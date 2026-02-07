Според настоящи и бивши западни служители по сигурността, цитирани от The Washington Post, е малко вероятно Украйна да стои зад опита за убийство на генерал Владимир Алексеев. Според тях е по-вероятно да е резултат от вътрешни борби.
"Атаката срещу генерал-лейтенант Алексеев потвърди намерението на режима на Зеленски да прекъсне преговорите". Това заяви вчера руският външен министър Сергей Лавров.
Според изданието руските власти не са предоставили доказателства, а някои експерти предполагат, че Алексеев може да е имал врагове в самата Русия.
ТАСС съобщава, че Алексеев е вече в съзнание, а животът му вече е извън опасност. Някои руски медии пишат, че има двама задържани.
Простреляният руски генерал Алексеев вече е в съзнание, животът му е извън опасност
7 Февруари, 2026 21:10, обновена 7 Февруари, 2026 21:13 3 213 143
Според източници на The Washington Post, е малко вероятно Украйна да стои зад опита за убийството му
2 Много се радвам
Коментиран от #5, #46
21:16 07.02.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #11, #37, #125
21:18 07.02.2026
4 Т Живков
21:19 07.02.2026
5 Варна 3
До коментар #2 от "Много се радвам":Тоя пък е наред с окупатора Путин, само като Путин нареди и точно това става. Трябва да е пукнал по-скоро, а не да е извън опасност за живота
21:19 07.02.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #18, #45
8 По данни на един рускоговорящ
Коментиран от #24
21:20 07.02.2026
21:20 07.02.2026
10 Дженерала е бил близък
А Пучя Въшкин не е забравил тази подробност.
21:21 07.02.2026
11 Бил
До коментар #3 от "стоян георгиев":украинец. Бягал за Дубай. Но го върнали на Русия
Коментиран от #39, #47
21:21 07.02.2026
12 татунчо 🍌
Коментиран от #17
21:21 07.02.2026
До коментар #1 от "Тик- Ток":Както се казва :"Слава на Бога".... Наистина това е истински генерал и съм напълно съгласен с твоя коментар, с изключения на измислицата за Дубай....
21:22 07.02.2026
15 Неподписан
21:22 07.02.2026
17 Пригожин
До коментар #12 от "татунчо 🍌":Вътрешна работа на ватенките.
Коментиран от #22
21:23 07.02.2026
19 Швейк
21:24 07.02.2026
21:24 07.02.2026
Пуся Шаломчето е подъл КГБ ПРОПАДНЯК.
Значи оня
8 Бодигарда да му пазят Еврейския За..ник
А Руските Дженерали
21:25 07.02.2026
22 татунчо 🍌
До коментар #17 от "Пригожин":Има време - и това ще разберем ! Не бери грижа за ,,ватенките ,, а мисли за урките , че са на тъмно и студено в тая мразовита зима и ги бият , както циганин не си бие кучето .
21:26 07.02.2026
23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #18 от "овч, 🐑":пак питам-знаете ли ако имате претенции за Велика Сила , кво значи да ви убият генерал?въпроса не е към теб
21:26 07.02.2026
24 Руската пропаганда
До коментар #8 от "По данни на един рускоговорящ":Има данни само за глупаци.
21:26 07.02.2026
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И ние като Путин смятаме че руснаците са добитък.
21:28 07.02.2026
28 Мара Атанадова промени инфото
До коментар #20 от "Ортопед":после каза- в крака и гърдите.
21:28 07.02.2026
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А ти знаеш ли какво е да си изгубиш държавата и да живееш в праисторически времена ?!
Коментиран от #43
21:29 07.02.2026
Важното е преговорите да се провалят!
Ммого сме добри в тези неща!
Коментиран от #38
21:29 07.02.2026
32 ?????
Ще се повторя.
И помощникът му.
Руските военкори пишат че генералът лично ще планира и осъществи операция възмездие.
33 Сатана Z
21:30 07.02.2026
34 Тия ги разправяйте на баба си...!
21:31 07.02.2026
35 Брейнлес
21:31 07.02.2026
36 село мое , 🐮
До коментар #20 от "Ортопед":От такива ,, ортопеди ,, като - полза никаква ! Първо мисли , после пиши ! Щраус , мамин , ортопедчов .
21:32 07.02.2026
37 ЯСНО!
До коментар #3 от "стоян георгиев":Това ти го нашепна на ушенце Маломуж Огризенков от ,,УкрИнформ"...!
38 Карибски пират
До коментар #31 от "Британските служби":"Важното е преговорите да се провалят!"
