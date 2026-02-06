Новини
САЩ: Договор за ядрен контрол без Китай е опасен за света

САЩ: Договор за ядрен контрол без Китай е опасен за света

6 Февруари, 2026 13:35 685 6

Вашингтон настоява за споразумение, което да включва и Китай, вместо двустранния договор с Русия

САЩ: Договор за ядрен контрол без Китай е опасен за света - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати отправиха призив за ново споразумение за контрол на въоръженията, след като договорът „Нов СТАРТ“, който през повече от две десетилетия ограничавал стратегическите ядрени оръжия на Русия и САЩ, изтече в четвъртък, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Заместник-държавният секретар на САЩ по контрола върху въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано заяви пред делегатите на Конференцията по разоръжаване в Женева, че удължаването на „Нов СТАРТ“ няма да бъде от полза нито за САЩ, нито за света, тъй като договорът е несъвършен и не обхваща Китай.

„Днес Съединените щати са изправени пред заплахи от множество ядрени сили. Накратко, двустранен договор само с една ядрена сила е просто неподходящ през 2026 г. и занапред“, заяви ДиНано.

По-рано той уточни пред репортери, че президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че настоява за нов договор за контрол на ядрените оръжия.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    6 1 Отговор
    Китайците казват, че техните ядрени оръжия са много по-малко от оръжията на САЩ и Русия и затова няма да се включат в тия преговори за разоружаване...
    . Мисля ,че тяхната позиция е верна и правилна, затова нека САЩ и Русия да си намалят ядрените оръжия до китайското ниво и тогава да искат Китай да преговаря....

    13:52 06.02.2026

  • 2 амии

    4 1 Отговор
    Франция, Индия, Ахглия, Израел, Пакистан и Сев. Корея? Ко ги прайм. Те могат да си увеличават арсенала.

    13:53 06.02.2026

  • 3 Не само без Китай

    7 0 Отговор
    трябва всички страни по света, които имат ядрени оръжия, даже и Израел, които лъжат, че нямат, трябва да седнат и да се договорят за разумен контрол. Иначе, може някои да се вкарат в такъв сценарии и да го използват. НО, вече е ясно, че при употребата му, последствия получават и други страни, които нямали нищо общо с воюващите. В югославската война САЩ-НАТО използваха снаряди с уранови снаряди. Много успешно пробивали броните на танковете на сърбите. НО, подземните води не познават граници. В Северозападна България в селата хората по-често умират от рак. Пият водата, уж балканска, но идваща от Сърбия и тежките метали се натрупват в тях и ги разболяват....

    13:54 06.02.2026

  • 4 Шопо

    2 0 Отговор
    Няма снисъл да произвеждат бомби които няма да ползват, да започват че да се свърши.

    13:55 06.02.2026

  • 5 УдоМача

    3 1 Отговор
    Ще имате да вземате!!! Новите условия са разични!!!

    14:07 06.02.2026

  • 6 Иван

    3 1 Отговор
    Ядрен нацистки сатанински Израел е безопасен за третополовия Мешия.

    14:50 06.02.2026

