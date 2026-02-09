Огромен дефицит! Федералният бюджет на Русия се разклати сериозно

Федералният бюджет на Русия отчете дефицит в размер на 1,718 трилиона рубли (22,3 милиарда долара) през януари, което е почти половината от целта за цялата година. Това става ясно от данни на Министерството на финансите, публикувани в петък, съобщава "Москоу таймс".
Бюджетните приходи възлизат на 2,362 трилиона рубли (30,7 милиарда долара) за месеца, което е с 11,6% по-малко спрямо предходната година.
Приходите от петрол и газ са спаднали с 50% до петгодишно дъно от 393 милиарда рубли (5,1 милиарда долара).
Приходите от данъци, различни от петрол и газ, пък са се увеличили с 4,5% до 1,969 трилиона рубли (25,6 милиарда долара).
Постъпленията от ДДС скочиха с почти 25% до 1,13 трилиона рубли (14,7 милиарда долара) след вдигане на ставката на ДДС до 22% от 1 януари.
Тези приходи обаче се оказаха недостатъчни, за да компенсират рязкото намаляване на приходите от енергетика, дори след като Министерството на финансите леко намали разходите с 1,4% до 4,08 трилиона рубли (53 милиарда долара).
В резултат на това дефицитът за януари надхвърли този от януари 2025 г., достигайки 17%.
Като цяло, според данни на Министерството на финансите бюджетният дефицит на Русия е достигнал 17,4 трилиона рубли (226,2 милиарда долара) след пълномащабното нахлуване в Украйна.
Ведомството отдаде големия дефицит в началото на годината на предварително заложени разходи.
Бюджетът за 2026 г. предвижда годишният дефицит да се свие до 3,8 трилиона рубли (49,4 милиарда долара) през 2026 г. от 5,7 трилиона рубли (74,1 милиарда долара) миналата година.
Въпреки това, спадът в цените на руския суров петрол и трудностите при износа на петрол за Индия биха могли да доведат до надвишаване на дефицита близо три пъти, разкри правителствен източник.
Вътрешни изчисления показват, че недостигът може да достигне от 3,5% до 4,4% от БВП, тъй като приходите от петрол и газ са значително под прогнозите, а военните разходи се увеличават, посочи той.
Министерството на финансите вероятно ще предложи съкращения на разходите, за да се затвори разликата, добави източникът.
Бюджетните рискове очевидно са се увеличили, заяви икономистът Дмитрий Полевой.
"При негативен сценарий властите вероятно ще бъдат принудени да търсят нови източници на приходи, като секторите на неенергийните стоки, по-широката икономика, която не е свързана с ресурси, и дори доходите на домакинствата са сред първите на опашката", обясни той.
Въпреки нарастващия натиск, бюджетните трудности едва ли ще накарат президента Владимир Путин да прекрати бойните действия скоро, прогнозира икономистът Владислав Иноземцев.
"Путин ще насърчи Централната банка да печата пари; той ще продължи да повишава данъците, да продава държавна собственост и да национализира бизнес корпорациите", подчерта той. "Това ще му позволи да получи достатъчно пари за водене на войната за 2026 г. и, най-вероятно, за 2027 г.".
Ключовата несигурност за бюджета е дали Русия ще се адаптира към новите санкции, които доведоха до отстъпки за петрола ѝ, отбеляза инвестиционният банкер Евгений Коган.
Ако не, властите ще се изправят пред "болезнени решения" през втората половина на годината, включително съкращения на разходите, повишаване на данъците и увеличаване на заемите, допълни той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Селянин от левроленд
18:36 09.02.2026
2 Някой
Коментиран от #8
18:36 09.02.2026
3 Питам:
Коментиран от #9, #22, #78
18:37 09.02.2026
4 Механик
Коментиран от #7, #12, #116
18:37 09.02.2026
5 авторът на пасквила
18:38 09.02.2026
6 БОЛШЕВИК
Коментиран от #17, #23, #28, #105, #125
18:38 09.02.2026
7 Ама
До коментар #4 от "Механик":Война не е загубил 😀🇧🇬🇷🇺
Коментиран от #91, #108
18:39 09.02.2026
8 Взе фалират
До коментар #2 от "Някой":Русия и все затова ЕС :))
Коментиран от #18
18:39 09.02.2026
9 Много грешиш
До коментар #3 от "Питам:":Няма как да сравняваме световна супер сила като САЩ и изостанала и бедна държавица като Русия. САЩ с огромното си световно влияние и силата, която имат, определят условията и процесите, които трябва да се случат. Без нито един загинал американски войник. Русия, без никакво влияние, сила и мисъл, се хвърли в една обречена на неуспех война, резултата от която ще са само руски загуби и жертви и тотален фалит. Направо се самоуби.
