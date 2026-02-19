Новини
Свят »
Украйна »
Петро Порошенко за преговорите с Путин: Не забравяйте, че е офицер от КГБ
  Тема: Украйна

Петро Порошенко за преговорите с Путин: Не забравяйте, че е офицер от КГБ

19 Февруари, 2026 16:06 3 237 106

  • русия-
  • украйна-
  • петро порошенко-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • донбас

Бившият украински президент обаче смята, че Тръмп трябва да прекрачи една от червените си линии, за да гарантира следвоенната сигурност на Киев

Петро Порошенко за преговорите с Путин: Не забравяйте, че е офицер от КГБ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият украински президент Петро Порошенко има два ключови съвета за всеки, който преговаря с Владимир Путин, пише "Политико".

Първо и най-важно, никога не му се доверявайте; и второ, започвайте да преговаряте с руския лидер само когато спорите от позиция на силата, съветва той.

Порошенко се опасява, че тези максими се пренебрегват в настоящите мирни преговори за войната на Русия, провеждани с посредничеството на САЩ.

Порошенко, т.нар. "Шоколадов крал" на Украйна, се ръководи от опита си с Минските споразумения от 2014 и 2015 г. Предназначени да замразят конфликта за Донбас и подписани от лидерите на Украйна, Русия, Франция, Германия и украинските сепаратисти, нито едно от споразуменията не бе запазено.

Той изрази своите наблюдения върху състоянието на преговорите в момент, когато руските и украинските делегации се срещат в Женева с американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в последния кръг от досега неуспешните преговори за прекратяване на войната.

Порошенко - първият избран президент на Украйна след въстанието на Евромайдана през 2013-14 г., което свали подкрепяния от Москва Виктор Янукович, е обезпокоен от посоката на тези мирни преговори.

Порошенко, който ръководи партията "Европейска солидарност" - основната опозиционна фракция в Украйна, смята, че неговият заклет съперник - президентът Володимир Зеленски, е допуснал грешка, като е започнал преговори, които изключват европейците, и е трябвало да настоява за незабавно прекратяване на огъня.

"Въпреки катастрофата в Овалния кабинет през февруари преди година, той трябваше да се придържа към искането просто за прекратяване на огъня. Той не разбира Путин и не разбира Тръмп. И имаме друг проблем: Тръмп не разбира Путин. И това е глобална трагедия, не само за Украйна", подчерта Порошенко.

"Тръмп смята, че Путин търгува с него и се опитва да получи по-добри мирни условия. Това не е вярно. Путин не търгува. Той има абсолютно различно разбиране. Путин иска да възстанови Съветския съюз. Путин иска да възстанови Руската империя. Нямам съмнение в това. Путин мечтае за мястото си в историята. И без значение цената на загубените животи - руски животи и, разбира се, украински животи", добави той.

Порошенко не смята, че Путин се интересува особено от осигуряването на допълнителни земи в Източна Украйна, които войските му не са успели да завземат и които той изисква Киев да предаде при евентуално мирно споразумение.

Според него Путин използва това искане, "за да се опита да дестабилизира вътрешнополитическата ситуация в Украйна" и да разруши единството на страната, тъй като всяка териториална отстъпка ще трябва да бъде гласувана на референдум, който би разделил украинците.

"Това е руският сценарий. Не забравяйте, че Путин е офицер от КГБ. Той е специалист по подобни неща", отбеляза Порошенко.

По време на предизборната кампания през 2019 г. Зеленски нападна Порошенко за подписването на провалените Мински споразумения, които бяха изключително непопулярни и които Русия така и не изпълни.

Порошенко обаче защитава Минския процес. Той твърди, че е отстъпил много по-малко, отколкото Путин е поискал. "Но поне Минск ми спечели пет години, за да помогна за изграждането на украинската държава, църква и армия", изтъкна бившият президент.

Порошенко вярва, че тези пет години са направили цялата разлика в това Украйна да успее да устои на руската инвазия през 2022 г. и да предотврати поражението.

Европейците сега трябва да се включат в преговорите, като приемат призива на френския президент Еманюел Макрон континентът да участва директно, заяви Порошенко.

"Мисля, че ще се натрупа инерция", посочи той, но отбеляза, че е необходима подкрепа от германския канцлер Фридрих Мерц. "Европа има пълното право да бъде на масата, тъй като тя е тази, която финансира Украйна в момента. Въпреки това, без Тръмп, без Америка е невъзможно да се постигне мирно споразумение. Ролята на Съединените щати е важна, но и без Европа нищо не може да се случи. Те могат да играят ролята на добрия и лошия полицай", добави той.

Порошенко обаче смята, че Тръмп трябва да прекрачи една от червените си линии, за да гарантира следвоенната сигурност на Украйна.

"Трябва да включва действия на място. Чии действия? На Америка, защото без тях отново ще има конфликт", категоричен бе той.

Порошенко вярва, че Тръмп, който е изключил изпращането на американски войски в Украйна, може да бъде убеден да промени решението си.

Той твърди, че през 2017 г., когато е бил президент, а Тръмп е изпълнявал първия си мандат, двамата са обсъждали разполагането на американски войски като част от мироопазващи сили на НАТО или ООН. Тръмп първоначално е изключил това. "Той мрази НАТО. Той мрази мироопазващите операции на ООН", изтъкна Порошенко.

Докато са обсъждали въпроса обаче, Тръмп е започнал да обмисля тази възможност. Порошенко изтъкна, че Тръмп има предвид своето наследство и иска да влезе в историята като президент на мира.

"А Тръмп не може да постигне мирно споразумение без присъствие на място", аргументира се бившият украински лидер.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    11 25 Отговор
    Хаяско го няма 11 ден.....

    Коментиран от #11, #45

    16:07 19.02.2026

  • 2 Атина Палада

    14 34 Отговор
    Братушките са нямали толкова глупав цар!

    16:08 19.02.2026

  • 3 хаха 🤣

    14 37 Отговор
    ние се чудим защо е с мозък на 1/2 кокошка, а дядо Вовчик бил кагебеец🤣

    16:09 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Карго 200

    14 35 Отговор
    "Байо Либене, дочувам, че ти и Ботьова не сте досетили добре моят хабер.
    Рекох, че руският ботуш е миризлив и не чини да е в близост до Булгурско!
    Искаме България Свободна и Свята Република,
    Русия да е далеч...много далече от нази.
    Ний сме Европата!"

    Васил Лъвский

    Коментиран от #41, #101

    16:11 19.02.2026

  • 6 Многоходовото

    11 33 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:11 19.02.2026

  • 7 Е, някой си от

    30 2 Отговор
    КГБ?!? Друго е да си сладкар.

    Коментиран от #21

    16:13 19.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    40 5 Отговор
    Не забравяйте, че лично ПоТрошенко, шоколадовия крал, обявяваше, че техните деца ( на Източна укр.) ще се крият под земята, а нашите ( на Западна укр.) ще ходят на училище❗

    16:14 19.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Б Машалов

    31 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Толкова години в КГБ па си няма Златна тоалетна пълен шапшал --Не е като Миндич и зеленият ПРЪДЛЮ

    16:14 19.02.2026

  • 12 "Войната срина руската икономика.

    10 31 Отговор
    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters.

    Коментиран от #15, #56, #92

    16:16 19.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Друг агент на КГБ

    9 21 Отговор
    е агент Гундяев. В последните години се представя за патриарх. Така наречения Патриарх Кирил.

    16:18 19.02.2026

  • 15 Рублевка

    25 6 Отговор

    До коментар #12 от ""Войната срина руската икономика.":

    "американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"

    Искам да чуя коментари от рода на:
    Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.

    $12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари.
    Русия добива 200 тона злато годишно
    Русия обогатява почти половината от световния добив на уран
    Русия е най-големия износител на пшеница. Житницата на света.
    Износът на природен газ в ПАРИЧНО ОТНОШЕНИЕ е както преди санкциите и нараства.
    Нефтът, който Русия не изнесе в чужбина остава за бъдещите поколения.
    Русия ще построи в САЩ 100 атомни реактора! Чети, Ганьо тъпогaви! РОСАТОМ строи реактори в целия свят!

    Коментиран от #58, #89

    16:19 19.02.2026

  • 16 мдам

    5 18 Отговор
    По-точно е таксиджия от КГБ. И войната така я води - като таксиджия.

    Коментиран от #24

    16:23 19.02.2026

  • 17 "Огромни загуби за руската петролна

    7 22 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #106

    16:23 19.02.2026

  • 18 Карго 200

    4 21 Отговор
    Samsung отказа да подари смартфони на руски олимпийски спортисти. Те получиха само шампоан и паста за зъби. Samsung подари телефони на всички участници в Зимните олимпийски игри.

    Коментиран от #23, #59, #103

    16:23 19.02.2026

  • 19 Атина Палада

    6 6 Отговор
    Ще взема да се накисна със сода бикарбонат, че нещо съм недовтасал

    16:27 19.02.2026

  • 20 ...

    3 19 Отговор
    Путин може да е агент КГБ, но в действа като агент на ЦРУ и МИ6. Върши перфектно работата на враговете на Русия по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    16:30 19.02.2026

  • 21 Трол

    4 17 Отговор

    До коментар #7 от "Е, някой си от":

    Много са му вкусни бонбоните и шоколадите. В Русия със сигурност няма такива.

    Коментиран от #27, #30

    16:31 19.02.2026

  • 22 Путин и КАРГО 200

    4 11 Отговор
    Ден 1455 от моята 3-дневна война. Спечелихме минус 200 кв. км земя, в която Украйна се отдръпна панически.

    Аз си оставам майстор стратег.

    16:33 19.02.2026

  • 23 Най-добър пилот на века

    14 5 Отговор

    До коментар #18 от "Карго 200":

    Светлана Капанина
    Най-добър пилот на века
    Абсолютен световен шампион по висш пилотаж
    1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011 год.
    Постижения и награди
    Капанина Светлана Владимировна
    Инструктор-пилот 1-ви клас на ПАО "Сухой" Конструкторско бюро Сухой
    Довереник на президента на Руската федерация - В.В. Путин
    Заслужил майстор на спорта на Русия
    Заслужил треньор на Русия
    Герой на Русия

    Светлана Капанина е включена в Книгата на рекордите на Гинес като най-титулираният пилот в световната спортна авиация (за справка: Рекорди на Гинес)
    6 февруари 2015 г.
    Общо над 100 златни медала.

    Родината награждава своите герои!

    16:40 19.02.2026

  • 24 Мурка

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "мдам":

    А можеше да се хване за колесника на някои фърчуплан като ЯНКИ РЕИНДЖЪР - КОМАНДОС

    16:40 19.02.2026

  • 25 Посетител

    15 0 Отговор
    А ти не забравяй, че си един бъркач на шоколад, Валцман...

    Коментиран от #29

    16:40 19.02.2026

  • 26 Урсул фон дер Бандер

    18 1 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅

    16:44 19.02.2026

  • 27 моите любими

    13 5 Отговор

    До коментар #21 от "Трол":

    "Мишка на Севере" е класически шоколадов бонбон. Това са меки глазирани бонбони с пълнеж от ядки, затворени в кутия за гофрети.
    Произвеждат се от сладкарската фабрика "Н. К. Крупская".
    Русия произвежда страхотни бонбони и шоколад!

    Коментиран от #37

    16:44 19.02.2026

  • 28 "Ефектът от санкциите на САЩ

    5 12 Отговор
    се оказа катастрофален за Русия. Доналд Тръмп удари Русия по-силно от всяка украинска ракета."

    16:48 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Посетител

    13 2 Отговор

    До коментар #21 от "Трол":

    В Русия обявиха пълен бойкот на неговите фабрики, работещи в страната... Това още 2015! Валцман тогава ревна: "Ама недейте така, това няма нищо общо със случващото се в Украйна! Не съсипвайте бизнеса ми!"... След три години фалираха, май... Във всеки случай вече имат нов собственик. И в Русия няма недостиг на шоколадови изделия.

    Коментиран от #69

    16:50 19.02.2026

  • 31 Всъщност

    18 2 Отговор
    Не сме забравили и кой е Потрошенко : изродът по чието време бяха създадени фашистките банди на Десен сектор и Азов , за репресии и убийства на рускоезични цивилни , жени и деца ❗

    16:51 19.02.2026

  • 32 Рублевка

    11 1 Отговор
    Има два вида укро тролове.
    1. Платени клакьори с първосигнално мислене
    2. Замаскирани като демократи фашисти и техните потомци.

    Първите си изкарват с това пари за баничка и цигари, а вторите са с наследена генетично омраза за отнетите ниви, кръчми, фабрик и места във фашистката администрация. Те са непримирими врагове на всичко българско. В миналото са били поклонници на Хитлер и са рязали партизански глави. Еничари!

    16:55 19.02.2026

  • 33 От чужбина

    13 0 Отговор
    Без да съм е прочел изяло тази статия ми изглежда като дрънкане на глупости. Споменава за Минските споразумения,но НИКОЙ от Запада не реве, че не са спазени от страна на Русия. Не се и повдига въпрос около тези споразумения. От това е явно, че ЕС не се интересува от тези споразумения. Отделно Меркел се изказа, че са ползвали тези споразумения за да си дадат отсрочка и да въоръжават Украйна. Т.е това е признание, че войната е била вече програмирана, а Зеленски и шайката му са просто едни изпълнители.

