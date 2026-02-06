Турското разузнаване арестува двама души за шпионаж в полза на Мосад

Турското разузнаване (МИТ) арестува двама души за шпионаж в полза на израелското разузнаване (Мосад) при своя операция в Истанбул, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“, цитирана от БТА.

Единият от задържаните – Мехмет Будат Дерия е бил вербуван, като за прикритие са били използвани търговските му отношения. Той е влязъл в полезрението на Мосад през 2005 г. с международната търговия, която е извършвал като инженер по минно дело, разработвайки мраморно находище в гр. Силифре, окръг Мерсин (Югоизточна Турция). През 2012 г. той е бил посетен от представител на фиктивна израелска фирма с кодовото име Али Ахмед Ясън, а през 2013 г. е осъществил първите си контакти с членове Мосад след покана да пътува до Европа, за която като претекст е използвана възможността за бизнес.

Спазвайки директивите на Мосад, Дерия е наел Вейсел Керимоглу, който е турски гражданин от палестински произход, и е използвал мрежата му в Близкия изток, за да събира информация за антиизраелски настроени палестинци. Събраните данни и снимки на критични складове в Газа са били предадени директно на израелското разузнаване. Установено е, че заплатата и оперативните разходи на Керимоглу са били покрити директно от Мосад.

Заради значението, което израелското разузнаване отдава на секретността, двамата шпиони са били подложени на детектор на лъжата. Това е станало за първи път през 2016 г. в азиатска държава, а вторият път е бил през 2024 г. – този път в европейска държава.

По време на разузнавателните дейности е била използвана криптирана система за предаване на съобщенията. Освен това всички технически данни на техниката като СИМ-карта, модем и рутер, които Дерия е използвал, са били предадени на израелските служби.

Разкрито е, че при последната среща между Мосад и Дерия, проведена през януари 2026 г., израелските служби са се подготвяли за голяма операция с участието на Дерия. Те я предвиждала проникване в складове на международни логистични компании и преопаковане на продукти от определени държави.

Решението за провеждане на операция срещу двамата, задържани за шпионаж, е взето в края на януари 2026 г. като следствие на дейностите на МИТ по проследяването им, а разследването продължава.