Европа става все по-зависима от американския и руския втечнен газ

Европа става все по-зависима от американския и руския втечнен газ

6 Февруари, 2026 11:55 1 541 86

Данни на Bloomberg показват, че до 80% от LNG в Европа идва от САЩ и Русия, докато политиците търсят алтернативи за енергийна сигурност

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Зависимостта на Европа от внос на втечнен природен газ (LNG) от САЩ и Русия вече достига 80%, сочи анализ на Bloomberg, базиран на данни за доставките на суровината, предава Фокус.

От общия обем използван газ, 63% идват от САЩ, а 18% - от Русия. Останалите 19% се покриват от доставчици като Алжир, Катар, Норвегия и Тринидад и Тобаго.

Според Bloomberg, Франция и Белгия получават над 40% от нужния си газ от Русия, докато Германия задоволява изцяло потребностите си с американски LNG.

Нарастващото търсене на втечнен газ се обяснява с ниските температури в началото на годината. Анализатори посочват, че в Европа растат притесненията от прекомерната зависимост от един доставчик и че политиците активно търсят алтернативни източници.

В отговор на войната в Украйна Европейският съюз реши да спре изцяло доставките на петрол и газ от Русия от 2027 г., но това решение може да увеличи геополитическата зависимост на Европа от Съединените щати, предупреждават експерти.


  • 1 пешо

    42 5 Отговор
    няма американски все е руски

    Коментиран от #23, #26

    11:58 06.02.2026

  • 2 Хининовси

    20 1 Отговор
    Вервайте ми!

    11:58 06.02.2026

  • 3 А от азерския

    23 0 Отговор
    независими!

    11:59 06.02.2026

  • 4 Трол

    33 1 Отговор
    Европа трябва да се зарежда с евтин газ от спътниците на Сатурн.

    Коментиран от #51

    11:59 06.02.2026

  • 5 Сигурно

    21 0 Отговор
    го смесват с райски?

    11:59 06.02.2026

  • 6 Вашето мнение

    37 3 Отговор
    Мърцулани получаваме 100% руски газ с американска надценка, щото сме за стратигическо поражение на Русия и знамето на дъгата във всяка европейска община.

    Коментиран от #24, #50

    11:59 06.02.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    30 2 Отговор
    а не бе.. къ тъй - урсулите казаха, че късаме зависимостите и сме фрее
    и с енергията и с редките метали и с оръжията - трябва ти една урсула и не ти трябват разни руснаци и американци и китайцЕ

    катастрофата е гарантирана - ама поради глупост сега и ще плащате здраво!

    Коментиран от #10, #28, #32

    11:59 06.02.2026

  • 8 Европеец

    16 2 Отговор
    Ами пърррр ∆ еееттее на воля бе хора ,но винаги имайте едно наум новите бутилки с с прикачените капачки точно за това са направени ,за складиране на газове .Енергийната независимост е много важна !

    Коментиран от #15, #58

    12:00 06.02.2026

  • 9 Кръговрат на веществата

    25 1 Отговор
    Руски газ,продаван от САЩ

    12:01 06.02.2026

  • 10 Европа става...

    30 1 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    ... все по-смешна!!

    12:01 06.02.2026

  • 11 Да,бе

    29 1 Отговор
    Ами като сами си спряха тръбният газ сега ще ходят да целуват ръка на Путин...И не само...

    12:01 06.02.2026

  • 12 Боташов

    15 0 Отговор
    Европа е зависима от Чирен!

    12:02 06.02.2026

  • 13 От Кремъл официальнъй

    31 1 Отговор
    Чакаме ви на килимчето в Кремъл с о6ръснати дупки

    12:02 06.02.2026

  • 14 Русия

    17 2 Отговор
    обгазява цел Китай,за Европа каквото остане!

    12:03 06.02.2026

  • 15 Ко говориш е брат

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Нищо не ти се разбира.

    Коментиран от #56

    12:03 06.02.2026

  • 16 Европа

    28 0 Отговор
    винаги е била зависима от внос на енергоносители. Ама вианги! Това, което се слува, е че заменат една завиисимост с друга. И ако досега едната заисимост им даваше предимствата на ниските цени, то новата им добавя и пазарната зависимост.
    Или накратко - вместо да пият вода от извора, сега пак същата, но бутилирана..

    Коментиран от #42

    12:04 06.02.2026

  • 17 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    25 1 Отговор
    И тази новина не харесаха, но въпреки това, ще се събират на конференция да обсъдят ситуацията.

    12:05 06.02.2026

  • 18 Имаше статии

    21 0 Отговор
    В които ни обясняваха, че трябва да сме надеждни и лоялни партньори, Чао Газпром, не знам още какво, та, какво става сегЪ?

    12:05 06.02.2026

  • 19 Само не

    9 0 Отговор
    Разбрах защо става ,след като тя винаги е била зависима ,на Европа и трябва много газ понеже има голямо производство

    Коментиран от #22, #25

    12:06 06.02.2026

  • 20 доволен съм

    13 1 Отговор
    Края на 4тия райх наближава.

    12:08 06.02.2026

  • 21 000

    17 2 Отговор
    Нека европа се откаже от газта. Не й трябва. Индустрията на ес почти изчезна от континента. Как е, приятно ли е :)

    Коментиран от #57

    12:09 06.02.2026

  • 22 000

    14 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само не":

    Производство, изискващо газ не остана. Ппосто си топрят задните части. Сега ще стоят на студено.

    12:11 06.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 НЕ ЛЪЖИ

    2 7 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Нещастник!!

    12:14 06.02.2026

  • 25 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Само не":

    ИМАШЕ.....

    12:15 06.02.2026

  • 26 САЩ

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    е най-големият износител на газ в света.

    Коментиран от #37

    12:15 06.02.2026

  • 27 БСТ

    10 1 Отговор
    И плаща тройна цена , ама ни е сме богати и не ни пука !

    12:15 06.02.2026

  • 28 Сульовче

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Катастрофирал си отдаван,как оцеляваш?

    Коментиран от #55

    12:16 06.02.2026

  • 29 Ганя Путинофила

    3 4 Отговор
    Добре, че руснята има газ и с него се тупа по гърдите!

    Коментиран от #36

    12:16 06.02.2026

  • 30 Жбръц

    20 0 Отговор
    Абе защо ни успивате! Щатите наистина доставят единствено СПГ- шистов добив.Друг начин за доставка няма.Но шистата винаги е по скъпа.Самият добив,плюс фактор втечняване,терминал и транспорт,а и обратен процес на европейска територия е незаобиколим елемент от крайна цена.Руснака продължава доставките на тежък петрол Уралс -55 х барела дневно.А щатите купуват руска газ,която е препродават на урсули и клика,с надценка.Европа бавно са самоунищожава,заради бясната русофобия на акушерката,и личната и ненавист към Путин.Причинината не е, заради Незалежная,и разните демократични ценности.Неее! Истината е проста и прозрачна.Ще го ненавижда до края на живота си.Защото с един подпис върху указ за старта на СВО,унищожи нейната рожба- коронката и мегадалаверата на хилядолетието - фазерни игли за стотици милиарди.Днес стратира СВО- Февруари 2022, след пет дни,ковидчо се изпари през комина.Ако не беше старта на СВО,до днес да сме заприличали на таралежи от 7-8 бустера,да носим лигавници , като втора кожа.А без индулгенция " сертификат,да не можеш и в кенефа да влезеш.

    Коментиран от #48

    12:18 06.02.2026

  • 31 Ганя Путинофила

    3 14 Отговор
    Ганя нали е де бил, 35 години купуваше руски газ 2 пъти по скъпо от другите страни и се кефи!
    Нали сме братушки.

    Коментиран от #86

    12:19 06.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Механик

    13 0 Отговор
    Европа НЯМА собствени залежи от газ. По не е и такива, които да могат да се определят като стратегически.
    За това Европа не може без внос на газ. Ако не внася газ и евтини суровини, не само ФАГ (фолксваген-ауди грууп) ще бият кепенците, ами по дяволите ще иде и замеделието.
    Европа е внасяла и ЩЕ внася газ.

    Коментиран от #60

    12:21 06.02.2026

  • 34 Да бе

    4 0 Отговор
    Данни на Bloomberg показват, че до 80% от LNG в Европа идва от САЩ и Русия, докато политиците търсят алтернативи за енергийна сигурност

    Те знаят как,но не искат да дупчат като Америка за шистов газ

    Коментиран от #61

    12:21 06.02.2026

  • 35 ....

    4 1 Отговор
    За какво им е тоя газ в 21в. Гледайте Китай, ОАЕ, Саудитска Арабия какво са направили хората. Светлинни години са пред нас

    Коментиран от #46, #49

    12:21 06.02.2026

  • 36 БСТ

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ганя Путинофила":

    1/8 от земята е руска :) и имат всичко по много .

    Коментиран от #41

    12:22 06.02.2026

  • 37 Коуега

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ":

    Износител да,но не и производител.

    12:22 06.02.2026

  • 38 Още един русофилски сбърканяк

    2 6 Отговор
    А самите маскали се жалват, че нямат газ и е много скъпо пускането!

    12:23 06.02.2026

  • 39 Дааам

    1 5 Отговор
    на 50 танкера от САЩ,един от Русия!

    12:23 06.02.2026

  • 40 Сандо

    6 1 Отговор
    18% - това ли се нарича зависимост?Май пак ни вземат за канарчета.Но пък 63% си е знак за вечно и чисто приятелство,нали така?

    12:23 06.02.2026

  • 41 Акита

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "БСТ":

    най вече!

    12:24 06.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 0 Отговор
    Честито на онези българи гласували против "Син поток" в лицето на И. (Черния) Костов и другия, не знам точно как да го нарека ,прецакал " Южен полок" И АЕЦ Белене-"генерал" ( свадбен) Б. Борисов. Честито българи, дерзайте.
    Дъното е далеч. Има вие напредвате -73 място по АйКю.

    Коментиран от #85

    12:31 06.02.2026

  • 44 Ъъъъъъ

    3 1 Отговор
    "....Тринидад и Тобаго"

    Газ от Тринидад и Тобаго? В Европа? 🤭

    12:32 06.02.2026

  • 45 Европа се самоубива

    3 0 Отговор
    С продажните урсули и нашите продажни глупаци, толкова.

    Коментиран от #63

    12:33 06.02.2026

  • 46 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "....":

    И кво направиха Китай, та са на светлинни години? Ти ходил ли си в Китай? Посещавал ли си там китайски ресторанти? Виждал ли си на какво се готви там?
    Давам пример с ресторантите, защото там всеки може да надникне. В заводите няма да те пуснат.
    Яд ме е, че като почнете да се превъзнасяте и разни жълтопаветни приемат казаното от вас за истина, а то не е.

    12:34 06.02.2026

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Сульооо":

    По скъпи са, но Русия е точно до евтината фабрика, просто географски е така. Кой-то има пари и иска, си поръчва евро стоки, но народа масово е на китай

    12:34 06.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "....":

    И за да не съм голословен по отношение на газ в Китай, просто напиши в търсачката "внос на газ е Китай" и чети.
    Китай внася газ. Много газ внася Китай, а написаното от тебе е някакъв опит да се изкараш много начетен и знаещ.

    12:37 06.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ехааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Трол":

    На такава глупост всеки нормален би се зачудил къде да се смее.

    Коментиран от #53

    12:44 06.02.2026

  • 52 Прудльооо

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Сульовец":

    Тихоо !Тихо не си компетентен да коментираш !

    12:45 06.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пръдлячко

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Прудльооо":

    Не ми се прави на отворен,светкавичното маваши да не се стовари по кууу ха татти пуеее Шива крррртуна !

    12:47 06.02.2026

  • 55 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Сульовче":

    Сокай бибека и не се обяснявай ,правиш го прекрасно !

    12:50 06.02.2026

  • 56 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ко говориш е брат":

    Не се прави на прррр д налла случайно мома ,наясно си със ситуацията !

