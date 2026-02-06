Смъртта на кондуктор: инцидентът, който разтърси Германия

Този инцидент разтърси цяла Германия: служител на железниците бе пребит до смърт от пътник без билет. Хиляди служители на железниците, полицаи, пожарникари и санитари стават жертва на престъпления. Защо е това насилие?
Инцидентът разтърси цяла Германия: служител на железниците поискал да провери билета на мъж, който обаче бил нередовен пътник. След като кондукторът призовал мъжа да слезе от влака на следващата спирка, той започнал да го бие с юмруци. Служителят на германските железници загубил съзнание, наложило се да бъде реанимиран, но ден по-късно починал в болницата от мозъчен кръвоизлив, предизвикан от ударите.
Статистиката показва, че само през миналата година около 3000 служители на германските железници са станали жертва на престъпления. По данни на Министерството на вътрешните работи на ден биват нападани средно по петима служители, а към четирима се отправят заплахи. Ситуацията е толкова драматична, че много служители вече избягват да проверяват билетите - от страх, че ще бъдат нападнати.
Тази заплашителна тенденция не е нищо ново, но през последното десетилетие фитилът определено е станал по-къс, казва изследователят на насилието Йонас Рийс. "От 2015 година насам наблюдаваме постоянен ръст на насилието. Тази нова "нормалност" означава, че за служителите е едва ли не нещо обичайно да бъдат обиждани, заплашвани и дори физически нападани."
Петък вечер, закъснял влак, много алкохол
Рийс е професор по политическа психология в университета в Билефелд и повече от година е изследвал причините за насилието срещу служители на железниците. Резултатът: насилие се проявява особено често, когато пътниците са под влиянието на алкохол, но също когато влаковете са препълнени или закъсняват. Значение има и денят от седмицата - броят на проявите на насилие е особено висок в събота, както и в петък след края на работния ден.
Вербално насилие и физически атаки има най-вече при проверката на билетите, обяснява Рийс. "Знаем, че вероятността от насилие расте, когато потенциалните насилници могат да се измъкнат лесно, без да бъдат разпознати. И затова, за съжаление, железопътният транспорт до известна степен "предразполага" към насилие - заради възможността просто да слезеш на следващата спирка и да изчезнеш."
Страх изпитват не само служителите на железниците - полицаите, пожарникарите и санитарите също все по-често стават обект на насилие. Обяснението на експерта: "Свързващият елемент при тези професии е, че служителите носят униформи. И именно от униформата произтича нещо като заместваща отговорност, поради която полицаите биват нападани като представители на държавата, а железопътните служители - като представители на железопътната компания."
Но това засяга и служители, които не са униформени. Рийс и неговият изследователски екип наскоро са анкетирали 2000 учители в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия, към които също все по-често се проявява враждебно отношение както от страна на ученици, така и от страна на родители.
По-тежки наказания за извършителите или по-добра превенция?
След смъртта на кондуктора федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт обяви, че иска значително да увеличи минималните наказания за нападателите. "Очаквам извършителят да бъде наказан с цялата строгост на закона за бруталното си деяние", каза той.
Според Рийс обаче по-тежките наказания не са целесъобразни. "При спонтанно възникващи, ескалиращи ситуации, които водят до насилие, по правило извършителят няма да бъде спрян от мисълта, че го чака по-тежко наказание. Тоест, това няма да помогне непременно за предотвратяване на спонтанното насилие."
Вместо това трябва да се увеличи броят на персонала, особено на служителите по сигурността. Освен това служителите на железниците трябва да преминат обучение, което да ги подготви за опасни ситуации. Кондукторите трябва да имат и възможността да не проверяват билетите, ако оценяват ситуацията като опасно. В този смисъл би било добро решение пред пероните да бъдат поставени турникети - така проверките на билетите биха отпаднали.
"Друг важен момент е влаковете да са оборудвани със заключващи се помещения за укритие и защита. В много влакове такива помещения няма, а в някои дори са били активно премахнати", казва Рийс и добавя: "Аз съм голям привърженик на превенцията: по-добре да съм подготвен за опасна ситуация, която никога няма да се случи, отколкото да не съм подготвен за опасна ситуация, когато тя се случи".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БАХ
19:13 06.02.2026
2 Швейк
19:14 06.02.2026
3 Кравария убер алесссс
Коментиран от #39
19:15 06.02.2026
4 Герги
19:15 06.02.2026
5 Гертруда
19:16 06.02.2026
6 Феникс
Коментиран от #27
19:16 06.02.2026
7 Смърфиета
19:16 06.02.2026
8 Сатана Z
19:18 06.02.2026
9 Ама
Коментиран от #33
19:18 06.02.2026
10 Kaлпазанин
19:18 06.02.2026
11 Аха
19:18 06.02.2026
12 И по
19:18 06.02.2026
13 Тоя, пък.