Коментиран от #133
40 Тавариши и Таварашутки
Не се е отказал от
Идеята да живее 150 Години .
Къде са доброволците Донори
От Родния Кремълски Контингент?
Чакаме да се Включите за да Удължите
Животеца на Пуся.
Имената ви ще ги напишат
На Видно Място в Бункера
И Кремъл .
По Вратите на Кенефите.
Коментиран от #50, #55
21:35 07.02.2026
41 Тото 1
21:37 07.02.2026
43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #30 от "проскубан 🐀,":ти от коя петилетка ми се обаждаш?
21:39 07.02.2026
44 Ацтека
21:39 07.02.2026
46 ТИГО
До коментар #2 от "Много се радвам":И ТИ и ТОЙ да не сте живи да видите ,и родата ви също !Победители??
21:44 07.02.2026
47 стоян георгиев
До коментар #11 от "Бил":Само да те питам не че нещо ама ако Украйна го е пратила дали дубай щеше да го върне?дали в дубай са фенове на руснаците или на американците ? Та целия цирк е типичната руска смехория при която се само избиват о обвиняват бандеровците после
Коментиран от #52, #53
21:45 07.02.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Единстаения пленен фелдмаршал в историята е Германски.
Във Вьетнам са загинали 11 американски генерала
Коментиран от #54, #56, #58, #60
21:47 07.02.2026
49 стоян георгиев
До коментар #42 от "Британските Служби":Я кажи ако бе от британски служби дали щеше да го върнат в русия?тоя цирк е предназначен само за фенове на путлер.на вас каквото и да ви каже москва и почвате весело да квичите.
21:48 07.02.2026
50 ТИГО
До коментар #40 от "Тавариши и Таварашутки":Ботоксовото жуженце с токчетата да иляди в мемориала на Ленин в най скоро време ! Ще дам 20 рубли да го видя проснат до ленин
21:48 07.02.2026
51 Громико
21:48 07.02.2026
52 Дубайците
До коментар #47 от "стоян георгиев":симпатизират на Русия. Колко пъти отрязаха зелкта, миши. Или пак не си в час????!
Коментиран от #59
21:49 07.02.2026
53 Фенклуб
До коментар #47 от "стоян георгиев":"дали в дубай са фенове на руснаците или на американците ? "
Да, тя международната политика и скритите игри се определят от фенклубове на държавите.
Коментиран от #57
21:50 07.02.2026
54 Здрасти
До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това Кашпировски ли ти сподели...Смешник
21:51 07.02.2026
57 стоян георгиев
До коментар #53 от "Фенклуб":И англия или сащ дето стоят зад украйна ще позволят на камиларите да им екстрадират екипа ?ти сериозно ло?ха...ха...ха
Коментиран от #61, #64, #65
21:53 07.02.2026
59 стоян георгиев
До коментар #52 от "Дубайците":Ха...хах...ха...така е.в дубай са руснаци и руски фенове.няма какво да се добави...хах...хах
21:54 07.02.2026
60 стоян георгиев
До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Я ми кажи за един съветски фелдмаршал?ако говорим за пленници.каквп са направили немците със сина на сталин? Нали си спец в секса?
Коментиран от #62, #74, #100
21:56 07.02.2026
63 стоян георгиев
До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Турция екстрадира руски граждани бе убавец.правиш.ли разликата? Руски граждани ухабити.тук случая е друг ако са украинци и не е турция а дубай.освен това украйна ако се съмняваше нямаше да го изтегли през дубай.има 1000 други опции.
Коментиран от #67
22:01 07.02.2026
64 Фенклуб
До коментар #57 от "стоян георгиев":Камиларите и те си играят двойните игри. И не са чак толкова зависими - като едни други, да не ги споменавам. Нови световни реалности и тенденции - всеки се нагажда.
Коментиран от #69
22:01 07.02.2026
68 Кифисчанин
22:03 07.02.2026
69 стоян георгиев
До коментар #64 от "Фенклуб":Няма никакъв шанс екип подкрепен от западно разузнаване .разбирай сащ или англия да бъде заловен в дубай и екстрадиран в русия.шанса е нула за подобно нещо.
22:04 07.02.2026
70 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
22:04 07.02.2026
71 стоян георгиев
До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Аз не мисля а знам че е имал.това си е вътрешна руска работа.
