Русия е изненадана от мълчанието на Израел за разрушаването на паметници на съветските войници в Европа

Русия е изненадана от липсата на реакция от страна на Израел на разрушаването на паметници на съветските войници, спрели Холокоста, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред РИА Новости.
„Досегашната липса на реакция е просто изненадваща“, каза тя.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг - РИА Новости, 1920,
Според източник на агенцията Москва се опитва да убеди Тел Авив, че разрушаването на паметници на съветските войници, включително евреи, спрели нацисткия Холокост, е един от факторите, движещи нарастването на антисемитизма в Европа.
Министерството на външните работи подчерта, че балтийските държави, Полша и Украйна продължават да разрушават паметници на войниците от Червената армия с подкрепата на ЕС и НАТО. Министерството смята, че Западът се опитва да циментира русофобски фронт, като атакува мемориални места.
Според разследване на руски дипломати от 2020-2021 г., само 112 паметника на съветските войници-освободители са останали на първоначалните си места в Полша, в сравнение с 561 през 1997 г. Междувременно, в края на 2023 г., Институтът за национална памет на Полша съобщи за разрушаването на 40 паметника за 18 месеца.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И това какво го интересува
Коментиран от #3, #5, #12, #78
07:08 08.02.2026
2 Владимир Путин, президент
Руското "тайно оружие" 😆
Коментиран от #42, #70
07:11 08.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 МАРШШШШШ
Коментиран от #44
07:17 08.02.2026
7 ТИР
07:17 08.02.2026
8 Хе!
Коментиран от #16, #21
07:18 08.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Смърфиета
Коментиран от #84
07:19 08.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Интересува го
До коментар #1 от "И това какво го интересува":Щото в България има най-много паметници на терористична Русия. Повече са от тези на български герои.
Коментиран от #23, #34, #62
07:23 08.02.2026
13 Гориил
07:23 08.02.2026
14 Аз съм 5
07:23 08.02.2026
15 Тодор Правешки
Коментиран от #22
07:24 08.02.2026
16 Така де
До коментар #8 от "Хе!":Всички които мислеха навремето като теб бяха осъдени от народния съд.
Коментиран от #26
07:25 08.02.2026
17 Софиянец
07:25 08.02.2026
18 Евреите няма да ви бавят!
07:26 08.02.2026
19 Смех с ватенки
Коментиран от #40
07:28 08.02.2026
20 Факт
Коментиран от #63
07:28 08.02.2026
21 Владимир Путин, президент
До коментар #8 от "Хе!":"...Ако Русия и Украйна са заедно..."
Това е невъзможно !!!
Украйна беше най-развитата, инженерна, техническа част от СССР. Антонов, Туполев, Маяк, Киев оптико-електрон и още стотици известни и неизвестни предприятия бяха гръбнака на съветската индустрия.
Индустрия, която Рассия благополучно разсипа, след което разсипа СССР, вкара цяла Източна Европа в НАТО, и като последно Русия уреди и Швеция, Финландия в НАТО. На това му се казва pyccкая xитрожопость и смекалка. Не ми благодарете, cпaсибо.
Коментиран от #46
07:29 08.02.2026
22 Гориил
До коментар #15 от "Тодор Правешки":Полша трябва да издигне паметник на лидера, който предаде Източна Померания, Силезия и Западна Прусия на Варшава. Само смачкана, унизена и опозорена Германия би могла да се съгласи с условията за капитулация на Сталин.
Коментиран от #25
07:31 08.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тодор Правешки
До коментар #22 от "Гориил":Същия лидер, който отне изконни полски територии от източната и част, ли? Същия лидер, който нападна Полша в гръб, когато тя воюваше с Германия ли?
Коментиран от #27, #45, #65
07:35 08.02.2026
26 Хе!
До коментар #16 от "Така де":Всеки, които защитава българския интерес е подложен на някакъв вид репресия! Затова Никола Петков и Трайчо Костов са еднакво обесени! А мръсниците остават, надделяват и днес вършат същото - под чуждо настояване и водени от инстинктите си все да са на власт и доминират, торммозят хората - медийно, чрез овладяната система, а ако е наложително и чрез Петроханска сага! Трайчо е обвиняван, че забранил да се дава информация към съветските другари на какви цени ние търгуваме със западни фирми! ,,Ние сме с вас, пише на Москва и ще купуваме трактори от вас, но нека това да бъде на цена, която английската Перкинс ни предлага, а техните трактори са дори по качествени от съветските..." - айде - враг! Сега по същия начин ще откажеш руски нефт, за да ти докарат пак такъв, но по скъп!
Коментиран от #80
07:37 08.02.2026
27 Гориил
До коментар #25 от "Тодор Правешки":През 1939 г. Полша е основната заплаха за националната сигурност на СССР. Разделянето му беше неизбежно.
Коментиран от #28
07:38 08.02.2026
28 Тодор Правешки
До коментар #27 от "Гориил":Удобно пропускаш Финландия. Заплаха, по-голяма от Полша и Япония, нали? 😀
Коментиран от #50
07:41 08.02.2026
29 факуса
Коментиран от #33
07:41 08.02.2026
30 Строител
07:51 08.02.2026
31 Беше ми домъчняло за тоя
07:54 08.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Копейкотрошач
До коментар #29 от "факуса":Вратленцето ти колко ще издържи?
07:56 08.02.2026
34 бай Митко
До коментар #12 от "Интересува го":Да, ще има паметници за нашите двойни освободители, славянските братя руси! И ако не знаеш или знаеш, но се напъваш да се харесаш на новия модел Русия-та ни е освободила от турско робство и от монархо-фашизма!
Коментиран от #79, #81, #85
08:04 08.02.2026
35 Е па
До коментар #4 от "ВЗРИВЯАВАЙ":най-добре е да взривиш дупката от която си изпълзял!
08:05 08.02.2026
36 ССмокар
08:06 08.02.2026
37 Владимир Путин, президент
Четири Года....
Четири Года Рассия е изненадана от успешната съпротива на Украйна, изненадана от единството на Европа, изненадана от разширението на НАТО, изненадана от санкциите, изненадана от загубите си, изненадана от потъването на Масква, изненадана от убийството на 36 генерала и сигур много се изненада на Капитулацията си. Не станаха ли изненадите твърде много бе Маша ? Рассия - страната на изненаданите 😆
Коментиран от #39, #41
08:06 08.02.2026
38 оня с коня
Коментиран от #43
08:18 08.02.2026
39 Митю
До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":До тук си Оу Кеий.Мъцни нещо и за ЗАЗ
08:24 08.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #37 от "Владимир Путин, президент":Във Виетнам, американците са изгубили 11 генерала,, а там колко километра е била линия та на фронта, знаеш ли?
08:33 08.02.2026
42 Тизе
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Па никогаш не си изпущан от кошарата! Се от там си блеИш!
08:36 08.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Е убаво!
До коментар #6 от "МАРШШШШШ":Като нещеш жена и я гониш, че дойдем Я с големио и че те стабилизирам!
08:38 08.02.2026
45 Тоя, пък.
До коментар #25 от "Тодор Правешки":Държавата полша днес съществува, на 40% върху германски територии, само благодарение на руснаците.
08:43 08.02.2026
46 Тоя, пък.
До коментар #21 от "Владимир Путин, президент":Затова ли днес укрия е черната дупка на Европа, а Русия пак е лидер и високоразвита държава? Защо не е обратното? КОЙ сега строи ракети, подводници, 50 ядрени реактора по света - не е ли Русия?
Също и по отношение на инфраструктурата. Всички електроцентрали, пътища, язовири в украйна са построени по времето на СССР. Единствената гордост на укрите за времето от 1990 насам, са ЧЕТИРИ нови метростанции в Киев !!!
Коментиран от #57
08:46 08.02.2026
47 Евреите са сатанити убийци!