Коментиран от #19, #24, #53
18:40 09.02.2026
10 Швейк
Коментиран от #60
18:40 09.02.2026
11 Копейкин
18:40 09.02.2026
12 Премръзнала Киiвчанка
До коментар #4 от "Механик":Затова пък виж какви хубави еднакви ракети и дронове произвежда. И добре, че редовно ни праща тепло и света чрез тях, че инак ще изпукаме от студ в панелките.
Коментиран от #72
18:40 09.02.2026
13 хаха
Копейките има да пискат за "заработеното". ХАХАХА!
18:40 09.02.2026
14 „Дмитрий Медведев заяви,
😆
Коментиран от #29
18:41 09.02.2026
15 Политик
18:41 09.02.2026
16 Из падмасковие
18:41 09.02.2026
17 Неболшевик
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Нема тоалетни
18:41 09.02.2026
18 Да се чете
До коментар #8 от "Взе фалират":Все...
18:41 09.02.2026
19 Не може да ги сравняваш я
До коментар #9 от "Много грешиш":Особено по външен дълг са несравними. За наличние на ресурси на собствена територия пък да не говорим.
Коментиран от #49
18:41 09.02.2026
20 Стенли
Коментиран от #34
18:42 09.02.2026
21 Многоходовото
18:42 09.02.2026
22 Дълг еврозона
До коментар #3 от "Питам:":Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро)
1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда.
2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда.
3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда.
4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда.
5. Белгия: 670 млрд. €
6. Нидерландия: 493 млрд. €
7. Гърция: 366 млрд. €
8. Австрия: 308 млрд. €
9. Португалия: 294 млрд. €
10. Финландия: 245 млрд. €
Коментиран от #74, #118
18:42 09.02.2026
23 Пак аз
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Минимална заплата в Германия 2 500 €
Минимална заплата в Русия 250 €
Коментиран от #36
18:43 09.02.2026
24 Ами
До коментар #9 от "Много грешиш":Народ събран от всичкия боклук на света и паразитиращия върху него.
18:43 09.02.2026
25 си дзън
18:43 09.02.2026
26 Хахаха
Коментиран от #101
18:43 09.02.2026
27 пРосия
18:43 09.02.2026
28 Град Козлодуй
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Грешиш приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай. Тя не може да съществува самостоятелно.
Коментиран от #35, #41
18:44 09.02.2026
29 БОЛШЕВИК
До коментар #14 от "„Дмитрий Медведев заяви,":И много правилно се е насочил. В С. Корея няма капитализъм и капиталисти които да унищожават народа и да го експлоатират до последна капка кръв!
18:44 09.02.2026
30 павела митова
18:45 09.02.2026
31 Варна
Така или иначе пропагандата върви вече няколко години и всеки път руснаците фалират "още утре". - Тогава започват едни веселия на една част от идиотите, които почват да говорят за "руската кочина" и колко са зле... - И така 4 години :)
Резултатите, обаче говорят друго!
Руснаците не спират, а другите, които се правят на отворени не отиват да се бият срещу тях.
Коментиран от #62
18:45 09.02.2026
32 Икономист
Коментиран от #37, #38
18:46 09.02.2026
33 хаха
ХАХАХА
18:46 09.02.2026
34 Нека да има
До коментар #20 от "Стенли":информация за фалита на една държава, която е пример какво НЕ трябва да се прави.
18:46 09.02.2026
35 здравка клинчева
До коментар #28 от "Град Козлодуй":А ТИ....ПЛАТИ ЛИ СИ СМЕТКАТА ЗА ТОК.....