Коментиран от #75, #83
22:04 07.02.2026
72 Ивелин Михайлов
Коментиран от #78
22:06 07.02.2026
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "стоян георгиев":Синът на Сталин е бил пленён КАТО обикновен старши лейтенант, командир на обикновен артилерийски дивизион. Сталин е получил предложение да го обменят за фон Паулюс. Но е отказал:"Я лейтенанта на фельдмаршала не меняю"
Коментиран от #82
22:08 07.02.2026
75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "стоян георгиев":Ами товара без проблем е бил екстрадиран в Русия на вторая секунда бе рибок, хахахх
Коментиран от #79
22:10 07.02.2026
76 Злото винаги побеждава
22:11 07.02.2026
77 Ацтека
22:13 07.02.2026
78 Антируснак
До коментар #72 от "Ивелин Михайлов":Млъкни на Ивелино проста!
Коментиран от #140
22:13 07.02.2026
79 стоян георгиев
До коментар #75 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Какъв е проблема? Един руснак трепе друг и го хващат в дубай.след което го екстрадират.
22:14 07.02.2026
81 ТИГО
До коментар #73 от "Дано":ДАНО не доживееш и ти и той ,аз ще ви туря свещ в пясъка за здраве !!!!!
22:16 07.02.2026
82 стоян георгиев
До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сина на сталин прави опит да се самоубие като дете.баща му като се напие го вика пред приятелите показва надраното от куршума лице и смеейки се вика .една работа не можа да свърши като хората.какъв маршал какви пет лева за подобен?дъщеря му си сменя името и бяга от ссср и до края на живота си смята баща си за из род .ей на такива се кланяш.
Коментиран от #95
22:17 07.02.2026
83 Фенклуб
До коментар #71 от "стоян георгиев":"Аз не мисля а знам че е имал.това си е вътрешна руска работа."
Аха, значи първо руснаците са му осигурили коридор до Дубай, пък после са търсили начин да го екстрадират от там?!?! Що не са го заловили още в Русия?
Коментиран от #85, #87
22:17 07.02.2026
84 Па съм я бе
Коментиран от #92
22:18 07.02.2026
85 стоян георгиев
До коментар #83 от "Фенклуб":Щото е цирк.как го хванаха за толкова кратко? От къде е имал възможност да се инфилтрира в блока на заместник шефа на гру?нали си по въпросите давай!
Коментиран от #88
22:19 07.02.2026
86 Куку
22:20 07.02.2026
88 Фенклуб
До коментар #85 от "стоян георгиев":Спорът с фантазьори е безсмислен.
Коментиран от #93
22:21 07.02.2026
89 бинт
22:21 07.02.2026
92 В.В.Путин
До коментар #84 от "Па съм я бе":Няма как да стане,Англия ще я браним като очите си,нали там са нашите деца, внуци и правнуци,после кой ще харчи откраднатите пари от руския народ!
22:23 07.02.2026
93 стоян георгиев
До коментар #88 от "Фенклуб":Напълно съм съгласен.
22:25 07.02.2026
94 Харно
Коментиран от #97
22:25 07.02.2026
95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #82 от "стоян георгиев":А ти и вие розовите се кланяте на Джери Ъпщайн и други сатанисти, истински сатанисти, изнасилвали деца и яли хора. А Сталин, по твои думи - се присмивал на детето си, за кое-то Дори няма доказательства. А за Джери, има 3000000 файла публикувани от американского министерство на правосъдието, хвэаахахах
Коментиран от #99, #103
22:25 07.02.2026
96 ТИГО
До коментар #91 от "Тоалетна хартия Саяние":и на теб да ти се случи ,да те видя каква песен ше пееш
22:25 07.02.2026
97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #94 от "Харно":Халката взе да се свива, хахахах
22:26 07.02.2026
100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "стоян георгиев":Няма съветски фелдмаршали. Има генералисимус- Сталин
Коментиран от #107
22:29 07.02.2026
101 Пасивен Кремълски педофил с токчета
22:30 07.02.2026
103 стоян георгиев
До коментар #95 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Не забравяй да ми изтриеш всичките постове.остави за халките както обикновенно.
Коментиран от #109
22:31 07.02.2026
104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Американците през втората световна губят КОНТЪР АДМИРАЛ!!!!
22:34 07.02.2026
105 стоян георгиев
До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има достатъчно доказателства че тръмп е продукт на педофилската мрежа и кръг на свързания с максуел епшайн.с подобно връзки са и политиците свързани с брекзит.интересно и двете акции бяха адмирирани от моралните русофили като теб а?съвпадение а? Давай изтривай всичко .руските к..ви сте ми ясни!и ми спри правото на достъп.после се оплачи колко лоши били спрямо теб в сайта.
