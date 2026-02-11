Новини
Много лоша идея! Швеция се опълчи на плана на Макрон "Купувай европейското"

Много лоша идея! Швеция се опълчи на плана на Макрон "Купувай европейското"

11 Февруари, 2026

Очаква се ЕК скоро да представи предложения за това как "европейска преференция" би могла да функционира, за да помогне за стимулиране на производството на блока в стратегически индустрии

Шведският премиер Улф Кристершон очаква с нетърпение среща със своите колеги лидери в замък в белгийската провинция утре, но дори тази спокойна обстановка не може да потуши тлеещите разделения в ЕС, пише "Политико".

Главният агитатор този път е френският президент Еманюел Макрон, който настоява за нова кампания "Купувай европейското", която би се стремила да облагодетелства компаниите на самия ЕС в области от стратегическо значение като отбраната, стоманата и електрическите превозни средства. Макрон предизвика безпокойство сред някои от своите колеги, включително Кристершон, който ръководи гордо нация със свободна търговия и е дълбоко подозрителен към намесата на държавите в пазарите.

"Е, аз и той доста често спорим приятелски помежду си по тези въпроси", заяви Кристершон за отношенията си с Макрон. "Невинаги съм съгласен с методите му".

Очаква се Европейската комисия скоро да представи предложения за това как "европейска преференция" би могла да функционира, за да помогне за стимулиране на производството на блока в стратегически индустрии. Макрон изглеждаше все по-изолиран тази седмица - Германия отхвърли предложението му за по-голям съвместен дълг на ЕС за финансиране на стратегически инвестиции, а председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен предупреди за "тънката граница, която трябва да се извърви" по отношение на концепцията за "европейска преференция".

Въпреки това, кризата в трансатлантическите отношения - разпалена от заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи мита на съюзниците си в стремежа му да придобие Гренландия - направи по-неотложно лидерите на ЕС да укрепят икономическата мощ на блока, отбеляза Кристершон.

Макрон има право, че Европа трябва да бъде "по-самостоятелна", но опитът за защита на европейските вериги за доставки и бизнеси от международната конкуренция не е задължително да помогне за конкурентоспособността на икономиката на ЕС, посочи той.

"Мисля, че, ако европейската преференция означава да имаме толкова изключително добри компании, продукти, услуги в Европа, че те да са неизбежни за останалия свят, тогава съм силно "за" това", отбеляза Кристершон. "Ако това означава защита на европейските компании за европейски покупки или европейски обществени поръчки, което ги кара да избягват конкуренцията от други части на света, изобщо не съм сигурен, че това е добра идея", допълни той.

Кристершон призова европейските лидери да подобрят условията за просперитет на компаниите: по-добра инфраструктура, образование, изследвания и нови търговски споразумения със страни извън блока.

Той даде пример с платформата за стрийминг на аудио Spotify, чието седалище е в Стокхолм, като рядък европейски успех в иначе оскъдна среда за технологични гиганти. Spotify е "една голяма технологична компания" в Европа в момента. Иначе повечето компании са се обърнали към САЩ", коментира Кристершон.

Според него по-отвореният подход към насърчаването на европейския бизнес трябва да обхване британски и норвежки фирми. Той заяви, че излагането на компаниите на конкуренция от Корея, Китай или САЩ всъщност помага те да станат по-конкурентоспособни.

"Винаги съществува риск от защита на компании, които по същество не са толкова конкурентни, колкото биха били техните съперници, или от надпревара за сближаване", посочи той. "Ако светът тръгне в посока, в която се опитваме да търгуваме само със съседи, смятам, че това би било лоша идея".

Кристершон изрази надежда 27-те лидери на ЕС да използват настоящата "криза" в отношенията със САЩ, за да внесат "чувство за неотложност" в дискусията и да се споразумеят за конкретни действия за подобряване на способността на блока да се защитава и да стимулира бизнеса си.

"Винаги, очевидно, съществува риск от обратното", призна той. "Всяка криза заема цялото внимание, така че понякога сме по-добри в управлението на кризи, отколкото в системните, дългосрочни реформи".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 хаха

    8 2 Отговор
    "като отбраната, стоманата и електрическите превозни средства"

    Мдам. Напълно разбираемо е. Може би с изключение на "електрическите превозни средства".

    За отбраната почти напълно трябва да се пазарува само европейско производство. Евентуално може да се включи и Канада, Япония и Южна Корея.

    Коментиран от #11

    16:33 11.02.2026

  • 2 Браво на Лора Христова

    9 1 Отговор
    Медал от Олимпийските игри!!!

    16:33 11.02.2026

  • 3 тапейки коментирайте

    14 1 Отговор
    Зеленото наркоман каза преди няколко дни че Рафала и Грипена били най-добрите самолети и искал още от тях. Посолството няма ли да спусне опорки на козяците как да замажат това изявление, или ще съ мълчим и ще се правим че летим с нашите паметници Кен Еф16?!

    Коментиран от #9

    16:37 11.02.2026

  • 4 Уса

    8 2 Отговор
    В САЩ купуваме европейското,но вече се произвежда в САЩ

    16:37 11.02.2026

  • 5 С една дума...!

