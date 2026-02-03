"Катастрофа за всички": какво се случва между САЩ и Иран

След като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е изпратил огромна армада в близост до Иран, военни експерти в САЩ започнаха да спекулират дали Тръмп наистина иска да свали политическото ръководство в Иран , както направи във Венецуела - или използва военната заплаха само като лост за постигане на значително по-добро ядрено споразумение.

Тръмп очевидно иска да си остави отворени и двете възможности. Предупреждението на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей за опустошителна война в целия регион не го впечатли. "Разбира се, че Хаменей ще каже такова нещо", заяви американският президент през уикенда. "Но ние изпратихме най-голямата военна флота. Надявам се да постигнем сделка. Ако не, ще разберем дали е бил прав."

Иран обмисля отказ от ядрените оръжия - при определени условия

Тръмп първо иска да изчака дали иранското ръководство е готово на сериозни отстъпки. Ако не, може да последват военни удари . Според съобщения в медиите още в петък началниците на генералните щабове на САЩ и Израел са се срещнали в Пентагона, за да съгласуват възможни сценарии.

На борда на Air Force One журналисти попитаха Тръмп дали Иран изобщо е склонен към ново ядрено споразумение. "Не знам", отговори той, "но те разговарят с нас - и то сериозно."

Засега обаче няма преки разговори между Иран и САЩ. Комуникацията се води чрез посредници, основно чрез външния министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.

В интервю за CNN иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че за директен диалог първо трябва да се възстанови доверието. "Загубихме доверие в САЩ като партньор в преговорите. Трябва да преодолеем това недоверие."

Арагчи определи преговорите чрез посредници като "плодотворни" и увери, че Иран е готов да се откаже от ядрените оръжия: "Президентът Тръмп казва "никакви ядрени оръжия". Ние сме напълно съгласни. Това би могло да бъде много добро споразумение. Разбира се, в замяна очакваме отпадане на санкциите".

"Много страни ще бъдат засегнати"

Тръмп обаче настоява и за прекратяване на иранската програма за балистични ракети, както и за преустановяване на подкрепата за терористични групировки като Хамас и Хизбула. По тези въпроси Техеран засега не показва готовност за компромис. Пред CNN външният министър Арагчи предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да има сериозни последствия. "Ако се стигне до война, това ще бъде катастрофа за всички. Много страни в региона ще бъдат засегнати. Това може да бъде много опасно", заяви Арагчи и добави, че Иран е извлякъл поуки от войната през юни.

Американски военни експерти също предупреждават за опасността от разрастване на конфликта в региона. Според тях притиснатият в ъгъла режим в Техеран е много по-опасен от режима във Венецуела.

Автор: Мартин Ганзлмайер (АРД)