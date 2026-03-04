Новини
Хегсет: Прехваната иранска ракета към Турция не налага активиране на член 5 на НАТО

4 Март, 2026 16:57 597 11

Прехванатата балистична ракета е била насочена към военна база в Кипър, според турски източници

Хегсет: Прехваната иранска ракета към Турция не налага активиране на член 5 на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пийт Хегсет заяви, че прехващането на иранска балистична ракета, насочила се към въздушното пространство на Турция, не представлява основание за задействане на клаузата за колективна отбрана по член 5 от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според съобщение на Министерството на отбраната на Турция, ракетата, изстреляна от Иран, е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия, преди да бъде неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.

Министерството потвърди, че няма жертви или ранени, и отбеляза, че Турция „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“. Анонимен турски представител, цитиран от Франс прес, добави, че ракетата не е била насочена към Турция, а към военна база в Кипър, но се е отклонила.

След инцидента говорителката на НАТО Алисън Харт подчерта, че Алиансът осъжда целенасочените действия срещу Турция и твърдо стои зад всички съюзници. „Нашата позиция по въпросите на отбраната и възпирането остава твърда, включително за противовъздушната и противоракетната отбрана“, заяви тя.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бесен - Язовец

    5 5 Отговор
    Сороските слуги искат да получат Булава по въздуха във Вашингтон

    16:58 04.03.2026

  • 2 Реалист

    5 4 Отговор
    Член 5ти и се почва световната война и планета ще си отдъхне от фашистите Израел, ЕС и ФАЩ.

    16:59 04.03.2026

  • 3 очевидец

    2 1 Отговор
    Има няколко книги на Никола Николов. Аз съм чел "Световната конспирация" двете части. Това са стари книги, но в тях е обяснено много добре за еврейските фамилии, най-вече Родшилд, които от векове наред контролират целия свят, чрез банките. Те стоят зад лидерите, без значение президенти, царе и т.н. Те притежават парите и диктуват правилата. Създават войни, от които печелят. Чел съм ги преди години и ми бяха интересни, но всички събития потвърждават написаното в тях. Тези еврейски фамилии продължават да управляват много световни лидери, а Израел е създаден точно от Родшилд. Това не е държава, а е нещо като техен офис - щаб, от който осъществяват плановете си.

    Коментиран от #9

    17:00 04.03.2026

  • 4 О паааа

    4 1 Отговор
    Няма чл. 5! Ще чакат да падне и тогава ще мислят дали да го задействат. Може да решат, че една ракета ме е кой знае какво!

    17:01 04.03.2026

  • 5 Някой да каже на Радню,

    5 1 Отговор
    стига е ревал по медиите!

    17:01 04.03.2026

  • 6 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Била неутрализирана от системата на НАТО за ПВО! И кога НАТО разполагат с С400? Защото Турция не използва Натовско ПВО за да се пази .

    17:03 04.03.2026

  • 7 България трябва да обяви неутралитет

    2 1 Отговор
    Сега на кого да вярваме,на Запрянов ,на татуирания евангелист от САЩ или на Турското посолство в България ? Има ли опасност за живота на българските граждани или няма? Знаят ли хората бомбоубежищата или няма такива. В случайна атака по американските обучаващи се на цивилно българско летище,какво да правят гражданите,къде да се спасяват ,в кои укрития ?

    Коментиран от #11

    17:05 04.03.2026

  • 8 Опълченец

    0 1 Отговор
    Не се паникьосвай , лъв балкански! Между Иран и Балкана е Ердо, а той си пази небето от летящи НЛО. :)

    17:06 04.03.2026

  • 9 Така, така

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "очевидец":

    То и не случайно световните лидери са все с присъди, подсъдими, с компромати, сегментни и не особено интелигентни! Забележете! Контрол и подчинение чрез зависимости и изнудване! То изнудване почти сигурно няма, защото те си знаят!

    17:06 04.03.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор
    Гледам шефа на Пентагона, смотрю шефа на ген.щаба Херасимов и се чудя где ли са тръгнали руските чалми и неуките, безпросветни деревенщици.....

    17:06 04.03.2026

  • 11 различно мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "България трябва да обяви неутралитет":

    Неутралитет спрямо кой военен съюз? Нато и в частност мин.на отбраната вече декларираха (щом не си чул) неучастие във операцията на САЩ и Израел в Иран и това не налага да не си спазваме натовските поети ангажименти , както и да се ползваме също така за защита.

    17:12 04.03.2026