Хегсет: Прехваната иранска ракета към Турция не налага активиране на член 5 на НАТО

Пийт Хегсет заяви, че прехващането на иранска балистична ракета, насочила се към въздушното пространство на Турция, не представлява основание за задействане на клаузата за колективна отбрана по член 5 от НАТО, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Според съобщение на Министерството на отбраната на Турция, ракетата, изстреляна от Иран, е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия, преди да бъде неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.
Министерството потвърди, че няма жертви или ранени, и отбеляза, че Турция „има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната“. Анонимен турски представител, цитиран от Франс прес, добави, че ракетата не е била насочена към Турция, а към военна база в Кипър, но се е отклонила.
След инцидента говорителката на НАТО Алисън Харт подчерта, че Алиансът осъжда целенасочените действия срещу Турция и твърдо стои зад всички съюзници. „Нашата позиция по въпросите на отбраната и възпирането остава твърда, включително за противовъздушната и противоракетната отбрана“, заяви тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
16:58 04.03.2026
2 Реалист
16:59 04.03.2026
3 очевидец
Коментиран от #9
17:00 04.03.2026
4 О паааа
17:01 04.03.2026
5 Някой да каже на Радню,
17:01 04.03.2026
6 Атина Палада
17:03 04.03.2026
7 България трябва да обяви неутралитет
Коментиран от #11
17:05 04.03.2026
8 Опълченец
17:06 04.03.2026
9 Така, така
До коментар #3 от "очевидец":То и не случайно световните лидери са все с присъди, подсъдими, с компромати, сегментни и не особено интелигентни! Забележете! Контрол и подчинение чрез зависимости и изнудване! То изнудване почти сигурно няма, защото те си знаят!
17:06 04.03.2026
10 Владимир Путин, президент
17:06 04.03.2026
11 различно мнение
До коментар #7 от "България трябва да обяви неутралитет":Неутралитет спрямо кой военен съюз? Нато и в частност мин.на отбраната вече декларираха (щом не си чул) неучастие във операцията на САЩ и Израел в Иран и това не налага да не си спазваме натовските поети ангажименти , както и да се ползваме също така за защита.
17:12 04.03.2026