Дали? Дали ако тоя субект (99% сигурно с мрсномyргав оттенък на кожата), пребил кондукторът само защото му е поискал билет, бъде вързан за някой стълб и yбит с тояги, това няма да накара другите като него да се замислят?
Коментиран от #18, #31
19:23 06.02.2026
14 ....
19:23 06.02.2026
15 ахахах
19:26 06.02.2026
17 Политкоректно от Факти
Коментиран от #19, #25, #37
19:31 06.02.2026
18 Много фантазираш
До коментар #13 от "Тоя, пък.":В Китай периодично разстрелват за корупция. Алчността и Ненормалници те нямат спиране.
19:33 06.02.2026
19 Благодалря
До коментар #17 от "Политкоректно от Факти":За инфото. Другото е разтягане на локуми.
Коментиран от #21
19:35 06.02.2026
20 Стеф
Да се сещате за по-гнусно място в света, от територията ни?
Коментиран от #23
19:36 06.02.2026
21 Политкоректно от Факти
До коментар #19 от "Благодалря":Няма лъжа. Ако имате някой познат който знае гръцки, накарайте го да влезе в гръцките сайтове, по всички телевизии в Гърция в момента това е първа тема.
19:37 06.02.2026
22 Що е то ,, заместваща отговорност”
19:39 06.02.2026
23 демократ
До коментар #20 от "Стеф":За пръв път чувам.
19:41 06.02.2026
24 ДОБРЕ ДОШЛИ
19:46 06.02.2026
25 Политкоректно от Факти
До коментар #17 от "Политкоректно от Факти":Грешка малка. 36 годишния Серкан .С живееш в Лудвигсхафен на Рейн, разведен, баща на две деца. Когато съобщили на баща му за смъртта на сина, получил инфаркт и също е починал.
Коментиран от #38
19:46 06.02.2026
26 Аоо
19:48 06.02.2026
28 Дедо Мраз
19:55 06.02.2026
29 закъснял влак и много алкохол
Нима не сме виждали у нас агресивни римляни на които кондукторите г е страх да им кажат, че не са за първа класа?
19:55 06.02.2026
30 ЧУДНО Е
20:12 06.02.2026
31 Е да де
До коментар #13 от "Тоя, пък.":ама пък няма да е демократично.
20:15 06.02.2026
32 Хавзис
20:17 06.02.2026
33 има кондуктори и те не са германи!
До коментар #9 от "Ама":Има кондуктори и те повечето не са германци!Влаковете им вече не са точни.Има постоянно или стачки за пари или нещо подобно има и много диверсии и Германия в момента не е това ,което трябва да е!
20:24 06.02.2026
34 А нас сочеха с пръст…
21:54 06.02.2026
35 ганев
22:18 06.02.2026
36 Обяснението
Много екземпляри от Столипиново и от други нашенски екзотични махали са от години в Германия. Немците не се ли научиха, че тези екземпляри считат за тежка лична обида, ако в обществения транспорт им искат билет или ако някое длъжностно лице настоява те да спазват правила и закони. Освен нашенски индианци и такива от Румъния се изсипаха там, както и пакита, и други подобни от същия генотип.
22:36 06.02.2026
37 Мнение
До коментар #17 от "Политкоректно от Факти":Ако е така, както ти си го написал, веднага да освободят гърчето и да му дадат орден!
22:39 06.02.2026
38 Равносметка
До коментар #25 от "Политкоректно от Факти":Значи два мюмюна по-малко. Два ордена заслужава гърчето.
22:42 06.02.2026
39 Мнение
До коментар #3 от "Кравария убер алесссс":Гледах видеа в мрежата, от които ясно се вижда, че полицията работи ЗА нелегалните мигранти (пръста не се помръднаха, когато мигрант с нож започна да гони мъж)!
Тия вкараните в Европа от глобалистите , вилнеят и си правят каквото си искат (досущ като тукашните полицаи и тия от махалите)!
След новите файлове Епщайн, конспирациите станаха САМАТА ИСТИНА!!!
Глобалистическите марионетки на "Епщайновците", начело на ЕС, са спуснати там с една единствена цел:
Да съсипят стария континент!
Преди известно време гледах интервю на Бай Дън (записвано преди години), в което той заявява , че Европа трябвало да се готви за времена с "фууд шортъджес" (недостиг на храна)!!!
Тия поклонниците на злото с многото кинти, се събират на тайни срещи и определят бъдещето на човечеството! А "демокрация" има само в сънищата на западняците!!!
Крайно необходимо е урсулите да бъдат свалени от власт, защото инак дните на ЕС са преброени!!!
22:46 06.02.2026
40 Роден в НРБ
23:22 06.02.2026