Московски съд санкционира задочно Михаил Ходорковски за "екстремистката" му книга "Как да убиеш дракон"

Михаил Ходорковски, обявен от Москва за чуждестранен агент и включен в списъка с екстремисти и терористи, е изправен пред нова глоба за нарушаване на разпоредбите, регулиращи дейността на чуждестранни агенти, предаде ТАСС, позовавайки се на съдебно решение.

Той може да бъде глобен до 50 000 рубли заради книгата му "Как да убиеш дракон", която Московският градски съд обяви за "екстремистка".

Преди това беше съобщено, че съдебни изпълнители са започнали издирване на имуществото на писателя. От 2005 г. насам срещу Ходорковски са образувани девет изпълнителни производства за събиране на дългове на обща стойност над 17,4 милиарда рубли, предимно за неплатени данъци, глоби, такси и държавни мита, както и две глоби за нарушаване на правилата за дейност като чуждестранен агент, съответно в размер на 30 000 и 50 000 рубли.

Ходорковски, осъден по две криминални обвинения, е помилван от руския президент на 20 декември 2013 г. и е освободен от затвора. На 23 декември 2015 г. той е арестуван отново задочно и е обявен за международно издирване за убийството на кмета на Нефтеюганск Владимир Петухов. Делото срещу него за разпространение на фалшиви новини за руските въоръжени сили е изпратено в съда.

В събота той предупреди Европа да се подготви за дългосрочна конфронтация с Русия, независимо от това как ще се развие войната на Москва срещу Украйна, написа "Политико", цитирано от news.bg.

"Трябва да очакваме един вид Студена война да продължи поне десет години", прогнозира бившият петролен магнат тази седмица на частно събитие в Брюксел.

Според бизнесмена в изгнание единственият възпиращ фактор срещу по-нататъшна руска агресия срещу Европа през този период ще бъде президентът Владимир Путин да бъде убеден, че Западът представлява реална военна заплаха.

По време на Студената война, която продължи почти половин век, Съветският съюз и Западът работеха, за да се подкопаят взаимно, без да рискуват открит конфликт в Европа и потенциална ядрена война. Високопоставени европейски и натовски служители в момента твърдят, че Русия възражда политиката си на изтощение, като използва тактики на хибридна война, за да дестабилизира Запада и да сее разделение.

Ходорковски, който прекара десет години зад решетките в затворническата система на Путин и в момента живее в Лондон, омаловажи ефективността на западните санкции за повлияване на Кремъл, като посочи, че те "създават известен натиск върху руската икономика, но нищо драматично".

Той беше също толкова скептичен и че дългогодишната кампания на Украйна с дронове срещу руски петролни рафинерии ще осакати военната машина на Кремъл.

"Дори най-мощният дрон, дори ракета "Томахоук", може да уцели най-много около два хектара", обясни Ходорковски - бивш собственик на петролния гигант "Юкос" и някога най-богатият човек в Русия.

"Типично съоръжение в Сибир обикновено се простира на 1500 хектара. Щетите, които се нанасят, са еквивалентни на това да стъпиш на нечий крак", изтъкна той.

По негови думи в действителност единственият момент, в който хватката на Путин върху властта би могла реално да бъде разбита, е бил през първите две години след началото на пълномащабното му нахлуване - ако Русия беше претърпяла решително военно поражение в Украйна.

Този прозорец вече е затворен, обобщи Ходорковски.

Той обаче добави иронично, че "ние имаме традиция, че нашите диктатори са склонни да си отиват някъде между 70 и 80 години".

Путин навърши 73 години през октомври тази година.