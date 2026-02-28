Новини
Русия набира чуждестранни наемници под прикритието на частни фирми
Русия набира чуждестранни наемници под прикритието на частни фирми

28 Февруари, 2026 07:09 1 107 21

  • русия-
  • армия-
  • руска агресия-
  • украйна

"Войвода“ е получил за миналата година 350 милиона рубли, или близо 4 милиона евро

Русия набира чуждестранни наемници под прикритието на частни фирми - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руската армия е увеличила усилията си за набиране на чуждестранни наемници, които да се бият в Украйна, информира УНИАН. Заради все по-големите загуби на фронта от Кремъл са принудени да търсят по-активно чужденци, които да отидат на фронта срещу заплащане, изброи "Фокус".

Затова, под прикритието на частни бизнеси, специални центрове създават мрежа за привличането на чужденци. Журналистическо разследване показва, как московския център "Войвода“ е започнал да наема студенти с познания на специфични езици – английски, френски, арабски, хинди, суахили, урду и други. В обявите за работа се споменава, че е необходимо кандидатите да могат да създават контакти и доверие, както и да решават проблеми с визите на кандидатите да пристигнат в Русия.

За целта и атрактивното заплащане на наемниците само център "Войвода“ е получил за миналата година 350 милиона рубли, или близо 4 милиона евро. Тези пари, обаче, не идват от правителството, а от частния сектор, като земеделие и строителство. Така фирмите си купуват спокойствие, че няма да им мобилизират служителите за фронта в Украйна.

Междувременно Кремъл е разпространил списък от държави, чиито граждани не трябва да бъдат вербувани. Това са Китай, Бразилия, Индия, Турция, Куба, Иран, Венецуела, както и много африкански държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мара

    15 3 Отговор
    и униан пак изтрепаха руснаците.

    07:12 28.02.2026

  • 2 си дзън

    16 10 Отговор
    Как пък една българска копейка не успяха да вербуват бе? Илиян и Цомчо на руския фронт?

    Коментиран от #13

    07:12 28.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дръта чанта

    17 1 Отговор
    А тцк ги събира по улиците и от домовете

    07:13 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Смехоран

    8 11 Отговор
    Хайде любителите на вова,заминавайте да му помагате.

    07:15 28.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лопата Орешник

    13 4 Отговор
    Достойно е как Вова плаща на чужденци, които желаят да воюват за да не жертва своите! Ако бяха нашите ПП атлантици, всички щяхме да сме на фронта, а парите за наемници щяха да са дарени на няколко лами!

    07:24 28.02.2026

  • 11 Заглавито няма общо със статията

    11 3 Отговор
    Става дума за работна ръка която е нужна в Русия! Останалото е внушение от УНИАН което се е харесало на Мара!

    "Тези пари, обаче, не идват от правителството, а от частния сектор, като земеделие и строителство."

    Опитала се е да имитира Иститута на Нюланд

    07:25 28.02.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 2 Отговор
    А КОЛУМБИЙЦИТЕ ИЗБЯГАЛИ ОТ ПОКРАЙНА В МЕКСИКО
    ... КАРТЕЛА ПЛАЩА 15К , А ВЕРМАХТА 3К
    ......
    ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В " СВОБОДНИЯ СВЯТ":)

    07:26 28.02.2026

  • 13 Зъл пес

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Е мунчо е вербуван,той се готви да ви праща там.

    07:32 28.02.2026

  • 14 Гюру Михалуув

    1 5 Отговор
    И всички на парчета
    Това е идеята на Царя

    07:37 28.02.2026

  • 15 Анджо

    4 8 Отговор
    Нали загуби няма от руска страна , защо набира наемници? Украйна съсипа руската армия. За руският салдат заплата няма ,ще има само за наемниците. 🥶🤣🤐

    07:41 28.02.2026

  • 16 пешо

    3 2 Отговор
    в украйна няма ли наемнци или за тях ни е забранено да пишем

    Коментиран от #20

    08:16 28.02.2026

  • 17 ТИХА МОБИЛИЗАЦИЯ

    0 1 Отговор
    Му викат на това в Русия....тя е нон стоп. Над 2,2 милиона руснаци в Украйна станаха курбан за дъртака кремълски.

    Коментиран от #19

    08:27 28.02.2026

  • 18 Механик

    1 0 Отговор
    Само дето не схванах идеята за публикуване на тая статия.
    Ми, имат хората студенти говорещи чужди езици - наемат си ги. Имат с и пари да плащат на чуждестранни наемници - ми вербуват си ги. Имат си правила да не наемат хора от определени държави - ми не ги наемат.
    Толкова е просто и логично всичко. Пазарна икономика . Има търсене, има предлагане, има условия за сделка и всичко е като по учебник.
    Или сте против правилата на пазарната икономика? Само не забравяйте, че тя е основополагаща за демокрацията!

    08:36 28.02.2026

  • 19 а бе..

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "ТИХА МОБИЛИЗАЦИЯ":

    Смехурко..още три авиона чакат в ростовье пълни с бандерских чаркоятьци.ама зеления мухал чака кинти от урсулците за да плати на близките им..ама орбанчо не дава

    08:38 28.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