    17:00 19.02.2026

  • 34 "Русия ударно намалява

    2 12 Отговор
    сондирането на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    Коментиран от #94

    17:12 19.02.2026

  • 35 Кирпича

    0 9 Отговор
    Завеждал е архива, с този ръст...

    17:14 19.02.2026

  • 36 не забравяюте

    12 1 Отговор
    Не забравяйте ,че Зеленски е с професия клоун,шут.Навярно пълен професионалист.

    Коментиран от #42, #52

    17:23 19.02.2026

  • 37 Превежда се

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "моите любими":

    Мечка на Севера. Страхотни са.

    17:23 19.02.2026

  • 38 Рублевка

    11 1 Отговор
    Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна.

    17:23 19.02.2026

  • 39 "Заради спирането на Telegram:

    3 10 Отговор
    Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни."

    Коментиран от #64

    17:25 19.02.2026

  • 40 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Путин към украинците: не забравяйте, че Порошенко е Валцман.

    17:25 19.02.2026

  • 41 Върховенство на П

    11 1 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    Нещо не е така Марго 2......
    Ето го истинския текст преведен от прагръцки фанариотски
    Байо Либене, дочувам, че ти и Ботьова не сте досетили добре моят хабер.
    Рекох, че евротурски ботуш ( пътят на "Булгурско" минава през Босфора) е миризлив и не чини да е в близост до Булгурско!
    Искаме България Свободна и Свята Република,
    Арабоафриканска Европа да е далеч...много далече от нази.
    Ний сме Европата!"
    Васил Лъвский

    Коментиран от #93

    17:26 19.02.2026

  • 42 Рублевка

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "не забравяюте":

    Зеленски е бил беден провинциален комик, гладен като въшка. Филип Киркоров го приютява в един от апартаментите си в Москва и му помага да припечели. Не е ходил войник. Давал е подкупи за отлагането си. Ухилянт. От Ухилянт в президент!

    Коментиран от #46

    17:28 19.02.2026

  • 43 "Чудовищни руски жертви

    4 14 Отговор
    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    17:29 19.02.2026

  • 44 Карго 200

    2 12 Отговор
    Руският Telegram канал „Raven FPV“ публикува компилация от украински FPV удари по руски войници, за да предупреди за огромните жертви.

    Коментиран от #47

    17:29 19.02.2026

  • 45 Европеец

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Порошенко да коментира какво става с децата в Украйна ходят ли на училище или стоят в мазетата..... Ако не може да коментира това, да коментира Как е тока в kиев и какво остана от шоколадовата му фабрика....

    17:32 19.02.2026

  • 46 Карго 200

    3 10 Отговор

    До коментар #42 от "Рублевка":

    Путин е бил беден като въшка
    Има негова снимка,облечен с бяла риза,вратовръзка,пурпорно сако и синьо шушляково долнище на анцуг,с надпис на десния крачол"Адидас"

    17:33 19.02.2026

  • 47 Посетител

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Карго 200":

    Значи не е руски.

    17:33 19.02.2026

  • 48 "Паника сред руските Z-блогъри:

    3 10 Отговор
    Спират ни Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    17:37 19.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Рублевка

    9 1 Отговор
    В парично отношение износът на природен газ е запазил нивото си от преди санкциите. Но къде отива излишъкът, от който се отказа Европа? Изгарят го в атмосферата! За сметка на износа в Китай и износа на втечнен природен газ ЧРЕЗ АМЕРИКАНСКИ ФИРМИ, Газпром запазва приходите си. Губи Европа, защото недополучава предишните количества...

    17:39 19.02.2026

  • 51 Хм Хм

    0 10 Отговор
    Не само КаГеБеец, но и бакшиш от Питер, т.е. хитрец-далавераджия.

    17:39 19.02.2026

  • 52 Карго 200

    2 10 Отговор

    До коментар #36 от "не забравяюте":

    Не забравяй,че такава професия за която говориш,не съществува на тази планета.
    Има професия артист,тя е благородна,творческа по нейната същност.
    Но професия шпионин-разузнавач(предател) не е чест.

    Коментиран от #55

    17:40 19.02.2026

  • 53 Рублевка

    9 1 Отговор

    До коментар #49 от "Ха така":

    Не че Роналд Рейгън беше много умен. Горбачов беше още по-глупав от него. Абсолютен глупак и дегенерат от украински колхоз!

    17:41 19.02.2026

  • 54 "Дим и огън: Ситуацията след поне 2 атак

    5 4 Отговор
    с дронове срещу руски завод за електроника за "Шахед"-и и ракети (ВИДЕО). Поразен е завод в Чувашия, в района на Чебоксари т.е. над 1000 километра от границата с Украйна - става въпрос за завода "ВНИИР-Прогрес", който прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС."

    17:43 19.02.2026

  • 55 режисьор

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Карго 200":

    Не правиш разлика между артист и шут!

    Коментиран от #62

    17:43 19.02.2026

  • 56 Червен плъх

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от ""Войната срина руската икономика.":

    Ами навремето уж якия ссср е харчел за въоръжаване 10% от бюджета си и се гътна по корем.Сега безаналогова путинова русия харчи от бюджета си 40%.При тоя темп колко и давате преди да се пльосне по гръб

    Коментиран от #60

    17:44 19.02.2026

  • 57 "Трите неразрешими предизвикателства

    5 6 Отговор
    след войната. Как провалената "СВО" ще се отрази на бъдещето на Русия. Първото предизвикателство е социално. Русия не разполага с ресурси да поддържа армия от 2,4 милиона души, а демобилизацията им носи сериозни рискове. Второто предизвикателство е финансово. Войната погълна средства, предназначени за поддържане на базовата инфраструктура и публичните услуги. Много предприятия бяха принудително преориентирани към производство на дронове, боеприпаси и друга военна техника, без да разполагат с капитала, необходим за връщане към гражданско производство. Ръководството на Руската централна банка открито призна, че финансовите резерви на страната са изчерпани. Третият проблем е демографският. Огромния брой загинали и инвализирани малди руски мъже във войната, както и дълбоката демографска криза, белязана от изключително ниска раждаемост, безпрецедентна в историята на Русия."

    17:46 19.02.2026

  • 58 Червен плъх

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Ти в рубли ли предпочиташ да ти плащат бе красной пр...м...ат.Що се гътна мощният ти ссср след като ги имаше и той тия богатства които описа

    Коментиран от #87

    17:48 19.02.2026

  • 59 стойко

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Карго 200":

    да ме простиш.самсунг ,може да правят от гводей до кораб,но не са могъщи.и в съвместно партньорство с сони,пак се задъхват.ял съм ,попарата на самсунга от 1989.не ги харесвам.опропастиха и една класна аудиофилска фирма-херман кардън.за мен няма сони или самсунг.само съто остана.провал.....

    17:48 19.02.2026

  • 60 Лaпaй и се потапяй!

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Червен плъх":

    "американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"

    Имаш ли представа какво са $12000 милиарда? Дедо Соломон Паси чака Русия да се "пльосне" и разпадне 40 години. Западът чака 1000 години и не се пльосва и разпада пустата. Само се отърси от паразитите.

    17:50 19.02.2026

  • 61 Рублевка

    4 1 Отговор
    В Западна Европа забраниха плащането с китайски смартфони и затова си купих Самсунг, който в средния клас им отстъпва. Всичко хубаво вече идва от Китай!

    17:54 19.02.2026

  • 62 Ха така

    1 6 Отговор

    До коментар #55 от "режисьор":

    Този шут зеленски е на път да разплаче кгебееца от кремъл

    Коментиран от #65

    17:55 19.02.2026

  • 63 Пилотът Гошу

    8 1 Отговор
    Порошенко, крадлива гарго...що си не траеш... фабриките ти в Русия си работеха, ти се правеше на президент и хем пари правеше в Русия, хем ги плюеше, че да седиш и на стола на САЩ... що се обаждаш въобще и сещаш хората...

    17:58 19.02.2026

  • 64 максим

    7 2 Отговор

    До коментар #39 от ""Заради спирането на Telegram:":

    кой ти каза,че руснаците нямат връзка с външния свят?????

    щото аз сипиша с руснаци и редовно се гледаме на камерата.всичко си е нормално.

    Коментиран от #85

    17:59 19.02.2026

  • 65 Рублевка

    5 2 Отговор

    До коментар #62 от "Ха така":

    Владимир Владимирович си направи стаж за пенсия. Може да излезе на заслужен отдих. Ти му мисли, как ще правиш 50 години трудов стаж за 300€ пенсия.

    17:59 19.02.2026

  • 66 "Русия компенсира огромните загуби

    2 4 Отговор
    на фронта с мащабна тайна мобилизация. На хоризонта се задава пълна задължителна мобилизация, която е политически токсична и социално дестабилизираща. „Това би означавало значителна ескалация на вътрешната ситуация, което потенциално би подкопало стабилността на режима в Кремъл“, пише The Telegraph. Ако ускореният икономически спад продължи и руските жертви на бойните полета продължат да нарастват със същите бързи темпове, общество ще бъде подложено на значителен натиск“, се казва в статията. Изданието смята, че при сегашните условия за Русия ще е изключително трудно да продължи тази война."

    18:07 19.02.2026

  • 67 Пенсионер 69 годишен

    3 0 Отговор
    Може ли някой младеж да ми обясни, как се правят 50 години трудов стаж за пенсия? Ще вземете по 100€ социална и ще се споминете на първата година. Миналата година здравната каса плати над 70000€ да ме лекуват. Това лято ще платя 8000€ за очна операция. Как я мислите тая работа? Че ще сте вечно млади и здрави? Чака ви СМЪРТ с тая беднотия. По-бедни сме от Гана!

    Коментиран от #72

    18:07 19.02.2026

  • 68 безспорен факт

    5 6 Отговор
    "Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда."

    😁

    Коментиран от #95

    18:09 19.02.2026

  • 69 правилно

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Посетител":

    Аз също съм обявил бойкот и не купувам нищо украинско!

    18:09 19.02.2026

  • 70 "В Русия ударно увеличават данъците.

    4 4 Отговор
    От началото на 2026 г. се повишава корпоративния данък, данъка върху доходите, както и увеличение на ДДС, което става по-високо отколкото в развитите държави САЩ, Великобритания, Франция или Германия. Това автоматично доведе и до повишаване на цените на основните стоки. За да се опита да покрие поне малка част от огромния бюдежетен дефицит, освен увеличаването данъците и започва и пренасочване на средства от здравеопазване, социални помощи и образование към военната сфера."

    Коментиран от #74, #75

    18:11 19.02.2026

  • 71 Пенсионер 69 годишен

    1 1 Отговор
    Аз изобщо не съм получил никаква пенсия от България, защото ми загубиха трудовата книжка на последната работа и отричат. За стотина двеста лева трябва да обикалям навсякъде, където съм работил и да събирам справки. На запад всичко е в компютъра. Всеки изработен час. В Русия също. Добре, че съм спестил пари за доктори. Иначе да съм се споминал.

    18:11 19.02.2026

  • 72 максим

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Пенсионер 69 годишен":

    баце,зле е работата.дай координати. с храната нямаш проблеми

    Коментиран от #77

    18:12 19.02.2026

  • 73 Карго 200

    5 2 Отговор
    Да попитаме тавариш Радев

    В коя държава няма паметник на Васил Левски?

    A. Белгия
    B. САЩ
    C. русия
    D. Румъния

    Коментиран от #97, #102

    18:13 19.02.2026

  • 74 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    2% увеличение не е ударно. Пропаганда за глупаци. С 2% е увеличен ДДС.

    18:14 19.02.2026

  • 75 стойко

    9 1 Отговор

    До коментар #70 от ""В Русия ударно увеличават данъците.":

    ела в българия,тука намаляват данъците.чува се скоро,нямало да ги има.

    18:14 19.02.2026

  • 76 Мнение

    4 4 Отговор
    на Стивън Фредерик Стар, американски академик, съветник на трима президенти на САЩ и експерт по развиващите се държави в Централна Азия, Кавказ, Русия и останалите развиващи се републики от бившия Съветски съюз.

    "Най-мрачният сценарий за Русия в момента е превръщането и в напълно изолирана държава, изцяло зависима от Китай, с бъдеще подобно на Северна Корея."

    Коментиран от #91

    18:15 19.02.2026

  • 77 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "максим":

    Благодаря от сърце. Живея от 30 години в Белгия и тук се пенсионирах. Нямам особени проблеми. Живея скромно и балансът ми е около нулата. За моите сънародници ми е жал. И страх ме хваща, ако бях останал в България.

    18:18 19.02.2026

  • 78 "Русия вече е сред страните с най-голям

    2 3 Отговор
    в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    18:19 19.02.2026

  • 79 "Русия вече е сред страните

    4 3 Отговор
    с най-голям брой мигранти в света, като повечето от тях идват от Централна Азия. Това се възприема от значителна част от руското общество като културна демографска заплаха. Алтернатива на огромния брой загубена на фроната руска работна сила би могло да бъде мащабното внедряване на технологии и ИИ, които намаляват нуждата от човешки труд. Това обаче е свързано с инвестирането на значителни финансови ресурси, с които Русия не разполага."

    18:20 19.02.2026

  • 80 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    Гледайте да сте живи и здрави. Русия ще анексира Украйна и ще трябва отново да се молим на Москва. Такова ни е географското положение.

    18:23 19.02.2026

  • 81 "Израелският външен министър

    3 2 Отговор
    унижи Русия в ООН- забавно е (ВИДЕО) "

    18:28 19.02.2026

  • 82 Карго 200

    3 2 Отговор
    🔥Група „Реквием“ от специалните части „Балиста“ бие руснаците в запорожка посока!

    18:29 19.02.2026

  • 83 "Украйна атакува петролен склад

    4 2 Отговор
    в Русия. Украйна атакува склад за петрол във Велики Луки в руската област Псков. По първоначална информация нападението е осъществено с дронове. Избухнал е огромен пожар. Губернаторът на Псковска област потвърди, че градът е под атака от "неидентифицирани дронове"

    😁

    18:31 19.02.2026

  • 84 Тити

    3 2 Отговор
    Путлер е чисто и просто диктатор и нищо повече.

    18:37 19.02.2026

  • 85 От 01 март ги изключват

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "максим":

    осбено младите руснаци, много добре разбират, че им отнемат и малкото свобода, която са имали

    "В случай на блокиране на Telegram, руският свят ще се ограничим до границите на самата Русия. Със забраната в YouTube загубихме много важна платформа. Но, между другото, самият Google ни блокира и ни премахна напълно. Тоест, ние сме готови да се затворим от външния свят. Руските медии и телевизия са забранени в Европа и САЩ от 2022 г. насам, но въпреки това те знаят какво става при нас, но ние няма да знаем какво става при тях. Телеграма с автоматичния си превод на езика на читателя остана единственият ресурс, от който ние можехме да разберем какво се случва по света. Вече губим в информационната война, която се води предимно в интернет и не на последно място в самата Telegram. Успокоението ни остана, че не сме сами. Иран и Северна Корея са като нас."

    18:38 19.02.2026

  • 86 Карго 200

    4 0 Отговор
    Бойко влезе във втората си любима роля - на жертва. Били го пакетирали с "Пеевски".
    Той се накъса да рекламира Пеевски като съюзник, а накрая го били пакетирали с Пеевски.
    И Борисов като ватенките има две роли - на спасител или на жертва - в краен случай къса менискус. 🙃

    18:39 19.02.2026

  • 87 1945

    2 6 Отговор

    До коментар #58 от "Червен плъх":

    рублата става само за подпалки на камината

    18:43 19.02.2026

  • 88 Карго 200

    2 2 Отговор
    Американските сенатори току-що официално призоваха за отстраняване на президента Доналд Тръмп от длъжност съгласно 25-ата поправка.
    Конгресменът Тед Лиу заявява, че „случаят Епщайн“ показва, че Доналд Тръмп е малтретирал сексуално деца.
    Конгресменът Тед Лиу казва, че „досиетата Епщайн“ показват, че Доналд Тръмп е изнасилвал деца:
    „Доналд Тръмп е споменат в „досиетата Епщайн“ хиляди и хиляди пъти. Тези записи съдържат изключително обезпокоителни твърдения – твърдения (!!!) – че Доналд Тръмп е изнасилвал деца и е заплашвал да ги убие.“

    Коментиран от #99

    19:01 19.02.2026

  • 89 Курт

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Ще,ще и на тебе ще ти е бааничката сладка

    19:07 19.02.2026

  • 90 Карго 200

    0 2 Отговор
    БОЛКА НА КОЛОНКАТА: На 1750 километра (около 1087 мили) североизточно от украинската граница, руската рафинерия „Лукойл-Ухтанефтепереработка“ е посетена от украински дронове. Гори, бейби, гори.

    19:11 19.02.2026

  • 91 Върховенство на П

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мнение":

    Стивън Вселенски да си гледа Мигрантите и 30 милона афроафриканци които се гордеят че никога не са работили и да остави руснаците изолирани без да плащат помощите на афроафриканците и мигрантите в САЩ .Така руснаците могат да хранят русначета а не афроафриканци и мигранти наСАЩ

    19:15 19.02.2026

  • 92 в науката английска политикономика

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от ""Войната срина руската икономика.":

    има научен термин: икономика на военни релси. това е най бързо развиващата се икономика. и на капитализма и на социализма и на комунизма. доказано е на теория и на практика. русия е в невиждан икономически растеж. руските заводи работят на три смени. и събота и неделя. няма безработица. има недостиг на работна ръка. налага се да внасят работници от вън. тази война възроди руският военно промишлен комплекс, и икономиката на русия. а инче драскачи сякакви....вервайте им. и се записвайте у казарма

    19:48 19.02.2026

  • 93 евала ти праим пич

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Върховенство на П":

    поклон....

    19:54 19.02.2026

  • 94 нидей тъй ва пич

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от ""Русия ударно намалява":

    туй що хортуваш....ногу плоску ва...

    19:58 19.02.2026

  • 95 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "безспорен факт":

    руските лопатки претрепаха сичкото нато

    20:05 19.02.2026

  • 96 Мдаа

    0 2 Отговор
    Путин дори и бивш агент е под нивото на интелект дори от една мравка, с него не се преговаря от позиция на силата а от позицията на вече победител а Русия разрушена, той войва с три факти, ядрен арсенал, втора по сила армия в света, и с най гоелмия си съюзник Китай който засенча всички от целия Запад и НАТО с изключение на САЩ които пък играят на съюзник предал идеалите си и съюзниците си

    Коментиран от #98

    20:11 19.02.2026

  • 97 Келеш такъв

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Карго 200":

    Да те попитам негоднико,кой е убил невинно ратайче??

    Коментиран от #100

    20:13 19.02.2026

  • 98 Подобаващ отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Мдаа":

    И понеже твоя интелект е по- нисък от този на хлебарка, затова си написал тази глупост!

    20:20 19.02.2026

  • 99 Върховенство на П

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Карго 200":

    Марго2000 пак нещо не си разбрала
    Епщайн ли е Айнщайн ли е въскръснал и сега продължава да пише и пише и досиетата набъбват Хубавото е че той е абсолютно невинен и Тръмп е абсолютно виновен а всичко останало е ОТНОСИТЕЛНО според собствената му теория на относителноста

    20:43 19.02.2026

  • 100 Върховенство на П

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Келеш такъв":

    Американците разбира се !!!!!! Наричат ги коствени жертви и да коствените жертви в името и победата на Демокрацията са милиони но СлаваАк барДемокрация !!!!

    20:56 19.02.2026

  • 101 Ограк 200

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Карго 200":

    Бай Кураго вземи шланга ми го хвани догаждам че и Ганьо е досетил добре моят хабер.
    Рекох, че американския трандафор т е вонящо демоНОкратично миризлив и не сака да е в близост до болгурско!..само Ша гледа да пие кръвта на местната рая ..та те така Искахте ДемоНОкрация - На ви Я
    Искаме България Свободна и Свята Народна Република,..не някви нагли бозави Крави ни дават наклон на К
    Р о
    Америка та да е далеч...много далече от тука.
    Ний не сме тая прехвалена и Фалшиво лицемерна ввропа - Ние сме си Източно Балканци

    21:33 19.02.2026

  • 102 Ограк 200

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "Карго 200":

    Да запитаме п.а.р.ц а.л Карго 200,
    Къде Ша му го с гъсто из л.е..п.к.а.м
    заде с 200

    В коя държава няма паметник на Остап бандер?

    A. белгия
    B. РУСИЯ
    C. у КРАЙ на
    D. Израел
    Е. сащ

    21:41 19.02.2026

  • 103 Ограк 200

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Карго 200":

    карго 200 понеже ти ще получиш само шампоан и вазелин за . Sputnik, ще ти подари едно Дебело брада вечно дил До , Ама само на теб всички участници в Зимните олимпийски игри...Няма получат от Тях нищо.
    Ако си старателен с Език и твоят розов Карамфил Г.воздик ...на четири крака, ще получиш и две шепи жълти центове
    Да си ги събираш гол и оцапан по пода

    21:51 19.02.2026

  • 104 Владимир Владимирович Путин

    1 0 Отговор
    За бъртвежите.
    на Петро Порошенко.
    Не забравяйте, че е нагъл мастит какаов бос и пара военен Фриц от сектата на бандера.
    2014 са плюнчеше, като някоя щърбава баба, как видиш ли, Руснаците щели да стоят в мазета на студ и на глад..и .и щели да мрът!
    Па, То Въри .Въри взе , че Стана точно Ама ТОЧНО Обратното!

    Между другото ..сега къде е тая азовска нагла утайка
    Избяга и са скри

    22:25 19.02.2026

  • 105 Иван

    0 0 Отговор
    Не забравяйте, че Ал Багдади е офицер на Мосад.

    05:20 20.02.2026

  • 106 Нов

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от ""Огромни загуби за руската петролна":

    Русия имат какво да губят, докато Украйна няма какво да губи и затова го кара на просия, студ и смаляване.
    Нека все така да не губят.

    17:10 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания