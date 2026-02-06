Новини
Свят »
Израел »
Украйна и Израел подготвят стратегически диалог за сигурността
  Тема: Украйна

Украйна и Израел подготвят стратегически диалог за сигурността

6 Февруари, 2026 08:37 1 321 32

  • украйна-
  • израел-
  • стратегически диалог-
  • сигурност

Киев и Йерусалим ще задълбочат политическото сътрудничество и контактите на високо равнище

Украйна и Израел подготвят стратегически диалог за сигурността - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна и Израел са се договорили в близко бъдеще да започнат стратегически диалог по въпросите на сигурността и да разширят политическото си сътрудничество, съобщи Укринформ, позовавайки се на украинското посолство в Израел, предава БТА.

Разбирателството е постигнато по време на среща в Йерусалим между украинския посланик Евген Корнийчук и представители на израелското външно министерство. По време на разговора страните са направили обстоен преглед на двустранните отношения и са обсъдили войната на Русия срещу Украйна, както и сложната ситуация в Близкия изток.

Още новини от Украйна

В рамките на срещата са били разгледани и въпроси от международния дневен ред. Израелската страна е оценила положително решението на президента Володимир Зеленски да обяви иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

От своя страна Киев отново е отправил призив към Израел да се присъедини към Международната коалиция за връщане на украинските деца, изведени от страната по време на войната.

По информация на посолството двете държави са се договорили да стартират Стратегически диалог Украйна–Израел по въпросите на сигурността, да проведат политически консултации и да организират поредица от двустранни срещи на високо равнище по ключови международни теми. Израел е поел и ангажимент да увеличи помощта си за Украйна в енергийния сектор.

Припомня се, че на 2 февруари президентът Зеленски официално обяви иранската Революционна гвардия за терористична организация.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    26 18 Отговор
    Это не Украина, брат, Хазарский Каганат.

    08:39 06.02.2026

  • 2 Шопо

    7 18 Отговор
    С помощ от Украйна Израел може да победи Иран.

    Коментиран от #18, #30

    08:40 06.02.2026

  • 3 Огромна територия

    19 1 Отговор
    В която да се населят тия от пустинята

    08:41 06.02.2026

  • 4 ФЕЙК

    21 1 Отговор
    ЕВРЕИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

    08:41 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За каква

    17 1 Отговор
    сигурност става дума, след като и двете държави воюват?!?

    08:45 06.02.2026

  • 7 нов сраел

    9 1 Отговор
    няма да има

    08:46 06.02.2026

  • 8 Подозирам

    23 2 Отговор
    че Израел и МОСАД започнаха войната в Украйна, но сега ще се правят на разсеяни пред света. Всички вече знаем, че САЩ и Великобритания разпалиха войната заради увяхващите си империи, но САЩ са купени от свърхбогатото Израелското лоби. Най очевидната Израелска пионка е обратният сенатор Линдзи Греъм, на който му излиза пяна на устата, когато джафка срещу Русия или Иран. След като джафка и по двете страни, а господарят му е Израел, значи Израел има скрити интереси в Украинската война и стои в дъното и.

    08:48 06.02.2026

  • 9 Укропат

    15 1 Отговор
    По указания на шефчето всички трябва да се обрежат и да приемат талмуда. Братския юдейски народ ще ни приеме и ще станем единна държава Юкрайножудия.

    08:49 06.02.2026

  • 10 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    16 2 Отговор
    ТЕРОРИСТИТЕ СИ СЪТРУДНИЧАТ

    08:52 06.02.2026

  • 11 ЗОРО

    17 2 Отговор
    Киев и Тел Афиф, а не Киев и Йерусалим. Столица на исраел е Тел афиф. Йерусалим е столица на Палестина!

    Коментиран от #14

    08:52 06.02.2026

  • 12 Дойдохме си

    14 0 Отговор
    на думата!!!!

    /Зеленски/

    08:54 06.02.2026

  • 13 Инна

    19 0 Отговор
    Още едно доказателство, че ционизмът и фашизмът са братя близнаци.

    Коментиран от #19

    08:58 06.02.2026

  • 14 Професор Тазобедрев

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "ЗОРО":

    Я пак?....Столицата на Израел е Йерусалим

    08:59 06.02.2026

  • 15 Ретро спомен

    19 1 Отговор
    Ще разберете Хитлер колко е бил прав.

    Коментиран от #21, #27

    09:00 06.02.2026

  • 16 Перо

    14 1 Отговор
    Два ционистки режими в едно!

    Коментиран от #20

    09:00 06.02.2026

  • 17 Жбръц

    10 1 Отговор
    Не успя проекта: нов джерусалем в Донецк Луганска области.Затова започна и геноцида над рускоговорящи,православните жители,който бяха мнозинство.Да бъде освободена тази територия,със последващо поетапно асимилиране от богопомазаните.Който бързо и без шум,щяха да е заселват с техни съплеменници от цял свят.Планирано е умно отдалеч.Със спонсориране на сериала слуга на народа,където изгрява зеления.По случайност от тяхното племе.Издигане кандидатурата му- пак случайно,и пак случайно спонсориран от двама олигарси,пак от същата семка.Пак случайно,техен висш духовник, директно ,в интервю го изрази в прав текст..Нима е лошо,ако наши събратя от цял свят,заселят тази благородна земя.Ще вложим милиарди,за да е превърнем в Рай.Тя може спокойно да приюти 4345 милиона наши братя!

    09:05 06.02.2026

  • 18 По точно

    7 12 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Щом Израел се нае да помага на Украйна, Русия приключи.

    Коментиран от #24

    09:05 06.02.2026

  • 19 Огледалце огледалце я кажи

    16 0 Отговор

    До коментар #13 от "Инна":

    Идеологията на Хитлер за "чистата раса" е огледално копие на Талмуда на "богоизбраните" ционисти. Нацизмът и ционизмът са на практика една и съща ултра-расистка идеология, но приложена към различни народи.

    09:08 06.02.2026

  • 20 Ясно е

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "Перо":

    Идват много тежки дни за Русия. Победата винаги е била за Израел.

    09:08 06.02.2026

  • 21 Така де

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ретро спомен":

    Хитлер и Гьобелс са чистокръвни евреи. Прочети им биографиите. И на външен вид им личи.

    Коментиран от #28

    09:10 06.02.2026

  • 22 Роден в НРБ

    15 0 Отговор
    Две изкуствени държави, които рано или късно ще престанат да съществуват

    Коментиран от #26

    09:11 06.02.2026

  • 23 Пенчо

    11 0 Отговор
    Как е надушват като краставите магарета! Само хитлер да възкресят и готово!

    09:12 06.02.2026

  • 24 Хитрата сврака Израел с двата крака

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "По точно":

    Тука сметките на Израел ще излязат криви. Русия никога няма да позволи ядрените глави на Израел на самата и граница. Не си мисли, че Путин пасе патки, след като пълни аматьори като мен виждат ясно какво искат подмолните ционисти. Партията шах няма да свърши добре за Израел.

    Коментиран от #25

    09:14 06.02.2026

  • 25 По точно

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Хитрата сврака Израел с двата крака":

    Щом вместо за три дни, вече 4 години Путин не може да превземе Украйна, явно пасе патки. А и Израел никога не са губили война. Просто ще смачкат Русия, дето помага на Иран.

    10:17 06.02.2026

  • 26 Тъй ли

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Роден в НРБ":

    Имаш предвид, че Кърджалийско и Разградско са исторически турски земи. Тъй ли?

    10:21 06.02.2026

  • 27 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ретро спомен":

    Щото Хитлер е ариец, нали! Рус със сини очи.

    Коментиран от #29

    10:23 06.02.2026

  • 28 Ретро спомен

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Така де":

    Все още има спор за произхода на Хитлер, но явно не разбра, какво съм написал.Евреин или не, Хитлер е разбрал що за боклуци са евреите.

    10:33 06.02.2026

  • 29 Ретро спомен

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха":

    Все още има спор за произхода на Хитлер, но явно не разбра, какво съм написал.Евреин или не, Хитлер е разбрал що за боклуци са евреите.

    10:33 06.02.2026

  • 30 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    С помощта на израелски ракети Украйна може да превърне Червения площад в руини за три дни.

    Коментиран от #32

    10:37 06.02.2026

  • 31 дядо поп

    3 1 Отговор
    Две от най недолюбваните държави на света.

    10:38 06.02.2026

  • 32 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "По точно":

    Тоз път и Тръмп няма да може да помогне на Русия.

    10:56 06.02.2026