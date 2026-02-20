Канцлерът Мерц: Партньорство с "Алтернатива за Германия"? Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да поддържа неформалното споразумение в рамките на германската политическа система да не си партнира с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), цитира думите му "Ройтерс".
"Няма да позволим на тези хора от така наречената "Алтернатива за Германия" да съсипят страната ни", подчерта Мерц пред колеги си от консервативната ХДС на национална партийна конференция в югозападния град Щутгарт.
"И затова казвам с пълно убеждение: тази партия не може да бъде партньор на ХДС", заяво Мерц, добавяйки, че АзГ трябва да очаква ожесточена борба от страна на консерваторите.
Много германци са обезпокоени от партията "Алтернатива за Германия", чийто възход предизвиква паралели с възхода на нацистката партия през 30-те години на миналия век, когато авторитарното управление беше установено чрез законови средства.
Основните партии в Германия отказват да работят с депутатите от АзГ, като им отказват влиятелни позиции в парламента и не формират коалиции. АзГ твърди, че това е недемократично.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #14
17:43 20.02.2026
2 Гюнтер
17:43 20.02.2026
3 вижда се
Коментиран от #43
17:43 20.02.2026
4 Алтернатива на фашиста мерц
17:47 20.02.2026
5 да питам
Коментиран от #30
17:47 20.02.2026
6 Алис Вайдел
17:47 20.02.2026
7 шаа
17:47 20.02.2026
8 хаха
17:52 20.02.2026
9 Факти
17:53 20.02.2026
10 !???!
17:53 20.02.2026
11 Мухахаха
17:55 20.02.2026
12 Причина и следствие
Днес също има причина. Най-напред Меркел напълни Германия с "хора", които идваха точно с това намерение - докато прекарат без да работят обещаните 4 интеграционни години на соц. помощи, вегетирайки на гърба на немския данъкоплатец, да започнат целенасочено и широкомащабно съсипване на страната му, като поведат битка с изконни местни традиции и наложат своите дивашки ранносредновековни порядки. И като с водят от принципа "Ще превземем Европа с коремите на жените си!" Фереджосаните им жени, които не желаятда учат, не искат да научат дори немски език, нямат никакво намерение да работят и фанатично спазват крайните ислямистки правила за бит и манталитет плюс свирепата амбиция да раждат всяка година, защото съпрузите им имат религиозни бракове с още по ТРИ жени, които също са дошли в Германистан уж като самотни майки. Всяка от тях е подучвана още в детската си възраст, че когато се омъжи, трябва да се старае да бъде онази сред съпругите на един мъж, която му е родила най-много деца. И цялата тази пасмина е нагърба на работещите германци.
Синедрионът знае какво прави, а Меркел е послушна негова изпълнителка.
Коментиран от #20, #44
17:55 20.02.2026
13 "Владимир Путин, президент"
CDU/CSU 25.2% (-0.7%)
AfD 24.9% (+0.4%)
фредерике шМерц
ИМАШ ЛИ ДРУГА АЛТЕРНАТИВА ???!
17:56 20.02.2026
14 Не са ни необходими
До коментар #1 от "Тома":"Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни" .
Справяме се и сами-))
17:57 20.02.2026
15 Ханът
17:58 20.02.2026
16 КОЙ КОГО НЯМА ДА ДОПУСНЕ , БЕ ШМЕКЕР!
17:58 20.02.2026
17 Дебил
Коментиран от #34
17:59 20.02.2026
18 Да,бе
17:59 20.02.2026
19 Тъпа Мара се побара
17:59 20.02.2026
20 Браво
До коментар #12 от "Причина и следствие":Браво , много ясно и точно казано !!!
18:01 20.02.2026
21 Много е спорно обаче
18:02 20.02.2026
22 Някой
18:02 20.02.2026
23 При около пет шест седем процента
Господин Тръмп ясно ви каза че вие сте в състояние на разлагане
18:03 20.02.2026
24 Няма да позволим на тези хора...
18:04 20.02.2026
25 ЕК е брутален пример точно за
18:07 20.02.2026
26 И как точно
18:09 20.02.2026
27 Анонимен
18:10 20.02.2026
28 Многоходовото
18:11 20.02.2026
29 Топчията
18:18 20.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Не му се сърдете. За съжаление Агендата
18:33 20.02.2026
33 Този грозник
18:34 20.02.2026
34 хаха🤣
До коментар #17 от "Дебил":Ей, голям страх от тия фашисти и нацисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣
Коментиран от #39
18:36 20.02.2026
35 ?????
18:38 20.02.2026
36 Станислав
18:55 20.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Kaлпазанин
18:59 20.02.2026
39 ХА ХА
До коментар #34 от "хаха🤣":Да ти дам и на теб един памперс да дъвчиш бе ,тюфф уеккк 😂?!
19:01 20.02.2026
40 ЕСССР
19:08 20.02.2026
41 Мехмед Али Хасан
19:20 20.02.2026
42 От чужбина
19:29 20.02.2026
43 не може да бъде
До коментар #3 от "вижда се":Именно в това е големият въпрос -когато АфД дойде на власт дали ще има какво да съсипва или всичко ще бъде вече съсипано!?
19:48 20.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Искал е да каже
19:51 20.02.2026
46 Прав е Мерц!
19:53 20.02.2026
47 Ама защо тази статия бе!
20:14 20.02.2026
48 делон
20:20 20.02.2026
49 Куку без бенд
20:21 20.02.2026
50 604
20:40 20.02.2026
51 ГанЧо
20:43 20.02.2026
52 Уау!
21:02 20.02.2026
53 Хи хи хи
фредерике шМерц де,
е на път да въведе райхсмарката
един хляб през октомври!/ноември 1923 е струвал само 430.милиарада марки
21:31 20.02.2026
54 Служител- разносвач
(Европейска Икономическа общност)а не СЕЩ.(Съединени Европейски Щати) А в последствие се трансформира
в ЕС.(Европеиски Съюз)Така е и до днес въпреки че Съюзът се разширява и с Источните Държави след разпада на СССР и съединението на двете Германи (по волята и на Русия.) с тенденцията да се разшири и отвъд Урал.Но фашиста си е фсшист,той не търпи друга социална система.Затова е и днешното състояние на Съюза и дефакто СВО-то на Русия в Укрия.Вината е на Запада и на Англия,която предубедена,че предстой"турболенция"в Европа напусна ЕС.И всичко пропада в момента,като няма яснота по въпроса за ООН-то и разпределението на"силите" изобщо в днешния Свят,както и за бъдещето му.
22:00 20.02.2026
55 Анонимен
23:09 20.02.2026