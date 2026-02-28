Руската армия е увеличила усилията си за набиране на чуждестранни наемници, които да се бият в Украйна, информира УНИАН. Заради все по-големите загуби на фронта от Кремъл са принудени да търсят по-активно чужденци, които да отидат на фронта срещу заплащане, изброи "Фокус".

Затова, под прикритието на частни бизнеси, специални центрове създават мрежа за привличането на чужденци. Журналистическо разследване показва, как московския център "Войвода“ е започнал да наема студенти с познания на специфични езици – английски, френски, арабски, хинди, суахили, урду и други. В обявите за работа се споменава, че е необходимо кандидатите да могат да създават контакти и доверие, както и да решават проблеми с визите на кандидатите да пристигнат в Русия.

За целта и атрактивното заплащане на наемниците само център "Войвода“ е получил за миналата година 350 милиона рубли, или близо 4 милиона евро. Тези пари, обаче, не идват от правителството, а от частния сектор, като земеделие и строителство. Така фирмите си купуват спокойствие, че няма да им мобилизират служителите за фронта в Украйна.

Междувременно Кремъл е разпространил списък от държави, чиито граждани не трябва да бъдат вербувани. Това са Китай, Бразилия, Индия, Турция, Куба, Иран, Венецуела, както и много африкански държави.