Задържаният за шпионаж гръцки военен е изпращал секретна информация в Китай

Високопоставеният гръцки военен, който вчера беше задържан по подозрения в шпионаж, е изпращал строго секретна информация в Китай, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Заподозреният е бил командир на част на гръцките военновъздушни сили в Кавури край столицата Атина, като друга гръцка телевизия, Скай, съобщава, че е имал военното звание полковник.
Според сведения, цитирани от ЕРТ, той е имал достъп до особено чувствителна информация, свързана с националната сигурност и отбраната, както и до технологични данни, включително и до нови отбранителни технологии, които са в процес на разработка.
Той е бил следен от гръцката Национална разузнавателна служба и е бил задържан от военните власти в поделението, където е служел.
Според военни източници решението за ареста му е било взето малко преди да изпрати сведения, които се отнасят до високи технологии. Заподозреният се разследва от военните служби и от разузнаването и се твърди, че е направил признания.
Има сведения, че той се е опитал да привлече и други лица към дейността си и да изгради мрежа за шпионаж, затова се извършват проверки и в служебните му кръгове. По последни данни, на които се позовава ЕРТ, голяма част от данните, обект на шпионаж, са свързани с проекти на НАТО, което прави случая от особен интерес за НАТО и особено за САЩ.
От своя страна телевизия Скай уточнява, че гръцките власти са получили сигнал за военнослужещ, който си сътрудничи с Китай, от западна съюзническа страна и са следели заподозрения в продължение на шест месеца. Медията припомня още, че пак вчера френските власти повдигнаха обвинения на четирима души, сред които двама китайски граждани, за шпионаж в полза на Китай. Засега няма информация за евентуална връзка между двата случая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гръм и мълнии
Коментиран от #2
09:08 06.02.2026
2 Неподписан
До коментар #1 от "Гръм и мълнии":Муха е то туй-не е истина,ловят айпита...
09:10 06.02.2026
3 Кирил
09:13 06.02.2026
4 Абсурдистан
Коментиран от #5
09:23 06.02.2026
5 Неподписан
До коментар #4 от "Абсурдистан":На "Славейков" също има постоянно западно присъствие,под прикритие...
Коментиран от #6
09:31 06.02.2026
6 Неподписан
До коментар #5 от "Неподписан":П.П. Това не е шега.
09:32 06.02.2026
7 В България такива военни предатели
09:34 06.02.2026
8 Архимандрисандрит Бибиян
09:47 06.02.2026
9 Възраждане
09:54 06.02.2026
10 джо
10:02 06.02.2026
11 Фу Дзън Кириякос
10:15 06.02.2026
12 Хаха
10:20 06.02.2026
13 Ето
10:21 06.02.2026
14 зорге
10:43 06.02.2026
15 Бизнесмен
Не разбирам какво е виновен човека, с това разполага това продава, ако беще рибар щеше риба да им продава!
10:58 06.02.2026
16 Антонимен
12:28 06.02.2026
17 Ха ха
17:54 06.02.2026