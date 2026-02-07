Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран заплашва с удари по американски бази в Близкия изток при атака от САЩ

Иран заплашва с удари по американски бази в Близкия изток при атака от САЩ

7 Февруари, 2026 13:53 1 754 26

  • иран-
  • близък изток-
  • американски бази-
  • сащ-
  • удар-
  • атака

Техеран настоява за правото си да обогатява уран и очаква нов кръг преговори с Вашингтон

Иран заплашва с удари по американски бази в Близкия изток при атака от САЩ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран ще атакува американски военни бази в Близкия изток, ако САЩ предприемат нападение срещу страната, предупреди иранският външен министър Абас Арагчи. Изявлението му беше цитирано от Франс прес, предава БТА.

„Не можем да атакуваме територията на САЩ, но ако Вашингтон ни нападне, техните бази в региона ще бъдат легитимна цел“, заяви Арагчи в интервю за катарския сателитен канал „Ал Джазира“. Откъси от разговора бяха публикувани и в официалния му профил в приложението „Телеграм“.

Министърът потвърди, че все още не е определена дата за следващ кръг преговори между Техеран и Вашингтон относно иранската ядрена програма. Това стана ясно ден след проведените разговори между двете страни в Оман. По думите му обаче и САЩ, и Ислямската република очакват нов тур на диалога да се състои в близко бъдеще.

„На този етап няма конкретна дата за нови преговори, но и ние, и Вашингтон сме на мнение, че те трябва да се проведат скоро“, уточни Арагчи.

Той подчерта, че обогатяването на уран е неотменимо право на Иран и трябва да продължи. В същото време Техеран е готов да сключи споразумение, което да разсее международните опасения, свързани с този процес.

Арагчи допълни, че макар разговорите в Оман да са били водени непряко чрез посредник, те са създали реална възможност иранската и американската делегация в крайна сметка да постигнат договореност.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чалми и Чаршафи

    12 33 Отговор
    Скоро ще хвърчат
    Части от Аятоласи.

    13:54 07.02.2026

  • 2 поручик Христо Иванов

    34 6 Отговор
    Иран не заплашва ,а само предупреждава ....

    Коментиран от #19

    13:55 07.02.2026

  • 3 Майна

    24 2 Отговор
    Текат скрити преговори между Тръмп и Иран
    Наясно са ,че ционистите в управлението на САЩ са ционисти
    Русия, Тръмп, Иран..
    Да стискаме палци!

    13:56 07.02.2026

  • 4 татунчо 🍌

    7 27 Отговор
    Чалмите не са за вярване , затова не им трябва уран . Плашат гаргите , но може да им се случи случка , ако много им знаят устата .

    Коментиран от #22

    14:05 07.02.2026

  • 5 Доналд Тръмп, Президентът

    5 20 Отговор
    Иранците обичат Гъби, така ли ?

    14:05 07.02.2026

  • 6 заплашват

    27 6 Отговор
    щото могат и имат с кво,а ние фъф факти пишеме дивотии за центове

    Коментиран от #8

    14:06 07.02.2026

  • 7 Абе зае....БИ...

    9 17 Отговор
    Сите ПЕН дел ...диктатори са едно и същи,..тва.. Кастро, Садамчо, Кадаифа, Башо, Мадуранкьо,.. монголья ХУ--- ЙЛО,.. АЯТОЛАСИТЕ,... Плямпат ного а после....Лопат У.. ЙОТ и...дръвото
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #9, #11, #18

    14:12 07.02.2026

  • 8 Беги леги Лепилар

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "заплашват":

    Аман от Долбоеби

    14:13 07.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само

    21 5 Отговор

    До коментар #7 от "Абе зае....БИ...":

    Днес ли си толкова праззз , или обикновено винаги и завинаги ?! Диктаторите са Тръмп , Зелю , Урсула.....и другите "демокрации" , които застрелват хората по улиците , убиват ги с ковиди и ваксини , или ги осъждат на смърт по фронтовете!!!

    Коментиран от #13

    14:17 07.02.2026

  • 12 Мангъсарян

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оди лопай ку...РЕВЕ..":

    л@па@й го на баща си

    14:18 07.02.2026

  • 13 Последния софиянец

    5 16 Отговор

    До коментар #11 от "Само":

    Чий го държиш тука а не ходиш в концлагера на педофила? Тука при " диктаторите" плещиш Геройски всякакви Мало умия а при ху ЙЛО за един плакат срещу войната ( не срещу педофила ) отиваш у маймунарника за 10 год и да те Ши бат кавказците

    Коментиран от #14

    14:23 07.02.2026

  • 14 Само

    10 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последния софиянец":

    Заради тебе съм тука и те дебна с ракета която съм хванал и с двете ръце за по точно насочване. Един друг паветник те похвали, че като извадиш снаряда и въртиш като пералня със сушилня!

    Коментиран от #20

    14:27 07.02.2026

  • 15 да питам

    5 12 Отговор
    защо Пуся още не е спасил приятеля си Мадуро ?

    14:32 07.02.2026

  • 16 Швейк

    4 13 Отговор
    Иран заплашва , че ще изгледа Тръмп накриво

    14:41 07.02.2026

  • 17 И аз....

    2 1 Отговор
    Подкрепям ! Не търсят на майка си...

    15:08 07.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 България и българите мразят русия

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Само":

    Как пък един виншноклозентник от вас не отиде да живее в скотските диктаторски режими на хаясно московския nлъх,Северна Корея,Иран ,Беларус ,Мианмар,Еритрея ?? Всички русофилски майце продажници хвалите диктатурите и тероризма ,ама живеете в европейска България и не смеете да напуснете западния свят мaа ви продажна !

    Коментиран от #23

    15:28 07.02.2026

  • 21 Мишел

    4 2 Отговор
    САЩ няма да посмеят да нападнат Иран, защото над 300 американски военни бази са в обсега на над 100 000 ирански балистични и хиперзвукови ракети.

    Коментиран от #25, #26

    15:32 07.02.2026

  • 22 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "татунчо 🍌":

    То пък жидовете са за вярване.

    15:44 07.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 По градовете на САЩ трябва

    2 0 Отговор
    Тия бази са военни обекти и не ги плаши

    16:31 07.02.2026

  • 25 9988

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Ти сериозно си мислиш,че си написал нещо умно ?

    16:48 07.02.2026

  • 26 Хитър Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Няма да успеят да изтрелят почти никакви ракети!

    17:35 07.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания