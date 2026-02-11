Силите на САЩ в Катар са монтирали ракети „Пейтриът“ върху мобилни установки

Американските сили във военновъздушната база „Удейда“ („Ал Удейд“) в Катар, най-голямата военна база на САЩ в Близкия изток, са прехвърлили ракети върху мобилни установки в момент, когато напрежението с Иран нараства, показва анализ на сателитни снимки, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Решението за монтирането на американски ракети "Пейтриът" върху мобилни установки, вместо използването на полустатични пускови системи, означава, че те могат да бъдат бързо разгърнати за изстрелване или приведени в готовност за отговор в случай на иранска атака, което показва до каква степен са се засилили рисковете от ескалация на напрежението.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Иран заради ядрената и ракетната програма на Ислямската република, както и заради подкрепата на Техеран за регионални съюзнически групировки и жестокото потушаване на протестите в страната, макар че разговорите за избягване на военния конфликт продължават.

Американските бази в региона включват военни обекти в Ирак, Йордания, Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн, Обединените арабски емирства, Оман, Турция, както и базата "Диего Гарсия" на архипелага Чагос в Индийския океан. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция неотдавна предупреди, че в случай на американска атака ще отговори с удари по военните бази на САЩ в Близкия изток, отбелязва Ройтерс.