Турското разузнаване арестува двама души за шпионаж в полза на Мосад

Турското разузнаване (МИТ) арестува двама души за шпионаж в полза на израелското разузнаване (Мосад) при своя операция в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.
Единият от задържаните – Мехмет Будат Дерия е бил вербуван, като за прикритие са били използвани търговските му отношения. Той е влязъл в полезрението на Мосад през 2005 г. с международната търговия, която е извършвал като инженер по минно дело, разработвайки мраморно находище в гр. Силифре, окръг Мерсин (Югоизточна Турция). През 2012 г. той е бил посетен от представител на фиктивна израелска фирма с кодовото име Али Ахмед Ясън, а през 2013 г. е осъществил първите си контакти с членове Мосад след покана да пътува до Европа, за която като претекст е използвана възможността за бизнес.
Спазвайки директивите на Мосад, Дерия е наел Вейсел Керимоглу, който е турски гражданин от палестински произход, и е използвал мрежата му в Близкия изток, за да събира информация за антиизраелски настроени палестинци. Събраните данни и снимки на критични складове в Газа са били предадени директно на израелското разузнаване. Установено е, че заплатата и оперативните разходи на Керимоглу са били покрити директно от Мосад.
Заради значението, което израелското разузнаване отдава на секретността, двамата шпиони са били подложени на детектор на лъжата. Това е станало за първи път през 2016 г. в азиатска държава, а вторият път е бил през 2024 г. – този път в европейска държава.
По време на разузнавателните дейности е била използвана криптирана система за предаване на съобщенията. Освен това всички технически данни на техниката като СИМ-карта, модем и рутер, които Дерия е използвал, са били предадени на израелските служби.
Разкрито е, че при последната среща между Мосад и Дерия, проведена през януари 2026 г., израелските служби са се подготвяли за голяма операция с участието на Дерия. Те я предвиждала проникване в складове на международни логистични компании и преопаковане на продукти от определени държави.
Решението за провеждане на операция срещу двамата, задържани за шпионаж, е взето в края на януари 2026 г. като следствие на дейностите на МИТ по проследяването им, а разследването продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А у нас на всички
Коментиран от #5
10:27 06.02.2026
2 Хабер
Военен - баш курназ.
Арестант - кауш будала.
10:28 06.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Перо
Коментиран от #10
10:33 06.02.2026
5 Руски колхозник
До коментар #1 от "А у нас на всички":...и ръководни държавни постове
Коментиран от #9
10:35 06.02.2026
6 От кадя на кадя?
10:37 06.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Козяче
10:49 06.02.2026
9 Запознат
До коментар #5 от "Руски колхозник":А у нас няма шпиони защото началниците на служби които трябва да ловят шпионите ни ги назначават от посолствоТО.
10:51 06.02.2026
10 Зевзек
До коментар #4 от "Перо":Те като приятели на американците ще им раздадат вазелин
10:53 06.02.2026
11 Хамас
Коментиран от #12
11:01 06.02.2026
12 Ционист
До коментар #11 от "Хамас":Едва ли ,ще направи нещо !
Кучето лае
Коментиран от #13
12:40 06.02.2026
13 Неподписан
До коментар #12 от "Ционист":Внимавай клекнал докато с.е.р.е.ш да не залитнеш и седнеш в а.к.о.т.о си...
13:13 06.02.2026