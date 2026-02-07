Куба предприема извънредни мерки след петролната блокада на САЩ

Куба въвежда сериозни мерки за спестяване на гориво, които включват съкращаване на обществения транспорт, ограничаване на учебните занятия в училищата и университетите, както и намаляване на туристическата активност. Това се случва на фона на засилващото се напрежение със САЩ и затягането на петролното ембарго, съобщи ДПА, предава БТА.
Правителството на социалистическия карибски остров обяви вчера, че тези извънредни стъпки имат за цел да осигурят стабилно функциониране на икономиката и на основните обществени услуги.
„Вашингтон наложи енергийна блокада на Куба като част от агресивна ескалация“, заяви заместник-министър председателят Оскар Перес-Олива Фрага при представянето на плана. Няколко министри изложиха детайлите на мерките по държавната телевизия.
От декември Куба не получава петрол от Венецуела, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани движението на санкционирани петролни танкери, доставящи нефт за острова. Каракас беше стратегически партньор на Хавана в Южна Америка.
След падането от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който бе заловен от американските въоръжени сили в началото на януари, Куба загуби важен съюзник. Впоследствие Тръмп заплаши да наложи мита върху доставчиците на петрол, което принуди Мексико - доскоро най-големият снабдител с петролни продукти за острова - да прекрати доставките.
За да се пести енергия, държавната администрация ще работи само от понеделник до четвъртък, съобщиха официални представители. Автобусният, железопътният и фериботният транспорт ще бъдат значително ограничени, а държавни служители може да бъдат пренасочвани към сектори с по-голяма нужда от персонал. Хаванският университет обяви, че присъственото обучение ще бъде преустановено за период от 30 дни.
Туризмът - важен източник на чуждестранна валута - също ще бъде засегнат. Фрага посочи, че секторът ще продължи да функционира, но ще се фокусира върху дестинации с най-голямо търсене, докато дейността на летищата ще остане активна.
Кризата припомни спомени от началото на 90-те години, когато с разпадането на СССР Куба преживя най-тежката икономическа криза след революцията през 1959 г. Брутният вътрешен продукт спадна с повече от една трета, а петролът стана дефицитен. В крайна сметка страната успя да се възстанови благодарение на помощта от Венецуела и растящите приходи от туризма.
Според експерти ситуацията може да се влоши допълнително. Кубинците вече години наред се справят с последствията от лошо управление и затягане на политиката на САЩ. Честите спирания на тока, състоянието на електропреносната мрежа, недостигът на храни и лекарства, както и намаляващият поток от туристи са част от предизвикателствата, пред които се изправя страната.
1 Историк
Всъщност, санкциите са много повече от 50 години:
Начало: Първите частични ограничения започват през октомври 1960 г..
Официално ембарго: Пълното търговско ембарго е официално наложено от президента Джон Кенеди на 7 февруари 1962 г..
Продължителност: Към днешна дата (началото на 2026 г.) ембаргото е на власт от над 64 години.
Ключови факти за ембаргото:
Цел: Първоначално е наложено след национализацията на американска собственост от правителството на Фидел Кастро.
Ефект: Ембаргото блокира вноса на машини, оборудване и стоки, което оказва огромно влияние върху кубинската икономика и бита на гражданите.
Международна реакция: ООН многократно е осъждала ембаргото, като почти всички държави гласуват за неговото отменяне.
Затягане: Санкциите са затягани неколкократно през десетилетията, включително чрез закона "Хелмс-Бъртън" от 1996 г..
Въпреки опитите за затопляне на отношенията (например при Барак Обама), ембаргото остава в сила и до днес, определяно от кубинското правителство като основна ПРЕЧКА ЗА РАЗВИТИЕТО на СТРАНАТА.
13:08 07.02.2026
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #4
13:17 07.02.2026
3 глухпрованс
13:27 07.02.2026
4 оня 🥋
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Отиди до Украйна , че е по-близо . Може да ти хареса .
13:28 07.02.2026
5 Данко Харсъзина
Коментиран від #13, #18
13:29 07.02.2026
6 Данко Харсъзина
13:30 07.02.2026
7 Така работи
13:31 07.02.2026
8 татунчо 🍌
13:31 07.02.2026
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #12
13:36 07.02.2026
10 Няма Куба
Скоро всичко ще приключи
И за Кубинските Братюшки.
13:51 07.02.2026
11 Кво а предприемат тия
18 €.... е заплатата!!! Само те , С Корея, Габон, Гамбия Еритрея са по-- Зле от..... Концлагера на Фюрера Ху ЙЛО!!
13:52 07.02.2026
12 Евреина МАДУРОВИЧ
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":Бай Дончо
Така сплоти и Венецуелците .
Нали бре Рублоидиот?
13:52 07.02.2026
14 някой знае ли
Коментиран от #17, #26
14:20 07.02.2026
15 Времето на тариканщините на Тръмп изтич
Дори Франция му се опълчи и има посланник в Гренландия.
Коментиран от #19
14:34 07.02.2026
16 6666
14:34 07.02.2026
17 Знаем, Педроса
До коментар #14 от "някой знае ли":Знаем,че Фашагите кремльовски поробиха 22 РЕПУБЛИКИ и 168 националности.
А монголоидния Фюрер Педофил искам да пороби и независима Украйна!!
На кратко, кремльовски ПИ..дори и ПЕДОФИЛИ
Коментиран от #22
14:38 07.02.2026
18 6666
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Ами заминавай и не се връщай червенюгоо.
14:39 07.02.2026
19 Малиии шо си ПроЗДТ
До коментар #15 от "Времето на тариканщините на Тръмп изтич":Нема начин а не си ЦАЛИВАЧ на КУ реве
Хехехехехехе
14:40 07.02.2026
20 То се знае
1/3 от П едерацията е Българска а... блатните човекоподобни де--- БИЛИ са наши роби и До-- Битъци
14:44 07.02.2026
21 стоян георгиев
14:46 07.02.2026
22 А за Куба какво ще кажеш?
До коментар #17 от "Знаем, Педроса":Нямат ресурси, държавата им е на остров в близост със САЩ, над 60 години икономически санкции. Да не би да искат острова без населението?
15:02 07.02.2026
23 Пламен
15:29 07.02.2026
24 "Злобното Джуджи"
Куба преживя от 1959 до сега
14 президента на ианките и
5 генерални секретаря на кпсс
ЕВАЛЛА,
ВЕНСЕРЕМОС
16:26 07.02.2026
25 Мишел
16:30 07.02.2026
26 стоян
До коментар #14 от "някой знае ли":До 14 ком - знаем - защото Куба от 60 гд я управлява кумунистическа Мафия от рода кастро и няма свободни избори и опозиция
18:37 07.02.2026