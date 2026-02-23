Новини
Германия: сбърка ли "Мерцедес" с луксозните автомобили?

Германия: сбърка ли "Мерцедес" с луксозните автомобили?

23 Февруари, 2026

Динамичната или по-скоро трудна пазарна среда е резултат от митническия спор със САЩ и интензивната конкуренция от Китай, обяснява германската обществена медия

Германия: сбърка ли "Мерцедес" с луксозните автомобили? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

2025 не беше добра за "Мерцедес". Но луксозната марка гледа с надежда в бъдещето: до 2027 на пазара трябва да излязат 40 нови модела. С "най-голямата продуктова офанзива в историята" се очакват нови големи успехи.

От няколко месеца насам представителството на "Мерцедес-Бенц" в Пфорцхайм, провинция Баден-Вюртемберг, е още по-бляскаво. Новопостроената сграда е съвсем в стила на марката: висока класа и лукс. От 2022 насам автомобилният производител се концентрира стратегически върху луксозните коли, които носят по-голяма печалба на бройка в сравнение с базовите модели, обяснява германската обществена телевизия АРД. За представителството в Пфорцхайм обаче А-класата също е стратегически важна. "Искаме да привлечем и нови целеви групи", казва търговският директор Джон-Давид Казмиерчак.

Като цяло 2025 година не беше добра за "Мерцедес". В сравнение с предходната година печалбата е спаднала с 49 процента: 5,3 милиарда евро вместо предишните 10,4 милиарда. А оборотът е спаднал с девет процента до 132,2 милиарда евро, пише АРД. "В динамична пазарна среда нашите финансови резултати са в рамките на прогнозата ни", уверява шефът на "Мерцедес" Ола Келениус. Анализаторите обаче очакваха малко по-добри резултати.

A-класата ще получи наследник

Динамичната или по-скоро трудна пазарна среда е резултат от митническия спор със САЩ и интензивната конкуренция от Китай, обяснява германската обществена медия. Там конкурентите на "Мерцедес" все повече се борят за клиентите в луксозния сегмент. На най-важния за производителя пазар продажбите са се сринали: през 2025 година "Мерцедес" е продал с 19% по-малко автомобили в Китай, сравнено с предходната година. Компанията реагира на "динамичната пазарна ситуация" с адаптиране на обявената през 2022 луксозна стратегия и все пак продължава да поддържа базовия модел на А-класата.

През последните месеци имаше много индикации за това, че и в бъдеще ще има по-евтин модел на "Мерцедес". А-класата ще получи наследник.

По-малко лукс, повече електромобили?

Според Хелена Висберт, професор по автомобилна икономика в университета "Остфалия" във Волфсбург, "Мерцедес" ще коригира стратегията си, която залагаше на лукса, защото планът средната цена на автомобилите да се повиши до 100 000 евро не е проработил. "Сега "Мерцедес" трябва да поеме по друг път и отново да продава повече автомобили", казва експертката.

Достъпни автомобили за всички вместо луксозни автомобили за малцина: така може да се обобщи решението за новата А-класа. Ако 40 000 евро за автомобил изобщо може да се смятат за достъпна цена, колкото струва една А-класа в момента.

Според данни на самия автомобилопроизводител, "Мерцедес" планира да пусне на пазара 40 нови модела до 2027 година. С "най-голямата продуктова офанзива в историята" се очаква лускозната германска марка отново да жъне успехи.

Китай остава важен пазар за компанията. Но там електрическата S-класа EQS "се е провалила", казва автомобилният експерт Беатрикс Кайм. Това представлява проблем, защото електромобилите и хибридите са популярни в Китай. Според Кайм техният дял сред новите автомобили е над 50 процента, като една трета от тях са чисто електрически автомобили. Затова и Кайм счита за "грешка" факта, че новата S-класа, която "Мерцедес" представи наскоро в Щутгарт, засега няма да се предлага като чисто електрическа версия.

Адаптиране вместо преориентиране

Това не е първата стратегия на Ола Келениус, която той коригира впоследствие. Първоначално целта до края на десетилетието гласеше "Electric Only". Тя обаче беше отменена, защото развитието на електромобилността напредваше по-бавно от очакваното. Въпреки това днес Келениус ясно се ангажира с климатично неутралната мобилност като дългосрочна цел, пише АРД.

