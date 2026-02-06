Мъж на 55 години е загинал при опит да пресече придошла река в Гърция

Мъж на 55 години е загинал при опит да пресече придошла река край град Комотини, Северна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.
Нещастният случай е станал, когато мъжът е опитал да пресече река Возвози с автомобила си през брод, като не се е съобразил с поставените знаци от полицията, че бродът е затворен заради обилните валежи през изминалите дни.
Усложнена е обстановката след проливните дъждове и на полуостров Пелопонес, където валежите наводниха пътища в община Пиргос и предизвикаха затварянето на училищата в района.
Хиляди жилища там са без водоснабдяване след авария в резултат на наводненията, съобщава ЕРТ.
Ново свлачище е станало и на Йонийската магистрала по западното крайбрежие на Гърция, която беше затворена наскоро пак заради свлачище.
Властите са обезпокоени, защото според прогнозите се очакват проливни дъждове и през следващата седмица.
