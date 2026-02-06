САЩ: Договор за ядрен контрол без Китай е опасен за света

Съединените щати отправиха призив за ново споразумение за контрол на въоръженията, след като договорът „Нов СТАРТ“, който през повече от две десетилетия ограничавал стратегическите ядрени оръжия на Русия и САЩ, изтече в четвъртък, съобщава "Ройтерс", предава News.bg.

Заместник-държавният секретар на САЩ по контрола върху въоръженията и международната сигурност Томас ДиНано заяви пред делегатите на Конференцията по разоръжаване в Женева, че удължаването на „Нов СТАРТ“ няма да бъде от полза нито за САЩ, нито за света, тъй като договорът е несъвършен и не обхваща Китай.

„Днес Съединените щати са изправени пред заплахи от множество ядрени сили. Накратко, двустранен договор само с една ядрена сила е просто неподходящ през 2026 г. и занапред“, заяви ДиНано.

По-рано той уточни пред репортери, че президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че настоява за нов договор за контрол на ядрените оръжия.