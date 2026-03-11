Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Времето днес, прогноза за сряда, 11 март: Слънчево, слаб вятър от североизток

Времето днес, прогноза за сряда, 11 март: Слънчево, слаб вятър от североизток

11 Март, 2026 03:00 558 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София - около 15°.

Времето днес, прогноза за сряда, 11 март: Слънчево, слаб вятър от североизток - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ на места, главно в Източна България, ще има намалена видимост и ниска облачност.

Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 2°, в София – около минус 1°, по Черноморието - между 1° и 4°.

Вад западните и централните райони от страната ще бъде предимно слънчево. Преди обяд в източните райони видимостта ще се подобри, а ниската облачност ще намалее. През деня и там ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 18°, в София - около 15°.

По Черноморието сутринта на места ще има намалена видимост и ниска облачност. През повечето дневни часове ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-8. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Само над източните дялове на Стара планина, Странджа и Сакар ще има значителна висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, а по най-високите части – умерен от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

До края на тази и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност и условия за краткотрайни сутрешни мъгли ще има и по поречието на Дунав, както и на отделни места в низините и котловините. Вятърът ще е от изток-североизток – слаб, в източните райони - умерен. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 13° и 18°, към неделя-понеделник слабо ще се понижат. По-ниски ще останат през целия период в източните райони и по Черноморието - между 8° и 11°.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове