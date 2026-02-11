Полша и Италия отказват да се присъединят към Съвета за мир на Тръмп

Полша и Италия няма да се присъединят към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Ройтерс. Така двете държави се нареждат сред съюзниците на Вашингтон, които засега остават встрани от инициативата, предава БТА.

Тръмп обяви, че Съветът за мир, първоначално замислен с цел да затвърди примирието в Газа, може да поеме по-широка роля в разрешаването на глобални конфликти. Според някои страни това би могло да го превърне в конкурент на ООН.

Поканата към Русия и Беларус също е сред причините редица западни държави да подхождат предпазливо към формата на съвета.

„Като се имат предвид някои съмнения на национално ниво относно формата на Съвета, при тези обстоятелства Полша няма да се присъедини към работата му, но ще го анализираме“, заяви премиерът Доналд Туск по време на правителствено заседание.

Той подчерта, че отношенията със САЩ остават приоритет за Варшава и не изключи възможността за промяна на позицията при различни обстоятелства. По-късно днес Туск трябва да обсъди темата с президента Карол Навроцки на заседание на Съвета за национална сигурност.

Италианският външен министър Антонио Таяни също потвърди, че Рим няма да се присъедини към инициативата.

„Не можем да се присъединим към Съвета за мир, защото има непреодолима конституционна пречка“, заяви той пред телевизия „Скай Ти Джи 24“.

По думите му Италия е готова да участва в усилия за възстановяване и гарантиране на мира в Близкия изток, но настоящият устав на съвета не отговаря на изискванията на италианската конституция. Според нея страната може да се присъединява към международни организации само при равни условия с останалите държави — условие, което според Рим не е изпълнено, тъй като уставът дава на Тръмп широки изпълнителни правомощия.

Министър-председателката Джорджа Мелони, която поддържа близки отношения с Тръмп, е поискала промени в устава, за да стане възможно присъединяването на Италия.