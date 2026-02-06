Новини
Свят »
Турция »
Турското разузнаване арестува двама души за шпионаж в полза на Мосад

Турското разузнаване арестува двама души за шпионаж в полза на Мосад

6 Февруари, 2026 10:24 1 289 13

  • шпионаж-
  • турция-
  • израел-
  • мосад

По време на разузнавателните дейности е била използвана криптирана система за предаване на съобщенията

Турското разузнаване арестува двама души за шпионаж в полза на Мосад - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турското разузнаване (МИТ) арестува двама души за шпионаж в полза на израелското разузнаване (Мосад) при своя операция в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

Единият от задържаните – Мехмет Будат Дерия е бил вербуван, като за прикритие са били използвани търговските му отношения. Той е влязъл в полезрението на Мосад през 2005 г. с международната търговия, която е извършвал като инженер по минно дело, разработвайки мраморно находище в гр. Силифре, окръг Мерсин (Югоизточна Турция). През 2012 г. той е бил посетен от представител на фиктивна израелска фирма с кодовото име Али Ахмед Ясън, а през 2013 г. е осъществил първите си контакти с членове Мосад след покана да пътува до Европа, за която като претекст е използвана възможността за бизнес.

Спазвайки директивите на Мосад, Дерия е наел Вейсел Керимоглу, който е турски гражданин от палестински произход, и е използвал мрежата му в Близкия изток, за да събира информация за антиизраелски настроени палестинци. Събраните данни и снимки на критични складове в Газа са били предадени директно на израелското разузнаване. Установено е, че заплатата и оперативните разходи на Керимоглу са били покрити директно от Мосад.

Заради значението, което израелското разузнаване отдава на секретността, двамата шпиони са били подложени на детектор на лъжата. Това е станало за първи път през 2016 г. в азиатска държава, а вторият път е бил през 2024 г. – този път в европейска държава.

По време на разузнавателните дейности е била използвана криптирана система за предаване на съобщенията. Освен това всички технически данни на техниката като СИМ-карта, модем и рутер, които Дерия е използвал, са били предадени на израелските служби.

Разкрито е, че при последната среща между Мосад и Дерия, проведена през януари 2026 г., израелските служби са се подготвяли за голяма операция с участието на Дерия. Те я предвиждала проникване в складове на международни логистични компании и преопаковане на продукти от определени държави.

Решението за провеждане на операция срещу двамата, задържани за шпионаж, е взето в края на януари 2026 г. като следствие на дейностите на МИТ по проследяването им, а разследването продължава.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А у нас на всички

    10 3 Отговор
    Шпиони и предатели и раздават Ордени и Служби !

    Коментиран от #5

    10:27 06.02.2026

  • 2 Хабер

    9 2 Отговор
    Разузнавач -хабер ашлак.
    Военен - баш курназ.
    Арестант - кауш будала.

    10:28 06.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Перо

    10 3 Отговор
    Не ми се мисли как ще изкарат в обща килия, в турска пандела!

    Коментиран от #10

    10:33 06.02.2026

  • 5 Руски колхозник

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "А у нас на всички":

    ...и ръководни държавни постове

    Коментиран от #9

    10:35 06.02.2026

  • 6 От кадя на кадя?

    8 3 Отговор
    Или за евреи, или за руснаци, други шпиони няма🤣🤣🤣

    10:37 06.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Козяче

    12 2 Отговор
    Аааа така НАТО-то ни става още "по силно и сплотено" - особено като една натовска държава почне да арестува шпиони на друга държава поддържана от друга натовска държава. Върхът на сплотеността е обаче когато една натовска държава анексира Гренландия от друга натовска държава.

    10:49 06.02.2026

  • 9 Запознат

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Руски колхозник":

    А у нас няма шпиони защото началниците на служби които трябва да ловят шпионите ни ги назначават от посолствоТО.

    10:51 06.02.2026

  • 10 Зевзек

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    Те като приятели на американците ще им раздадат вазелин

    10:53 06.02.2026

  • 11 Хамас

    16 5 Отговор
    Великиот Ердоган , Аллах да го дари с дълъг живот требве най накрая да изрита окупаторите евреи от палестинските земли за да съ тури края на 70 годишната окупация и робство на палесатинскиот род!

    Коментиран от #12

    11:01 06.02.2026

  • 12 Ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Хамас":

    Едва ли ,ще направи нещо !
    Кучето лае

    Коментиран от #13

    12:40 06.02.2026

  • 13 Неподписан

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ционист":

    Внимавай клекнал докато с.е.р.е.ш да не залитнеш и седнеш в а.к.о.т.о си...

    13:13 06.02.2026

