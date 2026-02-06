Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мъж на 55 години е загинал при опит да пресече придошла река в Гърция

6 Февруари, 2026 12:12 798 7

  • гърция-
  • река-
  • автомобил-
  • комотини

Властите са обезпокоени, защото според прогнозите се очакват проливни дъждове и през следващата седмица

Мъж на 55 години е загинал при опит да пресече придошла река в Гърция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 55 години е загинал при опит да пресече придошла река край град Комотини, Северна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

Нещастният случай е станал, когато мъжът е опитал да пресече река Возвози с автомобила си през брод, като не се е съобразил с поставените знаци от полицията, че бродът е затворен заради обилните валежи през изминалите дни.

Усложнена е обстановката след проливните дъждове и на полуостров Пелопонес, където валежите наводниха пътища в община Пиргос и предизвикаха затварянето на училищата в района.

Хиляди жилища там са без водоснабдяване след авария в резултат на наводненията, съобщава ЕРТ.

Ново свлачище е станало и на Йонийската магистрала по западното крайбрежие на Гърция, която беше затворена наскоро пак заради свлачище.

Властите са обезпокоени, защото според прогнозите се очакват проливни дъждове и през следващата седмица.


Гърция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Синьоптичков

    1 0 Отговор
    Няма да се плашите всичко ще мине ,има глобално затопляне и засушаване !

    12:30 06.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор
    Пятница.....
    В Москва беше застрелян зам. началника на руската ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Застрелян в гръб докато бягал с две торби рубли. Питам се - щом разведката не може опази собствените си шефове, кой ще пази мен ??? 😁

    Коментиран от #3, #4, #5, #7

    12:30 06.02.2026

  • 3 татунчо 🍌

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , ако ти не се пазиш , няма кой друг да те пази ! Мисли за украинците , че са та тъмно и студено , а ти драскаш по сайтовете и се изживяваш на президент ...

    12:36 06.02.2026

  • 4 Димитър Георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Муци 👅 ,на прайда няма кой да те опази ,приятелски съвет ,мажи яко с маз ,мило .

    12:36 06.02.2026

  • 5 минувачът 🌟

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    От урки освен бандюхи - друго нищо не става ! Понял ?!

    12:36 06.02.2026

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    Попресече той река Возвози,
    но реката го извози.
    дръпна тя го по течението
    и язък му за учението.

    12:46 06.02.2026

  • 7 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Бацка, а ти в какъв ден от седмицата си роден?
    Щото като те гледам какъв си застрелян, вероятно близките ти страдат вече много дни.

    12:48 06.02.2026

