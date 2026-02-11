Новини
Свят »
Китай »
Китай тества успешно ракета и пилотиран кораб за бъдеща мисия до Луната

Китай тества успешно ракета и пилотиран кораб за бъдеща мисия до Луната

11 Февруари, 2026 14:38 412 7

  • китай-
  • ракета-
  • луната

"Чанчжън-10" и "Мънджоу" преминаха ключови изпитания в рамките на програмата за пилотирано лунно изследване

Китай тества успешно ракета и пилотиран кораб за бъдеща мисия до Луната - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай успешно извърши демонстрационен полет на ниска височина на ракетата-носител "Чанчжън-10", както и тест за аварийно отделяне при максимално динамично налягане на новия си пилотиран космически кораб "Мънджоу", съобщава агенция "Синхуа", предава News.bg.

Изпитанията бяха проведени на крайбрежната стартова площадка "Уенчан" в южната островна провинция Хайнан и представляват значителна стъпка напред в програмата на страната за изпращане на астронавти на Луната, посочиха от Китайската агенция за пилотирани космически полети (CMSA).

Пекин си поставя за цел да осъществи пилотирана мисия до Луната преди 2030 г. Космическият кораб "Мънджоу" - чието име означава "кораб мечта" - е разработен именно за тази цел.

Ракетата "Чанчжън-10" излетя в 11:00 ч. пекинско време. След достигане на условията за максимално динамично налягане бе подадена команда за отделяне, при което "Мънджоу" успешно извърши маневрите по откъсване от ракетата.

Според CMSA тестовете са включвали нов модел ракета, нов космически кораб и нова стартова площадка, както и операции по морско спасяване. И ракетата, и корабът са били в прототипна конфигурация.

Изпитанията отбелязаха и няколко исторически постижения за китайската космическа програма: първото запалване и полет на "Чанчжън-10" в прототипен вариант; първия тест за аварийно прекъсване на пилотиран кораб при максимално динамично налягане; първото морско приводняване на капсулата за връщане и на първия етап на ракетата; както и първия полет от новоизградената стартова площадка в Уенчан.

От агенцията подчертаха, че успехът на тестовете е осигурил ценни полетни данни и инженерен опит за бъдещите пилотирани мисии до Луната.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    2 6 Отговор
    верно ли най-новата руска космическа станция катастрофирала на луната ?

    Коментиран от #6

    14:40 11.02.2026

  • 2 Май надреждата ни е

    6 1 Отговор
    само Китай.

    Коментиран от #4

    14:41 11.02.2026

  • 3 Ехеее...

    2 4 Отговор
    Путин на Луната има вила бе...ко се напъвате!

    Коментиран от #5, #7

    14:45 11.02.2026

  • 4 Само

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "Май надреждата ни е":

    да настигнат Мъск и StarX първо

    14:47 11.02.2026

  • 5 хихи

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ехеее...":

    яко +1

    14:48 11.02.2026

  • 6 Пък американската

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "да питам":

    катастрофира още на земята. Много си т.п.

    14:49 11.02.2026

  • 7 Джуджето

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ехеее...":

    Той Путин отдавна е на Луната под формата на лунен прах🌙🖕🌙🖕

    14:53 11.02.2026

