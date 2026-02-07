Иран заплашва с удари по американски бази в Близкия изток при атака от САЩ

Иран ще атакува американски военни бази в Близкия изток, ако САЩ предприемат нападение срещу страната, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи. Изявлението му беше цитирано от Франс прес, предава БТА.
„Не можем да атакуваме територията на САЩ, но ако Вашингтон ни нападне, техните бази в региона ще бъдат легитимна цел“, заяви Арагчи в интервю за катарския сателитен канал „Ал Джазира“. Откъси от разговора бяха публикувани и в официалния му профил в приложението „Телеграм“.
Министърът потвърди, че все още не е определена дата за следващ кръг преговори между Техеран и Вашингтон относно иранската ядрена програма. Това стана ясно ден след проведените разговори между двете страни в Оман. По думите му обаче и САЩ, и Ислямската република очакват нов тур на диалога да се състои в близко бъдеще.
„На този етап няма конкретна дата за нови преговори, но и ние, и Вашингтон сме на мнение, че те трябва да се проведат скоро“, уточни Арагчи.
Той подчерта, че обогатяването на уран е неотменимо право на Иран и трябва да продължи. В същото време Техеран е готов да сключи споразумение, което да разсее международните опасения, свързани с този процес.
Арагчи допълни, че макар разговорите в Оман да са били водени непряко чрез посредник, те са създали реална възможност иранската и американската делегация в крайна сметка да постигнат договореност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чалми и Чаршафи
Части от Аятоласи.
13:54 07.02.2026
2 поручик Христо Иванов
Коментиран от #19
13:55 07.02.2026
3 Майна
Наясно са ,че ционистите в управлението на САЩ са ционисти
Русия, Тръмп, Иран..
Да стискаме палци!
13:56 07.02.2026
4 татунчо 🍌
Коментиран от #22
14:05 07.02.2026
5 Доналд Тръмп, Президентът
14:05 07.02.2026
6 заплашват
Коментиран от #8
14:06 07.02.2026
7 Абе зае....БИ...
АааааааХахахаха
Коментиран от #9, #11, #18
14:12 07.02.2026
8 Беги леги Лепилар
До коментар #6 от "заплашват":Аман от Долбоеби
14:13 07.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само
До коментар #7 от "Абе зае....БИ...":Днес ли си толкова праззз , или обикновено винаги и завинаги ?! Диктаторите са Тръмп , Зелю , Урсула.....и другите "демокрации" , които застрелват хората по улиците , убиват ги с ковиди и ваксини , или ги осъждат на смърт по фронтовете!!!
Коментиран от #13
14:17 07.02.2026
12 Мангъсарян
До коментар #10 от "Оди лопай ку...РЕВЕ..":л@па@й го на баща си
14:18 07.02.2026
13 Последния софиянец
До коментар #11 от "Само":Чий го държиш тука а не ходиш в концлагера на педофила? Тука при " диктаторите" плещиш Геройски всякакви Мало умия а при ху ЙЛО за един плакат срещу войната ( не срещу педофила ) отиваш у маймунарника за 10 год и да те Ши бат кавказците
Коментиран от #14
14:23 07.02.2026
14 Само
До коментар #13 от "Последния софиянец":Заради тебе съм тука и те дебна с ракета която съм хванал и с двете ръце за по точно насочване. Един друг паветник те похвали, че като извадиш снаряда и въртиш като пералня със сушилня!
Коментиран от #20
14:27 07.02.2026
15 да питам
14:32 07.02.2026
16 Швейк
14:41 07.02.2026
17 И аз....
15:08 07.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 България и българите мразят русия
До коментар #14 от "Само":Как пък един виншноклозентник от вас не отиде да живее в скотските диктаторски режими на хаясно московския nлъх,Северна Корея,Иран ,Беларус ,Мианмар,Еритрея ?? Всички русофилски майце продажници хвалите диктатурите и тероризма ,ама живеете в европейска България и не смеете да напуснете западния свят мaа ви продажна !
Коментиран от #23
15:28 07.02.2026
21 Мишел
Коментиран от #25, #26
15:32 07.02.2026
22 ТИГО
До коментар #4 от "татунчо 🍌":То пък жидовете са за вярване.
15:44 07.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 По градовете на САЩ трябва
16:31 07.02.2026
25 9988
До коментар #21 от "Мишел":Ти сериозно си мислиш,че си написал нещо умно ?
16:48 07.02.2026
26 Хитър Петър
До коментар #21 от "Мишел":Няма да успеят да изтрелят почти никакви ракети!
17:35 07.02.2026