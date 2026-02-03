"Катастрофа за всички": какво се случва между САЩ и Иран

След като американският президент Доналд Тръмп обяви, че е изпратил огромна армада в близост до Иран, военни експерти в САЩ започнаха да спекулират дали Тръмп наистина иска да свали политическото ръководство в Иран , както направи във Венецуела - или използва военната заплаха само като лост за постигане на значително по-добро ядрено споразумение.
Тръмп очевидно иска да си остави отворени и двете възможности. Предупреждението на иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей за опустошителна война в целия регион не го впечатли. "Разбира се, че Хаменей ще каже такова нещо", заяви американският президент през уикенда. "Но ние изпратихме най-голямата военна флота. Надявам се да постигнем сделка. Ако не, ще разберем дали е бил прав."
Иран обмисля отказ от ядрените оръжия - при определени условия
Тръмп първо иска да изчака дали иранското ръководство е готово на сериозни отстъпки. Ако не, може да последват военни удари . Според съобщения в медиите още в петък началниците на генералните щабове на САЩ и Израел са се срещнали в Пентагона, за да съгласуват възможни сценарии.
На борда на Air Force One журналисти попитаха Тръмп дали Иран изобщо е склонен към ново ядрено споразумение. "Не знам", отговори той, "но те разговарят с нас - и то сериозно."
Засега обаче няма преки разговори между Иран и САЩ. Комуникацията се води чрез посредници, основно чрез външния министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани.
В интервю за CNN иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че за директен диалог първо трябва да се възстанови доверието. "Загубихме доверие в САЩ като партньор в преговорите. Трябва да преодолеем това недоверие."
Арагчи определи преговорите чрез посредници като "плодотворни" и увери, че Иран е готов да се откаже от ядрените оръжия: "Президентът Тръмп казва "никакви ядрени оръжия". Ние сме напълно съгласни. Това би могло да бъде много добро споразумение. Разбира се, в замяна очакваме отпадане на санкциите".
"Много страни ще бъдат засегнати"
Тръмп обаче настоява и за прекратяване на иранската програма за балистични ракети, както и за преустановяване на подкрепата за терористични групировки като Хамас и Хизбула. По тези въпроси Техеран засега не показва готовност за компромис. Пред CNN външният министър Арагчи предупреди, че провалът на дипломатическите усилия може да има сериозни последствия. "Ако се стигне до война, това ще бъде катастрофа за всички. Много страни в региона ще бъдат засегнати. Това може да бъде много опасно", заяви Арагчи и добави, че Иран е извлякъл поуки от войната през юни.
Американски военни експерти също предупреждават за опасността от разрастване на конфликта в региона. Според тях притиснатият в ъгъла режим в Техеран е много по-опасен от режима във Венецуела.
Автор: Мартин Ганзлмайер (АРД)
1 Последния Софиянец
Коментиран от #8
07:04 03.02.2026
2 Значи сащ и израел
Коментиран от #13
07:10 03.02.2026
3 Поп Кръстю
Коментиран от #24
07:13 03.02.2026
7 Ъъъъъ
07:24 03.02.2026
8 Руска ракета
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Верно ли 1 ракета и край. Що не свалиха Израелските и Американските самолети преди 7 месеца когато им атакуваха подземните инсталации. Ако ги запукат ще ги разсипят. Иран няма никакъв капацитет само бият тъпана.
07:30 03.02.2026
9 То и Джуджака щеше за превзема европа
Коментиран от #23
07:31 03.02.2026
10 Шопо
До коментар #6 от "Георги":Иран имат ЯО купили са го от Русия
Коментиран от #11
07:31 03.02.2026
11 Град Козлодуй
До коментар #10 от "Шопо":Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
07:34 03.02.2026
12 САМО ДРЪНКАТ ГЛУПОСТИ..
07:37 03.02.2026
13 Бай Сали
До коментар #2 от "Значи сащ и израел":Ни сериозно ли искаш луди чалмари, вярващи, че като умрат получават 72 девици, да имат ядрено оръжие, защото било демократично?
Коментиран от #15
07:39 03.02.2026
15 Шопо
До коментар #13 от "Бай Сали":Американците не са луди, така ли ?
САЩ единствени са използвали ядрено оръжие и то без да е необходимо, ей така да покажат че могат.
Коментиран от #17, #20
07:44 03.02.2026
16 Иран и Русия
Това е самата истина другари.
07:45 03.02.2026
17 История на ВСВ
До коментар #15 от "Шопо":Било си е необходимо :) Изчислено е, че са спасени два милиона живота, защото Япония се предава след бомбадировката и войната спира.
Ти защитаваш японците, които са избили милиони хора в Азия, които са тествали дали са им остри мечевоте в китайски дечица в Нанкин?
07:48 03.02.2026
18 Мишел
07:49 03.02.2026
19 Кривоверен алкаш
07:49 03.02.2026
20 Македония
До коментар #15 от "Шопо":Необходима е било бомба по Москва, за да се принуди СССР да върне свободата на окупираните народи на Източна Европа.
Коментиран от #21
07:49 03.02.2026
21 Мишел
До коментар #20 от "Македония":САЩ са имали само още една атомна бомба и не са били в състояние да бомардидират с нея Москва- бомбата е била много тежка и са нямали самолети, с които да достигнат с нея Москва.
08:08 03.02.2026
22 Реалист 2
08:11 03.02.2026
24 Хост
До коментар #3 от "Поп Кръстю":Те занесоха и на Венецуела .. и там плямпахте , че Русия и Китай ще пазят Венецуела е опазиха я .. Даже като си припомня Русия имаше договор с Армения да и помогне ако е нападната .. Е помогна и когато азерите ги нападнаха…
08:32 03.02.2026