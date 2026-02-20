Новини
Канцлерът Мерц: Партньорство с "Алтернатива за Германия"? Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни

20 Февруари, 2026 17:41 1 797 55

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • алис вайдел-
  • алтернатива за германия-
  • олаф шолц-
  • ангела меркел

Фридрих Мерц обеща да поддържа неформалното споразумение в рамките на германската политическа система да не си партнира с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия"

Канцлерът Мерц: Партньорство с "Алтернатива за Германия"? Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да поддържа неформалното споразумение в рамките на германската политическа система да не си партнира с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), цитира думите му "Ройтерс".

"Няма да позволим на тези хора от така наречената "Алтернатива за Германия" да съсипят страната ни", подчерта Мерц пред колеги си от консервативната ХДС на национална партийна конференция в югозападния град Щутгарт.

"И затова казвам с пълно убеждение: тази партия не може да бъде партньор на ХДС", заяво Мерц, добавяйки, че АзГ трябва да очаква ожесточена борба от страна на консерваторите.

Много германци са обезпокоени от партията "Алтернатива за Германия", чийто възход предизвиква паралели с възхода на нацистката партия през 30-те години на миналия век, когато авторитарното управление беше установено чрез законови средства.

Основните партии в Германия отказват да работят с депутатите от АзГ, като им отказват влиятелни позиции в парламента и не формират коалиции. АзГ твърди, че това е недемократично.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 53 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    79 5 Отговор
    А ние мислим че само бойчето е п.рост

    Коментиран от #14

    17:43 20.02.2026

  • 2 Гюнтер

    86 5 Отговор
    О , майне , клайне , швайне Мерц

    17:43 20.02.2026

  • 3 вижда се

    90 7 Отговор
    Ти и Бурсула достатъчно е съсипахте !!!

    Коментиран от #43

    17:43 20.02.2026

  • 4 Алтернатива на фашиста мерц

    73 7 Отговор
    Мерц скоро ще отиде да живее при Гьоринг!

    17:47 20.02.2026

  • 5 да питам

    17 39 Отговор
    това Алис Вайдел мъж ли е или жена, защото имал съпруга жена ?

    Коментиран от #30

    17:47 20.02.2026

  • 6 Алис Вайдел

    83 7 Отговор
    Хахахаха Фрици, повече от това не може да се съсипе! Вие без бомби и гранати я съсипахте германията!

    17:47 20.02.2026

  • 7 шаа

    85 7 Отговор
    Канцлерът Мерц: Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни. Ние ще я съсипем.

    17:47 20.02.2026

  • 8 хаха

    52 4 Отговор
    Отново интелект на улична лампа. Сигурно очаква да затвори и последният завод, и всичкото немец да стане съвсем изцяло само консуматор, ама на социал. После ще мига като забил суич. Трябва да се издаде книжка с анекдо....ъъъ, речите на Мерц, и да се слушат на 78 оборота. Така ще звучи като патока Доналд.

    17:52 20.02.2026

  • 9 Факти

    49 4 Отговор
    Канцлерът Мерц: Партньорство с "Алтернатива за Германия"? Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни, ние ще я съсипем

    17:53 20.02.2026

  • 10 !???!

    30 4 Отговор
    В германистан имало ли е гражданска война?