22:35 07.02.2026
106 Работата за всу
Коментиран от #111
22:35 07.02.2026
107 ТИГО
До коментар #100 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Труп , е и ? 20000000 е ИЗБИЛ ,застрелял !ботоксовото жужуенце с токчетата и нездравият бункерен тен се напъва да е СЪЩИЯТ !Там няма развирие 100 грам и вперьод УДО ИМ ГО ИЗПЯ !!
Коментиран от #110
22:35 07.02.2026
108 ГУЗЕН , ЕГОНЕН БЯГА
КОГАТО И ДА ГО ПОТОПИШ ВСЕ Е КЪСНО!!!
22:36 07.02.2026
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #103 от "стоян георгиев":Кажи, кажи за пленения съветски фелдмаршал, хахаххах
22:38 07.02.2026
111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #106 от "Работата за всу":Голяма, хахахах
22:46 07.02.2026
112 ТИГО
Коментиран от #113
22:46 07.02.2026
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #112 от "ТИГО":Между Британия и Франция има 100 година война. Знаеш ли? Хахахахх
Коментиран от #121, #124
23:01 07.02.2026
115 Медведев
23:15 07.02.2026
116 Българин
23:25 07.02.2026
118 Цензура
23:31 07.02.2026
123 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
00:03 08.02.2026
124 Ахматолитик
До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ние войните ги знаем, но тъпотията наречена СВО не, тя за непълноценните
Коментиран от #128
00:05 08.02.2026
125 Не знаят къде да бягат
До коментар #3 от "стоян георгиев":В БГ заловен наемен убиец досега няма !
00:24 08.02.2026
126 ХА ХА ХА
00:28 08.02.2026
127 След три дни
00:30 08.02.2026
128 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #124 от "Ахматолитик":Да, за непълноценните украинци. Непълеоценни европейцы са. Май са почтиии99% руснаци
Коментиран от #130
00:31 08.02.2026
129 Башаров и Петров
00:32 08.02.2026
130 Копейка
До коментар #128 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Вземи научи този руски език Май и българския си забравил.
С Маша като се наливате с водката нали на руски си говориш иначе ще те бие и няма да сърбаш борщ
00:36 08.02.2026
131 П.Утин
00:41 08.02.2026
132 Гориил
Коментиран от #135
00:55 08.02.2026
133 Кой ти го каза това?
До коментар #38 от "Карибски пират":Ако не бяха пратили британците Б.Джонсън в Истанбул и не бяха свитнали главния украински преговарящ, отдавна да сме забравили този конфликт. Сега с "Истанбул Плюс" положението е подобно.
Британците не си поплюват и дърпат конците на всяка гадост!
00:55 08.02.2026
134 Гориил
01:07 08.02.2026
135 Горянин
До коментар #132 от "Гориил":Да очевиден е 4 години мъка, милион при Кабзон, първия ред в казана е пълен с генерали.....и за стотен път превземат Купянск и Покровск.
Явно дълбоко под земята стратегията им нещо яко куца.
01:15 08.02.2026
136 гост
01:16 08.02.2026
137 Гориил
Коментиран от #139
01:22 08.02.2026
138 Хо-ха-ха
01:38 08.02.2026
139 оня с коня
До коментар #137 от "Гориил":москва не е в състояние да затяга никакви други Гайки,освен тия на изстрадалият Руски народ.И отбелязваш че в Европа има "нарастваща инфлация",която на Годишна бача към Януари е 2,2%,докаго лично Путин "успокоява" Руснаците че в русия към същият отчетен Период е 6,4%,но това било "Временно" поради Пренастройване на данъчната система/статия във факти от 03.02.т.г.Имала неограничени ресурси Русия?Всеки има такива ресурси,но Въпросът опира на каква дълбочина са,колко са чисти ,усложнено ли е транспортирането им,има ли Налична раб. ръкаи т.н.,т.е. дали към момента са "дълбоко замразени" като Добив,защото са икономически НЕИЗГОДНИ.Ама отчитайте ги тия неща в Дива русия бе,а не чакайте на Безплатен Български Акъл!
Коментиран от #142, #143
02:54 08.02.2026
140 Ивелин Михайлов
До коментар #78 от "Антируснак":Ти млъкни ма
03:02 08.02.2026
141 Сигурно
06:40 08.02.2026
142 Пешо z
До коментар #139 от "оня с коня":Дааа вярвай си...Стачките започват.Е те не са спирали ,но тук слугите на Урсула мълчат за това.
09:15 08.02.2026
143 Пешо z
До коментар #139 от "оня с коня":Ако не си разбрал как Урсула краде от европейците ,помисли защо лихвите по депозитите са 0%.
09:18 08.02.2026