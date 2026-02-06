Европа става все по-зависима от американския и руския втечнен газ

Зависимостта на Европа от внос на втечнен природен газ (LNG) от САЩ и Русия вече достига 80%, сочи анализ на Bloomberg, базиран на данни за доставките на суровината, предава Фокус.
От общия обем използван газ, 63% идват от САЩ, а 18% - от Русия. Останалите 19% се покриват от доставчици като Алжир, Катар, Норвегия и Тринидад и Тобаго.
Според Bloomberg, Франция и Белгия получават над 40% от нужния си газ от Русия, докато Германия задоволява изцяло потребностите си с американски LNG.
Нарастващото търсене на втечнен газ се обяснява с ниските температури в началото на годината. Анализатори посочват, че в Европа растат притесненията от прекомерната зависимост от един доставчик и че политиците активно търсят алтернативни източници.
В отговор на войната в Украйна Европейският съюз реши да спре изцяло доставките на петрол и газ от Русия от 2027 г., но това решение може да увеличи геополитическата зависимост на Европа от Съединените щати, предупреждават експерти.
