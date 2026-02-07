Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Простреляният руски генерал Алексеев вече е в съзнание, животът му е извън опасност

Простреляният руски генерал Алексеев вече е в съзнание, животът му е извън опасност

7 Февруари, 2026 21:10, обновена 7 Февруари, 2026 21:13 3 213 143

  • владимир алексеев-
  • генерал-
  • покушение-
  • русия

Според източници на The Washington Post, е малко вероятно Украйна да стои зад опита за убийството му

Простреляният руски генерал Алексеев вече е в съзнание, животът му е извън опасност - 1
Снимка: МО на Русия
Фокус Фокус

Според настоящи и бивши западни служители по сигурността, цитирани от The Washington Post, е малко вероятно Украйна да стои зад опита за убийство на генерал Владимир Алексеев. Според тях е по-вероятно да е резултат от вътрешни борби.

"Атаката срещу генерал-лейтенант Алексеев потвърди намерението на режима на Зеленски да прекъсне преговорите". Това заяви вчера руският външен министър Сергей Лавров.

Според изданието руските власти не са предоставили доказателства, а някои експерти предполагат, че Алексеев може да е имал врагове в самата Русия.

ТАСС съобщава, че Алексеев е вече в съзнание, а животът му вече е извън опасност. Някои руски медии пишат, че има двама задържани.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Много се радвам

    71 40 Отговор
    Бързо оздравяване и да е жив е здрав за парада на освободителите в Киев.

    Коментиран от #5, #46

    21:16 07.02.2026

  • 3 стоян георгиев

    25 46 Отговор
    Хванали са и убиеца в дубай.руски водевил.

    Коментиран от #11, #37, #125

    21:18 07.02.2026

  • 4 Т Живков

    27 55 Отговор
    Тоя дегенерат няма да го бъде

    21:19 07.02.2026

  • 5 Варна 3

    17 51 Отговор

    До коментар #2 от "Много се радвам":

    Тоя пък е наред с окупатора Путин, само като Путин нареди и точно това става. Трябва да е пукнал по-скоро, а не да е извън опасност за живота

    21:19 07.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 51 Отговор
    както и вчера писах- рашафилите са толкова елементари ,Че не могат да пресметнат САЩ колко генерали са изгубили убити за уж цялата им кратка история///навремето четях всякакви книги-не се сещам и от ,,Отнесени от Вихъра,, да имаше убит през гражданската война!Вие знаете ли кво значи да ви ликвидират генерал?

    Коментиран от #18, #45

    21:20 07.02.2026

  • 8 По данни на един рускоговорящ

    61 15 Отговор
    украинец с италианско гражданство - Николай Лилин, живеещ понастоящем в Саудитска Арабия, зад атентата стоят британските служби. Извършителят бил задържан на летището в Дубай, със съдействието на близкоизточни служби. В случая липсата на самолетни полети между Русия и Европа им е изиграла лоша шега.

    Коментиран от #24

    21:20 07.02.2026

  • 9 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    17 62 Отговор
    Ще му трябва доста, за да пукне. Колко руски генерали загинали, а за него - още малко и накрая и той ще си отиде от този свят. Слава на Украйна!

    21:20 07.02.2026

  • 10 Дженерала е бил близък

    20 44 Отговор
    С Пригожин .

    А Пучя Въшкин не е забравил тази подробност.

    21:21 07.02.2026

  • 11 Бил

    50 10 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    украинец. Бягал за Дубай. Но го върнали на Русия

    Коментиран от #39, #47

    21:21 07.02.2026

  • 12 татунчо 🍌

    49 15 Отговор
    Една хубава новина за лека нощ ! Не искам да съм на мястото на заловените ...

    Коментиран от #17

    21:21 07.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Европеец

    24 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тик- Ток":

    Както се казва :"Слава на Бога".... Наистина това е истински генерал и съм напълно съгласен с твоя коментар, с изключения на измислицата за Дубай....

    21:22 07.02.2026

  • 15 Неподписан

    4 24 Отговор
    Гечмиш олсун генераль!

    21:22 07.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пригожин

    19 35 Отговор

    До коментар #12 от "татунчо 🍌":

    Вътрешна работа на ватенките.

    Коментиран от #22

    21:23 07.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Швейк

    10 23 Отговор
    Жалко.

    21:24 07.02.2026

  • 20 Ортопед

    16 35 Отговор
    3 куршума в гърба.До живот в инвалидна количка.

    Коментиран от #28, #36

    21:24 07.02.2026

  • 21 Евреина КАБЗОН

    17 28 Отговор
    Поредното доказателство че

    Пуся Шаломчето е подъл КГБ ПРОПАДНЯК.

    Значи оня

    Другия Евреин Рудолфович Соловьов ,

    Пуся му назначил

    8 Бодигарда да му пазят Еврейския За..ник

    А Руските Дженерали

    Ги гърмят като Мръсни Сабаки.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    21:25 07.02.2026

  • 22 татунчо 🍌

    36 10 Отговор

    До коментар #17 от "Пригожин":

    Има време - и това ще разберем ! Не бери грижа за ,,ватенките ,, а мисли за урките , че са на тъмно и студено в тая мразовита зима и ги бият , както циганин не си бие кучето .

    21:26 07.02.2026

  • 23 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 29 Отговор

    До коментар #18 от "овч, 🐑":

    пак питам-знаете ли ако имате претенции за Велика Сила , кво значи да ви убият генерал?въпроса не е към теб

    Коментиран от #26, #27, #30, #48, #104

    21:26 07.02.2026

  • 24 Руската пропаганда

    11 26 Отговор

    До коментар #8 от "По данни на един рускоговорящ":

    Има данни само за глупаци.

    21:26 07.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Българин

    15 27 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И ние като Путин смятаме че руснаците са добитък.

    21:28 07.02.2026

  • 28 Мара Атанадова промени инфото

    15 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ортопед":

    после каза- в крака и гърдите.

    21:28 07.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 проскубан 🐀,

    28 5 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А ти знаеш ли какво е да си изгубиш държавата и да живееш в праисторически времена ?!

    Коментиран от #43

    21:29 07.02.2026

  • 31 Британските служби

    25 9 Отговор
    Ние знаем със сигурност, че не са украинците, но е добре да си мислите че украински герои са го извършили. Ако не мине номера, е добре да пуснем за всеки случай и партенката, че е "вътрешна работа"! А медиите ще свършат останалото.
    Важното е преговорите да се провалят!

    Ммого сме добри в тези неща!

    Коментиран от #38

    21:29 07.02.2026

  • 32 ?????

    27 5 Отговор
    Как да кажа?
    Ще се повторя.
    Преди време писах че убиецът лети от Дубай в Москва.
    Вече е там.
    И помощникът му.
    Руските военкори пишат че генералът лично ще планира и осъществи операция възмездие.

    21:29 07.02.2026

  • 33 Сатана Z

    27 6 Отговор
    Килърът е задържан в Дубай и вече е доставен на Люблянка.

    21:30 07.02.2026

  • 34 Тия ги разправяйте на баба си...!

    36 6 Отговор
    Че Украйна нямала нищо...,ама нищо общо със случая...!

    21:31 07.02.2026

  • 35 Брейнлес

    22 6 Отговор
    Уошингтън пост да си пият брейнбустера!

    21:31 07.02.2026

  • 36 село мое , 🐮

    17 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ортопед":

    От такива ,, ортопеди ,, като - полза никаква ! Първо мисли , после пиши ! Щраус , мамин , ортопедчов .

    21:32 07.02.2026

  • 37 ЯСНО!

    24 6 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Това ти го нашепна на ушенце Маломуж Огризенков от ,,УкрИнформ"...!

    21:32 07.02.2026

  • 38 Карибски пират

    19 6 Отговор

    До коментар #31 от "Британските служби":

    "Важното е преговорите да се провалят!"
    То така или иначе никой не иска преговори. Само Тръмп. И Джак Спароу, когато му изнася.