18:46 09.02.2026
36 БОЛШЕВИК
До коментар #23 от "Пак аз":И какво може да си позволиш с тия 2 500 евро, ако квартирата ти е 1 500 евро, или да си платиш при доктора и зъболекара?
18:46 09.02.2026
38 Там пишеше
До коментар #32 от "Икономист":Русия е дъното на нужника.
18:47 09.02.2026
39 Бухалката
18:48 09.02.2026
40 Факт
18:48 09.02.2026
41 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #28 от "Град Козлодуй":Скоро официално ще присъединим санджака Източна Румелия ,търсим валия ,може и ШиШи да го направим .
18:48 09.02.2026
42 Фори
18:48 09.02.2026
43 И на коча мъ дята се клатят,ма не падат
18:49 09.02.2026
44 az СВО Победа 80
Коментиран от #50
18:49 09.02.2026
45 Ами
До коментар #37 от "хаха":Лапуркай бе трррръбаррр !
18:49 09.02.2026
47 Запознат
Да се смееш ли да плачеш ли от опитите за пропаганда - само на Франция дефицита е 170 млрд. евро а на Германия е 172 милиарда евро. Значи само двете от ЕС имат дефицит от 342 милиарда евро или 410 милиарда долара.
Обаче на Русия дефицита бил "огромен" пък Европа без война фалира.
18:51 09.02.2026
48 Владимир Путин, президент
- Прощай страна огромная, прощай потеряли все 😁
Коментиран от #57
18:53 09.02.2026
49 !!!?
До коментар #19 от "Не може да ги сравняваш я":Какво общо има външния дълг с мощната икономика на една държава. Притеснителен е факта, ако няма външен дълг. Такива примери за държави без или с нисък дълг са само бавно развиващи се и бедни държави, на които никой не им предоставя финансиране - африканските републики, Северна Корея, Русия и други малки африкански диктатури.
Коментиран от #52, #64
18:55 09.02.2026
50 Антитрол
До коментар #44 от "az СВО Победа 80":Така е само че се разпадна силното и сплотено НАТО и фалира ЕС.
Коментиран от #65
18:55 09.02.2026
51 Сатана Z
18:55 09.02.2026
52 Икономист
До коментар #49 от "!!!?":"Какво общо има външния дълг с мощната икономика на една държава"
Ами парите които събират като данъци от "мощната" икономика почват да отиват за обслужване на дълга и като стане да нямаш пари да го обслужваш държавата фалира.
Коментиран от #93
18:57 09.02.2026
53 Варна
До коментар #9 от "Много грешиш":Икономиката и в частност финансите и анализа не са ти силната страна е повече от ясно.
Пиша тези редове с идеята да вземеш с времето да се информираш повече.- САЩ са единствената държава докарала света до фалит. - Тяхната неспособност да си върнат дълговете води до Втората Световна Война, а почти 100 години по- късно от събитията от 1929 година, всяка година конгреса решава през месец ноември дали да обявят отново фалит или да напечатат поредния трилион за да покрият дефицита за годината.
ПС.- Има разлика между дефицит и дълг, но когато става въпрос за САЩ и двата показателя са в трилиони.
Тея пед@ли измислят нови числа в математиката за да опишат дълговете си.
Единствената причина да не бъде изхвърлена валутата им, е че държат част от резервите на злато и валута на множество страни наложено разбира се със заплахи и защото дължат толкова пари, че ако фалират отново светът ще е във война заради тях.
Валотутат им на практика не струва, тъй като те не спират да трупат дългове и да печатат пари, а големите им производства са на субсидии ей така по комунистически. - Дори Мъск не би успял да направи каквото и да е ако не са субсидиите, без които няма да съществува и нямаше да започне да произвежда каквото и да е. - Ако имаш съмнение в думите ми... - Чети! - Информация има, но от друга страна, когато финансите не са ти силната страна, това не е от особено значение...
18:57 09.02.2026
54 Честито
18:58 09.02.2026
55 Здравейте, роби на комунизма!