    17:53 20.02.2026

  • 11 Мухахаха

    53 4 Отговор
    Че тя Германия е съсипана вече заради такива като теб и мурсула

    17:55 20.02.2026

  • 12 Причина и следствие

    47 3 Отговор
    Възходът на нацистката партия през 30-те години на миналия век е предизвикан от нещо. Нищо не се случва без причина.
    Днес също има причина. Най-напред Меркел напълни Германия с "хора", които идваха точно с това намерение - докато прекарат без да работят обещаните 4 интеграционни години на соц. помощи, вегетирайки на гърба на немския данъкоплатец, да започнат целенасочено и широкомащабно съсипване на страната му, като поведат битка с изконни местни традиции и наложат своите дивашки ранносредновековни порядки. И като с водят от принципа "Ще превземем Европа с коремите на жените си!" Фереджосаните им жени, които не желаятда учат, не искат да научат дори немски език, нямат никакво намерение да работят и фанатично спазват крайните ислямистки правила за бит и манталитет плюс свирепата амбиция да раждат всяка година, защото съпрузите им имат религиозни бракове с още по ТРИ жени, които също са дошли в Германистан уж като самотни майки. Всяка от тях е подучвана още в детската си възраст, че когато се омъжи, трябва да се старае да бъде онази сред съпругите на един мъж, която му е родила най-много деца. И цялата тази пасмина е нагърба на работещите германци.
    Синедрионът знае какво прави, а Меркел е послушна негова изпълнителка.

    Коментиран от #20, #44

    17:55 20.02.2026

  • 13 "Владимир Путин, президент"

    26 5 Отговор
    Хи хи хи
    CDU/CSU 25.2% (-0.7%)
    AfD 24.9% (+0.4%)

    фредерике шМерц
    ИМАШ ЛИ ДРУГА АЛТЕРНАТИВА ???!

    17:56 20.02.2026

  • 14 Не са ни необходими

    42 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    "Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни" .
    Справяме се и сами-))

    17:57 20.02.2026

  • 15 Ханът

    45 4 Отговор
    Алтернатива за Германия е единствената алтернатива за Германия ! Иначе най развитата и прогресивна държава заминава …….

    17:58 20.02.2026

  • 16 КОЙ КОГО НЯМА ДА ДОПУСНЕ , БЕ ШМЕКЕР!

    38 4 Отговор
    ТЕЯ КУКУНДЕЛИ ФАШАГИ ШМЕКЕРИ , СИ ПРИПИСВАТ "ЗАСЛУГИТЕ " НА ДРУГИТЕ ,КОИТО СА ВСЕ ОЩЕ ИЗВЪН ВЛАСТА !!! ПО- ГОЛЯМА СЪСИПИЯ ОТ ТОВА КОЕТО СТОРИХТЕ ЗА ГЕРМАНИЯ ,ЗА ДА ИЗПЪЛНИТЕ ФАШИСТКИТЕ МЕРАЦИ НА РОДАТА СИ ФАШИСТКА ВИЕ ФАШИСТКИ ИЗЧАДИЯ , ГЕРМАНИЯ НЕ ПОЗНАВА!!! ОТ МОТОРА НА ЕВРОПА , Я ПРЕВЪРНАХТЕ В РЕМАРКЕТО НА ЕВРОПА !! АМА ТЕ НЯМАЛО ДА ДОПУСНАТ !!! КОИ СТЕ ВИЕ БЕ ИЗЧАДИЯ КРЪВОЖАДНИ УБИЙЦИ , КОИТО ЛИКВИДИРАХТЕ УКРАЙНА И СТЕ НА ПЪТ СЪС СЕБЕ СИ ДА НАПРАВИТЕ СЪЩОТО.

    17:58 20.02.2026

  • 17 Дебил

    38 3 Отговор
    Наследник на нацисти,вие вече я разсипахте,извратени либерас тии корумпета

    Коментиран от #34

    17:59 20.02.2026

  • 18 Да,бе

    36 4 Отговор
    На потомствен нацист,нацисти му се привиждат...

    17:59 20.02.2026

  • 19 Тъпа Мара се побара

    35 2 Отговор
    Повече от вас няма кой да я съсипе....Вие сте под дъното бе!

    17:59 20.02.2026

  • 20 Браво

    16 3 Отговор

    До коментар #12 от "Причина и следствие":

    Браво , много ясно и точно казано !!!

    18:01 20.02.2026

  • 21 Много е спорно обаче

    33 3 Отговор
    Коя точно партия е крайнодясна партия в Германия. По крайнодесен от Мерц аз лично не виждам

    18:02 20.02.2026

  • 22 Някой

    34 2 Отговор
    Вие се справяте и сами отлично със съсипването на Германия, нали? Нямате нужда от помощ.