    Коментиран от #133

    21:32 07.02.2026

  • 39 Британските служби

    12 18 Отговор

    До коментар #11 от "Бил":

    И какво като е украйнец? Британец ли очаквахте да пратим?

    21:33 07.02.2026

  • 40 Тавариши и Таварашутки

    12 20 Отговор
    Бункерния МЪРЛЯЧ

    Не се е отказал от
    Идеята да живее 150 Години .

    Къде са доброволците Донори
    От Родния Кремълски Контингент?

    Чакаме да се Включите за да Удължите

    Животеца на Пуся.

    Имената ви ще ги напишат
    На Видно Място в Бункера
    И Кремъл .

    По Вратите на Кенефите.

    Коментиран от #50, #55

    21:35 07.02.2026

  • 41 Тото 1

    14 3 Отговор
    На тоя безродник са му запалили свещите

    21:37 07.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 15 Отговор

    До коментар #30 от "проскубан 🐀,":

    ти от коя петилетка ми се обаждаш?

    21:39 07.02.2026

  • 44 Ацтека

    8 23 Отговор
    Половинчата работа! Другия път трябва да го гръмнат у тиквaта с куршум дум - дум, и ша остане само една голяма дупка във вратъ!

    21:39 07.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ТИГО

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "Много се радвам":

    И ТИ и ТОЙ да не сте живи да видите ,и родата ви също !Победители??

    21:44 07.02.2026

  • 47 стоян георгиев

    4 27 Отговор

    До коментар #11 от "Бил":

    Само да те питам не че нещо ама ако Украйна го е пратила дали дубай щеше да го върне?дали в дубай са фенове на руснаците или на американците ? Та целия цирк е типичната руска смехория при която се само избиват о обвиняват бандеровците после

    Коментиран от #52, #53

    21:45 07.02.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    19 7 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Единстаения пленен фелдмаршал в историята е Германски.
    Във Вьетнам са загинали 11 американски генерала

    Коментиран от #54, #56, #58, #60

    21:47 07.02.2026

  • 49 стоян георгиев

    8 20 Отговор

    До коментар #42 от "Британските Служби":

    Я кажи ако бе от британски служби дали щеше да го върнат в русия?тоя цирк е предназначен само за фенове на путлер.на вас каквото и да ви каже москва и почвате весело да квичите.

    21:48 07.02.2026

  • 50 ТИГО

    10 15 Отговор

    До коментар #40 от "Тавариши и Таварашутки":

    Ботоксовото жуженце с токчетата да иляди в мемориала на Ленин в най скоро време ! Ще дам 20 рубли да го видя проснат до ленин

    21:48 07.02.2026

  • 51 Громико

    9 13 Отговор
    Любовника му го е гръмнал,гейска му работа

    21:48 07.02.2026

  • 52 Дубайците

    17 5 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    симпатизират на Русия. Колко пъти отрязаха зелкта, миши. Или пак не си в час????!

    Коментиран от #59

    21:49 07.02.2026

  • 53 Фенклуб

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "стоян георгиев":

    "дали в дубай са фенове на руснаците или на американците ? "
    Да, тя международната политика и скритите игри се определят от фенклубове на държавите.

    Коментиран от #57

    21:50 07.02.2026

  • 54 Здрасти

    8 7 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това Кашпировски ли ти сподели...Смешник

    21:51 07.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 стоян георгиев

    4 12 Отговор

    До коментар #53 от "Фенклуб":

    И англия или сащ дето стоят зад украйна ще позволят на камиларите да им екстрадират екипа ?ти сериозно ло?ха...ха...ха

    Коментиран от #61, #64, #65

    21:53 07.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #52 от "Дубайците":

    Ха...хах...ха...така е.в дубай са руснаци и руски фенове.няма какво да се добави...хах...хах

    21:54 07.02.2026

  • 60 стоян георгиев

    6 3 Отговор

    До коментар #48 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Я ми кажи за един съветски фелдмаршал?ако говорим за пленници.каквп са направили немците със сина на сталин? Нали си спец в секса?

