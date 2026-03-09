Кораби в Ормузкия проток са изтъквали връзка с Китай, за да не бъдат атакувани

От началото на войната в Близкия изток няколко кораба открито са изтъквали връзка с Китай, докато са плавали или са били на котва в района на Персийския залив, според данни на онлайн платформата за морски трафик "Марин трафик". Най-малко два от тях са направили това в момента на преминаване през Ормузкия проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Тези сигнали са „очевидно предпазни мерки, използвани от корабите, за да намалят риска да бъдат атакувани, докато преминават през най-опасната зона на Ормузкия проток“, заявява пред Франс прес анализаторката Ана Субашич от компанията Кплер, анализираща данни във връзка с морския трафик по света. „Това не означава непременно директна връзка с Китай“, допълва тя.

Автоматична идентификационна система на плавателните съдове, която е подобна на транспондера при самолетите, позволява на корабите да излъчват информация, чрез която се идентифицират за останалите корабите и от която става ясна тяхната позиция и дестинация. Тези сигнали се събират, наред с други, от платформата "Марин трафик".

От миналия понеделник около 30 кораба са излъчвали чрез своите системи съобщения като: „китайски екипаж“, „китайски собственик“, „китайски екипаж на борда“, вместо да посочват дестинацията си.

Корабите "Айрън мейдън", регистриран на Маршаловите острови, и "Сино оушън", регистриран в Либерия, са два особено показателни примера - те са обявили връзка с Китай, преди да преминат Ормузкия проток и са премахнали това съобщение, след като са излезли от протока.

Поне два кораба са излъчили съобщения, че имат турски екипаж и собственик, а други – малко след началото на войната – са се обозначили просто като „мюсюлмански“.

От миналия понеделник повече от 20 търговски кораба са били засечени да преминават през Ормузкия проток след първите атаки срещу плавателни съдове, според анализ на Франс прес на "Марин трафик".

Някои кораби са преминали през този стратегически маршрут за световната търговия, като са изключили транспондера си, за да скрият позицията си.

След израелско-американските удари срещу Иран, започнали на 28 февруари, иранските гвардейци на революцията на практика блокират трафика в Ормузкия проток.

При нормални условия 138 кораба преминават за 24 часа през протока, през който обикновено транзитират около 20% от световния петрол и около 20% от втечнения природен газ.