08:49 08.02.2026
48 Владимир Путин, президент
Нищо ново вече 86 години. Не е ли време да смените плочата ?
Коментиран от #51
08:52 08.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "Тодор Правешки":Финляндия е активен съюзник на хитлеристка Германия още от 21 юни 1941.Не е грешка!! На 21.06.1941 Финляндски корабли минират балтийско море заедно с хитлеристите. Финляндия праща войски и участка в геноцида над населението в Ленинград. След излизането и от войната обаче, СССР няма претензии към Фините. А, зря, както кпзват руснаците
Коментиран от #54, #56
08:56 08.02.2026
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Владимир Путин, президент":А ти що имаш претензии, че Македония променя история та?
Коментиран от #55
09:01 08.02.2026
52 Маша
09:08 08.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Долу руския нацизъм!
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Мръшо, руските цървули беха "активни" съюзници на Райха до юни 1941г. и заедно разкъсаха Полша, нали?!
Ето ти факта, куче рубладжийско!
09:11 08.02.2026
55 Ти първо си
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Заври ма ло ум ния ник в ауспуха и после умувай.Руски тръбар
09:25 08.02.2026
56 Я кажи защо
До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Зимата преди това Русия и спретна една зимна война.Много ватенка фиряса и тогава.Само снайпериста Симо хаюка положи доста окупатори.
09:26 08.02.2026
57 Абе Смехурко
До коментар #46 от "Тоя, пък.":Я си направи справка къде са строени самолетоносачите на Русия
в Украйна.Балистични ракети танкове двигатели за хеликоптери и т. н.студената част за ядр.реактори.Много си невеж.
09:30 08.02.2026
58 Васил
Коментиран от #72
09:38 08.02.2026
59 Маша три рубля и наша
Червената армия донесе на Източна Европа не освобождение, дива окупация със също толкова престъпен режим като хитлеристка нац.социализъм или по известен като нацизма.
Благодарение на престъпния азиатско-сталински комунизъм ,който ни го натресохте бяха избити стотици хиляди източно европейци и построиха конц.лагери тип Белене.
Нямат място тази грамада от грозни камъни не бих ги нарекъл паметници в бившите соц.страни.
Ако толкова искате вземете си ги.
Альоша ще ви го опаковане и в Сибир
Коментиран от #61, #73
09:39 08.02.2026
60 стоян георгиев
09:44 08.02.2026
61 Давай
До коментар #59 от "Маша три рубля и наша":Кажи и на нея какво да разказва.. Направо, как не си започнал да и държиш сметка, че външна политика обсъжда.. Да не и е работата това направо?
09:45 08.02.2026
62 111
До коментар #12 от "Интересува го":Руските са повече, щото българските герои са малко, ха- ха - ха.
09:52 08.02.2026
63 Курсант
До коментар #20 от "Факт":Ти опитвал ли си да си поискаш от нея или си питал единствения българин,който си поиска и тя му отказа.Седеше пред портите ѝ безуспешно.
Признай си,поне да има още един заблуден от Адамовата ѝ ябълка.
09:57 08.02.2026
64 Абе
10:02 08.02.2026
65 Абе
До коментар #25 от "Тодор Правешки":Правешки, не се прави на по умен, отколкото си, да си чувал нещо за Западна Украйна е Западна Белорусия?? ....
10:07 08.02.2026
66 Нафталинка
Коментиран от #69
10:11 08.02.2026
67 Руши Европиденлиев
И ду5 ту съ и Бети.
10:17 08.02.2026
68 Перо
10:21 08.02.2026
69 ОР ЕЙДАН
До коментар #66 от "Нафталинка":Едно обаче не ти е ясно . В Израел има 52 (петдесет и два ) паметника на Съветската армия освободителка ! И всичките са поддържани , и както всяка година на 9 май се извършват възпоменателни церемонии с полагането на венци и цветя . А как е в България ?
10:24 08.02.2026
70 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Фамилия Захаров относится к так называемым «патронимическим» еврейским фамилиям, то есть к тем, которые были образованы от мужских личных имен. Как правило, таким именем служило имя отца или, реже, деда.
10:34 08.02.2026
71 Ха-ха
10:44 08.02.2026
72 Тиква
До коментар #58 от "Васил":Давайте новата култура,еврофашизма и окрабандерия,жалки и подли, който забравя миналото, няма бъдещето.
10:47 08.02.2026
73 Урко
До коментар #59 от "Маша три рубля и наша":Е, има го Белене.Поне няма да го строим отново.Ще трябва пак да развъдим свинчуги за качествено месо,хранено със евроминдили.
11:13 08.02.2026
74 Какво означава
11:52 08.02.2026
75 раз бор
12:00 08.02.2026
76 Естествено,че ще мълчат,нали те са
12:20 08.02.2026
77 Даа!
Коментиран от #82
12:25 08.02.2026
78 оня с коня
До коментар #1 от "И това какво го интересува":мен ме вълнува всичко за чичо анди
вас като не ви вълнува подминете статията беКАВАЛ
12:52 08.02.2026
79 По точно
До коментар #34 от "бай Митко":Бъркаш освободители с поробители, приятелче. Най- тежко е било руското робство в България след 44 г. Най-черните дни за България. Започна с масови убийства на велики българи и завърши с фалит на българската държава.
13:15 08.02.2026
80 така де
До коментар #26 от "Хе!":и кой ти каза че нефта ще е по/скъп отдругаде, след като газта поевтиня здраво, проблема с нефта е че си имаме завод за преработка който все още работи и бензина е евтин...Да заложим на това
13:19 08.02.2026
81 БАЙ БАЙ
До коментар #34 от "бай Митко":бре митьо, ти да не си очите та да виждаш двойно и то погрешно, земи чети българска история и най вече Раковски и се сети кой затри и Левски и Ботев и Стамболов и ЗАХАРИ СТОЯНОВ ,И ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е С НАЙ МНОГО УБИТИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ПОСЛЕ СЕ ИЗКАЗВАЙ ТУК
Коментиран от #86, #87
13:23 08.02.2026
82 така де
До коментар #77 от "Даа!":И наясно ли си че са им платени на руснаците 4 милиарда $ за да разположат евреите на полуостров крим, който руснаците решиха че си е техен, защото им е платено ЕВРЕИТЕ обаче се разполагат там дето се бият сега с арабите и най вероятно в украйна се бият отново заради техни интереси Държавата израел определено не е много успешна защото много българи се върнаха оттам
13:31 08.02.2026
83 Ха ха ха
13:59 08.02.2026
84 Ха ха ха
До коментар #10 от "Смърфиета":Как можа да измислиш тази глупост
14:01 08.02.2026
85 Ха ха ха
До коментар #34 от "бай Митко":Какви братя са ти тези които окупираха България и настаниха диктатора Тодор Живков. Взеха цялото злато на България, окрадоха цялата държава. 1945 година по руско нареждане убиха целия елит на страната ни.
14:06 08.02.2026
86 КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА
До коментар #81 от "БАЙ БАЙ":ТЯ Е НАШАТА ОПОРА!!!! ДА СЕ ПУКАТ ОТ ЯД ВСИЧКИ русофоби.
НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА Е РУСИЯ , И КАКТО И ДА ПРЕИНАЧАВАТЕ ИСТОРИЯТА НЕ МОЖЕТЕ ДА ПРОМЕНИТЕ ТЕЗИ ФАКТИ 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Коментиран от #88
14:09 08.02.2026
87 Министър-председатели фашисти
До коментар #81 от "БАЙ БАЙ":Затова са избити боклуците долни.....Фашагииииииииии
14:11 08.02.2026
88 стоян георгиев
До коментар #86 от "КАТ РУСИЯ НЯМА ВТОРА":Да те питам кое по добре за теб България или русия?
Коментиран от #89
14:20 08.02.2026
89 България с Русия
До коментар #88 от "стоян георгиев":И никога срещу Америка. гейсъюзът на боклука.....
14:32 08.02.2026