    Коментиран от #62, #74, #100

    21:56 07.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 стоян георгиев

    2 5 Отговор

    До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Турция екстрадира руски граждани бе убавец.правиш.ли разликата? Руски граждани ухабити.тук случая е друг ако са украинци и не е турция а дубай.освен това украйна ако се съмняваше нямаше да го изтегли през дубай.има 1000 други опции.

    Коментиран от #67

    22:01 07.02.2026

  • 64 Фенклуб

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "стоян георгиев":

    Камиларите и те си играят двойните игри. И не са чак толкова зависими - като едни други, да не ги споменавам. Нови световни реалности и тенденции - всеки се нагажда.

    Коментиран от #69

    22:01 07.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Кифисчанин

    7 2 Отговор
    Доди ли тока

    22:03 07.02.2026

  • 69 стоян георгиев

    4 7 Отговор

    До коментар #64 от "Фенклуб":

    Няма никакъв шанс екип подкрепен от западно разузнаване .разбирай сащ или англия да бъде заловен в дубай и екстрадиран в русия.шанса е нула за подобно нещо.

    22:04 07.02.2026

  • 70 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    10 7 Отговор
    Скоро ще пада от шестия етаж

    22:04 07.02.2026

  • 71 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #67 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Аз не мисля а знам че е имал.това си е вътрешна руска работа.

    Коментиран от #75, #83

    22:04 07.02.2026

  • 72 Ивелин Михайлов

    9 5 Отговор
    Руската медицина е на световно ниво!

    Коментиран от #78

    22:06 07.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 5 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Синът на Сталин е бил пленён КАТО обикновен старши лейтенант, командир на обикновен артилерийски дивизион. Сталин е получил предложение да го обменят за фон Паулюс. Но е отказал:"Я лейтенанта на фельдмаршала не меняю"

    Коментиран от #82

    22:08 07.02.2026

  • 75 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 5 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    Ами товара без проблем е бил екстрадиран в Русия на вторая секунда бе рибок, хахахх

    Коментиран от #79

    22:10 07.02.2026

  • 76 Злото винаги побеждава

    4 5 Отговор
    Жалко....

    22:11 07.02.2026

  • 77 Ацтека

    6 6 Отговор
    Ще го дарят ли с инвалидна количка?

    22:13 07.02.2026

  • 78 Антируснак

    4 6 Отговор

    До коментар #72 от "Ивелин Михайлов":

    Млъкни на Ивелино проста!

    Коментиран от #140

    22:13 07.02.2026

  • 79 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #75 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Какъв е проблема? Един руснак трепе друг и го хващат в дубай.след което го екстрадират.

    22:14 07.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ТИГО

    3 2 Отговор

    До коментар #73 от "Дано":

    ДАНО не доживееш и ти и той ,аз ще ви туря свещ в пясъка за здраве !!!!!

    22:16 07.02.2026

  • 82 стоян георгиев

    8 13 Отговор

    До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сина на сталин прави опит да се самоубие като дете.баща му като се напие го вика пред приятелите показва надраното от куршума лице и смеейки се вика .една работа не можа да свърши като хората.какъв маршал какви пет лева за подобен?дъщеря му си сменя името и бяга от ссср и до края на живота си смята баща си за из род .ей на такива се кланяш.

    Коментиран от #95

    22:17 07.02.2026

  • 83 Фенклуб

    7 2 Отговор

    До коментар #71 от "стоян георгиев":

    "Аз не мисля а знам че е имал.това си е вътрешна руска работа."
    Аха, значи първо руснаците са му осигурили коридор до Дубай, пък после са търсили начин да го екстрадират от там?!?! Що не са го заловили още в Русия?

    Коментиран от #85, #87

    22:17 07.02.2026

  • 84 Па съм я бе

    8 6 Отговор
    Англия ще изчезне от лицето на Земята!

    Коментиран от #92

    22:18 07.02.2026

  • 85 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #83 от "Фенклуб":

    Щото е цирк.как го хванаха за толкова кратко? От къде е имал възможност да се инфилтрира в блока на заместник шефа на гру?нали си по въпросите давай!

    Коментиран от #88

    22:19 07.02.2026

  • 86 Куку

    5 3 Отговор
    Тази година заместника,догодина и началника!

    22:20 07.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Фенклуб

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    Спорът с фантазьори е безсмислен.

    Коментиран от #93

    22:21 07.02.2026

  • 89 бинт

    0 3 Отговор
    Ами сега?

    22:21 07.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 В.В.Путин

    7 5 Отговор

    До коментар #84 от "Па съм я бе":

    Няма как да стане,Англия ще я браним като очите си,нали там са нашите деца, внуци и правнуци,после кой ще харчи откраднатите пари от руския народ!

    22:23 07.02.2026

  • 93 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Фенклуб":

    Напълно съм съгласен.

    22:25 07.02.2026

  • 94 Харно

    7 1 Отговор
    Като беше на смъртно легло,шефът на Азовците каза че те са го организирали,а сега като разбраха че ще живее викат че са негови хора,много смешна медия сте….

    Коментиран от #97

    22:25 07.02.2026

  • 95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 4 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    А ти и вие розовите се кланяте на Джери Ъпщайн и други сатанисти, истински сатанисти, изнасилвали деца и яли хора. А Сталин, по твои думи - се присмивал на детето си, за кое-то Дори няма доказательства. А за Джери, има 3000000 файла публикувани от американского министерство на правосъдието, хвэаахахах

    Коментиран от #99, #103

    22:25 07.02.2026

  • 96 ТИГО

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "Тоалетна хартия Саяние":

    и на теб да ти се случи ,да те видя каква песен ше пееш

    22:25 07.02.2026

  • 97 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Харно":

    Халката взе да се свива, хахахах

    22:26 07.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #60 от "стоян георгиев":

    Няма съветски фелдмаршали. Има генералисимус- Сталин

    Коментиран от #107

    22:29 07.02.2026

  • 101 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    6 6 Отговор
    Аз пак ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят пак задните части

    22:30 07.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #95 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не забравяй да ми изтриеш всичките постове.остави за халките както обикновенно.

    Коментиран от #109

    22:31 07.02.2026

  • 104 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 4 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Американците през втората световна губят КОНТЪР АДМИРАЛ!!!!

    22:34 07.02.2026

  • 105 стоян георгиев

    9 5 Отговор

    До коментар #102 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има достатъчно доказателства че тръмп е продукт на педофилската мрежа и кръг на свързания с максуел епшайн.с подобно връзки са и политиците свързани с брекзит.интересно и двете акции бяха адмирирани от моралните русофили като теб а?съвпадение а? Давай изтривай всичко .руските к..ви сте ми ясни!и ми спри правото на достъп.после се оплачи колко лоши били спрямо теб в сайта.

    22:35 07.02.2026

  • 106 Работата за всу

    7 5 Отговор
    стана греда.

    Коментиран от #111

    22:35 07.02.2026

  • 107 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #100 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Труп , е и ? 20000000 е ИЗБИЛ ,застрелял !ботоксовото жужуенце с токчетата и нездравият бункерен тен се напъва да е СЪЩИЯТ !Там няма развирие 100 грам и вперьод УДО ИМ ГО ИЗПЯ !!

    Коментиран от #110

    22:35 07.02.2026

  • 108 ГУЗЕН , ЕГОНЕН БЯГА

    5 3 Отговор
    ГУЗНИ ,БЪРЗАТ ДА СЕ ОТЪРСЯТ, ЩОТО АКО Е КИЕ , ЗНАЧИ ОСТРОВЯНИТЕ СА В ОСНОВАТА НА ИГРАТА !!ТЪЙ ,ТЪЙ , НЯМАТ РАЗСЛЕДВСАНЕ ,АМА НЕ Е КИЕВ !!?? О ДА НЕ Е КИЕВ ,ЗНАЕ СЕ КОЙ Е , НО ЧЕРНАТА РАБОТА Е НА КИЕВ ! Е , КАК НЯМА НАЙ-ТЕРОСТИЧНАТА ЛАЙНОБРИТДСКА ПАСМИНА ДА НЕ СИ ЗАЩИТИ "ИМИДЖА" НА НАЙ??? .
    КОГАТО И ДА ГО ПОТОПИШ ВСЕ Е КЪСНО!!!

    22:36 07.02.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    Кажи, кажи за пленения съветски фелдмаршал, хахаххах

    22:38 07.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Работата за всу":

    Голяма, хахахах

    22:46 07.02.2026

  • 112 ТИГО

    5 2 Отговор
    "Внезапна Спонтанна Опсирация " Четири ГОДИНИ ,за тапаcите повтарям ЧЕТИРИ ГОДИНИ ,за не разбрaлите , 4 години,Четири Години ,! Да се надявам да не доживеете краят ,АМИН ви сeемвcTaTa!

    Коментиран от #113

    22:46 07.02.2026

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "ТИГО":

    Между Британия и Франция има 100 година война. Знаеш ли? Хахахахх

    Коментиран от #121, #124

    23:01 07.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Медведев

    5 3 Отговор
    Още един от нашите си получи заслуженото

    23:15 07.02.2026

  • 116 Българин

    5 2 Отговор
    Да му даде Господ живот и здраве, да си чуе присъдата в Хага!

    23:25 07.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Цензура

    1 5 Отговор
    О, да. Сигурен бях, че укpoпитeшките терористи "нямат нищо общо"....

    23:31 07.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 az СВО Победа 80

    5 2 Отговор
    Факти трият като за световно, но утре сами ще ни съобщят, че ОАЕ екстрадираха стрелец в РФ!
    🤣🤣🤣

    00:03 08.02.2026

  • 124 Ахматолитик

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ние войните ги знаем, но тъпотията наречена СВО не, тя за непълноценните

    Коментиран от #128

    00:05 08.02.2026

  • 125 Не знаят къде да бягат

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    В БГ заловен наемен убиец досега няма !

    00:24 08.02.2026

  • 126 ХА ХА ХА

    5 0 Отговор
    А СЕГА.СТУД И МРАК. СЪДБА НА ИНИЧАРИ.

    00:28 08.02.2026

  • 127 След три дни

    1 0 Отговор
    Тези новини ги четете след 3 дни.

    00:30 08.02.2026

  • 128 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 5 Отговор

    До коментар #124 от "Ахматолитик":

    Да, за непълноценните украинци. Непълеоценни европейцы са. Май са почтиии99% руснаци

    Коментиран от #130

    00:31 08.02.2026

  • 129 Башаров и Петров

    6 1 Отговор
    Трябваше да го бутнем от 8 етаж.Пак се провалихме

    00:32 08.02.2026

  • 130 Копейка

    5 2 Отговор

    До коментар #128 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Вземи научи този руски език Май и българския си забравил.
    С Маша като се наливате с водката нали на руски си говориш иначе ще те бие и няма да сърбаш борщ

    00:36 08.02.2026

  • 131 П.Утин

    3 8 Отговор
    Алексеев, оздравявай бързо и отивай в Украйна пак да трепиш старци и деца !

    00:41 08.02.2026

  • 132 Гориил

    13 4 Отговор
    Руските офицери, занимаващи се със стратегическо планиране, не работят в Генералния щаб. Техните области на отговорност и имена са строго класифицирани, а уникалната им и технологично напреднала работа се извършва в силно охранявани съоръжения, разположени не само в Москва и Московска област, но и на стотици километри северно и източно от руската столица. Много от тези съоръжения са разположени дълбоко под земята и под полярното морско дъно.Само европейски шизофреници биха могли да си представят, че опит за покушение срещу генерал-майор би довел до хаос и анархия в руската стратегия. Руските офицери, планиращи стратегически операции, не са в никаква опасност и талантът им е очевиден на бойното поле.

    Коментиран от #135

    00:55 08.02.2026

  • 133 Кой ти го каза това?

    12 3 Отговор

    До коментар #38 от "Карибски пират":

    Ако не бяха пратили британците Б.Джонсън в Истанбул и не бяха свитнали главния украински преговарящ, отдавна да сме забравили този конфликт. Сега с "Истанбул Плюс" положението е подобно.
    Британците не си поплюват и дърпат конците на всяка гадост!

    00:55 08.02.2026

  • 134 Гориил

    11 3 Отговор
    Европейските политически спекуланти не успяват да разберат стратегическата дълбочина на руската отбранителна доктрина. Москва е политическият център на Русия, но не и нейният военно-стратегически център. Стотици внимателно охранявани, секретни центрове за планиране, командване и разузнаване са разположени далеч от Москва.

    01:07 08.02.2026

  • 135 Горянин

    4 12 Отговор

    До коментар #132 от "Гориил":

    Да очевиден е 4 години мъка, милион при Кабзон, първия ред в казана е пълен с генерали.....и за стотен път превземат Купянск и Покровск.
    Явно дълбоко под земята стратегията им нещо яко куца.

    01:15 08.02.2026

  • 136 гост

    2 4 Отговор
    Е да, ама е в много тежко състояние

    01:16 08.02.2026

  • 137 Гориил

    17 2 Отговор
    Европа отказва да признае мащаба на социалната катастрофа и нарастващата инфлация. В такъв случай Москва ще затегне още повече гайките. Няма надежда за облекчение в тази война.Вие нямате неограничени ресурси, сравними с Русия.Дори ако икономиката в Русия престане да съществува, войната ще продължи много дълго време и ще превърне Европа в гниещо блато.

    Коментиран от #139

    01:22 08.02.2026

  • 138 Хо-ха-ха

    4 1 Отговор
    Вече са хванали стрелеца у помощниците му. Ще лъсне кой е зад това, може да не са само укрсинците.

    01:38 08.02.2026

  • 139 оня с коня

    2 6 Отговор

    До коментар #137 от "Гориил":

    москва не е в състояние да затяга никакви други Гайки,освен тия на изстрадалият Руски народ.И отбелязваш че в Европа има "нарастваща инфлация",която на Годишна бача към Януари е 2,2%,докаго лично Путин "успокоява" Руснаците че в русия към същият отчетен Период е 6,4%,но това било "Временно" поради Пренастройване на данъчната система/статия във факти от 03.02.т.г.Имала неограничени ресурси Русия?Всеки има такива ресурси,но Въпросът опира на каква дълбочина са,колко са чисти ,усложнено ли е транспортирането им,има ли Налична раб. ръкаи т.н.,т.е. дали към момента са "дълбоко замразени" като Добив,защото са икономически НЕИЗГОДНИ.Ама отчитайте ги тия неща в Дива русия бе,а не чакайте на Безплатен Български Акъл!

    Коментиран от #142, #143

    02:54 08.02.2026

  • 140 Ивелин Михайлов

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Антируснак":

    Ти млъкни ма

    03:02 08.02.2026

  • 141 Сигурно

    2 0 Отговор
    извънземните стоят зад терористичния акт,според западните медии???

    06:40 08.02.2026

  • 142 Пешо z

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "оня с коня":

    Дааа вярвай си...Стачките започват.Е те не са спирали ,но тук слугите на Урсула мълчат за това.

    09:15 08.02.2026

  • 143 Пешо z

    1 0 Отговор

    До коментар #139 от "оня с коня":

    Ако не си разбрал как Урсула краде от европейците ,помисли защо лихвите по депозитите са 0%.

    09:18 08.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания