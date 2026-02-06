Новини
Смъртта на кондуктор: инцидентът, който разтърси Германия

6 Февруари, 2026 19:10

Статистиката показва, че само през миналата година около 3000 служители на германските железници са станали жертва на престъпления

Смъртта на кондуктор: инцидентът, който разтърси Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Този инцидент разтърси цяла Германия: служител на железниците бе пребит до смърт от пътник без билет. Хиляди служители на железниците, полицаи, пожарникари и санитари стават жертва на престъпления. Защо е това насилие?

Инцидентът разтърси цяла Германия: служител на железниците поискал да провери билета на мъж, който обаче бил нередовен пътник. След като кондукторът призовал мъжа да слезе от влака на следващата спирка, той започнал да го бие с юмруци. Служителят на германските железници загубил съзнание, наложило се да бъде реанимиран, но ден по-късно починал в болницата от мозъчен кръвоизлив, предизвикан от ударите.

Статистиката показва, че само през миналата година около 3000 служители на германските железници са станали жертва на престъпления. По данни на Министерството на вътрешните работи на ден биват нападани средно по петима служители, а към четирима се отправят заплахи. Ситуацията е толкова драматична, че много служители вече избягват да проверяват билетите - от страх, че ще бъдат нападнати.

Тази заплашителна тенденция не е нищо ново, но през последното десетилетие фитилът определено е станал по-къс, казва изследователят на насилието Йонас Рийс. "От 2015 година насам наблюдаваме постоянен ръст на насилието. Тази нова "нормалност" означава, че за служителите е едва ли не нещо обичайно да бъдат обиждани, заплашвани и дори физически нападани."

Петък вечер, закъснял влак, много алкохол

Рийс е професор по политическа психология в университета в Билефелд и повече от година е изследвал причините за насилието срещу служители на железниците. Резултатът: насилие се проявява особено често, когато пътниците са под влиянието на алкохол, но също когато влаковете са препълнени или закъсняват. Значение има и денят от седмицата - броят на проявите на насилие е особено висок в събота, както и в петък след края на работния ден.

Вербално насилие и физически атаки има най-вече при проверката на билетите, обяснява Рийс. "Знаем, че вероятността от насилие расте, когато потенциалните насилници могат да се измъкнат лесно, без да бъдат разпознати. И затова, за съжаление, железопътният транспорт до известна степен "предразполага" към насилие - заради възможността просто да слезеш на следващата спирка и да изчезнеш."

Страх изпитват не само служителите на железниците - полицаите, пожарникарите и санитарите също все по-често стават обект на насилие. Обяснението на експерта: "Свързващият елемент при тези професии е, че служителите носят униформи. И именно от униформата произтича нещо като заместваща отговорност, поради която полицаите биват нападани като представители на държавата, а железопътните служители - като представители на железопътната компания."

Но това засяга и служители, които не са униформени. Рийс и неговият изследователски екип наскоро са анкетирали 2000 учители в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, към които също все по-често се проявява враждебно отношение както от страна на ученици, така и от страна на родители.

По-тежки наказания за извършителите или по-добра превенция?

След смъртта на кондуктора федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт обяви, че иска значително да увеличи минималните наказания за нападателите. "Очаквам извършителят да бъде наказан с цялата строгост на закона за бруталното си деяние", каза той.

Според Рийс обаче по-тежките наказания не са целесъобразни. "При спонтанно възникващи, ескалиращи ситуации, които водят до насилие, по правило извършителят няма да бъде спрян от мисълта, че го чака по-тежко наказание. Тоест, това няма да помогне непременно за предотвратяване на спонтанното насилие."

Вместо това трябва да се увеличи броят на персонала, особено на служителите по сигурността. Освен това служителите на железниците трябва да преминат обучение, което да ги подготви за опасни ситуации. Кондукторите трябва да имат и възможността да не проверяват билетите, ако оценяват ситуацията като опасно. В този смисъл би било добро решение пред пероните да бъдат поставени турникети - така проверките на билетите биха отпаднали.

"Друг важен момент е влаковете да са оборудвани със заключващи се помещения за укритие и защита. В много влакове такива помещения няма, а в някои дори са били активно премахнати", казва Рийс и добавя: "Аз съм голям привърженик на превенцията: по-добре да съм подготвен за опасна ситуация, която никога няма да се случи, отколкото да не съм подготвен за опасна ситуация, когато тя се случи".


Оценка 3.6 от 17 гласа.
Оценка 3.6 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БАХ

    98 3 Отговор
    Това ще го извършил само някой инженер или доктор отиващ на работа.

    19:13 06.02.2026

  • 2 Швейк

    5 29 Отговор
    И тука трябва да е така.

    19:14 06.02.2026

  • 3 Кравария убер алесссс

    85 8 Отговор
    Сигурно извършителя е от "новите" лекари, инженери.... В ютуба е пълно с "постиженията"им. Или поредния пиян украинец, на който всички сме длъжни.

    Коментиран от #39

    19:15 06.02.2026

  • 4 Герги

    55 1 Отговор
    Сам ли е бил във влака...хора нямало ли е...за този има само една присъда.....и понеже не се прилага,за това има такива случаи...

    19:15 06.02.2026

  • 5 Гертруда

    45 3 Отговор
    Този да не е бил генерал? Тия без война ги избиват. Тарамбуките ги льохат здравата.

    19:16 06.02.2026

  • 6 Феникс

    67 3 Отговор
    Нищо ново, аребески и афрота избиват арийците, каквото са си надробили това ще сърбат!

    Коментиран от #27

    19:16 06.02.2026

  • 7 Смърфиета

    43 1 Отговор
    Да си поканят израелски експерти и реинджъри от Национална агенция за сигурност на железопътния транспорт и Института за транспортен травматизъм.

    19:16 06.02.2026

  • 8 Сатана Z

    29 4 Отговор
    Това добра новина ли е или лоша?

    19:18 06.02.2026

  • 9 Ама

    29 4 Отговор
    има ли още кондуктури в Germany ?

    Коментиран от #33

    19:18 06.02.2026

  • 10 Kaлпазанин

    35 3 Отговор
    Ако не сте вие с лъжливите си псалми ,няма да е разтърсващо ,дали и 10% от германците го знаят случая ,па да драснете нещо за вашето изчадие Епщайн кви ги вършил ,щото неговото изобщо не е разтърсващо ,да се гавриш и ядеш деца ,а за над 2000 органи изнесени от Палестина и продадени ,пак нищо не сте чули и видели

    19:18 06.02.2026

  • 11 Аха

    39 2 Отговор
    В последното десетилетие станало още по-зле. Какво точно се е случило последното десетилетие и нападащите контрольорите руси немци ли са?

    19:18 06.02.2026

  • 12 И по

    32 0 Отговор
    зле ше става.

    19:18 06.02.2026

  • 13 Тоя, пък.

    44 0 Отговор
    "При спонтанно възникващи, ескалиращи ситуации, които водят до насилие, по правило извършителят няма да бъде спрян от мисълта, че го чака по-тежко наказание."
    Дали? Дали ако тоя субект (99% сигурно с мрсномyргав оттенък на кожата), пребил кондукторът само защото му е поискал билет, бъде вързан за някой стълб и yбит с тояги, това няма да накара другите като него да се замислят?

    Коментиран от #18, #31

    19:23 06.02.2026

  • 14 ....

    49 1 Отговор
    Професор Йонас Педофилис защо не пробва в Китай да напада хора и да се оправдава с тия теории... ще танцува палка кючек и това е ако не го екзекутират още на втория ден! Добре си знаят китайците да не пускат кюнци и мухльовци в страната им

    19:23 06.02.2026

  • 15 ахахах

    24 1 Отговор
    Слушайте какво ви говори уличната лампа с очилата. Германия цъфнала, ама вече е почнала да връзва. Мен като ме видят, въпреки, че съм съвсем нормален човек, и редовен, все не ме проверяват. А външно от дойчовците не се различавам!

    19:26 06.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Политкоректно от Факти

    35 3 Отговор
    Извършителят е 26-годишен грък-турист. Кондуктора е 31 годишен турчин. В момента на слизането от влака турчина го нарекъл гърка "г.я.у.р". Е, това вече преляло чашата. По принцип мюсюлманите имат проблеми в поведението, и този си е намерил майстора. Гърка е ММА боец. Ще отнесе 30 години след 20 ще е навън.

    Коментиран от #19, #25, #37

    19:31 06.02.2026

  • 18 Много фантазираш

    17 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тоя, пък.":

    В Китай периодично разстрелват за корупция. Алчността и Ненормалници те нямат спиране.

    19:33 06.02.2026

  • 19 Благодалря

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Политкоректно от Факти":

    За инфото. Другото е разтягане на локуми.

    Коментиран от #21

    19:35 06.02.2026

  • 20 Стеф

    32 0 Отговор
    В Бистрица полу идиот преби до смърт гражданин, който си позволил да му направи забележка, че шофира с голяма скорост! Софийски съд го пусна под домашен арест с проследяваща гривна!?!
    Да се сещате за по-гнусно място в света, от територията ни?

    Коментиран от #23

    19:36 06.02.2026

  • 21 Политкоректно от Факти

    17 0 Отговор

    До коментар #19 от "Благодалря":

    Няма лъжа. Ако имате някой познат който знае гръцки, накарайте го да влезе в гръцките сайтове, по всички телевизии в Гърция в момента това е първа тема.

    19:37 06.02.2026

  • 22 Що е то ,, заместваща отговорност”

    11 0 Отговор
    Когато не можеш да агресираш срещу причината(политическите решения) агресията се насочва натам, накъдето може. Абсолютно същото е и в България.