Сега "Мерцедес" също коригира стратегията си за луксозните автомобили, но фокусът все пак ще остане върху моделите във високия ценови сегмент. "Това е най-важната част от нашата рентабилност", подчертава Келениус. Става дума за корекция, а не за пълна промяна на курса.

"В други времена това може би би имало някакви последствия, но сега вероятно няма да има", казва Хелена Висберт. Решенията на Келениус по отношение на споменатите стратегии са разбираеми поради променената ситуация на най-важните пазари.


  • 1 Мврцедесаджия

    5 12 Отговор
    Коментирайте първо всичко останало и тогава Мерцедес Бенц ( Даймлер АГ) ...великата история бъдеще на автомобилостроенето

    21:43 23.02.2026

  • 2 Сатана Z

    11 1 Отговор
    Хубавата Надка и на задната седалка в Москвич да я платили и не се е оплакала.

    21:44 23.02.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    17 3 Отговор
    Защо съветските автомобили са като вечни, а западните карат по 7-8 години и не стават за нищо после?

    21:51 23.02.2026

  • 4 Яко

    30 2 Отговор
    Сбъркаха! Започнаха да правят луксозни коли от рециклирани материали, китайски таблети, и смешни двигатели! А да искат пари като за Ролс Ройс! Е, клиентите не са идиоти!

    Коментиран от #6

    21:53 23.02.2026

  • 5 Звездоброец

    7 0 Отговор
    Сбърка ли ? Проба , проба .

    Коментиран от #8

    21:56 23.02.2026

  • 6 Мерцедесажия

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яко":

    Прав сте

    21:58 23.02.2026

  • 7 Евроатлантик

    6 7 Отговор
    Мехмедес са доста назад от БМВ като качество в днешно време.

    Коментиран от #14

    21:58 23.02.2026

  • 8 Мерцедесаджия

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Звездоброец":

    И вие сте пра

    21:59 23.02.2026

  • 9 А50

    13 0 Отговор
    40 модела! На времето имаха три модила и бяха икони, сега масовка и криза.

    22:03 23.02.2026

  • 10 Такива модели никога няма да има повече

    9 0 Отговор
    Стария имаше 190 Е 2.5 от 93 та 200 коня дебелата лайсна втора ръка ползхме я - 98а 204 коня бензинка, возеше като ЕС класа, много сериозен автомобил.

    22:05 23.02.2026

  • 11 Оптимист

    5 0 Отговор
    Сбърка, сбърка!

    22:16 23.02.2026

  • 12 учуден

    11 2 Отговор
    За 1/3 от парите си вземате китайски автомобил със всички екстри и когато научите копчетата на екстрите , откривате още .BYD например имат такива салони , че Мерцедес може само да се учи от тях.Китайските коли са обикновенно поне със 7 години гаранция .Ако мога да карам луксозна чисто нова кола със всички екстри на една трета от цената , защо да купувам Мерцедес ?

    Коментиран от #16

    22:40 23.02.2026

  • 13 вергил

    10 1 Отговор
    Вече никой не се интересува от тея пропаднали таралясници мерцедес. Купувани и карани са само от лузъри и комплексари.

    22:43 23.02.2026

  • 14 Хм...

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Евроатлантик":

    БМВ са най-проблемните коли от немското трио. Много счупени коли.

    22:45 23.02.2026

  • 15 Даа

    5 0 Отговор
    Коли за китайски пазар, които и китайците не искат вече.

    22:47 23.02.2026

  • 16 Със Сигурност

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "учуден":

    И аз така мисля, но има нещо което копията не могат да имитират, пример, при вътрешното горене един китайски двигател 300 коня не може да подържа и даде тази потенция постоянно както един двигател мерцедес 300 коня!

    Коментиран от #20

    22:51 23.02.2026

  • 17 Ако направят 3 силиндъра

    1 0 Отговор
    И турбо и 900 кубика ше зема от това чудо на чудесата

    23:11 23.02.2026

  • 19 УАУ

    1 0 Отговор
    УААААУ, представяте ли си, ако изкарат не 40, а 400 модела? Ма то няма да остане място за другите!!! От просяк до цар - всеки с мергел! Мокрите сънища на швабите, мухаха!

    00:26 24.02.2026

  • 20 Сигура

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Със Сигурност":

    Да бе, те китайците последните 20 години са ги проспали. Докато немеца сънува зелено бъдеще, китайците вече имат не само най-добрите елекромотори, но и най-добрите ДВГ-та. Късно е за германска китка - европейското машиностроене е обречено.

    00:27 24.02.2026