    7 1 Отговор
    Време е и по-скоро жена му(баба му...),да му удари една свестяваща плесница...!

    16:37 11.02.2026

  • 6 Мурка

    12 1 Отговор
    изкривена пазарна ИКОНОМИКА -ликвидирахте източно европеиско земеделие и животновъдство заради западно европеиски компании- ЕВРОПА ОБЕДНЯ ЗАРАДИ НАРКОМА И ШАИКАТА КРАДЦИ СЪС ЗЛАТНИ ГЪРНЕТА инфлацията уби средностатистическият европеец а сега купуваи ЕВРОПЕИСКОТО Я СЕГА МАКРОНЕ ФУ ФУУУУУУНА ТАРАТОРА

    16:39 11.02.2026

  • 7 Уса

    4 1 Отговор
    Голям пакет кафе Лаваца произведено в САЩ е 15$ а в ЕС нещо страшно.ЕС отива на кино

    Коментиран от #21

    16:41 11.02.2026

  • 8 дрън дрън

    3 1 Отговор
    много думи които нищо не казват

    Коментиран от #10

    16:44 11.02.2026

  • 9 Копейка

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "тапейки коментирайте":

    На нас ни казаха да викаме за Северна Корея, Палестина, Русия и Сирия.

    Коментиран от #12

    16:46 11.02.2026

  • 10 Чакай,сега е началото...!

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "дрън дрън":

    Като почнат едни безкрайни евро-софри,едно безкрайно евро-чешене на езиците по въпроса...отиде ,та се невидя...!

    16:48 11.02.2026

  • 11 Е да,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    То и няма как да се ограничи всичко, но ако някой не е разбрал според мен липсва само понятието "приоритетно". С други думи при еднакво качество и цена. Иначе никога не може да се получи, а за да се предпочита европейското това би означавало в Европа сериозно да се наблегне на качеството, както беше до втората половина на миналия век, а не на количеството със съмнително качество както днес е навсякъде в останалия свят. Иначе всичко се свежда до празни приказки.

    16:49 11.02.2026

  • 12 Центче

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копейка":

    На нас ни казаха да викаме за...
    ,,Коалицията на желаещите"
    За...
    ,,Клуба на богатите"...!
    Пък не виждам ни да сме ,,желаещи"...,ни да сме...,,богати"...?!

    16:51 11.02.2026

  • 13 Госあ

    2 2 Отговор
    швабите бият контра винаги и за всички проевропейски предложения !!! Много по добре беше вместо англичаните, швабите да излязат от ЕС.

    16:53 11.02.2026

  • 14 Ще купувам !

    4 0 Отговор
    Ще купувам !

    Само Най-изгодното !

    Ако Ще И !

    Да Е" !

    Китайско !

    Профаните Да Умират !

    Коментиран от #17

    16:57 11.02.2026

  • 15 Макрон !

    2 1 Отговор
    Не може ли да гледа на нещата Като Макрон !

    Вместо !

    Като!

    Микрон !

    17:03 11.02.2026

  • 16 Авто сервиз

    3 1 Отговор
    Аз се накарах на европейски , немски коли , стига ми толкова .

    17:05 11.02.2026

  • 17 Старец

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ще купувам !":

    То, китайското вече е по качествено от европейското.

    17:08 11.02.2026

  • 18 малкият бабоев

    0 2 Отговор
    Макарон се напъва да остане нищожен!

    17:16 11.02.2026

  • 19 ЕргенинЪТ - "Гръм в рая"

    1 2 Отговор
    Макрон става френският Орбан. 🤣

    17:16 11.02.2026

  • 20 Студопор

    4 0 Отговор
    Вие наводнихте пазара с китайски стоки, сега ни призовавате да изберем европейското. Ама на каква цена?

    17:25 11.02.2026

  • 22 Цвете

    1 0 Отговор
    РАЗБИРА СЕ, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКОТО Е ПО КАЧЕСТВЕНО. ЩЕ СИ ПОМАГАМЕ ВЗАИМНО НА ИКОНОМИКАТА. ЕВРОПА Е ВЕЛИКА. БРАВО НА МАКРОН.❤️💯👍

    18:30 11.02.2026

  • 24 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Празно главия шведд си мисли, че всички са честни и достойни, както са го учили в бяялата му на времето детска градина. Китайците ви схрускват всяка нова идея, всяка иновация за секунди. Пускат си икономическия шпионаж и вашата компания, която е иновирала за 5 години да създаде нещо, след пет минути хакерско източване ще имат всичките ви чертежи, планове, снимки и т.н. в бейджин. И макс след месец продукта ви ще е на 5 пъти по- ниска цена на китайското изложение. Или ще им продадете веднъж и те с обратно инженерство ще го копират и подобрят и вашата европейска фирма ще пие една студена вода ЗАОБИКОЛЕНА и Интелектуално ограбена. Идеалисти, живееци в 1980 година сте някои. А макарона си гледа собствения загиващ автомобилостроителен бизнес, който залязва яко с китайските 30% по-евтини и пълни с екстри коли. Китайците са хитри, алчни и безскруполни. Обречени сте на поглъщане и разфасовка.

    18:53 11.02.2026

