластична яка !

    19:16 06.02.2026

  • 40 ,,,,,,,,

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ама":

    Най-много крадат от държавата Путин и Ким Чен.

    19:17 06.02.2026

  • 41 Да се знае

    6 3 Отговор
    Десетки ходи оцелели участници от СВО-то ще бъдат клани,гърмяни,отравяни, взривявани и удавяни.

    19:22 06.02.2026

  • 42 стоян

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Кирило Буданов, разведчик":

    Лапуркай бе трррръбар !

    Коментиран от #45

    19:27 06.02.2026

  • 43 Ердоган

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Няма бягане от Военния съд на Украйна

    Коментиран от #54

    19:29 06.02.2026

  • 44 Бесен - Язовец

    3 6 Отговор
    Знае се само , че сега ше се еб... пу.... май4ина на окраинските фашисти терористи в Киев

    Коментиран от #46

    19:30 06.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха Ха Ха😅🤣🤣😂

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "Бесен - Язовец":

    Това го слушаме 4 години😆😅

    19:37 06.02.2026

  • 47 Без прошка за руските военнопрестъпници!

    4 4 Отговор
    Никой не е забравен!
    Нищо не е забравено!

    Коментиран от #52

    19:38 06.02.2026

  • 48 Феникс

    5 4 Отговор
    Мръсните сатанисти не си поплюват, само да споменем че този генерал е бил част от преговарящия екип! Добре че не съм президент на Русия, че ако бях аз, щях да избия украйнските генерали и политици до крак, орешниче тук цирконче там!

    19:40 06.02.2026

  • 49 Мнението ми

    4 3 Отговор
    50/50% ,че може и руснаци да са замесени освен украинците .

    19:41 06.02.2026

  • 50 дядото

    3 1 Отговор
    и още нещо се знае.укрите правят каквото си поискат,а в кремъл се държат като ощипани.интересно и докога ли ще ги изтърпят

    19:42 06.02.2026

  • 51 падналия ангел

    2 2 Отговор
    "...Алексеев е под санкции, наложени от САЩ заради кибератаките преди американските президентски избори". Вмешателство на Русия в тези избори се доказа, че е изфабрикувано от предишното президентство на бай Дън, но Алексиев не е изкаран от санкционния списък. Извършителя е бил преоблечен, като чистачка.

    19:43 06.02.2026

  • 52 А бре

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Без прошка за руските военнопрестъпници!":

    Що мислиш че ти ще бъдеш забравен бре псссс.... еркоо ?

    19:44 06.02.2026

  • 53 Ъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джарвис":

    Руски терористи сър.

    Коментиран от #56

    19:45 06.02.2026

  • 54 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ердоган":

    Къв Ердоган си бе ,турски мнннн гау ?

    19:46 06.02.2026

  • 55 А где

    1 0 Отговор
    МОЧАТА?

    19:48 06.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 оня с кола

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кхррт":

    Един сап зад врата ,даже и в повече ще дойде .

    19:51 06.02.2026

  • 58 Ами охлюффф

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Кхррт":

    Мочата се процежда от наннай ...кятти нинджата надолу по къукитте .

    19:53 06.02.2026

  • 59 Още!

    0 0 Отговор
    Още,,още,още!

    20:02 06.02.2026

