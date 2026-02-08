Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Московски съд санкционира задочно Михаил Ходорковски за "екстремистката" му книга "Как да убиеш дракон"

8 Февруари, 2026 06:23, обновена 8 Февруари, 2026 06:35 1 554 15

  • михаил ходорковски-
  • съд-
  • книга-
  • наказание-
  • русия

От 2005 г. насам срещу него са образувани девет изпълнителни производства за събиране на дългове на обща стойност над 17,4 милиарда рубли

Московски съд санкционира задочно Михаил Ходорковски за "екстремистката" му книга "Как да убиеш дракон" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Михаил Ходорковски, обявен от Москва за чуждестранен агент и включен в списъка с екстремисти и терористи, е изправен пред нова глоба за нарушаване на разпоредбите, регулиращи дейността на чуждестранни агенти, предаде ТАСС, позовавайки се на съдебно решение.

Той може да бъде глобен до 50 000 рубли заради книгата му "Как да убиеш дракон", която Московският градски съд обяви за "екстремистка".

Преди това беше съобщено, че съдебни изпълнители са започнали издирване на имуществото на писателя. От 2005 г. насам срещу Ходорковски са образувани девет изпълнителни производства за събиране на дългове на обща стойност над 17,4 милиарда рубли, предимно за неплатени данъци, глоби, такси и държавни мита, както и две глоби за нарушаване на правилата за дейност като чуждестранен агент, съответно в размер на 30 000 и 50 000 рубли.

Ходорковски, осъден по две криминални обвинения, е помилван от руския президент на 20 декември 2013 г. и е освободен от затвора. На 23 декември 2015 г. той е арестуван отново задочно и е обявен за международно издирване за убийството на кмета на Нефтеюганск Владимир Петухов. Делото срещу него за разпространение на фалшиви новини за руските въоръжени сили е изпратено в съда.

В събота той предупреди Европа да се подготви за дългосрочна конфронтация с Русия, независимо от това как ще се развие войната на Москва срещу Украйна, написа "Политико", цитирано от news.bg.

"Трябва да очакваме един вид Студена война да продължи поне десет години", прогнозира бившият петролен магнат тази седмица на частно събитие в Брюксел.

Според бизнесмена в изгнание единственият възпиращ фактор срещу по-нататъшна руска агресия срещу Европа през този период ще бъде президентът Владимир Путин да бъде убеден, че Западът представлява реална военна заплаха.

По време на Студената война, която продължи почти половин век, Съветският съюз и Западът работеха, за да се подкопаят взаимно, без да рискуват открит конфликт в Европа и потенциална ядрена война. Високопоставени европейски и натовски служители в момента твърдят, че Русия възражда политиката си на изтощение, като използва тактики на хибридна война, за да дестабилизира Запада и да сее разделение.

Ходорковски, който прекара десет години зад решетките в затворническата система на Путин и в момента живее в Лондон, омаловажи ефективността на западните санкции за повлияване на Кремъл, като посочи, че те "създават известен натиск върху руската икономика, но нищо драматично".

Той беше също толкова скептичен и че дългогодишната кампания на Украйна с дронове срещу руски петролни рафинерии ще осакати военната машина на Кремъл.

"Дори най-мощният дрон, дори ракета "Томахоук", може да уцели най-много около два хектара", обясни Ходорковски - бивш собственик на петролния гигант "Юкос" и някога най-богатият човек в Русия.

"Типично съоръжение в Сибир обикновено се простира на 1500 хектара. Щетите, които се нанасят, са еквивалентни на това да стъпиш на нечий крак", изтъкна той.

По негови думи в действителност единственият момент, в който хватката на Путин върху властта би могла реално да бъде разбита, е бил през първите две години след началото на пълномащабното му нахлуване - ако Русия беше претърпяла решително военно поражение в Украйна.

Този прозорец вече е затворен, обобщи Ходорковски.

Той обаче добави иронично, че "ние имаме традиция, че нашите диктатори са склонни да си отиват някъде между 70 и 80 години".

Путин навърши 73 години през октомври тази година.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лопата Орешник

    22 6 Отговор
    Тоя малко са го думкали в кафеза! Такива помпозни заглавия се полагат на победителите, а не на ошушкани лешници! Кви дракони може да убие това недоразумение?

    06:53 08.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 руснак

    21 5 Отговор
    Нашият Путин сам си е виновен. Да не го беше пускал от затвора и никой никога нямаше да се сети за тоя измамник

    07:01 08.02.2026

  • 4 БАРС

    14 1 Отговор
    ХОДОРКОВСКИ Е ЧИСТИТ ЕРЕИН И С КРАЖБА Е ЗАБОГАТЯЛ.ДО КОЛКОТО ЗНАМ С ПИРАМИДА ПТО Е ЗАВЛЯКЪЛ ИНОГО ХОРА.УКРИВАЛ Е МНОГО ДАНЪЦИ .СПРАВКА РАША .ТО ЗАТОВА ПУТИН ГО НАТИКА В КАУША ЗА 10 ГОД..И ДЪРЖАВАТА МУ КУНФИСККВАТ ВСИЧКО ПОЧТИ И ПРАВИЛНО ПОСТЪПИ ПРАВОСЪДИЕТО В РОСИЯ ЖАЛКО ,ЧЕ НЕ ГО Е ПОСЛЕДВАЛА СЪДБАТА НА ДРУГ ЕВРЕИН - НАВАЛНИ .ХАЙДЕ СТИГА С ТАКИВА ДЕБИЛИ .

    Коментиран от #8, #12

    07:17 08.02.2026

  • 5 9689

    5 1 Отговор
    Този е сериен убиец.

    08:40 08.02.2026

  • 6 От интервю с Алекс Крейнър

    3 3 Отговор
    "След тотална разруха и ограбване на Русия при Елцин, Путин пое властта! Първото което направи е, да събере всички олигарси и да им каже - "Знам, че откраднахне всички ресурси на Русия, но няма да ви ги национализирам! Предлагам ви да си вършите работата но при условие да не се месите в политиката и изборите, и да си плащате честно данъците, а и отчитане правата на работниците си- Иначе прошка няма да има!" Повечето са се съгласили с изключение на Родшил слугата Ходорховски, който се е опълчил на Путин и останалото го знаем!
    След това започва нечуван растеж на Русия който дори и предизвикания конфликт с Украйна, се оказа способен да издържи!
    Но в САЩ нещата са изтървани и олигасите командат парада и изборите дори. Но Тръмп поне е решил да опита! Докато държеше досиетата имаше по-голям шанс!

    09:20 08.02.2026

  • 7 Хмм

    5 1 Отговор
    и тойкато нашия Божков смяташе че е собственик на Русия, но Путин го хвърли в затвораи останалите мирясаха, прояви милосърдие и го освободи за погребението на майка му, а той напусна страната

    09:20 08.02.2026

  • 8 Хмм

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "БАРС":

    Навални опита да се измъкне, но го върнаха, защото няма с кого да го сменят - истински руснак, висок рус синеок красив, сред опозицията той единствен е такъв

    Коментиран от #13

    09:24 08.02.2026

  • 9 стоян

    2 7 Отговор
    Другаре путинофили гледайте по ютуб канала Ходорковски - истински новини от мюслюманската федерация

    09:30 08.02.2026

  • 10 Даниел Немитов

    2 0 Отговор
    Книгите не могат да бъдат "екстремистски". Хората могат!!!

    09:53 08.02.2026

  • 11 Перо

    2 1 Отговор
    Това приятелство на Путин с еврейските фараони /олигарси/ ще свърши зле за него! До кога ще ги слуша и люлее? Те винаги са били и ще останат чуждестранни агенти в страната, където живеят!

    10:26 08.02.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БАРС":

    Всички биле евреи само Шеломовия-Путин не бил евреин. А какво ще кажеш за Абрамович, Дерепаска,Фридман, Векселбет, Миллер, Ротенберг и други такива руски богаташи?

    10:32 08.02.2026

  • 13 Име

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Имаме два народа, които нямат нищо общо с името си. Първите са руснаците, а вторите турците, и тури и евреите.

    Първите са угро-фини, омешани с тюрко-татари, а вторите са ислямизерани арменци, грузинци и гърци.

    10:35 08.02.2026

  • 14 Жбръц

    1 1 Отговор
    Нет человек,нет проблем! Колко умен и прозорлив е бил чичко Сталин.Чистиш до корен! Иначе,всеки оцелял корен на бурен, налазва само за два- три сезона,цялата народна нива.Бил на богатия олигарх на Русия, собственик на Юкос? Ами ако дадете и на бай Пешо - баничката, да стане 100% собственик на нефтени находища,със разработена инфраструктура,тръбопроводи до пристанище,работна ръка,инженерни и административни кадри по цялата пирамида,и той ще стане олигарх.Другите,надолу изкарват милионите.А този е от умните длъгоносковци.Който по прицип са основната група от олигарси не само в Русия,но в Незалежная, молдова, шляхтата, маджарско.

    11:19 08.02.2026

  • 15 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    ... ПОРЕДНИЯТ -Г Н УС ЕН - МР Ъ СЕН И П ОД ЪЛ ЕВРЕИН !!!!!!!!!!! ТОЙ БЕ ОСВОБОДЕН- СЛЕД ПОДПИС -ДА НЕ СЕ ЗАНИМАВА С ПОЛИТИКА / ЗАЕДНО С ЧАСТ ОТ ОТКРАДНАТИТЕ ПАРИ / !!!!!!!!! ДА НЕ МИСЛИ ,ЧЕ В ШВЕЙЦАРИЯ Е НЕДОСЕГАЕМ ??????

    13:06 08.02.2026

Новини по държави:
