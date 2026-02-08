Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Русия е изненадана от мълчанието на Израел за разрушаването на паметници на съветските войници в Европа

Русия е изненадана от мълчанието на Израел за разрушаването на паметници на съветските войници в Европа

8 Февруари, 2026 07:01, обновена 8 Февруари, 2026 07:06

Балтийските държави, Полша и Украйна продължават да вършат това с подкрепата на ЕС и НАТО, заяви Мария Захарова

Русия е изненадана от мълчанието на Израел за разрушаването на паметници на съветските войници в Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е изненадана от липсата на реакция от страна на Израел на разрушаването на паметници на съветските войници, спрели Холокоста, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред РИА Новости.

„Досегашната липса на реакция е просто изненадваща“, каза тя.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг - РИА Новости, 1920,

Според източник на агенцията Москва се опитва да убеди Тел Авив, че разрушаването на паметници на съветските войници, включително евреи, спрели нацисткия Холокост, е един от факторите, движещи нарастването на антисемитизма в Европа.

Министерството на външните работи подчерта, че балтийските държави, Полша и Украйна продължават да разрушават паметници на войниците от Червената армия с подкрепата на ЕС и НАТО. Министерството смята, че Западът се опитва да циментира русофобски фронт, като атакува мемориални места.

Според разследване на руски дипломати от 2020-2021 г., само 112 паметника на съветските войници-освободители са останали на първоначалните си места в Полша, в сравнение с 561 през 1997 г. Междувременно, в края на 2023 г., Институтът за национална памет на Полша съобщи за разрушаването на 40 паметника за 18 месеца.


Русия
  • 1 И това какво го интересува

    47 83 Отговор
    Целокупният български народ?

    Коментиран от #3, #5, #12, #78

    07:08 08.02.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    41 92 Отговор
    Пак изпущиха пияната овца Маша от кошарата....
    Руското "тайно оружие" 😆

    Коментиран от #42, #70

    07:11 08.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 МАРШШШШШ

    31 57 Отговор
    МАА!

    Коментиран от #44

    07:17 08.02.2026

  • 7 ТИР

    40 19 Отговор
    Оня нашия ненормалния с чука издигна ли се ..?

    07:17 08.02.2026

  • 8 Хе!

    33 48 Отговор
    Защото заедно с Хитлера трябваше да ги довършите, а не да се трепете за англосаксонски интерес! И днес е същото! Ако Русия и Украйна са заедно, ще командват цяла Европа! Бийте се като ви е толкова акъла и способностите! Аз вече съм щастлив притежател на европейската валута! Остава да се откажа от православието и кирилицата, и ставам световен гражданин и нищо общо с вас!

    Коментиран от #16, #21

    07:18 08.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Смърфиета

    39 19 Отговор
    "Ако Полша стане антисемитска държава, толкова по-зле за Тел Авив, обобщи гледната точка на Кремъл Мария Захарова." Полският институт за национална памет е създаден, за да продава билети за концлагерите, и да контрира израелският ЯД ВАШЕМ. Те признават с половин уста, че поляците са крили евреи само за пари, и пак за пари са ги предавали на немците. Поляците в началото на 90-те ги е било страх израелци да не заведат срещу тях искове в американски съдилища за много пари. Ами да пратят багерите в да сринат Аущвиц и готово. Ако смятат, че туристическият бранш им вреди....

    Коментиран от #84

    07:19 08.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Интересува го

    37 62 Отговор

    До коментар #1 от "И това какво го интересува":

    Щото в България има най-много паметници на терористична Русия. Повече са от тези на български герои.

    Коментиран от #23, #34, #62

    07:23 08.02.2026

  • 13 Гориил

    30 14 Отговор
    Много европейски президенти и министър-председатели са завършили съветски университети и военни академии. Това създава впечатление за фалш и неискреност.

    07:23 08.02.2026

  • 14 Аз съм 5

    29 50 Отговор
    Чаша Захарова отново от сутринта, а Бензиностанцията отново изненадана.

    07:23 08.02.2026

  • 15 Тодор Правешки

    27 36 Отговор
    Поляците трябва да вдигнат паметник на германско-съветския парад в Брест-Литовск ,за да е доволна Маша!

    Коментиран от #22

    07:24 08.02.2026

  • 16 Така де

    30 17 Отговор

    До коментар #8 от "Хе!":

    Всички които мислеха навремето като теб бяха осъдени от народния съд.

    Коментиран от #26

    07:25 08.02.2026

  • 17 Софиянец

    40 16 Отговор
    Е исраел, тази псевдо държава са най-големите фашисти! Народ, който наистина е изстрадал геноцид, не би провеждал геноцид и то в днешно време!

    07:25 08.02.2026

  • 18 Евреите няма да ви бавят!

    25 36 Отговор
    Руските уруди насъскахте и въоръжихте Хамас 2023 да ги нападнат.Евреите не забравят!!!

    07:26 08.02.2026

  • 19 Смех с ватенки

    24 26 Отговор
    Е па нали умрелият СССР и Хитлер бяхте съюзници?

    Коментиран от #40

    07:28 08.02.2026

  • 20 Факт

    18 13 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    Коментиран от #63

    07:28 08.02.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    26 37 Отговор

    До коментар #8 от "Хе!":

    "...Ако Русия и Украйна са заедно..."

    Това е невъзможно !!!
    Украйна беше най-развитата, инженерна, техническа част от СССР. Антонов, Туполев, Маяк, Киев оптико-електрон и още стотици известни и неизвестни предприятия бяха гръбнака на съветската индустрия.
    Индустрия, която Рассия благополучно разсипа, след което разсипа СССР, вкара цяла Източна Европа в НАТО, и като последно Русия уреди и Швеция, Финландия в НАТО. На това му се казва pyccкая xитрожопость и смекалка. Не ми благодарете, cпaсибо.

    Коментиран от #46

    07:29 08.02.2026

  • 22 Гориил

    20 13 Отговор

    До коментар #15 от "Тодор Правешки":

    Полша трябва да издигне паметник на лидера, който предаде Източна Померания, Силезия и Западна Прусия на Варшава. Само смачкана, унизена и опозорена Германия би могла да се съгласи с условията за капитулация на Сталин.

    Коментиран от #25

    07:31 08.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тодор Правешки

    17 27 Отговор

    До коментар #22 от "Гориил":

    Същия лидер, който отне изконни полски територии от източната и част, ли? Същия лидер, който нападна Полша в гръб, когато тя воюваше с Германия ли?

    Коментиран от #27, #45, #65

    07:35 08.02.2026

  • 26 Хе!

    16 21 Отговор

    До коментар #16 от "Така де":

    Всеки, които защитава българския интерес е подложен на някакъв вид репресия! Затова Никола Петков и Трайчо Костов са еднакво обесени! А мръсниците остават, надделяват и днес вършат същото - под чуждо настояване и водени от инстинктите си все да са на власт и доминират, торммозят хората - медийно, чрез овладяната система, а ако е наложително и чрез Петроханска сага! Трайчо е обвиняван, че забранил да се дава информация към съветските другари на какви цени ние търгуваме със западни фирми! ,,Ние сме с вас, пише на Москва и ще купуваме трактори от вас, но нека това да бъде на цена, която английската Перкинс ни предлага, а техните трактори са дори по качествени от съветските..." - айде - враг! Сега по същия начин ще откажеш руски нефт, за да ти докарат пак такъв, но по скъп!

    Коментиран от #80

    07:37 08.02.2026

  • 27 Гориил

    16 15 Отговор

    До коментар #25 от "Тодор Правешки":

    През 1939 г. Полша е основната заплаха за националната сигурност на СССР. Разделянето му беше неизбежно.

    Коментиран от #28

    07:38 08.02.2026

  • 28 Тодор Правешки

    11 17 Отговор

    До коментар #27 от "Гориил":

    Удобно пропускаш Финландия. Заплаха, по-голяма от Полша и Япония, нали? 😀

    Коментиран от #50

    07:41 08.02.2026

  • 29 факуса

    16 9 Отговор
    щот те са фашистите,тоз път никакво спасяване,туморът да се реже докрай

    Коментиран от #33

    07:41 08.02.2026

  • 30 Строител

    15 19 Отговор
    Альоша на чакъл!

    07:51 08.02.2026

  • 31 Беше ми домъчняло за тоя

    13 18 Отговор
    Пар.цал

    07:54 08.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Копейкотрошач

    9 15 Отговор

    До коментар #29 от "факуса":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    07:56 08.02.2026

  • 34 бай Митко

    26 15 Отговор

    До коментар #12 от "Интересува го":

    Да, ще има паметници за нашите двойни освободители, славянските братя руси! И ако не знаеш или знаеш, но се напъваш да се харесаш на новия модел Русия-та ни е освободила от турско робство и от монархо-фашизма!

    Коментиран от #79, #81, #85

    08:04 08.02.2026

  • 35 Е па

    18 7 Отговор

    До коментар #4 от "ВЗРИВЯАВАЙ":

    най-добре е да взривиш дупката от която си изпълзял!

    08:05 08.02.2026

  • 36 ССмокар

    10 11 Отговор
    Забранено ли е по договор местенето на тези и други паметници ? Колонизаторските им корени не са част от тях,особено в България,която я "освободиха" и 200000 хрантутници от тях години си почиваха тук. Това трябва да важи и за американци,турци,руси и всички мераклии да векуват на нашата земя и нашата България.

    08:06 08.02.2026

  • 37 Владимир Путин, президент

    17 22 Отговор
    "...Русия е изненадана..."

    Четири Года....
    Четири Года Рассия е изненадана от успешната съпротива на Украйна, изненадана от единството на Европа, изненадана от разширението на НАТО, изненадана от санкциите, изненадана от загубите си, изненадана от потъването на Масква, изненадана от убийството на 36 генерала и сигур много се изненада на Капитулацията си. Не станаха ли изненадите твърде много бе Маша ? Рассия - страната на изненаданите 😆

    Коментиран от #39, #41

    08:06 08.02.2026

  • 38 оня с коня

    13 16 Отговор
    Самата истина е че Руската Пропаганда е адресирана изключително към Дебилите и отчаяните Опити на Руските Пропагандисти е НЕ за запазване на Паметниците като Историческа Култура,а СБОРНИ ПУНКТОВЕ за скупчване на Русофилската паплач и организиране на Саботажни действия срещу Евроатлантическото Управление на Европа.

    Коментиран от #43

    08:18 08.02.2026

  • 39 Митю

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    До тук си Оу Кеий.Мъцни нещо и за ЗАЗ

    08:24 08.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 6 Отговор

    До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":

    Във Виетнам, американците са изгубили 11 генерала,, а там колко километра е била линия та на фронта, знаеш ли?

    08:33 08.02.2026

  • 42 Тизе

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Па никогаш не си изпущан от кошарата! Се от там си блеИш!

    08:36 08.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Е убаво!

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "МАРШШШШШ":

    Като нещеш жена и я гониш, че дойдем Я с големио и че те стабилизирам!

    08:38 08.02.2026

  • 45 Тоя, пък.

    13 7 Отговор

    До коментар #25 от "Тодор Правешки":

    Държавата полша днес съществува, на 40% върху германски територии, само благодарение на руснаците.

    08:43 08.02.2026

  • 46 Тоя, пък.

    13 8 Отговор

    До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":

    Затова ли днес укрия е черната дупка на Европа, а Русия пак е лидер и високоразвита държава? Защо не е обратното? КОЙ сега строи ракети, подводници, 50 ядрени реактора по света - не е ли Русия?
    Също и по отношение на инфраструктурата. Всички електроцентрали, пътища, язовири в украйна са построени по времето на СССР. Единствената гордост на укрите за времето от 1990 насам, са ЧЕТИРИ нови метростанции в Киев !!!

    Коментиран от #57

    08:46 08.02.2026

  • 47 Евреите са сатанити убийци!

    12 9 Отговор
    Евреите са сатанисти, неблагодарници. Не случайно са мразени по цял свят като янките. Избиха над 25000 деца и майки в палестина

    08:49 08.02.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    8 12 Отговор
    Стандартните опорки на обидена Русия и руска дипломация - грохналите съветски паметници, забравената пабеда в Берлин и загниващия Запад.
    Нищо ново вече 86 години. Не е ли време да смените плочата ?

    Коментиран от #51

    08:52 08.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 12 Отговор

    До коментар #28 от "Тодор Правешки":

    Финляндия е активен съюзник на хитлеристка Германия още от 21 юни 1941.Не е грешка!! На 21.06.1941 Финляндски корабли минират балтийско море заедно с хитлеристите. Финляндия праща войски и участка в геноцида над населението в Ленинград. След излизането и от войната обаче, СССР няма претензии към Фините. А, зря, както кпзват руснаците

    Коментиран от #54, #56

    08:56 08.02.2026

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 6 Отговор

    До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":

    А ти що имаш претензии, че Македония променя история та?

    Коментиран от #55

    09:01 08.02.2026

  • 52 Маша

    6 8 Отговор
    Е Велика !!!

    09:08 08.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Долу руския нацизъм!

    10 10 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мръшо, руските цървули беха "активни" съюзници на Райха до юни 1941г. и заедно разкъсаха Полша, нали?!
    Ето ти факта, куче рубладжийско!

    09:11 08.02.2026

  • 55 Ти първо си

    5 6 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Заври ма ло ум ния ник в ауспуха и после умувай.Руски тръбар

    09:25 08.02.2026

  • 56 Я кажи защо

    6 6 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Зимата преди това Русия и спретна една зимна война.Много ватенка фиряса и тогава.Само снайпериста Симо хаюка положи доста окупатори.

    09:26 08.02.2026

  • 57 Абе Смехурко

    6 6 Отговор

    До коментар #46 от "Тоя, пък.":

    Я си направи справка къде са строени самолетоносачите на Русия
    в Украйна.Балистични ракети танкове двигатели за хеликоптери и т. н.студената част за ядр.реактори.Много си невеж.

    09:30 08.02.2026

  • 58 Васил

    5 5 Отговор
    Захарова вече трябва да забравите за рашистката култура тя умря амин!

    Коментиран от #72

    09:38 08.02.2026

  • 59 Маша три рубля и наша

    7 6 Отговор
    Тя по добре да разкаже за ГУЛАГ, Сибирските конц.лагери където милиони съветски граждани са били убити, измъчвани.
    Червената армия донесе на Източна Европа не освобождение, дива окупация със също толкова престъпен режим като хитлеристка нац.социализъм или по известен като нацизма.
    Благодарение на престъпния азиатско-сталински комунизъм ,който ни го натресохте бяха избити стотици хиляди източно европейци и построиха конц.лагери тип Белене.
    Нямат място тази грамада от грозни камъни не бих ги нарекъл паметници в бившите соц.страни.
    Ако толкова искате вземете си ги.
    Альоша ще ви го опаковане и в Сибир

    Коментиран от #61, #73

    09:39 08.02.2026

  • 60 стоян георгиев

    6 7 Отговор
    Русия и СССР преди това години наред спекулираха с военните паметници в европа.ссср не освободи въпросните страни а ги окупира подобно на хитлер преди това а в много от случаите и много по жестоко.няма какво да очакват руснаците !

    09:44 08.02.2026

  • 61 Давай

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Маша три рубля и наша":

    Кажи и на нея какво да разказва.. Направо, как не си започнал да и държиш сметка, че външна политика обсъжда.. Да не и е работата това направо?

    09:45 08.02.2026

  • 62 111

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Интересува го":

    Руските са повече, щото българските герои са малко, ха- ха - ха.

    09:52 08.02.2026

  • 63 Курсант

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Ти опитвал ли си да си поискаш от нея или си питал единствения българин,който си поиска и тя му отказа.Седеше пред портите ѝ безуспешно.
    Признай си,поне да има още един заблуден от Адамовата ѝ ябълка.

    09:57 08.02.2026

  • 64 Абе

    7 5 Отговор
    всичките тия паноьве, балтийски джуджета, о,крайнинци, западняци и евреи са си плюли в устата в стремежа си да пренапишат и преиначат историята, но тя учи, че забравеното минало има навика да се повтаря, при други условия и на друга ниво и най - вече за сметка на „забравящите„, той господ си знае работата......

    10:02 08.02.2026

  • 65 Абе

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тодор Правешки":

    Правешки, не се прави на по умен, отколкото си, да си чувал нещо за Западна Украйна е Западна Белорусия?? ....

    10:07 08.02.2026

  • 66 Нафталинка

    6 3 Отговор
    От всичко което прочетох в мненията става ясно,че СССР са спасявали и умирали за долните евреи напразно,и всички българи които са помагали на същите тези евреи са умрели напразно,да не говорим за евреи които и сега са във властта в България,според мен всички трябва да бъдат изгонени в САЩ

    Коментиран от #69

    10:11 08.02.2026

  • 67 Руши Европиденлиев

    3 2 Отговор
    Всички паметници съборети,
    И ду5 ту съ и Бети.

    10:17 08.02.2026

  • 68 Перо

    5 3 Отговор
    Според ционисткия режим в Тел Авив, евреите сами са се освободили от лагерите и никой няма заслуги за това! Както в БГ нямало спасени евреи, а имало унищожени от БГ, близо 12,000 в окупираните и контролирани от SS воиски в Гърция и Македония!

    10:21 08.02.2026

  • 69 ОР ЕЙДАН

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Нафталинка":

    Едно обаче не ти е ясно . В Израел има 52 (петдесет и два ) паметника на Съветската армия освободителка ! И всичките са поддържани , и както всяка година на 9 май се извършват възпоменателни церемонии с полагането на венци и цветя . А как е в България ?

    10:24 08.02.2026

  • 70 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Фамилия Захаров относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, то есть к тем, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или, реже, деда.

    10:34 08.02.2026

  • 71 Ха-ха

    5 4 Отговор
    Русия фалира, но още мисли за паметници.!

    10:44 08.02.2026

  • 72 Тиква

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Васил":

    Давайте новата култура,еврофашизма и окрабандерия,жалки и подли, който забравя миналото, няма бъдещето.

    10:47 08.02.2026

  • 73 Урко

    2 1 Отговор

    До коментар #59 от "Маша три рубля и наша":

    Е, има го Белене.Поне няма да го строим отново.Ще трябва пак да развъдим свинчуги за качествено месо,хранено със евроминдили.

    11:13 08.02.2026

  • 74 Какво означава

    2 0 Отговор
    Самата дума пмаетник? Коренът на думата е ПАМЕТ, тоест нещи, което е било епохално, героично, величаво и прогресивно за времето си и за ХОРАТА в съответната страна, където е построен такъв паметник! НО....има и други паметници.Те са построени не ПО ЖЕЛАНИЕ на хората в дадена страна, а като знак на ПРИСЪСТВИЕ! И ако ДНЕС някъде нямат памет, не искат да се отъждествявата с такива паметници и те поражда птотиворечиви настроения в обществото, знак са за отминали времена на подчинение и чуждо присъствие, то НИКОЙ няма силата да ги спаси, или да накара хората да ги заобичат! Нчма любов насила Другари!

    11:52 08.02.2026

  • 75 раз бор

    3 2 Отговор
    Кои войници, онези дето 50 години държаха в подчинение, страх и мизерия цяла Източна Европа ли?

    12:00 08.02.2026

  • 76 Естествено,че ще мълчат,нали те са

    0 2 Отговор
    новите фашисти!

    12:20 08.02.2026

  • 77 Даа!

    2 1 Отговор
    Гениален геополитически стратег е бил Висарионович.Но допуска една огромна грешка,след края на ВСВ.Благодарение на неговата подкрепа, включително политически натиск върху съюзниците ,се създава днешен сраел,като държава.Англичаните заради Палестина,не само са били против,но буквално са ги блокрали на корабите,който са използвали ,за да емигрират.Там,на място- Палестина е под тяхна юрисдикция,са ги трепели като кучета,при най малко нарушение.Ако не беше Сталин,и до днес да са разпръснати в Европа и извън нея.Защо го е задействал,като процес: Вероятно да се " очисти" самият СССР от тях.Който все по масово,още след Революцията 1917 г, превземат властови позиции от средно ниво,до върховете на Кремъл.Отделно цялата търговия,адвокатура, служби,болници са превзети от тях,още от епохата на НЕП( нова икономическа политика) прокарана от Ленин.

    Коментиран от #82

    12:25 08.02.2026

  • 78 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "И това какво го интересува":

    мен ме вълнува всичко за чичо анди

    вас като не ви вълнува подминете статията беКАВАЛ

    12:52 08.02.2026

  • 79 По точно

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "бай Митко":

    Бъркаш освободители с поробители, приятелче. Най- тежко е било руското робство в България след 44 г. Най-черните дни за България. Започна с масови убийства на велики българи и завърши с фалит на българската държава.

    13:15 08.02.2026

  • 80 така де

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хе!":

    и кой ти каза че нефта ще е по/скъп отдругаде, след като газта поевтиня здраво, проблема с нефта е че си имаме завод за преработка който все още работи и бензина е евтин...Да заложим на това

    13:19 08.02.2026

  • 81 БАЙ БАЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "бай Митко":

    бре митьо, ти да не си очите та да виждаш двойно и то погрешно, земи чети българска история и най вече Раковски и се сети кой затри и Левски и Ботев и Стамболов и ЗАХАРИ СТОЯНОВ ,И ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ МНОГО УБИТИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ПОСЛЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ ТУК

    Коментиран от #86, #87

    13:23 08.02.2026

  • 82 така де

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "Даа!":

    И наясно ли си че са им платени на руснаците 4 милиарда $ за да разположат евреите на полуостров крим, който руснаците решиха че си е техен, защото им е платено ЕВРЕИТЕ обаче се разполагат там дето се бият сега с арабите и най вероятно в украйна се бият отново заради техни интереси Държавата израел определено не е много успешна защото много българи се върнаха оттам

    13:31 08.02.2026

  • 83 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Русия фалира, инфлацията расте, цените се повишават, а пияницата се загрижила за паметниците на съветските окупатори. Простотията е без почивен ден.

    13:59 08.02.2026

  • 84 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Смърфиета":

    Как можа да измислиш тази глупост

    14:01 08.02.2026

  • 85 Ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "бай Митко":

    Какви братя са ти тези които окупираха България и настаниха диктатора Тодор Живков. Взеха цялото злато на България, окрадоха цялата държава. 1945 година по руско нареждане убиха целия елит на страната ни.

    14:06 08.02.2026

  • 86 КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "БАЙ БАЙ":

    ТЯ Е НАШАТА ОПОРА!!!! ДА СЕ ПУКАТ ОТ ЯД ВСИЧКИ русофоби.
    НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА Е РУСИЯ , И КАКТО И ДА ПРЕИНАЧАВАТЕ ИСТОРИЯТА НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ ТЕЗИ ФАКТИ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    Коментиран от #88

    14:09 08.02.2026

  • 87 Министър-председатели фашисти

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "БАЙ БАЙ":

    Затова са избити боклуците долни.....Фашагииииииииии

    14:11 08.02.2026

  • 88 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА":

    Да те питам кое по добре за теб България или русия?

    Коментиран от #89

    14:20 08.02.2026

  • 89 България с Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    И никога срещу Америка. гейсъюзът на боклука.....

    14:32 08.02.2026

