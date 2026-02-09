Огромен дефицит! Федералният бюджет на Русия се разклати сериозно

Федералният бюджет на Русия отчете дефицит в размер на 1,718 трилиона рубли (22,3 милиарда долара) през януари, което е почти половината от целта за цялата година. Това става ясно от данни на Министерството на финансите, публикувани в петък, съобщава "Москоу таймс".

Бюджетните приходи възлизат на 2,362 трилиона рубли (30,7 милиарда долара) за месеца, което е с 11,6% по-малко спрямо предходната година.

Още новини от Украйна

Приходите от петрол и газ са спаднали с 50% до петгодишно дъно от 393 милиарда рубли (5,1 милиарда долара).

Приходите от данъци, различни от петрол и газ, пък са се увеличили с 4,5% до 1,969 трилиона рубли (25,6 милиарда долара).

Постъпленията от ДДС скочиха с почти 25% до 1,13 трилиона рубли (14,7 милиарда долара) след вдигане на ставката на ДДС до 22% от 1 януари.

Тези приходи обаче се оказаха недостатъчни, за да компенсират рязкото намаляване на приходите от енергетика, дори след като Министерството на финансите леко намали разходите с 1,4% до 4,08 трилиона рубли (53 милиарда долара).

В резултат на това дефицитът за януари надхвърли този от януари 2025 г., достигайки 17%.

Като цяло, според данни на Министерството на финансите бюджетният дефицит на Русия е достигнал 17,4 трилиона рубли (226,2 милиарда долара) след пълномащабното нахлуване в Украйна.

Ведомството отдаде големия дефицит в началото на годината на предварително заложени разходи.

Бюджетът за 2026 г. предвижда годишният дефицит да се свие до 3,8 трилиона рубли (49,4 милиарда долара) през 2026 г. от 5,7 трилиона рубли (74,1 милиарда долара) миналата година.

Въпреки това, спадът в цените на руския суров петрол и трудностите при износа на петрол за Индия биха могли да доведат до надвишаване на дефицита близо три пъти, разкри правителствен източник.

Вътрешни изчисления показват, че недостигът може да достигне от 3,5% до 4,4% от БВП, тъй като приходите от петрол и газ са значително под прогнозите, а военните разходи се увеличават, посочи той.

Министерството на финансите вероятно ще предложи съкращения на разходите, за да се затвори разликата, добави източникът.

Бюджетните рискове очевидно са се увеличили, заяви икономистът Дмитрий Полевой.

"При негативен сценарий властите вероятно ще бъдат принудени да търсят нови източници на приходи, като секторите на неенергийните стоки, по-широката икономика, която не е свързана с ресурси, и дори доходите на домакинствата са сред първите на опашката", обясни той.

Въпреки нарастващия натиск, бюджетните трудности едва ли ще накарат президента Владимир Путин да прекрати бойните действия скоро, прогнозира икономистът Владислав Иноземцев.

"Путин ще насърчи Централната банка да печата пари; той ще продължи да повишава данъците, да продава държавна собственост и да национализира бизнес корпорациите", подчерта той. "Това ще му позволи да получи достатъчно пари за водене на войната за 2026 г. и, най-вероятно, за 2027 г.".

Ключовата несигурност за бюджета е дали Русия ще се адаптира към новите санкции, които доведоха до отстъпки за петрола ѝ, отбеляза инвестиционният банкер Евгений Коган.

Ако не, властите ще се изправят пред "болезнени решения" през втората половина на годината, включително съкращения на разходите, повишаване на данъците и увеличаване на заемите, допълни той.