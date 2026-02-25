Предизвестена катастрофа: хиляди терористи на ИД на свобода

В лагера "Ал Хол" в Сирия досега бяха държани терористи от "Ислямска държава" и членове на семействата им. След закриването на лагера има хиляди ислямисти, които са в неизвестност. Много от тях са смятани за опасни.

Преди няколко седмици войските на сирийското преходно правителство превзеха прословутия лагер "Ал Хол" в североизточната част на Сирия. От години там са държани хиляди семейства на бойци от „Ислямска държава“ (ИД) - предимно жени и деца, строго охранявани от кюрдските сили.

След разтурянето на лагера от сегашните управляващи в Сирия, хиляди привърженици на терористичната организация вече са на свобода. Според наблюдатели това създава благодатна почва за тероризъм, отбелязва германската обществена медия АРД.

"Ал Хол" е "бомба със закъснител"

Експертът от Международния център за борба с тероризма Томас Ренард определя това развитие като „бомба със закъснител“. Според него трябва да бъде намерено трайно решение за привържениците на ИД - да бъдат осъдени или да получат възможност за реабилитация. В лагера „Ал Хол“ досега те бяха държани незаконно, допълва той.

След като кюрдските отряди на „Сирийските демократични сили“ (SDF) бяха отблъснати от сирийските войски, преходното правителство пое контрола над лагера и реши да го закрие. „Ал Хол“ очевидно вече е история, посочва АРД.

„Този лагер беше може би единственото място в света, където жени и деца бяха държани без съдебен процес и без доказана вина, само защото някой от техните роднини е бил член на ИД“, казва Монтер ал Салал от сирийска неправителствена организация, помагала при разтурянето на лагера. Той смята, че временната власт е искала да сложи край на страданията на тези хора.

Част от привържениците на ИД са преместени в Ирак

Хиляди жени и деца са били преместени в друг лагер в провинция Алепо, една част са дори при свои роднини, други са били прехвърлени в Ирак. Германска партньорска организация на Върховния комисариат на ООН за бежанците съобщи, че е съдействала за репатрирането на около 200 иракски граждани от лагера „Ал Хол“ към Ирак. В Ирак са били преместени и няколко хиляди поддръжници на ИД, класифицирани като опасни.

Междувременно иракският външен министър Фуад Хюсеин потвърди, че от Сирия са пристигнали около 3000 затворници. В тази връзка той изрази своята загриженост и предупреди за активизирането на „Ислямска държава“ в Сирия. „Там има много хора, които вярват в тази идеология, и това е много опасно“, цитира думите му АРД.

Масово бягство от "Ал Хол"?

Тази опасност може да се окаже още по-голяма, тъй като има данни за това, че няколко хиляди затворници от „Ал Хол“ очевидно са успели да избягат. Затова експертът по тероризъм Ренард говори за предизвестена катастрофа: „Имаме неконтролирано бягство или освобождаване от „Ал Хол“, а сега със сигурност някои от тях ще се присъединят към ИД. За „Ислямска държава“ това е победа, която ние сме подпомогнали. А трябваше да бъде предотвратена“, казва той, цитиран от АРД.

Не е ясно и какво ще се случи с чуждестранните привърженици на ИД. Австралия вече отказа да приеме обратно своите граждани, а част от германските привърженици на ИД са били прехвърлени в Ирак, посочва изданието.

"Спящите клетки" на ИД все още са активни

Въпреки че терористичната организация се счита за военно победена, в североизточната част на Сирия все още има „спящи клетки“, които извършват атентати. Само преди няколко дни ИД открито обяви война на сирийския преходен президент Ахмед аш Шараа и призова към атентати.

„Ислямска държава в Сирия се преструктурира“, казва Томас Ренард. „Въпреки че е бледа сянка на това, което беше някога, тя все пак разполага с около 3000 бойци и симпатизанти, набира нови и е значително по-агресивна и активна, когато става въпрос за атентати“, подчертава той.

Независимо от това САЩ очевидно са продължили изтеглянето на войските си от Сирия - очевидци твърдят, че американските войници са напуснали най-голямата база в североизточната част. Вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че САЩ изтеглят всички останали около 1000 войници от Сирия, като изтеглянето може да приключи през март.

Децата, израснали в лагера „Ал Хол“, получават шанс за нов живот - след години на изолация, те трябва да бъдат интегрирани в сирийското общество. Сега въпросът е дали Сирия ще успее да ги превърне в почтени граждани или „Ислямска държава“ ще получи нови попълнения.