Хегсет: Прехваната иранска ракета към Турция не налага активиране на член 5 на НАТО

Пийт Хегсет заяви, че прехващането на иранска балистична ракета, насочила се към въздушното пространство на Турция, не представлява основание за задействане на клаузата за колективна отбрана по член 5 от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според съобщение на Министерството на отбраната на Турция, ракетата, изстреляна от Иран, е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия, преди да бъде неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.

Министерството потвърди, че няма жертви или ранени, и отбеляза, че Турция „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“. Анонимен турски представител, цитиран от Франс прес, добави, че ракетата не е била насочена към Турция, а към военна база в Кипър, но се е отклонила.

След инцидента говорителката на НАТО Алисън Харт подчерта, че Алиансът осъжда целенасочените действия срещу Турция и твърдо стои зад всички съюзници. „Нашата позиция по въпросите на отбраната и възпирането остава твърда, включително за противовъздушната и противоракетната отбрана“, заяви тя.