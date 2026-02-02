Иранският президент разпореди започването на преговори за ядрената програма със САЩ

Иранският президент Масуд Пезешкиан разпореди започването на преговори за ядрената програма на Техеран със САЩ, съобщи днес иранската информационна агенция Фарс, цитирана от Франс прес, предаде БТА.
АФП отбелязва, че това става на фона на напрежението с Вашингтон, който не изключва употребата на военна сила. "Президентът Масуд Пезешкиан разпореди да се започнат преговори със САЩ", пише Фарс, цитирайки източник от правителството.
"Между Иран и САЩ ще се състоят разговори по ядрения въпрос", добавя Фарс, без да посочва конкретна дата. Информацията бе потвърдена от проправителствения вестник "Иран" и реформисткия ежедневник "Шарг".
Иранският външен министър Абас Арагчи се очаква да се срещне с американския специален пратеник Стив Уиткоф, съобщи иранската информационна агенция Тасним, цитирана от ДПА.
Арагчи е разговарял по телефона със своите колеги от Саудитска Арабия, Египет и Турция, за да обсъдят "актуалните събития в региона и по света", съобщи днес държавната телеграфна агенция ИРНА.
Иранският външен министър замина за Турция в петък за преговори на фона на военното напрежение със САЩ. В началото на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с военна намеса, след като иранските власти жестоко потушиха масовите протести.
Между Вашингтон и Техеран миналата година се състояха преговори относно ядрената програма на Иран, но те забуксуваха. Израел впоследствие извърши атака срещу Ислямската република, последвана от бомбардировки над ключови ядрени съоръжения от страна на САЩ.
Техеран се надява, че преговорите ще сложат край на тежките международни санкции, наложени на Иран, и ще доведат до така необходимия икономически подем. Поредните демонстрации в Иран в края на декември бяха предизвикани от тежката икономическа криза, преди да се превърнат в антиправителствени бунтове.
В разгара на протестите Тръмп обеща подкрепата си за демонстрантите.
В средата на януари републиканецът се изказа за промяна на властта в Иран. Много протестиращи в Иран, които излязоха на улиците срещу теократичните власти, разкритикуваха готовността на Тръмп да сключи сделка, чувствайки се предадени.
От години западните държави се опитват да ограничат възможността на Иран да произведе ядрено оръжие, докато Техеран настоява, че ядрената му програма е изцяло за мирни цели, посочва ДПА.
