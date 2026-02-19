Петро Порошенко за преговорите с Путин: Не забравяйте, че е офицер от КГБ

Бившият украински президент Петро Порошенко има два ключови съвета за всеки, който преговаря с Владимир Путин, пише "Политико".

Първо и най-важно, никога не му се доверявайте; и второ, започвайте да преговаряте с руския лидер само когато спорите от позиция на силата, съветва той.

Порошенко се опасява, че тези максими се пренебрегват в настоящите мирни преговори за войната на Русия, провеждани с посредничеството на САЩ.

Порошенко, т.нар. "Шоколадов крал" на Украйна, се ръководи от опита си с Минските споразумения от 2014 и 2015 г. Предназначени да замразят конфликта за Донбас и подписани от лидерите на Украйна, Русия, Франция, Германия и украинските сепаратисти, нито едно от споразуменията не бе запазено.

Той изрази своите наблюдения върху състоянието на преговорите в момент, когато руските и украинските делегации се срещат в Женева с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в последния кръг от досега неуспешните преговори за прекратяване на войната.

Порошенко - първият избран президент на Украйна след въстанието на Евромайдана през 2013-14 г., което свали подкрепяния от Москва Виктор Янукович, е обезпокоен от посоката на тези мирни преговори.

Порошенко, който ръководи партията "Европейска солидарност" - основната опозиционна фракция в Украйна, смята, че неговият заклет съперник - президентът Володимир Зеленски, е допуснал грешка, като е започнал преговори, които изключват европейците, и е трябвало да настоява за незабавно прекратяване на огъня.

"Въпреки катастрофата в Овалния кабинет през февруари преди година, той трябваше да се придържа към искането просто за прекратяване на огъня. Той не разбира Путин и не разбира Тръмп. И имаме друг проблем: Тръмп не разбира Путин. И това е глобална трагедия, не само за Украйна", подчерта Порошенко.

"Тръмп смята, че Путин търгува с него и се опитва да получи по-добри мирни условия. Това не е вярно. Путин не търгува. Той има абсолютно различно разбиране. Путин иска да възстанови Съветския съюз. Путин иска да възстанови Руската империя. Нямам съмнение в това. Путин мечтае за мястото си в историята. И без значение цената на загубените животи - руски животи и, разбира се, украински животи", добави той.

Порошенко не смята, че Путин се интересува особено от осигуряването на допълнителни земи в Източна Украйна, които войските му не са успели да завземат и които той изисква Киев да предаде при евентуално мирно споразумение.

Според него Путин използва това искане, "за да се опита да дестабилизира вътрешнополитическата ситуация в Украйна" и да разруши единството на страната, тъй като всяка териториална отстъпка ще трябва да бъде гласувана на референдум, който би разделил украинците.

"Това е руският сценарий. Не забравяйте, че Путин е офицер от КГБ. Той е специалист по подобни неща", отбеляза Порошенко.

По време на предизборната кампания през 2019 г. Зеленски нападна Порошенко за подписването на провалените Мински споразумения, които бяха изключително непопулярни и които Русия така и не изпълни.

Порошенко обаче защитава Минския процес. Той твърди, че е отстъпил много по-малко, отколкото Путин е поискал. "Но поне Минск ми спечели пет години, за да помогна за изграждането на украинската държава, църква и армия", изтъкна бившият президент.

Порошенко вярва, че тези пет години са направили цялата разлика в това Украйна да успее да устои на руската инвазия през 2022 г. и да предотврати поражението.

Европейците сега трябва да се включат в преговорите, като приемат призива на френския президент Еманюел Макрон континентът да участва директно, заяви Порошенко.

"Мисля, че ще се натрупа инерция", посочи той, но отбеляза, че е необходима подкрепа от германския канцлер Фридрих Мерц. "Европа има пълното право да бъде на масата, тъй като тя е тази, която финансира Украйна в момента. Въпреки това, без Тръмп, без Америка е невъзможно да се постигне мирно споразумение. Ролята на Съединените щати е важна, но и без Европа нищо не може да се случи. Те могат да играят ролята на добрия и лошия полицай", добави той.

Порошенко обаче смята, че Тръмп трябва да прекрачи една от червените си линии, за да гарантира следвоенната сигурност на Украйна.

"Трябва да включва действия на място. Чии действия? На Америка, защото без тях отново ще има конфликт", категоричен бе той.

Порошенко вярва, че Тръмп, който е изключил изпращането на американски войски в Украйна, може да бъде убеден да промени решението си.

Той твърди, че през 2017 г., когато е бил президент, а Тръмп е изпълнявал първия си мандат, двамата са обсъждали разполагането на американски войски като част от мироопазващи сили на НАТО или ООН. Тръмп първоначално е изключил това. "Той мрази НАТО. Той мрази мироопазващите операции на ООН", изтъкна Порошенко.

Докато са обсъждали въпроса обаче, Тръмп е започнал да обмисля тази възможност. Порошенко изтъкна, че Тръмп има предвид своето наследство и иска да влезе в историята като президент на мира.

"А Тръмп не може да постигне мирно споразумение без присъствие на място", аргументира се бившият украински лидер.