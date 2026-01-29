Избягали бойци на Ислямска държава: има ли риск за Европа?

Правителствените сили в Сирия очевидно не могат да контролират всички бойци на Ислямска държава, които са зад решетките. Затова САЩ преместиха част от тях в Ирак. Това може да е опасно, предупреждават експерти.

Западните партньори на Сирия предупреждават, че терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) може да бъде възродена. Ако правителствените сили в Дамаск и кюрдските части не вземат нужните мерки за сигурност, бойците на ИД могат да избягат от затворите в североизточната част на страната.

В общо изявление Франция, Великобритания, Германия и САЩ призоваха "всеки вакуум на сигурността" да бъде избегнат, а борбата срещу "Ислямска държава" да не бъде оставяна на заден план.

Бойци на ИД вече са избягали от затворите

В момента ситуацията в североизточна Сирия, където са разположени кюрдските бойци, е напрегната. Сирийските демократични сили (СДС), които са основната кюрдска военна структура, се изтеглиха след натиск от силите на правителството. По време на гражданската война кюрдските войски в региона поддържаха там редица затвори, в който бяха прибирани бойците на "Ислямска държава". Изчисленията на експерти посочват, че става дума за около 9000 души, сред които има и жени и деца. След последните сблъсъци, последвани от преговори, сирийското правителство пое контрола над тези центрове за задържане. В хаоса на прехвърлянето се смята, че джихадисти са избягали. Няма сигурна информация точно колко са били - Дамаск говори за около 120 души, а кюрдските източници за до 1500.

В същото време американски военни преместиха част от джихадистите, държани в затворите в Сирия, към Ирак, където те ще останат под стража. Целта е да се свали част от бремето от сирийските правителствени сили, които вече ще се грижат за затворите, след като досега водеха сражения с кюрдите в региона.

САЩ обръщат гръб на кюрдите

Американските военни изглежда работят съвместно с правителството на Сирия в момента. Източници съобщават, че Доналд Тръмп е разговарял с лидера на страната Ахмед ал Шараа, който от своя страна настоя колко е важно международното сътрудничество, за да не се връщат терористичните групировки в Сирия.

Решението да бъдат изпратени затворници в Ирак е вероятен сигнал за промяна на политиката на Вашингтон в Сирия, смята Маркус Шнайдер от Фондация "Фридрих Еберт" в Бейрут. "Дълго време СДС настояваха, че те контролират джихадистите в региона и затова имат нужда от международна подкрепа", казва експертът. "През миналия ноември сирийските правителствени сили се присъединиха към коалицията срещу "Ислямска държава". Сега американските власти явно виждат в новата власт в Дамаск добър партньор", допълва Шнайдер. Специалният пратеник на Тръмп за Сирия Том Барак потвърди това, като каза, че сътрудничеството на САЩ с кюрдските сили вече е изтекло. Администрацията на Доналд Тръмп подкрепя властта в Дамаск и се дистанцира от кюрдите.

Натискът срещу кюрдските сили навярно се е увеличил и от друга посока, обяснява Шнайдер: "Разбира се, основната част идва от американците. Съюзниците на сирийското правителство в лицето на Турция и Саудитска Арабия обаче също имат интерес Дамаск да контролира цялата страна, а СДС да не играят никаква роля. Но всичко това няма как да се реализира на цената на несигурност и възраждане на ИД."

Има ли симпатии сред управляващите към джихадистите?

Местенето на затворници в Ирак е знак за още нещо - САЩ явно нямат пълно доверие на правителството на Сирия, коментира политологът Андре Банк от Германския институт за глобални и регионални изследвания (GIGA). "Във Вашингтон има опасения и то не само за логистичните способности на правителството. Вероятно има притеснения и за известна симпатия между "Ислямска държава" и някои членове на сирийските правителствени сили."

Маркус Шнайдер споделя тази оценка. Според него вероятно все още има немалко джихадистки или подкрепящи дхихадистите войници в редиците на правителствените сирийски сили предвид историята на групировките, които стоят зад тях.

Експертът не изключва възможността за някакво идеологическо сближаване, което потенциално може да повлияе на отношението на сирийските военни към затворниците. Според Шнайдер обаче това не се отнася за политическите редици на властта в Дамаск. "По мое мнение те значително са променили идеологията си в последните месеци."

Опасностите за Сирия и за Европа

Андре Банк също отбелязва, че изместването на затворници от "Ислямска държава" в иракските затвори носи някои потенциални рискове. Съществува възможността затворниците там да се съюзят с новопристигналите джихадисти. "Така че трябва много да се внимава да не възникне ново джихадистко движение. Все пак "Ислямска държава" се роди тъкмо в затворите в Ирак". Този проблем е валиден и за онези затворници, които остават в Сирия. Кюрдските сили нямаха възможност и капацитет да осигурят някакви смислени програми за дерадикализация на тези хора. "Това значи, че децата и младежите, които са живели там, най-вероятно са силно радикализирани", коментира експертът.

Затова и германското правителство не бърза да приема обратно в страната затворниците от тези центрове, които са граждани на Германия. "Ако тези хора извършат терористичен акт в някакъв момент, това ще постави правителството в много лоша позиция", коментира Шнайдер.

Андре Банк обаче не смята, че опасността от нов подем на "Ислямска държава" в момента не е твърде висока. Причината - терористичната групировка вече не е глобално оперираща сила. Това, разбира се, не означава тя да бъде подценявана. "Избягалите джихадисти са сериозна заплаха за цивилното население на Сирия. Европейските сили за сигурност трябва внимателно да наблюдават какво става там."