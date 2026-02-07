Новини
Свят »
Куба »
Куба предприема извънредни мерки след петролната блокада на САЩ

Куба предприема извънредни мерки след петролната блокада на САЩ

7 Февруари, 2026 13:03 2 063 26

  • куба-
  • блокада-
  • сащ-
  • извънредни мерки-
  • петролна блокада

Ограничения в транспорта, образованието и туризма след засилване на напрежението със САЩ

Куба предприема извънредни мерки след петролната блокада на САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Куба въвежда сериозни мерки за спестяване на гориво, които включват съкращаване на обществения транспорт, ограничаване на учебните занятия в училищата и университетите, както и намаляване на туристическата активност. Това се случва на фона на засилващото се напрежение със САЩ и затягането на петролното ембарго, съобщи ДПА, предава БТА.

Правителството на социалистическия карибски остров обяви вчера, че тези извънредни стъпки имат за цел да осигурят стабилно функциониране на икономиката и на основните обществени услуги.

„Вашингтон наложи енергийна блокада на Куба като част от агресивна ескалация“, заяви заместник-министър председателят Оскар Перес-Олива Фрага при представянето на плана. Няколко министри изложиха детайлите на мерките по държавната телевизия.

От декември Куба не получава петрол от Венецуела, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп забрани движението на санкционирани петролни танкери, доставящи нефт за острова. Каракас беше стратегически партньор на Хавана в Южна Америка.

След падането от власт на венецуелския лидер Николас Мадуро, който бе заловен от американските въоръжени сили в началото на януари, Куба загуби важен съюзник. Впоследствие Тръмп заплаши да наложи мита върху доставчиците на петрол, което принуди Мексико - доскоро най-големият снабдител с петролни продукти за острова - да прекрати доставките.

За да се пести енергия, държавната администрация ще работи само от понеделник до четвъртък, съобщиха официални представители. Автобусният, железопътният и фериботният транспорт ще бъдат значително ограничени, а държавни служители може да бъдат пренасочвани към сектори с по-голяма нужда от персонал. Хаванският университет обяви, че присъственото обучение ще бъде преустановено за период от 30 дни.

Туризмът - важен източник на чуждестранна валута - също ще бъде засегнат. Фрага посочи, че секторът ще продължи да функционира, но ще се фокусира върху дестинации с най-голямо търсене, докато дейността на летищата ще остане активна.

Кризата припомни спомени от началото на 90-те години, когато с разпадането на СССР Куба преживя най-тежката икономическа криза след революцията през 1959 г. Брутният вътрешен продукт спадна с повече от една трета, а петролът стана дефицитен. В крайна сметка страната успя да се възстанови благодарение на помощта от Венецуела и растящите приходи от туризма.

Според експерти ситуацията може да се влоши допълнително. Кубинците вече години наред се справят с последствията от лошо управление и затягане на политиката на САЩ. Честите спирания на тока, състоянието на електропреносната мрежа, недостигът на храни и лекарства, както и намаляващият поток от туристи са част от предизвикателствата, пред които се изправя страната.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 4 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Историк

    32 7 Отговор
    Куба е подложена на икономическо, търговско и финансово ембарго от страна на САЩ, което е най-продължителното в съвременната история.
    Всъщност, санкциите са много повече от 50 години:
    Начало: Първите частични ограничения започват през октомври 1960 г..
    Официално ембарго: Пълното търговско ембарго е официално наложено от президента Джон Кенеди на 7 февруари 1962 г..
    Продължителност: Към днешна дата (началото на 2026 г.) ембаргото е на власт от над 64 години.
    Ключови факти за ембаргото:
    Цел: Първоначално е наложено след национализацията на американска собственост от правителството на Фидел Кастро.
    Ефект: Ембаргото блокира вноса на машини, оборудване и стоки, което оказва огромно влияние върху кубинската икономика и бита на гражданите.
    Международна реакция: ООН многократно е осъждала ембаргото, като почти всички държави гласуват за неговото отменяне.
    Затягане: Санкциите са затягани неколкократно през десетилетията, включително чрез закона "Хелмс-Бъртън" от 1996 г..
    Въпреки опитите за затопляне на отношенията (например при Барак Обама), ембаргото остава в сила и до днес, определяно от кубинското правителство като основна ПРЕЧКА ЗА РАЗВИТИЕТО на СТРАНАТА.

    13:08 07.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    8 10 Отговор
    Ще отида на екскурзия в Куба.

    Коментиран от #4

    13:17 07.02.2026

  • 3 глухпрованс

    13 13 Отговор
    Стабилна мизерия ! И до кога.....?

    13:27 07.02.2026

  • 4 оня 🥋

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Отиди до Украйна , че е по-близо . Може да ти хареса .

    13:28 07.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    20 22 Отговор
    Куба - единствената свободна територия в Америка. Заслужава си да се види.

    Коментиран от #13, #18

    13:29 07.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    19 11 Отговор
    Не случайно Хемингуей избира Куба.

    13:30 07.02.2026

  • 7 Така работи

    34 9 Отговор
    Демокрацията - не се ли подчиняваш - бой и лишения! Ноооо, това няма нищо общо с тоталитаризма, нали?

    13:31 07.02.2026

  • 8 татунчо 🍌

    10 12 Отговор
    Да не би в уркията да е по-добре , че сте се замислили за Куба ? Със сигурност имат и ток , и не живеят в иглута , както урките .

    13:31 07.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    9 16 Отговор
    Бай Дончо сплоти кубинците. Няма никакъв шанс.

    Коментиран от #12

    13:36 07.02.2026

  • 10 Няма Куба

    13 15 Отговор
    Има територия принадлежаща на ТРЪМП

    Скоро всичко ще приключи
    И за Кубинските Братюшки.

    13:51 07.02.2026

  • 11 Кво а предприемат тия

    14 14 Отговор
    Нищеброди?!!
    18 €.... е заплатата!!! Само те , С Корея, Габон, Гамбия Еритрея са по-- Зле от..... Концлагера на Фюрера Ху ЙЛО!!

    13:52 07.02.2026

  • 12 Евреина МАДУРОВИЧ

    12 13 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Бай Дончо

    Така сплоти и Венецуелците .

    Нали бре Рублоидиот?

    13:52 07.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 някой знае ли

    15 11 Отговор
    A защо САЩ рекетират Куба не ми стана ясно? Куба нещо лошо ли им е сторила, пречи ли им с нещо?

    Коментиран от #17, #26

    14:20 07.02.2026

  • 15 Времето на тариканщините на Тръмп изтич

    10 7 Отговор
    Дали с Иран или с Куба ще му преседне. Зад тях са Китеай и Русия.
    Дори Франция му се опълчи и има посланник в Гренландия.

    Коментиран от #19

    14:34 07.02.2026

  • 16 6666

    6 13 Отговор
    Всяка държава управлявана от мръ@@и комунисти е зле-много зле.....

    14:34 07.02.2026

  • 17 Знаем, Педроса

    6 13 Отговор

    До коментар #14 от "някой знае ли":

    Знаем,че Фашагите кремльовски поробиха 22 РЕПУБЛИКИ и 168 националности.
    А монголоидния Фюрер Педофил искам да пороби и независима Украйна!!
    На кратко, кремльовски ПИ..дори и ПЕДОФИЛИ

    Коментиран от #22

    14:38 07.02.2026

  • 18 6666

    9 6 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Ами заминавай и не се връщай червенюгоо.

    14:39 07.02.2026

  • 19 Малиии шо си ПроЗДТ

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Времето на тариканщините на Тръмп изтич":

    Нема начин а не си ЦАЛИВАЧ на КУ реве
    Хехехехехехе

    14:40 07.02.2026

  • 20 То се знае

    5 11 Отговор
    Куба е територия на САЩ,.. СИБИР е КИТАЙСКИ, КУРИЛИТЕ ЯПОНСКИ, Карелия-- Финландска,..
    1/3 от П едерацията е Българска а... блатните човекоподобни де--- БИЛИ са наши роби и До-- Битъци

    14:44 07.02.2026

  • 21 стоян георгиев

    7 9 Отговор
    Куба е взела мерки и ще пуска речи на фидел Кастро по 6 часа вместо по 4 като беше до сега.

    14:46 07.02.2026

  • 22 А за Куба какво ще кажеш?

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Знаем, Педроса":

    Нямат ресурси, държавата им е на остров в близост със САЩ, над 60 години икономически санкции. Да не би да искат острова без населението?

    15:02 07.02.2026

  • 23 Пламен

    8 5 Отговор
    Аре бегайте в Куба , копейки .Там Евро няма .

    15:29 07.02.2026

  • 24 "Злобното Джуджи"

    3 2 Отговор
    Хи хи хи

    Куба преживя от 1959 до сега
    14 президента на ианките и
    5 генерални секретаря на кпсс

    ЕВАЛЛА,
    ВЕНСЕРЕМОС

    16:26 07.02.2026

  • 25 Мишел

    3 2 Отговор
    Русия продължава да изпраща на Куба танкери с горива, придружени от подводници.

    16:30 07.02.2026

  • 26 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "някой знае ли":

    До 14 ком - знаем - защото Куба от 60 гд я управлява кумунистическа Мафия от рода кастро и няма свободни избори и опозиция

    18:37 07.02.2026