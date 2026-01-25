Новини
Телата на жена и малко момче бяха открити край гръцкия остров Икария
  Тема: Кризата с бежанците

25 Януари, 2026 15:52 939 7

Икария се намира близо до западния бряг на Турция, откъдето често тръгват хора, търсещи убежище в Европейския съюз

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телата на жена и четиригодишно момче бяха открити край гръцкия остров Икария в източната част на Егейско море, след като лодка с над 50 мигранти се преобърна, предаде гръцката държавна телевизия ЕРТ. Трима души са в неизвестност, а 45 други са спасени, предаде БТА.

Издирвателно-спасителните дейности продължават и в момента, като спасителна лодка с екип водолази претърсва района на Пердики в североизточната част на острова.

По информация на електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“ спасителната операция е започнала след съобщения, че лодка е оставила група нелегални мигранти на скалист участък от бреговата линия на острова, като свидетели твърдят, че някои от мигрантите не са успели да стигнат до брега.

Икария се намира близо до западния бряг на Турция, откъдето често тръгват хора, търсещи убежище в Европейския съюз, отбелязва Франс прес. Много мигранти се опитват да направят опасното преминаване не само между Турция и близките гръцки острови, но и между Либия и Крит (Южна Гърция).

В началото на декември 17 души бяха открити мъртви, след като лодката им се преобърна край бреговете на Крит, 15 други бяха обявени за изчезнали, а само двама оцеляха.

Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) регистрира 107 души, които са загинали или са изчезнали в гръцки води през 2025 г., отбелязва АФП.

Според „Изчезнали мигранти“ (Missing Migrants), проект на Международната организация по миграция към ООН, около 33 000 мигранти са загинали или са изчезнали в Средиземно море от 2014 г. насам.


Гърция
  • 1 татунчо 🍌

    7 1 Отговор
    Чий го търсят там тия мигранти , да си бяха стояли по къщите - нямаше да им се случват случки .

    Коментиран от #3

    15:58 25.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    2 9 Отговор
    Скоро така ще намират телата на моите съграждани бягащи от Руския мир, решили с плуване и шлюпки да стигнат бленуваните брегове на европейска България.

    Коментиран от #4

    16:01 25.01.2026

  • 3 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "татунчо 🍌":

    От гаври.бг толкова!

    16:02 25.01.2026

  • 4 татунчо 🍌

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    И тука ли си , бе, мой ? Ей , тия руснаци , ще вдигнеш кръвно от тях ...

    Коментиран от #5

    16:06 25.01.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "татунчо 🍌":

    Тук съм докато не погреба Русия навсегда 😁👍

    Коментиран от #7

    16:08 25.01.2026

  • 6 Смърфиета

    2 1 Отговор
    Някакъв грък от острова се оказа, че предварително е планирал и е умъртвил робинята си и детето й, да не го принуди църквата да го признае и то да му наследи маслиновите насаждения, заедно със сина му, който не живее на острова. След като ги умъртвил, той ги качил на собствената си моторна лодка и ги изхвърлил недалеч от мястото на корабокрушението. Съседите забелязали отсъствието на робинята, и това, че мъжът е афектиран и непрекъснато плаче. Жената е разпозната в полицейския участък от тях, а деецът е признал за извършеното.

    16:13 25.01.2026

  • 7 ха-ха 😝

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Джудж , признавам те ! Непобедим си ! Де и укрите да бяха като теб .....

    16:20 25.01.2026

Новини по държави:
