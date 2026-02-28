Русия набира чуждестранни наемници под прикритието на частни фирми

Руската армия е увеличила усилията си за набиране на чуждестранни наемници, които да се бият в Украйна, информира УНИАН. Заради все по-големите загуби на фронта от Кремъл са принудени да търсят по-активно чужденци, които да отидат на фронта срещу заплащане, изброи "Фокус".
Затова, под прикритието на частни бизнеси, специални центрове създават мрежа за привличането на чужденци. Журналистическо разследване показва, как московския център "Войвода“ е започнал да наема студенти с познания на специфични езици – английски, френски, арабски, хинди, суахили, урду и други. В обявите за работа се споменава, че е необходимо кандидатите да могат да създават контакти и доверие, както и да решават проблеми с визите на кандидатите да пристигнат в Русия.
За целта и атрактивното заплащане на наемниците само център "Войвода“ е получил за миналата година 350 милиона рубли, или близо 4 милиона евро. Тези пари, обаче, не идват от правителството, а от частния сектор, като земеделие и строителство. Така фирмите си купуват спокойствие, че няма да им мобилизират служителите за фронта в Украйна.
Междувременно Кремъл е разпространил списък от държави, чиито граждани не трябва да бъдат вербувани. Това са Китай, Бразилия, Индия, Турция, Куба, Иран, Венецуела, както и много африкански държави.
1 мара
07:12 28.02.2026
2 си дзън
Коментиран от #13
07:12 28.02.2026
4 Дръта чанта
07:13 28.02.2026
6 Смехоран
07:15 28.02.2026
10 Лопата Орешник
07:24 28.02.2026
11 Заглавито няма общо със статията
"Тези пари, обаче, не идват от правителството, а от частния сектор, като земеделие и строителство."
Опитала се е да имитира Иститута на Нюланд
07:25 28.02.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... КАРТЕЛА ПЛАЩА 15К , А ВЕРМАХТА 3К
......
ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В " СВОБОДНИЯ СВЯТ":)
07:26 28.02.2026
13 Зъл пес
До коментар #2 от "си дзън":Е мунчо е вербуван,той се готви да ви праща там.
07:32 28.02.2026
14 Гюру Михалуув
Това е идеята на Царя
07:37 28.02.2026
15 Анджо
07:41 28.02.2026
16 пешо
Коментиран от #20
08:16 28.02.2026
17 ТИХА МОБИЛИЗАЦИЯ
Коментиран от #19
08:27 28.02.2026
18 Механик
Ми, имат хората студенти говорещи чужди езици - наемат си ги. Имат с и пари да плащат на чуждестранни наемници - ми вербуват си ги. Имат си правила да не наемат хора от определени държави - ми не ги наемат.
Толкова е просто и логично всичко. Пазарна икономика . Има търсене, има предлагане, има условия за сделка и всичко е като по учебник.
Или сте против правилата на пазарната икономика? Само не забравяйте, че тя е основополагаща за демокрацията!
08:36 28.02.2026
19 а бе..
До коментар #17 от "ТИХА МОБИЛИЗАЦИЯ":Смехурко..още три авиона чакат в ростовье пълни с бандерских чаркоятьци.ама зеления мухал чака кинти от урсулците за да плати на близките им..ама орбанчо не дава
08:38 28.02.2026