Коментиран от #61
18:58 09.02.2026
56 смешарки за държава с 23 пъти население
за 2 г тиквениците
18:59 09.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Хи хи
18:59 09.02.2026
60 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #10 от "Швейк":Заредиха ми бункера с памперси за следващите 4г., но сега може да ги продадем, за да има за храна 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #66
19:00 09.02.2026
61 Зевзек
До коментар #55 от "Здравейте, роби на комунизма!":Като гледам НАТО то ви приключи и ЕС пък фалира - 410 милиарда дефицит само на Германия и Франция срещу 22 на Русия.
19:01 09.02.2026
62 "През 2025г.
До коментар #31 от "Варна":приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."
Коментиран от #71, #80
19:01 09.02.2026
63 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #76
19:01 09.02.2026
64 Хохо Бохо
До коментар #49 от "!!!?":Кой е луд да финансира Русия, бре?
Путин за всичко сам си плаща с парите на нещастните руснаци...
Коментиран от #75
19:02 09.02.2026
65 Учуден
До коментар #50 от "Антитрол":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?!
Коментиран от #69, #70
19:02 09.02.2026
66 Санитаря от Карлуково
До коментар #60 от "Розовото пони Путин 🦄":Ти кой Путин беше - от втора или от пета стая
19:03 09.02.2026
67 Руска Рускова, руска вдовица
Почина от смях, дълбоко опечален 😁
19:03 09.02.2026
68 Учудени?
19:04 09.02.2026
70 Хи хи
До коментар #65 от "Учуден":Ний за кво да ходим в Русия, като Русия идва тук !! Така казаха маленкий зеля и нато !!
19:05 09.02.2026
71 Копи-пейст от флашката
До коментар #62 от ""През 2025г.":"приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%"
Ти счетоводител на Путин ли си че знаеш колко са приходите и разходите
Коментиран от #85
19:05 09.02.2026
72 Нямаме независимост само левро!
До коментар #12 от "Премръзнала Киiвчанка":Х ХА ХА ФАЛШИВА СТАТИЯ ОКРАИНСКА. РУСИЯ ИМА НАЙ ГОЛЕМИЯ ЗАПАС ОТ ЗЛАТО , А НИЕ В БЪЛХаРНИКА дела ни е ЗЛАТОТО? В Лондон и в Европейската банка. Значи немаме нищо, немаме и собствена валута, немаме и бюджет щото е яко продънен. Имаме едно скапано левро.
19:07 09.02.2026
73 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
Коментиран от #82
19:07 09.02.2026
74 !!!?
До коментар #22 от "Дълг еврозона":Тези дългове не са големи. На САЩ е 36 трилиона долара. Защо те притеснява външния дълг на една държава ?
Коментиран от #81, #84
19:07 09.02.2026
75 Зевзек
До коментар #64 от "Хохо Бохо":Урсула за всичко сама си плаща с парите на "щастливите козячета"... Ту умират от щастие да заделят за златна тоалетна на зеления наркоман - ето даже всичките заделиха по една заплатка.
19:09 09.02.2026
76 Дефакто
До коментар #63 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Русия сама се фалира и самоунищожи. Никой не трябва да обвинява за собствената си глупост.
19:10 09.02.2026
78 Kaлпазанин
До коментар #3 от "Питам:":Той не е важен ,а на Европа на Япония ,по важно е да имаш борчове от тонове хартия ,модерно искаха да преоткрият света и да се изчистят с биткойни ,ама нещо не се получи ,надгробния камък на долара се обработва а д това на еврейското господство
19:10 09.02.2026
79 Копейки
Коментиран от #87
19:11 09.02.2026
80 Варна
До коментар #62 от ""През 2025г.":Чети внимателно! - Има спад в определена област на приходната част и увеличени в определена разходна част. - Това не означава спад и ръст на общата приходна и разходна част с посочените от теб проценти.
Да не говорим, че никой не е виждал консолидираните им отчети, които тук в нашата кочина сме много малко хората, които можем да четем тези справки. - Ти ще се справиш ли?
99,99% от мухльовците ще гледат отчетите за приходите и разходите като "голям камък"! - Онези, които можем да се справим с горната задача не сме чак толкова много на общия фон.
За това бих препоръчал, човек да е по- обран в изводите, особено когато става въпрос за чужди финансови отчети, базирани на чужда данъчна система и още повече, ако не е завършил счетоводство или финанси.
19:12 09.02.2026
81 Учуден
До коментар #74 от "!!!?":"Защо те притеснява външния дълг на една държава ?"
Ами вземи си тогава заем от няколко пъти годишната ти заплата и заложи жилището си и не се притеснявай - харчи си свободно - временно ще имитираш че си много богат за пред по неумните.
19:12 09.02.2026
82 Владимир Путин, президент
До коментар #73 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":"...Русия се къпе в злато и пари..."
Русия се къпела в пари, ма заплатите в копейки, а за храна и бензин искат злато, нали.
Бълбук-бълбук....😁
Коментиран от #89
19:12 09.02.2026
83 Язе
Коментиран от #88, #95
19:14 09.02.2026
84 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #74 от "!!!?":Важна е структурата на външния дълг. Япония има дълг над 200% от БВП, но това са вложени в американски облигации пари. Ликвидна инвестиция, а не изхарчени за стоки и услуги пари. Същото положение е с РФ. Огромни чуждестранни инвестиции, но без външен дълг. РЦБ единствена дава честна лихва на вложителите си. Днес получих писмо за около 100€ разходи по сметката ми за миналата годинаи 0€ приход от лихви.
19:15 09.02.2026
85 !!!?
До коментар #71 от "Копи-пейст от флашката":Това на практика означава фалит.
Коментиран от #90, #94
19:15 09.02.2026
86 Скоро
19:15 09.02.2026
87 Козячета
До коментар #79 от "Копейки":Няма да се притеснявате - НАТО е силно и сплотено Ес не е фалирал и Урсула налага санкции на Индия че купува петрол от Путин и евролидерите изобщо не пращат представители при Путин. Зеления до седмица ще си пие чая в Крим и съвсем скоро ще направят Курска република. В Киев е топло и има ток навсякъде а пък украинското ПВО не дава пиле да прехвръкне.
19:17 09.02.2026
88 Луд с картечница в мол
До коментар #83 от "Язе":Хубавото е че дядо ти е станал на чироз , виснал на едно дърво ,кво ти пука за останалите ?
19:18 09.02.2026
89 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #82 от "Владимир Путин, президент":Не се напъвай да коментираш неща, които не са ти ясни. По ППС (покупателна способност), руснака е на четвърто място в света, а българина на 72 място след Гана.
Коментиран от #92
19:18 09.02.2026
90 Копи-пейст от флашката
До коментар #85 от "!!!?":Е така де то ако с лъжи и пропаганда се печелеха войни укрите вече да са пред Владивосток
19:19 09.02.2026
91 Е как не е загубил
До коментар #7 от "Ама":А ПСВ и крах на РИ, Японската, ...Студената война и крах на,СССР има и още чети история Копейка.
И най важното, че след ВСВ ФРГ живееха в пъти по добре от победителите , дори и ГДР и България, Унгария, Италия все "фашистки"държави
19:19 09.02.2026
93 !!!?
До коментар #52 от "Икономист":Това е много голямо невежество. Значи САЩ, държавата с най-голям външен дълг 36 трилиона ще фалира, а България, която наистина е с малък външен дълг няма да фалира. Единственото, което има значение е ръста на икономиката и БВП на една държава, а не външния дълг.
Коментиран от #103
19:21 09.02.2026
94 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #85 от "!!!?":Фалит или дефолт се обявява, когато страната не плаща външния си дълг, като Украйна. Русия външен дълг няма.
Коментиран от #106
19:22 09.02.2026
95 Историк
До коментар #83 от "Язе":"от червените боклуци да бъдат утилизирани"
За сметка на това пък народния съд утилизира почти всички фашаги ама е трябвало още че са останали няколко
Коментиран от #99
19:22 09.02.2026
96 руската мечка
19:22 09.02.2026
97 ален
19:22 09.02.2026
98 Ха-ха
19:23 09.02.2026
99 Язе
До коментар #95 от "Историк":Смърт за всички червени боклуци.
