Турция извика посланика на Иран и поиска обяснения за прехванатата ракета

Турция извика днес посланика на Иран в Анкара и поиска обяснения във връзка с втория случай на балистична ракета, изстреляна от територията на Иран към въздушното пространство на Турция в рамките на пет дни, съобщава изданието "Тюркийе тудей", предаде БТА.
Противовъздушната отбрана на НАТО прехвана днес ракетата над южния град Газиантеп, а отломки паднаха в поле извън населената зона.
Министерството на външните работи извика посланика Мохамад Хасан Хабиболахзаде и предаде силната реакция на Анкара и опасенията ѝ във връзка с инцидента, посочиха източници от министерството.
Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи по-рано днес Министерството на националната отбрана на Турция.
Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.
От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.
ПРОГРЕСИВЕН ИСТОРИК ИЛИТ.КРИТИК
СТАНА КАТО В ПИЕСАТА....„ГЕРАЦИТЕ”,май....
Агресията на Американският ционизъм
Те включват:
-Унищожаване на остатъците от ядрената инфраструктура на Иран (след предишни удари през 2025 г. и настоящите атаки срещу обекти като Натанз, Фордоу и други).
-Значително намаляване на запасите и производствения капацитет на Иран от балистични ракети.
-Унищожаване на оръжейни фабрики и съоръжения на отбранителната промишленост.
-Елиминиране на значителна част от висшето военно и разузнавателно ръководство на Иран (включително удари по командната структура на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и други ключови фигури).
Войната става твърде неизгодна за много страни, така че се канят да обявят победа. Въпросът е дали Иран ще се съгласи да спре сега, след всичко, което им причиниха.
До коментар #2 от "ФАКТ":Къде видя Путин... в статията??!! Или там да напишеш нищо!!
До коментар #13 от "Истината":Най-новата им е от миналият век. Ааа, разбрах, нова за тях, нищо, че секънд хенд
Фрегата „Кимон"
До коментар #14 от "Коя нова фрегата":Разбирам защо игнорирате истината. Информацията е спряла в Турция, просто защото е твърде депресираща за „великия" лидер. Имате моето съчувствие, но аз не давам готова храна. Трябва да се работи, за да бъдете възнаградени със знания.
