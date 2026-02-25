Новини
Предизвестена катастрофа: хиляди терористи на ИД на свобода
  Тема: Сирия

Предизвестена катастрофа: хиляди терористи на ИД на свобода

25 Февруари, 2026 00:05 1 317 17

  • сирия-
  • дамаск-
  • башар асад-
  • ахмед аш шараа-
  • ислямска държава-
  • тероризъм-
  • ал хол

Преди няколко седмици войските на сирийското преходно правителство превзеха прословутия лагер "Ал Хол" в североизточната част на Сирия

Предизвестена катастрофа: хиляди терористи на ИД на свобода - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В лагера "Ал Хол" в Сирия досега бяха държани терористи от "Ислямска държава" и членове на семействата им. След закриването на лагера има хиляди ислямисти, които са в неизвестност. Много от тях са смятани за опасни.

Преди няколко седмици войските на сирийското преходно правителство превзеха прословутия лагер "Ал Хол" в североизточната част на Сирия. От години там са държани хиляди семейства на бойци от „Ислямска държава“ (ИД) - предимно жени и деца, строго охранявани от кюрдските сили.

След разтурянето на лагера от сегашните управляващи в Сирия, хиляди привърженици на терористичната организация вече са на свобода. Според наблюдатели това създава благодатна почва за тероризъм, отбелязва германската обществена медия АРД.

"Ал Хол" е "бомба със закъснител"

Експертът от Международния център за борба с тероризма Томас Ренард определя това развитие като „бомба със закъснител“. Според него трябва да бъде намерено трайно решение за привържениците на ИД - да бъдат осъдени или да получат възможност за реабилитация. В лагера „Ал Хол“ досега те бяха държани незаконно, допълва той.

След като кюрдските отряди на „Сирийските демократични сили“ (SDF) бяха отблъснати от сирийските войски, преходното правителство пое контрола над лагера и реши да го закрие. „Ал Хол“ очевидно вече е история, посочва АРД.

„Този лагер беше може би единственото място в света, където жени и деца бяха държани без съдебен процес и без доказана вина, само защото някой от техните роднини е бил член на ИД“, казва Монтер ал Салал от сирийска неправителствена организация, помагала при разтурянето на лагера. Той смята, че временната власт е искала да сложи край на страданията на тези хора.

Част от привържениците на ИД са преместени в Ирак

Хиляди жени и деца са били преместени в друг лагер в провинция Алепо, една част са дори при свои роднини, други са били прехвърлени в Ирак. Германска партньорска организация на Върховния комисариат на ООН за бежанците съобщи, че е съдействала за репатрирането на около 200 иракски граждани от лагера „Ал Хол“ към Ирак. В Ирак са били преместени и няколко хиляди поддръжници на ИД, класифицирани като опасни.

Междувременно иракският външен министър Фуад Хюсеин потвърди, че от Сирия са пристигнали около 3000 затворници. В тази връзка той изрази своята загриженост и предупреди за активизирането на „Ислямска държава“ в Сирия. „Там има много хора, които вярват в тази идеология, и това е много опасно“, цитира думите му АРД.

Масово бягство от "Ал Хол"?

Тази опасност може да се окаже още по-голяма, тъй като има данни за това, че няколко хиляди затворници от „Ал Хол“ очевидно са успели да избягат. Затова експертът по тероризъм Ренард говори за предизвестена катастрофа: „Имаме неконтролирано бягство или освобождаване от „Ал Хол“, а сега със сигурност някои от тях ще се присъединят към ИД. За „Ислямска държава“ това е победа, която ние сме подпомогнали. А трябваше да бъде предотвратена“, казва той, цитиран от АРД.

Не е ясно и какво ще се случи с чуждестранните привърженици на ИД. Австралия вече отказа да приеме обратно своите граждани, а част от германските привърженици на ИД са били прехвърлени в Ирак, посочва изданието.

"Спящите клетки" на ИД все още са активни

Въпреки че терористичната организация се счита за военно победена, в североизточната част на Сирия все още има „спящи клетки“, които извършват атентати. Само преди няколко дни ИД открито обяви война на сирийския преходен президент Ахмед аш Шараа и призова към атентати.

„Ислямска държава в Сирия се преструктурира“, казва Томас Ренард. „Въпреки че е бледа сянка на това, което беше някога, тя все пак разполага с около 3000 бойци и симпатизанти, набира нови и е значително по-агресивна и активна, когато става въпрос за атентати“, подчертава той.

Независимо от това САЩ очевидно са продължили изтеглянето на войските си от Сирия - очевидци твърдят, че американските войници са напуснали най-голямата база в североизточната част. Вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че САЩ изтеглят всички останали около 1000 войници от Сирия, като изтеглянето може да приключи през март.

Децата, израснали в лагера „Ал Хол“, получават шанс за нов живот - след години на изолация, те трябва да бъдат интегрирани в сирийското общество. Сега въпросът е дали Сирия ще успее да ги превърне в почтени граждани или „Ислямска държава“ ще получи нови попълнения.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Нито веднъж Ислямска държава не е нападала Еврейска държава.Факт.

    00:14 25.02.2026

  • 2 кюрдските демократи

    8 1 Отговор
    били държали в някакъв затвор "Ал Хол" ислямиските демократи. Обаче проатлантическите баш демократи ги били освободили тея ислямиските демократи и сега дойче веле щото била за демокрацията била избесняла щото прословутия демократичен лагер бил останал празен

    00:14 25.02.2026

  • 3 Ъхъъъъ.....

    6 1 Отговор
    Сигурно този лагер е може би единственото място в света, където жени и деца са били държани без съдебен процес и без доказана вина, само защото някой от техните роднини е бил член на ИД“......ама хич е нямало други подобни затвори нали? Ама никога и никаде ...Там тва Израел, САЩ, Египет......тях не ги броим нали?......

    00:20 25.02.2026

  • 4 Сатана Z

    3 8 Отговор
    Ще ядат калната хурка православните ортаци на ботокса!

    Коментиран от #10

    00:21 25.02.2026

  • 5 Фактолог

    9 2 Отговор
    Тази статия е безсмислена. Видният терорист на ислямска държава краварите го направиха президент на Сирия след като даваха 10 милиона за главата му, ако не знаете.
    В нета още има негови снимки държейки отрязани глави на деца!

    Коментиран от #15

    00:24 25.02.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Чудесно!Ч Подкрепяни от побъркана Европа и САЩ терорист освободил хиляди други терористи!
    Алах Акбар!

    00:29 25.02.2026

  • 7 Европа ги чака

    3 1 Отговор
    Брюксел, Лондон ,Париж са само за тях

    00:35 25.02.2026

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 5 Отговор
    Слава ЗСУ! 🇺🇦💪
    Вива Зеленски! 🇺🇦💪

    Коментиран от #11

    00:47 25.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    бункерното щв им даде паспорти да радват пияните вдовици!

    Коментиран от #12

    00:48 25.02.2026

  • 10 Сатана Z

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име,ППдофил.Измисли си подходящо име ,примерно : "дълбокото гърло" и се дерзай.

    01:24 25.02.2026

  • 11 Бй Чеп

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Слава на дъщеря ти,бай Х@Й

    Коментиран от #14

    01:25 25.02.2026

  • 12 За размисъл

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Простотията не ходи по хората, ходи по хората.
    Какво общо има бункерното в случая. Американците просто накараха кюрдите да махнат охраната и тия се разбягаха. И да знаеш, че са давали на всеки вътре пари. Имало е семейства, които са получавали до 3хил долара на месец, при положение, че им е била осигурена храната, лекарства и не са имали разходи. Знаеш ли, че са заявили -ще идват в Европа. И сега се сети коя е първата държава през която ще минат.
    Тъпо та вдлъбнато.

    Коментиран от #13

    01:54 25.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "За размисъл":

    Общото е, че са едни и същи терористи с вашите самагонени робовладелци, а световния тероризъм се поддържа единствено от бункера и ортаците му, другарю подлогович!

    01:59 25.02.2026

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бй Чеп":

    А дъщери немам, но слава на сестра ти, от назе‼️

    02:01 25.02.2026

  • 15 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фактолог":

    и ХашимТачи беше герой и президент на Косово, но сега е подсъдим за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, така и с този

    Коментиран от #16

    02:01 25.02.2026

  • 16 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хмм":

    И бункерното с ботокса ще за завлекат в Хага оковано, няма да му се размине!

    Коментиран от #17

    02:03 25.02.2026

  • 17 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Да се обзаложим??? С нотариална заверка???

    02:49 25.02.2026