Коментиран от #107
19:24 09.02.2026
100 Тити
Коментиран от #104
19:25 09.02.2026
101 хаха🤣
До коментар #26 от "Хахаха":какво говориш🤣 как може да се подиграваш така с дядо Вовчик, на преклонна възраст е човека🤣
19:26 09.02.2026
102 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #92 от "Данко":Данко, на колко си години. По името ти изглежда, че си младо момче. Бъди малко по-културен и възпитан. Не се нахвърляй с обиди към хора, които не познаваш.
Коментиран от #110
19:27 09.02.2026
103 Антитрол
До коментар #93 от "!!!?":"Единственото, което има значение е ръста на икономиката"
1.7 трилиона от 6.2 трилиона бюджет на САЩ отиват за обслужване на външния им дълг. Всяка година САЩ увеличават външния си дълг с 3 трилиона (даже сега и повече) и според икономисти до 2038 година няма да могат да го обслужват което значи фалит на държавата.
Когато ръста на икономиката ти е по малък от увеличението на дълга ти фалираш.
Коментиран от #109, #112
19:27 09.02.2026
104 Запознат
До коментар #100 от "Тити":НАТО я изпревари а като гледам и ЕС се раздели на две вече (на две скорости)
19:29 09.02.2026
105 И в каква криза изпадна Запада
До коментар #6 от "БОЛШЕВИК":Я ни обесни точно
19:30 09.02.2026
106 !!!?
До коментар #94 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Точно това казвам. Една държава дали има или няма външен дълг, няма никакво значение. След като няма работеща икономика, тя си фалира без проблеми. Проблемът на Русия е, че няма работеща икономика. Няма нито една руска фирма в топ 10, дори в топ 20 няма. Дори и в топ 100 няма.
Коментиран от #111, #119
19:30 09.02.2026
107 Историк
До коментар #99 от "Язе":Не се притеснявай ще има нов народен съд за пропуснатите фашаги. Ще гледаме този път да уважим всеки.
Коментиран от #117
19:31 09.02.2026
108 стоян
До коментар #7 от "Ама":До 7 ком - четете я тая история бе другар - русия не била загубила война - русия за последните 120 години е спечелила само една война втората световна и то с огромната помощ от съюзниците а русия загубила 6 войни
19:31 09.02.2026
109 !!!?
До коментар #103 от "Антитрол":Ето и вие сам стигнахте до истината, че 1-2 трилиона не са проблем, когато имаш мощна икономика с огромни приходи. Приходите на САЩ годишно са над 30 трилиона, така че 1 трилион не е проблем.
19:34 09.02.2026
110 А по твоето " име " какво изглежда ?
До коментар #102 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Как пък го позна по името на колко години е ?
Хахаха . Апропо Данко е или производно от Йордан или вече почти неизползвана форма на същото име . Уникални сте , непознаването на българските традиции ви прави .....Каквито сте си , всъщност. Руски п......
19:35 09.02.2026
111 Антитрол
До коментар #106 от "!!!?":"Проблемът на Русия е, че няма работеща икономика"
Проблема е че ти се мъчиш да правиш пропаганда с лъжи - не аз а господарите ти казаха че Русия е четвърта икономическа сила в света. Пък фирмите на господарите ти са въздух под налягане - акциите на NVIDIA били хръкнали та за това била много мощна фирма има ако Китайците си вземат Тайван акциите им за един ден ще са нула защото не могат сами да си правят чиповете.
19:36 09.02.2026
112 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #103 от "Антитрол":САЩ без война няма да фалират. По ППС Китай вече изпревари САЩ. От спътниците се вижда, че Китай усилено строи самолетоносачи. Китайският военен флот вече е по-голям от американския. Китайското корабостроене е 200 ПЪТИ ПО-МОЩНО от американското. Никой няма да се бие със САЩ. Постепенно ще ги душат икономически.
Европа е същата бира. Не произвежда, а лепи европейски етикети на китайските стоки. Дори германските автомобили са сглобени от китайски компоненти.
Коментиран от #120, #124
19:36 09.02.2026
113 Курсант
Едно време,отиваш и си купуваш кола ЛАДА от Кореком директно в брой(рублите от поляци срещу долари) и така над 60 човека в затвора за незаконни действия във валута.Рублата с каква сила беше!Едновременно се возиш на Лада и си в затвора.Не е,като да рубиш дърва в Коми.
Ее-х времена!Тодоре, Тодоре на кой ни остави!
19:37 09.02.2026
114 Глупости, това е руска пропаганда,
Коментиран от #121
19:39 09.02.2026
115 Гориил
19:40 09.02.2026
116 Име
До коментар #4 от "Механик":Но пък синтезира ядрено гориво най-добре в света!
19:41 09.02.2026
117 Така е
До коментар #107 от "Историк":Прав сте.Само че фашагите са в кремъл.Там е нужен народен съд.
19:42 09.02.2026
118 Счетоводител
До коментар #22 от "Дълг еврозона":общия дъл на посочените от Вас задължения само на посочените 10 държави е 12 трильона 765 милиарда евро!
19:43 09.02.2026
119 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #106 от "!!!?":Коментирай РОСАТОМ и Норилск никел. Русия няма външен дълг, който да отежнява икономиката. РЦВ плаща ЧЕСТНИ ЛИХВИ на вложителите си. Аз тая година имам 0€ лихва по сметката си. Русия е добила 200 тона злато миналата година и всяка година по толкова. Един от най-големите износители на пшеница, алуминий, уранов концентрат и ядрено гориво за АЕЦ. Мога дълго да изреждам.
Фантасмагории е тезата, че Русия може да фалира.
Коментиран от #122, #123
19:44 09.02.2026
120 !!!?
До коментар #112 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Китай е голяма икономическа сила, но има още доста време да настигне САЩ. Ето ги седемте най- мощни държави в света с най-големи приходи, в трилиони $
1.САЩ- $ 30,62 трилиона
2.Китай- $ 19,40 трилиона
3.Германия - $ 5,01 трилиона
4.Япония- $ 4,28 трилиона
5.Индия - $ 4,13 трилиона
6.Великобритания - $ 3,96 трилиона
7.Франция - $ 3,21 трилиона
Коментиран от #126, #128
19:44 09.02.2026
121 Абе Глу пи славе
До коментар #114 от "Глупости, това е руска пропаганда,":Ти някога гледал ли си видеа с руснаци по руски тв канали.Глефай има доста ,ако разбираш руски де.Смеш и заплати и сега с новото ддс и налози на бизнеса ходят по магазините и реват.Що не ходиш да живееш там бе
Защо се записват в армията за 2 хил.долара които я взел я не.защото в провинцията взимат под 1000 лв бе Смеш ник,смешен.
19:44 09.02.2026
122 !!!?
До коментар #119 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Колко са точно приходите на тези фирми за 2025 ?
19:48 09.02.2026
124 Прищелец
До коментар #112 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Големи глупости си съчинил,Само МАН произвежда над 60% от корабните двигатели в света,ама такива дето блокът им е 11 метра и останалите в света могат да се чешат по главите.
Миналата година немските инженери бяха наградени за един революционен патент с Държавна награда,който понижава разхода на корабно гориво с 15%.
Коментиран от #132, #140
19:49 09.02.2026
126 Данко
До коментар #120 от "!!!?":А РуZия къде е? Да не са я изпуснали? :)
Коментиран от #129
19:49 09.02.2026
127 Месец Януари
19:50 09.02.2026
128 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #120 от "!!!?":Това е класация по БВП, а не по ППС. БВП е надут критерий и затова в последните години се ползва ППС. Това показва, колко стоки и услуги могат да се купят. Ние имаме сравнително висок БВП, но цените са по-високи от Германия и затова по покупателна способност сме след Гана.
Коментиран от #131, #137
19:50 09.02.2026
129 Ми направи си Справка
До коментар #126 от "Данко":Русия има БВТ колкото средна европейска икономика,която не е износител на ресурси.Анадъмо Лешоер.
Коментиран от #133, #135, #141
19:51 09.02.2026
130 Тръмп
19:53 09.02.2026
132 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #124 от "Прищелец":Качвай се на двигателя и плувай в океана. Корабостроенето не се състои от производството на двигатели. По корабостроене Китай е на първо място в света, а Германия лепи германски етикети на китайските стоки.