    12:53 06.02.2026

  • 57 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "000":

    Копей, то у Русия една икономика?Щом внасят пирони и клинци от Китай?

    12:54 06.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ясно като бял ден":

    Ти па събирай πррррр ∆ нииии в шишета с прикрепени капачки. 🤣🤣🤣 .

    Коментиран от #62, #65

    12:59 06.02.2026

  • 60 Новрвегия

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Механик":

    има много газ, към момента покрива 1/2 от потреблението на Европа, другата 1/2 е от САЩ, Алжир, Азербайджан.

    13:01 06.02.2026

  • 61 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Да бе":

    Комуне социалистите дигнаха вой до небесата.Да не би да пострада вноса от любимата им Русия. Какви ли не глупости не изписаха?!?

    13:03 06.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Европа се самоубива":

    Ти си се родил самоубит.Поне като драскате,напънете малко пипето да не се излагате.От къде ви изнамериха???

    13:10 06.02.2026

  • 64 Суульоо

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Прудльооо":

    Я се дръж прилично с хората ,ако не си искаш гръмотевично маваши да се стовари по кхаатаа тиин плллле... Шива черре пуххха !

    Коментиран от #66, #69

    13:10 06.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Суульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Прудльооо":

    Тихооо !Тихо ,прррр ∆ лячкооо ,освен че си некомпетентен,си пле шиффф и мнооо ,ама мноо грррррр Зен .За бога не се поглеждай в огледалото !

    13:19 06.02.2026

  • 68 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "А бе кух":

    Пррррццццкай си на воля в шишето и да не ти пука на дебеуиа ....333 .

    Коментиран от #71

    13:21 06.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Прудльооо":

    Кво всичко имаш бе ,гуменяк пробит от Горно Надолнище !

    Коментиран от #73

    13:23 06.02.2026

  • 71 Бай Котьо

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "Европеец":

    Май искаш да пръцнеш на моя.

    Коментиран от #74

    13:23 06.02.2026

  • 72 Суульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Ела бе":

    Мажи пррррр ∆ яллл...никка обилно ,че идвам с як заоблен кол ,плллл шуннннгеррр гррррзеннн

    Коментиран от #76

    13:24 06.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Бай Котьо":

    Бай Котьо отттт прррри го на м@й кясси ,онази адвокатката с кантората и с украинската фондация и най вече с паренето ,сррррбежа и неприятната мррррзма в интимната област 🤣🤣🤣 ...

    Коментиран от #79

    13:27 06.02.2026

  • 75 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Имам всичко":

    Нещо не ме разбра ,цуццци,аз ще ти зввврамм кола яко у г... 300 .

    Коментиран от #78

    13:29 06.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Суульоо

    1 1 Отговор

    До коментар #76 от "Ела бе":

    По леко с нервата бе надрусаняк плллл шифффф и грррррзен,да не пръссснеш ана... алла от зор 🤣🤣🤣

    13:33 06.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Бай Котьо":

    От перрри и го в дррр ТаТа мрррззуивка на адвокатката ,хаир да види на стари години ,че на сухо не се издържа !

    13:41 06.02.2026

  • 81 Алексбг

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Пръдльовче":

    Още като ме видиш и си напълнил потурите ,гуменя пробит !

    13:42 06.02.2026

  • 82 БРАВО

    2 0 Отговор
    СЕТИХТЕ СЕ НАЙ-ПОСЛЕ

    13:47 06.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 мдааа

    1 0 Отговор
    А кога бяха 100% от Русия. Отхапаха си ръката с която вземаха парици

    15:05 06.02.2026

  • 85 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всичко,което изреждаш отиде при приятеля на Боко Ердоган.И какъв приятел му е само Банкянеца:вместо ние да продаваме на Ердо,то той ни смъква по девет кожи.

    15:22 06.02.2026

  • 86 дончичо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ганя Путинофила":

    Още тогава ,на 89-то трябваше да ви резнат и тръбата и нефтохима и да си ги приберат у Руско,да ви сопрат и горивото за АЕЦ-о и резервните части и да му сопрат лицензо!Ганчовцицървуланковци, неблагодарни

    18:25 06.02.2026

