Иран няма планове да води преговори със САЩ извън Оман

10 Февруари, 2026 12:07 678 4

Техеран отхвърли информацията, че непреките преговори между Техеран и Вашингтон е трябвало да се проведат в държава, различна от Оман

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи отхвърли информацията, според която непреките преговори между Техеран и Вашингтон е трябвало да се проведат в държава, различна от Оман, като подчерта, че Маскат винаги е бил договореното място, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Багаи заяви днес на пресконференция, че Иран цени добрата воля и дипломатическите усилия на регионалните и съседните държави, включително Турция, които са изразили готовност да съдействат за намаляване на напрежението и подкрепят дипломацията.

„Благодарим за добрата воля и посредничеството на всички съседи и страни от региона“, каза той, като добави, че министърът на външните работи Абас Арагчи е осъществил контакти със свои колеги от региона, Персийския залив, Пакистан и други държави, изразили загриженост за мира и сигурността.

Багаи отбеляза, че тези усилия са се осъществявали „на най-високо равнище“, включително контакти с президента и министъра на външните работи на Иран, с цел намаляване на напрежението и улесняване на дипломатическия процес.

Той обаче подчерта, че „реалността е, че не е имало договореност тази среща да се проведе на място, различно от Оман“.

Макар че няколко регионални държави са изразили готовност да бъдат домакини на разговорите, той заяви, че Иран в крайна сметка е избрал Маскат поради множество причини.

„Като се има предвид, че сме страна по преговорите, положителният опит с домакинството на Оман, нашият подход за фокус на преговорите единствено върху ядрения въпрос, както и по други причини, бе взето решение мястото на разговорите да бъде Маскат“, каза Багаи.

Маскат е „същото място, на което САЩ сами прекратиха преговорите през изминалия юни“, добави Багаи.


Иран (Ислямска Република)
  • 4 Доналд Тръмп, Президентът

    2 0 Отговор
    "...Иран няма планове..."

    Иран няма планове, няма Иран.
    А после и Русия 😁

    12:12 10.02.2026

