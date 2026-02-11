Много лоша идея! Швеция се опълчи на плана на Макрон "Купувай европейското"

Шведският премиер Улф Кристершон очаква с нетърпение среща със своите колеги лидери в замък в белгийската провинция утре, но дори тази спокойна обстановка не може да потуши тлеещите разделения в ЕС, пише "Политико".

Главният агитатор този път е френският президент Еманюел Макрон, който настоява за нова кампания "Купувай европейското", която би се стремила да облагодетелства компаниите на самия ЕС в области от стратегическо значение като отбраната, стоманата и електрическите превозни средства. Макрон предизвика безпокойство сред някои от своите колеги, включително Кристершон, който ръководи гордо нация със свободна търговия и е дълбоко подозрителен към намесата на държавите в пазарите.

"Е, аз и той доста често спорим приятелски помежду си по тези въпроси", заяви Кристершон за отношенията си с Макрон. "Невинаги съм съгласен с методите му".

Очаква се Европейската комисия скоро да представи предложения за това как "европейска преференция" би могла да функционира, за да помогне за стимулиране на производството на блока в стратегически индустрии. Макрон изглеждаше все по-изолиран тази седмица - Германия отхвърли предложението му за по-голям съвместен дълг на ЕС за финансиране на стратегически инвестиции, а председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен предупреди за "тънката граница, която трябва да се извърви" по отношение на концепцията за "европейска преференция".

Въпреки това, кризата в трансатлантическите отношения - разпалена от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на съюзниците си в стремежа му да придобие Гренландия - направи по-неотложно лидерите на ЕС да укрепят икономическата мощ на блока, отбеляза Кристершон.

Макрон има право, че Европа трябва да бъде "по-самостоятелна", но опитът за защита на европейските вериги за доставки и бизнеси от международната конкуренция не е задължително да помогне за конкурентоспособността на икономиката на ЕС, посочи той.

"Мисля, че, ако европейската преференция означава да имаме толкова изключително добри компании, продукти, услуги в Европа, че те да са неизбежни за останалия свят, тогава съм силно "за" това", отбеляза Кристершон. "Ако това означава защита на европейските компании за европейски покупки или европейски обществени поръчки, което ги кара да избягват конкуренцията от други части на света, изобщо не съм сигурен, че това е добра идея", допълни той.

Кристершон призова европейските лидери да подобрят условията за просперитет на компаниите: по-добра инфраструктура, образование, изследвания и нови търговски споразумения със страни извън блока.

Той даде пример с платформата за стрийминг на аудио Spotify, чието седалище е в Стокхолм, като рядък европейски успех в иначе оскъдна среда за технологични гиганти. Spotify е "една голяма технологична компания" в Европа в момента. Иначе повечето компании са се обърнали към САЩ", коментира Кристершон.

Според него по-отвореният подход към насърчаването на европейския бизнес трябва да обхване британски и норвежки фирми. Той заяви, че излагането на компаниите на конкуренция от Корея, Китай или САЩ всъщност помага те да станат по-конкурентоспособни.

"Винаги съществува риск от защита на компании, които по същество не са толкова конкурентни, колкото биха били техните съперници, или от надпревара за сближаване", посочи той. "Ако светът тръгне в посока, в която се опитваме да търгуваме само със съседи, смятам, че това би било лоша идея".

Кристершон изрази надежда 27-те лидери на ЕС да използват настоящата "криза" в отношенията със САЩ, за да внесат "чувство за неотложност" в дискусията и да се споразумеят за конкретни действия за подобряване на способността на блока да се защитава и да стимулира бизнеса си.

"Винаги, очевидно, съществува риск от обратното", призна той. "Всяка криза заема цялото внимание, така че понякога сме по-добри в управлението на кризи, отколкото в системните, дългосрочни реформи".