Задържаният за шпионаж гръцки военен е изпращал секретна информация в Китай

Задържаният за шпионаж гръцки военен е изпращал секретна информация в Китай

6 Февруари, 2026 09:01 3 348 17

  • шпионаж-
  • китай-
  • гърция

Има сведения, че той се е опитал да привлече други лица към дейността си и да изгради мрежа за шпионаж

Задържаният за шпионаж гръцки военен е изпращал секретна информация в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Високопоставеният гръцки военен, който вчера беше задържан по подозрения в шпионаж, е изпращал строго секретна информация в Китай, съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Заподозреният е бил командир на част на гръцките военновъздушни сили в Кавури край столицата Атина, като друга гръцка телевизия, Скай, съобщава, че е имал военното звание полковник.

Според сведения, цитирани от ЕРТ, той е имал достъп до особено чувствителна информация, свързана с националната сигурност и отбраната, както и до технологични данни, включително и до нови отбранителни технологии, които са в процес на разработка.

Той е бил следен от гръцката Национална разузнавателна служба и е бил задържан от военните власти в поделението, където е служел.

Според военни източници решението за ареста му е било взето малко преди да изпрати сведения, които се отнасят до високи технологии. Заподозреният се разследва от военните служби и от разузнаването и се твърди, че е направил признания.

Има сведения, че той се е опитал да привлече и други лица към дейността си и да изгради мрежа за шпионаж, затова се извършват проверки и в служебните му кръгове. По последни данни, на които се позовава ЕРТ, голяма част от данните, обект на шпионаж, са свързани с проекти на НАТО, което прави случая от особен интерес за НАТО и особено за САЩ.

От своя страна телевизия Скай уточнява, че гръцките власти са получили сигнал за военнослужещ, който си сътрудничи с Китай, от западна съюзническа страна и са следели заподозрения в продължение на шест месеца. Медията припомня още, че пак вчера френските власти повдигнаха обвинения на четирима души, сред които двама китайски граждани, за шпионаж в полза на Китай. Засега няма информация за евентуална връзка между двата случая.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гръм и мълнии

    15 4 Отговор
    Няма замесен руснак?🤔🤣🤣🤣

    Коментиран от #2

    09:08 06.02.2026

  • 2 Неподписан

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гръм и мълнии":

    Муха е то туй-не е истина,ловят айпита...

    09:10 06.02.2026

  • 3 Кирил

    10 3 Отговор
    Пращаш съобщенията по гируси.

    09:13 06.02.2026

  • 4 Абсурдистан

    12 1 Отговор
    Тези са ни конкуренция в шпионажа, но съм убеден , че у нас са повече.

    Коментиран от #5

    09:23 06.02.2026

  • 5 Неподписан

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Абсурдистан":

    На "Славейков" също има постоянно западно присъствие,под прикритие...

    Коментиран от #6

    09:31 06.02.2026

  • 6 Неподписан

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Неподписан":

    П.П. Това не е шега.

    09:32 06.02.2026

  • 7 В България такива военни предатели

    10 14 Отговор
    около Радев с лопата да ги ринеш

    09:34 06.02.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    5 4 Отговор
    На граф Игнатиев кой опита да вербова холанскио пилот на ф16 чекаме стана пет години да каже фатмак Пембен Мразев,ма не казва шо мо е приател!

    09:47 06.02.2026

  • 9 Възраждане

    4 5 Отговор
    Нормално. Китай, Русия и САЩ са новия световен ред. Трябва да избере страна Гърция. Със САЩ ли да бъде???

    09:54 06.02.2026

  • 10 джо

    9 2 Отговор
    Щом в Гърция има шпиони работещи за Китай то няма начин в България да няма особено както купихме новите самолети . ? Нищо ,че не летят и са 2 ра ръка и са на 150 хиляди км - по точно часове няма начин да не предоставена информация за тях не само на Китай но и на Русия. Не само там сигурни има още много други които шпионират нашата безстрашна , смела и славна армия от тулуми - нищо ,че не могат да бягат или да пълзят и са с големи шкембета което им пречи но и не да бъдат решителни и смели .

    10:02 06.02.2026

  • 11 Фу Дзън Кириякос

    4 1 Отговор
    Трудно е с превода на секретни документи. Китайски - иврит - английски - турски - македонски - гръцки. После обратно. Детски развален телефон. Гърция ще превземе Пекин. Оная от Игрите на волята.

    10:15 06.02.2026

  • 12 Хаха

    4 3 Отговор
    Първият въпрос е колко ти плащат китайците да предадеш собствената си страна

    10:20 06.02.2026

  • 13 Ето

    6 1 Отговор
    От къде са помпоните на обувките на униформата на гръцките военни.

    10:21 06.02.2026

  • 14 зорге

    4 2 Отговор
    Той е изпращал информацията и към москва

    10:43 06.02.2026

  • 15 Бизнесмен

    2 2 Отговор
    Капитализъм братче, всеки продава каквото има и притежава. Пазарна икономика!
    Не разбирам какво е виновен човека, с това разполага това продава, ако беще рибар щеше риба да им продава!

    10:58 06.02.2026

  • 16 Антонимен

    1 1 Отговор
    Нашият шпионин не се крие. Той си беше персоната 1 в България и нямаше трудности,тъй като беше оплел в мрежата си от шпиони цялото ни МО.

    12:28 06.02.2026

  • 17 Ха ха

    1 0 Отговор
    Гърци и секретна информация ??? Ха ха.

    17:54 06.02.2026