    18:02 20.02.2026

  • 23 При около пет шест седем процента

    28 2 Отговор
    одобрение merc е чучело на конци. Когато искаш да покажеш нещо и че си силен трябва да имаш подкрепа. При него това липсва. А европейският съюз се разпада защото европейската комисия е неадекватна и всички останали се опитват да балансират но няма как да се получи.
    Господин Тръмп ясно ви каза че вие сте в състояние на разлагане

    18:03 20.02.2026

  • 24 Няма да позволим на тези хора...

    21 3 Отговор
    В Германия избори няма ли? Кой е вече суверена който дава и позволява в Германия ?

    18:04 20.02.2026

  • 25 ЕК е брутален пример точно за

    19 6 Отговор
    авторитарното управление и без да е установено чрез законови средства.

    18:07 20.02.2026

  • 26 И как точно

    18 3 Отговор
    "Алтернатива за Германия" смята да съсипе страната им? Някой на ясно ли е?

    18:09 20.02.2026

  • 27 Анонимен

    8 4 Отговор
    100% ще направят коалиция! И в България така казваха, а после какво стана?

    18:10 20.02.2026

  • 28 Многоходовото

    7 11 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    18:11 20.02.2026

  • 29 Топчията

    15 5 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш ,отпери му един як ,повод винаги ще се намери !

    18:18 20.02.2026

  • 32 Не му се сърдете. За съжаление Агендата

    18 3 Отговор
    е назначила тези бедни души, за да отслабят Европа. Дали въпросният индивид ще е Мерц или Мюлер, или Урсуло или Вагнер, няма значение ама никакво. Това са кукли и дори не на конци, а на дистанционно управление. Навсякъде в Запада и в големите съюзи са инсталирани такива. Изпълняват и слушат. Иначе кекс

    18:33 20.02.2026

  • 33 Този грозник

    18 2 Отговор
    Съсипа Германия сега иска да прехвърли вината на други.

    18:34 20.02.2026

  • 34 хаха🤣

    3 9 Отговор

    До коментар #17 от "Дебил":

    Ей, голям страх от тия фашисти и нацисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #39

    18:36 20.02.2026

  • 35 ?????

    9 1 Отговор
    "Канцлерът Мерц: Партньорство с "Алтернатива за Германия"? Няма да позволим на тези хора да съсипят страната ни" - ще я съсипем ние.

    18:38 20.02.2026

  • 36 Станислав

    10 1 Отговор
    Мерци е полудял...

    18:55 20.02.2026

  • 38 Kaлпазанин

    7 1 Отговор
    Защото искате да съсипете света

    18:59 20.02.2026

  • 39 ХА ХА

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "хаха🤣":

    Да ти дам и на теб един памперс да дъвчиш бе ,тюфф уеккк 😂?!

    19:01 20.02.2026

  • 40 ЕСССР

    13 1 Отговор
    Как го търпят швабите това Извънземно ??? Милиарди дефицит ,фирми фалират и още чакат !!!

    19:08 20.02.2026

  • 41 Мехмед Али Хасан

    12 1 Отговор
    Браво на нашия канцлер!

    19:20 20.02.2026

  • 42 От чужбина

    13 1 Отговор
    Епа ти вече е съсипа Германията. И кака ти Меркел ти каза, че не ставаш за кацлер.

    19:29 20.02.2026

  • 43 не може да бъде

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "вижда се":

    Именно в това е големият въпрос -когато АфД дойде на власт дали ще има какво да съсипва или всичко ще бъде вече съсипано!?

    19:48 20.02.2026

  • 45 Искал е да каже

    2 2 Отговор
    Няма да позволим на тези хора да съсипят съсипването на страната ни.

    19:51 20.02.2026

  • 46 Прав е Мерц!

    1 8 Отговор
    Комунистите не са стока навсякъде, независимо от държавата, в която се намират.

    19:53 20.02.2026

  • 47 Ама защо тази статия бе!

    1 4 Отговор
    Само дразните селските ни комунисти!

    20:14 20.02.2026

  • 48 делон

    7 0 Отговор
    Зщо сте изтрили коментара на № 44.Истина е! Мерц, Мелкел, Урсул/мърсул затриват Германияю и ЕС.В Германия милиайрди дефицит, разрушена държави, ко-.;пе-.;ле-.;та от немкини изнасилвани пред църквите от араби, негри, мулати,афганистанци...Но Германия си го заслужава...Нацистите трябва да се заличат от лицето на Земята-Мерц тоже!!!

    20:20 20.02.2026

  • 49 Куку без бенд

    5 0 Отговор
    Цу цванг,цу дранг,цу дрън .Много е нещастен,човечеца.Ще го помете алтернативата,като напикана шумка.

    20:21 20.02.2026

  • 50 604

    3 0 Отговор
    мъ тя тая страна не е само твоя ве фащаго не до кле цъна, тва не ти е бащинията ве нарко зо

    20:40 20.02.2026

  • 51 ГанЧо

    0 0 Отговор
    Те казват за вас, че съсипахте Европа направо. Кое ли е вярно?

    20:43 20.02.2026

  • 52 Уау!

    6 0 Отговор
    След като каза на всички пенсионери да “изчезнат” завинаги, защото му пречат ( дано да няма впредвид ) смисълът на онзи дребничък нисичък австриец и неговата пропаганда от време оно ) , сега пък нарежда какво да правят другите политически партии -> тук вече наистина му се разкриват сходствата в идеологията със сприхавият австриец, и страшно заприличва на диктатор… ако трябва да съм честен -> от немец поне, не австриец очаквах повече в интелектуален аспект поне!!!

    21:02 20.02.2026

  • 53 Хи хи хи

    4 0 Отговор
    КАНЦЛЕР КАТА,
    фредерике шМерц де,
    е на път да въведе райхсмарката
    един хляб през октомври!/ноември 1923 е струвал само 430.милиарада марки

    21:31 20.02.2026

  • 54 Служител- разносвач

    5 0 Отговор
    На такива като този,трябва да му се набие канчето,чак до носа,като на изпаднал немец каската през ВСВ.И като споменах ВСВ,ще продължа с това,че по времето на войната тогава е било замисляно ,след нея,Европа да бъде обединена в Щати ,по подобие на САЩ,като СЕЩ(Съединени Европейски Щати) Но на Ялтенската конференция Чърчил и Сталин я преначартават като две Европи - Источна и Западна.И така идеята замира още в зародиш.А в последствие,тъй като и Германия бива разделена на две държави(Источна и Западна) и в Испания (фашиста Франко) остава на власт,се създава ЕИО
    (Европейска Икономическа общност)а не СЕЩ.(Съединени Европейски Щати) А в последствие се трансформира
    в ЕС.(Европеиски Съюз)Така е и до днес въпреки че Съюзът се разширява и с Источните Държави след разпада на СССР и съединението на двете Германи (по волята и на Русия.) с тенденцията да се разшири и отвъд Урал.Но фашиста си е фсшист,той не търпи друга социална система.Затова е и днешното състояние на Съюза и дефакто СВО-то на Русия в Укрия.Вината е на Запада и на Англия,която предубедена,че предстой"турболенция"в Европа напусна ЕС.И всичко пропада в момента,като няма яснота по въпроса за ООН-то и разпределението на"силите" изобщо в днешния Свят,както и за бъдещето му.

    22:00 20.02.2026

  • 55 Анонимен

    3 0 Отговор
    Логично и закономерно тази партия я има на политическата сцена.Щом се е появила значи е трябвало да стане.Тя ще укрепва с течение на времето,ще събере много привърженици.И ще се сбъдне мечтата-,,на всеки му своето.,,

    23:09 20.02.2026

