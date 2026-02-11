Новини
Силите на САЩ в Катар са монтирали ракети „Пейтриът“ върху мобилни установки

11 Февруари, 2026 07:01 2 164 10

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Иран заради ядрената и ракетната програма на Ислямската република

Силите на САЩ в Катар са монтирали ракети „Пейтриът“ върху мобилни установки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските сили във военновъздушната база „Удейда“ („Ал Удейд“) в Катар, най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток, са прехвърлили ракети върху мобилни установки в момент, когато напрежението с Иран нараства, показва анализ на сателитни снимки, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Решението за монтирането на американски ракети "Пейтриът" върху мобилни установки, вместо използването на полустатични пускови системи, означава, че те могат да бъдат бързо разгърнати за изстрелване или приведени в готовност за отговор в случай на иранска атака, което показва до каква степен са се засилили рисковете от ескалация на напрежението.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Иран заради ядрената и ракетната програма на Ислямската република, както и заради подкрепата на Техеран за регионални съюзнически групировки и жестокото потушаване на протестите в страната, макар че разговорите за избягване на военния конфликт продължават.

Американските бази в региона включват военни обекти в Ирак, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Оман, Турция, както и базата "Диего Гарсия" на архипелага Чагос в Индийския океан. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция неотдавна предупреди, че в случай на американска атака ще отговори с удари по военните бази на САЩ в Близкия изток, отбелязва Ройтерс.


Катар
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Красимир Петров

    7 15 Отговор
    Скоро Иран ще гризнат дървото

    07:09 11.02.2026

  • 2 Дезъртийгъл

    10 5 Отговор
    Мобилните установки са монтирани върху специално обучени камили.

    07:09 11.02.2026

  • 3 Лопата Орешник

    13 4 Отговор
    А досега са били полумобилни??? Тоест?

    07:11 11.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    17 5 Отговор
    Над 800 САШтински военни бази на чужда територия са готови да сеят САШтински мир и САШтинска демокрация по Света 🤔❗

    Коментиран от #8

    07:20 11.02.2026

  • 5 За жалост

    4 10 Отговор
    Комунизма ще изчезне скоро

    Коментиран от #7

    07:27 11.02.2026

  • 6 Най доброто ПВО

    5 12 Отговор
    Е Руското
    Видяхме във Венецуела как се справи блестящо

    07:28 11.02.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "За жалост":

    За жалост грамотностТА вече изчезна❗

    07:32 11.02.2026

  • 10 По-точно

    2 0 Отговор
    ТЕРОРИСТИТЕ ОТ САЩ се готвят за поредни престъпни деяния срещу човечеството.

    09:41 11.02.2026