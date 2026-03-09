Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Турция извика посланика на Иран и поиска обяснения за прехванатата ракета

Турция извика посланика на Иран и поиска обяснения за прехванатата ракета

9 Март, 2026 22:10 1 071 15

Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите на НАТО

Турция извика посланика на Иран и поиска обяснения за прехванатата ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция извика днес посланика на Иран в Анкара и поиска обяснения във връзка с втория случай на балистична ракета, изстреляна от територията на Иран към въздушното пространство на Турция в рамките на пет дни, съобщава изданието "Тюркийе тудей", предаде БТА.

Противовъздушната отбрана на НАТО прехвана днес ракетата над южния град Газиантеп, а отломки паднаха в поле извън населената зона.

Министерството на външните работи извика посланика Мохамад Хасан Хабиболахзаде и предаде силната реакция на Анкара и опасенията ѝ във връзка с инцидента, посочиха източници от министерството.

Балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла във въздушното пространство на Турция, е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие, съобщи по-рано днес Министерството на националната отбрана на Турция.

Това е втори подобен случай през последните дни, след като на 4 март министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

От Министерството на отбраната уточниха, че част от парчетата на ракетата са паднали край Газиантеп, Южна Турция. Няма жертви и ранени.


Турция
  • 1 Ташаков

    9 6 Отговор
    Копеите вият като сирени в Техеран

    22:11 09.03.2026

  • 2 ФАКТ

    6 7 Отговор
    Путлер се мазни на турчето

    Коментиран от #9

    22:14 09.03.2026

  • 3 кво става

    3 2 Отговор
    колко трябва да минат към Турция от Иран за да не са изреалците виновни. Пак настъват мотиката, после - ма що така стана?!

    22:14 09.03.2026

  • 4 ПРОГРЕСИВЕН ИСТОРИК ИЛИТ.КРИТИК

    3 0 Отговор
    И КО СЕГА....
    СТАНА КАТО В ПИЕСАТА....„ГЕРАЦИТЕ”,май....

    22:15 09.03.2026

  • 5 Банго Костя

    6 6 Отговор
    Циганите от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито.Тези да заплаха за сигурността ни.

    22:15 09.03.2026

  • 6 хаха

    4 5 Отговор
    Майтапът е че байганьовците се накендзаха скоропостижно и започнаха да дуднат... "зъ летишти софия е била бря"

    хахаха
    Непостижими пъзливци са тези пухли.

    22:17 09.03.2026

  • 7 Агресията на Американският ционизъм

    5 4 Отговор
    Неназован израелски служител заяви пред „Вашингтон пост“, че съвместната израелско-американска въздушна кампания „се приближава към постигането на основните си военни цели“.
    Те включват:

    -Унищожаване на остатъците от ядрената инфраструктура на Иран (след предишни удари през 2025 г. и настоящите атаки срещу обекти като Натанз, Фордоу и други).
    -Значително намаляване на запасите и производствения капацитет на Иран от балистични ракети.
    -Унищожаване на оръжейни фабрики и съоръжения на отбранителната промишленост.
    -Елиминиране на значителна част от висшето военно и разузнавателно ръководство на Иран (включително удари по командната структура на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и други ключови фигури).

    Войната става твърде неизгодна за много страни, така че се канят да обявят победа. Въпросът е дали Иран ще се съгласи да спре сега, след всичко, което им причиниха.

    22:17 09.03.2026

  • 9 Тоалетна Хартия

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Къде видя Путин... в статията??!! Или там да напишеш нищо!!

    22:30 09.03.2026

  • 10 Хмм

    2 1 Отговор
    Евреите са сатанински умни или ислямистите са напълно безмозъчни? Това е въпросът. Те започнаха да се шамаросат един друг!

    22:38 09.03.2026

  • 11 Теслатъ

    2 1 Отговор
    Е, кво да прайм ся, ве, Сутан ефенди, стават грешки, ве, туй ракета - фърчи дет иска, пада дет види...!!! Ей, на и хамириканското ракета падна на Китайското посолство в Белгрд без да иска ама малко нарочно... Ракета, кво да го прайш!!!

    22:39 09.03.2026

  • 12 Те така и от Сирия преди 15години

    4 2 Отговор
    Изстрелва ха ракети срещу Турция подкокоросвани от израел и след 14години цяла Сирия стана турска. Да не стена сега същото

    22:47 09.03.2026

  • 13 Истината

    4 0 Отговор
    Ердоган трябва да се обади и на Мицотакис и Тръмп да им благодари. Ракетата беше засечена от новата гръцка фрегата и свалена от американски крайцер.

    Коментиран от #14

    22:47 09.03.2026

  • 14 Коя нова фрегата

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    Най-новата им е от миналият век. Ааа, разбрах, нова за тях, нищо, че секънд хенд

    Коментиран от #15

    22:52 09.03.2026

  • 15 Фрегата „Кимон“

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коя нова фрегата":

    Разбирам защо игнорирате истината. Информацията е спряла в Турция, просто защото е твърде депресираща за „великия“ лидер. Имате моето съчувствие, но аз не давам готова храна. Трябва да се работи, за да бъдете възнаградени със знания.

    23:18 09.03.2026

