Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Кораби в Ормузкия проток са изтъквали връзка с Китай, за да не бъдат атакувани

Кораби в Ормузкия проток са изтъквали връзка с Китай, за да не бъдат атакувани

9 Март, 2026 21:40 753 9

  • иран-
  • кораби-
  • китай-
  • ормузки проток-
  • сащ-
  • израел

Някои кораби са преминали през този стратегически маршрут за световната търговия, като са изключили транспондера си, за да скрият позицията си

Кораби в Ормузкия проток са изтъквали връзка с Китай, за да не бъдат атакувани - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От началото на войната в Близкия изток няколко кораба открито са изтъквали връзка с Китай, докато са плавали или са били на котва в района на Персийския залив, според данни на онлайн платформата за морски трафик "Марин трафик". Най-малко два от тях са направили това в момента на преминаване през Ормузкия проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Тези сигнали са „очевидно предпазни мерки, използвани от корабите, за да намалят риска да бъдат атакувани, докато преминават през най-опасната зона на Ормузкия проток“, заявява пред Франс прес анализаторката Ана Субашич от компанията Кплер, анализираща данни във връзка с морския трафик по света. „Това не означава непременно директна връзка с Китай“, допълва тя.

Автоматична идентификационна система на плавателните съдове, която е подобна на транспондера при самолетите, позволява на корабите да излъчват информация, чрез която се идентифицират за останалите корабите и от която става ясна тяхната позиция и дестинация. Тези сигнали се събират, наред с други, от платформата "Марин трафик".

От миналия понеделник около 30 кораба са излъчвали чрез своите системи съобщения като: „китайски екипаж“, „китайски собственик“, „китайски екипаж на борда“, вместо да посочват дестинацията си.

Корабите "Айрън мейдън", регистриран на Маршаловите острови, и "Сино оушън", регистриран в Либерия, са два особено показателни примера - те са обявили връзка с Китай, преди да преминат Ормузкия проток и са премахнали това съобщение, след като са излезли от протока.

Поне два кораба са излъчили съобщения, че имат турски екипаж и собственик, а други – малко след началото на войната – са се обозначили просто като „мюсюлмански“.

От миналия понеделник повече от 20 търговски кораба са били засечени да преминават през Ормузкия проток след първите атаки срещу плавателни съдове, според анализ на Франс прес на "Марин трафик".

Някои кораби са преминали през този стратегически маршрут за световната търговия, като са изключили транспондера си, за да скрият позицията си.

След израелско-американските удари срещу Иран, започнали на 28 февруари, иранските гвардейци на революцията на практика блокират трафика в Ормузкия проток.

При нормални условия 138 кораба преминават за 24 часа през протока, през който обикновено транзитират около 20% от световния петрол и около 20% от втечнения природен газ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    13 0 Отговор
    Вече е ясен шефа на света...

    21:42 09.03.2026

  • 2 ИЗИ, ИЗИ

    11 0 Отговор
    АБЕ ЧЕ СЕ МОЛИТЕ НА ШАРЕН МОСТ , АМА ОЩЕ МАЛКО ДА ВИ ИЗТЪНЕЯТ ШИЙТЕ

    21:44 09.03.2026

  • 3 Хеми значи вазелин

    19 0 Отговор
    И ще така? Пиратското знаме с 50 бели петолъчки на син фон и червено-бели райета не ги ли спасява вече?

    21:44 09.03.2026

  • 4 Сатана Z

    12 1 Отговор
    Бай Дончо е обещал да изплати обезщетение на всеки потънал танкер в Ормузкия пролив ,който се е пробвал да мине през блокадата,ама друг път.

    21:49 09.03.2026

  • 5 Хм...

    9 7 Отговор
    Вчера нефта почти удари $120, днес е малко над $100. Очакванията са $150 ако войната в залива продължи още десетина дни и твърдо над $200 ако ситуацията се задържи така още месец.
    Газта вчера стигна $820, днес е почти $740, преди седмица беше под $400. След още месец война очакванията са за над $1500.
    А най забавно ще е ако арабите започнат да затварят кладенци, което ще им се наложи след 2-3 седмици. Е те тогава тая и следващата година в ЕсеС наистина ще ядем дървото.
    Така че момченца и момиченца гответе си план Б.

    Коментиран от #7

    21:52 09.03.2026

  • 6 Баце ЕООД

    8 1 Отговор
    Руски и китайски кораби си минават...

    21:53 09.03.2026

  • 7 Блатна подлога

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Заминаваме с Волгата,Копейкин и Сидеров за Русия.Ама друг път.

    21:56 09.03.2026

  • 8 Ха Ха

    5 0 Отговор
    Ами тя блокадата дойде с Тръмп, преди това нямаше блокада.Изтъквали връзка с Китай, а сега ако изтъкнеш Китай за връзка няма да имаш връзка с прохода!

    21:56 09.03.2026

  • 9 Елементарно Уотсън

    2 5 Отговор
    До края на седмицата всичко ще се нормализира. САЩ и Израел знаят къде да ударят за да има нормален трафик през протока.

    21:57 09.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания