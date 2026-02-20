Канцлерът Мерц: Партньорство с "Алтернатива за Германия"? Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да поддържа неформалното споразумение в рамките на германската политическа система да не си партнира с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), цитира думите му "Ройтерс".

"Няма да позволим на тези хора от така наречената "Алтернатива за Германия" да съсипят страната ни", подчерта Мерц пред колеги си от консервативната ХДС на национална партийна конференция в югозападния град Щутгарт.

"И затова казвам с пълно убеждение: тази партия не може да бъде партньор на ХДС", заяво Мерц, добавяйки, че АзГ трябва да очаква ожесточена борба от страна на консерваторите.

Много германци са обезпокоени от партията "Алтернатива за Германия", чийто възход предизвиква паралели с възхода на нацистката партия през 30-те години на миналия век, когато авторитарното управление беше установено чрез законови средства.

Основните партии в Германия отказват да работят с депутатите от АзГ, като им отказват влиятелни позиции в парламента и не формират коалиции. АзГ твърди, че това е недемократично.