    19:39 06.02.2026

  • 23 демократ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стеф":

    За пръв път чувам.

    19:41 06.02.2026

  • 24 ДОБРЕ ДОШЛИ

    13 1 Отговор
    Исторически погледнато германците са тъпаци точно като българите.

    19:46 06.02.2026

  • 25 Политкоректно от Факти

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Политкоректно от Факти":

    Грешка малка. 36 годишния Серкан .С живееш в Лудвигсхафен на Рейн, разведен, баща на две деца. Когато съобщили на баща му за смъртта на сина, получил инфаркт и също е починал.

    Коментиран от #38

    19:46 06.02.2026

  • 26 Аоо

    13 3 Отговор
    Е, и на фронта не е лесно. Нали са готови да воюват с Русия, за да заграбят ресурсите й, под знамената на внедряване на демокрация. Мерц и урсулите така твърдят.

    19:48 06.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Дедо Мраз

    9 0 Отговор
    Да раздадат на контрольорите тейзъри.

    19:55 06.02.2026

  • 29 закъснял влак и много алкохол

    16 1 Отговор
    Защо просто не кажете, че милите гости на Меркел убиват хора ако нещо им направят забележка или им проверят билета?
    Нима не сме виждали у нас агресивни римляни на които кондукторите г е страх да им кажат, че не са за първа класа?

    19:55 06.02.2026

  • 30 ЧУДНО Е

    7 0 Отговор
    Защо дойчовците винаги юдите и бритите ги пързалят по най-елементарен начин. Е после милиони германципумират.

    20:12 06.02.2026

  • 31 Е да де

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тоя, пък.":

    ама пък няма да е демократично.

    20:15 06.02.2026

  • 32 Хавзис

    2 0 Отговор
    То там станало като тук . Защо да ходя ? То все едно влака и живот в Синдел примерно.

    20:17 06.02.2026

  • 33 има кондуктори и те не са германи!

    11 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ама":

    Има кондуктори и те повечето не са германци!Влаковете им вече не са точни.Има постоянно или стачки за пари или нещо подобно има и много диверсии и Германия в момента не е това ,което трябва да е!

    20:24 06.02.2026

  • 34 А нас сочеха с пръст…

    4 0 Отговор
    Нела видят как е от другата страна и спрат да дават акъли, като сами не могат да се оправят.

    21:54 06.02.2026

  • 35 ганев

    2 3 Отговор
    САМО ФАКТИ...ЗА 45г..ПО ВРЕМЕТО НА СОЦА...В ГЕРМАНИЯ НЯМАШЕ НИТО ЕДИН УБИТ КОНДУКТОР..САМО ФАКТИ..ФАКТ

    22:18 06.02.2026

  • 36 Обяснението

    1 1 Отговор
    Онзи професор греши. Истината е друга.
    Много екземпляри от Столипиново и от други нашенски екзотични махали са от години в Германия. Немците не се ли научиха, че тези екземпляри считат за тежка лична обида, ако в обществения транспорт им искат билет или ако някое длъжностно лице настоява те да спазват правила и закони. Освен нашенски индианци и такива от Румъния се изсипаха там, както и пакита, и други подобни от същия генотип.

    22:36 06.02.2026

  • 37 Мнение

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Политкоректно от Факти":

    Ако е така, както ти си го написал, веднага да освободят гърчето и да му дадат орден!

    22:39 06.02.2026

  • 38 Равносметка

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "Политкоректно от Факти":

    Значи два мюмюна по-малко. Два ордена заслужава гърчето.

    22:42 06.02.2026

  • 39 Мнение

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кравария убер алесссс":

    Гледах видеа в мрежата, от които ясно се вижда, че полицията работи ЗА нелегалните мигранти (пръста не се помръднаха, когато мигрант с нож започна да гони мъж)!
    Тия вкараните в Европа от глобалистите , вилнеят и си правят каквото си искат (досущ като тукашните полицаи и тия от махалите)!

    След новите файлове Епщайн, конспирациите станаха САМАТА ИСТИНА!!!
    Глобалистическите марионетки на "Епщайновците", начело на ЕС, са спуснати там с една единствена цел:
    Да съсипят стария континент!

    Преди известно време гледах интервю на Бай Дън (записвано преди години), в което той заявява , че Европа трябвало да се готви за времена с "фууд шортъджес" (недостиг на храна)!!!

    Тия поклонниците на злото с многото кинти, се събират на тайни срещи и определят бъдещето на човечеството! А "демокрация" има само в сънищата на западняците!!!

    Крайно необходимо е урсулите да бъдат свалени от власт, защото инак дните на ЕС са преброени!!!

    22:46 06.02.2026

  • 40 Роден в НРБ

    0 1 Отговор
    Защо е това насилие? Пита ДВ. Ами всички знаем отговора. Той е мигранти.

    23:22 06.02.2026

