Иран заплашва с удари по американски бази в Близкия изток при атака от САЩ

Иран ще атакува американски военни бази в Близкия изток, ако САЩ предприемат нападение срещу страната, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи. Изявлението му беше цитирано от Франс прес, предава БТА.

„Не можем да атакуваме територията на САЩ, но ако Вашингтон ни нападне, техните бази в региона ще бъдат легитимна цел“, заяви Арагчи в интервю за катарския сателитен канал „Ал Джазира“. Откъси от разговора бяха публикувани и в официалния му профил в приложението „Телеграм“.

Министърът потвърди, че все още не е определена дата за следващ кръг преговори между Техеран и Вашингтон относно иранската ядрена програма. Това стана ясно ден след проведените разговори между двете страни в Оман. По думите му обаче и САЩ, и Ислямската република очакват нов тур на диалога да се състои в близко бъдеще.

„На този етап няма конкретна дата за нови преговори, но и ние, и Вашингтон сме на мнение, че те трябва да се проведат скоро“, уточни Арагчи.

Той подчерта, че обогатяването на уран е неотменимо право на Иран и трябва да продължи. В същото време Техеран е готов да сключи споразумение, което да разсее международните опасения, свързани с този процес.

Арагчи допълни, че макар разговорите в Оман да са били водени непряко чрез посредник, те са създали реална възможност иранската и американската делегация в крайна сметка да постигнат договореност.