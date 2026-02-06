Украйна и Израел подготвят стратегически диалог за сигурността

Украйна и Израел са се договорили в близко бъдеще да започнат стратегически диалог по въпросите на сигурността и да разширят политическото си сътрудничество, съобщи Укринформ, позовавайки се на украинското посолство в Израел, предава БТА.

Разбирателството е постигнато по време на среща в Йерусалим между украинския посланик Евген Корнийчук и представители на израелското външно министерство. По време на разговора страните са направили обстоен преглед на двустранните отношения и са обсъдили войната на Русия срещу Украйна, както и сложната ситуация в Близкия изток.

В рамките на срещата са били разгледани и въпроси от международния дневен ред. Израелската страна е оценила положително решението на президента Володимир Зеленски да обяви иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

От своя страна Киев отново е отправил призив към Израел да се присъедини към Международната коалиция за връщане на украинските деца, изведени от страната по време на войната.

По информация на посолството двете държави са се договорили да стартират Стратегически диалог Украйна–Израел по въпросите на сигурността, да проведат политически консултации и да организират поредица от двустранни срещи на високо равнище по ключови международни теми. Израел е поел и ангажимент да увеличи помощта си за Украйна в енергийния сектор.

Припомня се, че на 2 февруари президентът Зеленски официално обяви иранската Революционна гвардия за терористична организация.