19:53 09.02.2026
134 идиоти вън
19:53 09.02.2026
135 Данко
До коментар #129 от "Ми направи си Справка":Тuпанар
19:54 09.02.2026
136 Един ръбъл
19:57 09.02.2026
137 !!!?
До коментар #128 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":ППС изобщо не го гледай, няма нищо общо с големината и мащаба на икономиката.
Единственият показател за темповете на развитие и големина на една икономика е БВП. И ръста, разбира се, като %, като ориентир и тенденция за развитие.
Коментиран от #138
19:57 09.02.2026
138 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #137 от "!!!?":Значи като се напънем, ще изпреварим Германия по БВП на човек от населението. Особено като станем от 5 на 2 милиона население.
20:01 09.02.2026
139 Куба
20:01 09.02.2026
140 Гориил
До коментар #124 от "Прищелец":Въпреки относително малкия размер на своя военноморски флот, Русия притежава всички видове и класове военни кораби, оборудвани изключително с двигатели руско производство, от свръхмощни газови турбини до най-големите атомни ледоразбивачи в света. Повече от 20 руски двигателостроителни концерна произвеждат стотици модификации на корабни двигатели за морски и речни плавателни съдове, включително двигатели за танкери с водоизместимост от 100 000 до 300 000 тона. Тези гигантски танкери се произвеждат в Далечния изток в най-голямата и най-нова корабостроителница в Болшой Камен (предградие на Владтво).И ви уверявам, че всичко това е далеч по-сериозно и опасно за вас от митичната пропаганда за военния бюджет на Русия. Всички военни бюджети през цялата човешка история са били, са и винаги ще бъдат в дефицит.
20:05 09.02.2026
141 !!!?
До коментар #129 от "Ми направи си Справка":Аз съм сложил справката за БВП. Русия я няма там, защото не работи, няма икономика, няма работещи фирми. Нещо не е както трябва в Русия. Както вече, писах в топ 100 няма нито една руска фирма, нито една. Докато Русия не работи и обеднява, другите по света забогатяват, топ 30 фирми в света за 2025 по приходи:
1. Apple Inc. САЩ $391.0 милиарда
2. Volkswagen Group Германия $337.3 милиарда
3. Toyota Motor Corp. Япония $286.6 милиарда
4. Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Тайван $209.4 милиарда
5. Samsung Electronics Южна Корея $203.5 милиарда
6. General Motors САЩ $187.4 милиарда
7. Ford Motor Company САЩ $185.0 милиарда
8. Stellantis N.V. Нидерландия $163.0 милиарда
9. China Railway Engineering Group Китай $159.0 милиарда
10. Cargill, Inc. САЩ $154.0 милиарда
11. SK Group Южна Корея $148.3 милиарда
12. Mercedes-Benz Group Германия $145.6 милиарда
13. BMW Group Германия $143.4 милиарда
14. Sinochem Holdings Китай $143.2 милиарда
15. Honda Motor Co. Япония $142.3 милиарда
16. Nvidia САЩ $130.5 милиарда
17. China Baowu Steel Group Китай $125.1 милиарда
18. Hengli Group Китай $121.1 милиарда
19. Hyundai Motor Co. Южна Корея $118.5 милиарда
20. Huawei Китай $118.2 милиарда
21. Nestlé S.A. Швейцария $102.8 милиарда
22. Tesla САЩ $95.6 милиарда
23. Robert Bosch GmbH Германия $93.5 милиарда
24. PepsiCo, Inc. САЩ $91.9 милиарда
25. Johnson Johnson САЩ $88.8 милиарда
26. Dell Techn
20:05 09.02.2026
142 хихи
2015 г.: 208 тона.
2016 г.: 201 тона.
2017 г.: 224 тона.
2018 г.: 274 тона (рекордна година).
2019 г.: 158 тона.
2020 г.: 27 тона
2021 г.: 30 тона
Оценява се, че Русия е похарчила над 40-45 милиарда долара за натрупването на този обем злато през конкретните 7 години.
днес би струвало приблизително 180 милиарда долара.
20:05 09.02.2026
143 Руски финансист
20:07 09.02.2026