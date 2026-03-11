11 март 1913 г. Начало на атаката на българската армия на Одринската крепост

На 11 март 1913 г. започва Одринската операция на Втора българска армия. Атаката е съсредоточена в източния сектор. Тя довежда до падането на Одринската крепост.
Известна като един от най-здравите фортове в Югоизточна Европа, тя била защитавана от гарнизон, наброяващ 60 хиляди войници и офицери, 524 оръдия и 60 картечници. Нейните укрепления ограждали внушителна площ в размер на 250 кв. км. Строена от европейски специалисти, според военните експерти, можела да падне само след продължителна обсада в течение на няколко месеца и то единствено от най-елитната и модерна армия по това време в Европа – пруската.
Тогавашните специалисти залагали главите си, че крепостта е непревземаема с щурм. Но тъкмо по този начин – с щурм – решават да я превземат българските войски.
След Съединението на Княжество България и Източна Румелия, мечтата на българите е да присъединят към родината останалите в пределите на Турция наши територии, отнети ни с неблагочестивите решения на Берлинския конгрес през 1878 г. Използвайки като повод нарушаването на човешките права на нашите сънародници в Турция и зверското потушаване на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г., България сключва съюз с християнските балкански държави, подкрепен от руския император, и започва своята поредна освободителна битка, останала известна в историографията като Балканската война.
Началото ѝ е поставено през есента на 1912 г., като още първите сражения завършват с успех на християнските сили над турците. На 29 октомври с. г. поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев извършат разузнавателен полет със самолет „Албатрос Ф-3” и пускат две бомби – т. нар. „одринки” над гара Караагач, а на 19 ноември италианският авиатор Джовани Сабели и майор Васил Златаров със самолет "Блерио ХІ" извършват първата в историята въздушна бомбардировка на османските позиции край Одрин. Една седмица преди това – на 12 ноември, Райна Касабова става първата жена в света, извършила полет във военни условия.
Така постепенно се стига до победоносната Одринска епопея. В нея съюзните войски са предвождани от ген. Никола Иванов, а командир на българските сили на източния сектор е ген. Георги Вазов, брат на Иван Вазов и генерал Владимир Вазов. На 12 и 13 март 1913 г. българите, обхванати от невероятен боен дух, без страх от вражеския обстрел, нападат телените мрежи на двата големи форта Айджиолу и Айвазбаба.
Убедени в правотата на своята кауза, нашите войници буквално помитат противника. В спомените си от тези дни, писани непосредствено след разразилите си събития, ген. Георги Вазов отбелязва:
„На 12-и март 1913 г. утринното пролетно слънце отдавна грееше на небосклона. Леката мъгла, която покриваше рано сутринта хълмистото пространство около Одрин, към 8 часа сутринта се беше вече изгубила и само пара бликаше тук-там из още влажните гърди на земята. Към това време всичките предни неприятелски позиции в Източния сектор бяха в наши ръце. Маслак, Сапунджилар, Ески Кумлук, Пачаджилар, Мезартепе и Демиркапу – една отбранителна линия от 12 километра – падна в един час под напора на 55 дружини, които ги атакуваха в нощната тишина, преминаха почти едновременно [река] Кумдере и се хвърлиха без изстрел в неприятелските окопи, като разхвърлюваха или прегазваха слабите телени мрежи. Част от неприятелската войска бе избита, около 1000 души и 20 оръдия бидоха пленени, а живите в най-голям безпорядък избягаха зад фортовия пояс. Нашите войски, които нямаха повече от 400 убити и ранени, напредваха неудържимо по петите на противника”.
След превземането на Аджийолу и Айвазбаба започва истинският пробив на Главния укрепен пояс на Одринската крепост. Под ударите на 54-ти полк пада Таштабия. В устремна атака 32-ри Загорски полк овладява Куручешме и се озовава във фланг и тил на Илдъз, срещу когото упорито се сражава 29-ти Ямболски полк. Поделения от двата полка продължават съвместно атаката срещу фортовете Кавказ и Каик. Скоро се предава и форт Топйолу, а 43-ти пехотен полк и части от 10-ти Родопски полк успяват да овладеят Кестенлик. След близо 8-часов щурм всички укрепления в Източния сектор са овладени.
Турците са принудени да развеят бяло знаме и да сложат оръжия. Комендантът на крепостта Шукри паша е пленен и предава сабята си на командващия 2-ра армия генерал-лейтенант Никола Иванов с думите: „Храбростта на българската армия е безподобна. На такава храброст никоя крепост не може да устои”. В това време кандидат подофицерът Михо Георгиев от с. Добрич, Елховско, издига българския трибагреник върху джамията „Султан Селим”.
И отново ще се върнем към „горещите” спомени на ген. Вазов за този миг:
„Отвъд северния мост на Тунджа, пред временното комендантство пропусках войските и ги благодарих. В една от стаите бяха събрани пленените турски генерали и щабофицери и гледаха на нашите окъсани, но пълни с военна гордост и мъжество войски. В същото време други войски, обезоръжени и нещастни, вървяха на гъсти тълпи към о-ва Сарай... Скоро доведоха и Шукри паша. Поздравихме се. Предложих му да ме последва в автомобила, за да отидем на Каика, гдето го причакваше с щаба си командующият 2-ра армия ген. Иванов. Това е вече сън. Сън чудесен. Сън наяве! Подобни сънища се повтарят след столетия”.
Решителната победа на българската армия при Одрин довежда до края на Балканската война.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
04:55 11.03.2021
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мечо
“Подобни сънища се повтарят след столетия”.
Настъпило е време да свалим шайката от власт!!!
Коментиран от #6
05:10 11.03.2021
4 Jocer
Коментиран от #5, #9, #11
05:30 11.03.2021
5 мечо
До коментар #4 от "Jocer":Попрочети малко, България се включва с най-голяма армия 600 000 в сравнение Сърбия или Гърция и воюваме на няколко фронта, като печелим най-трудните битки на фронта докато Сърбите и Гърците накрая ни измъкват из под носа извозваните с кръв земи, защото нашия цар кобура е бил с любовника си в Австрия.
05:45 11.03.2021
6 РАДИО ЕЛТО
До коментар #3 от "мечо":БРАВО МЕЧО
ти си патриот
то и атентата на ГАРА БУНОВО
и
сладкарницата в
СЛИВЕН трябва да помним
а политик от дпс построи чешма в памет на атентаторите
БЪЛГАРИО ПОМНИ жертвите на
ГАРА БУНОВО
05:47 11.03.2021
7 ПСР
Проосто се чудя,как е възможно,ние-днешните,да сме техни наследници.
05:55 11.03.2021
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гордост
До коментар #4 от "Jocer":Вярно е , че сме имали съюзници , даже при Одрин има и сръбска батарея с оръдия , но е достатъчно човек да види лицата на войниците от онова време , за да разбере какви мъже е раждала България . Брадати мустакати , свъсени и решителни погледи , само да ги погледне човек, или враг го побиват тръпки . Битките се печелят с воля, и точно такава воля демонстрира и българският войник . Френският министър на войната възкликва - Не искам нищо друго , а само 100 000 мъже, като тези от Одрин .Българската армия въвежда нещо непознато до момента във военната практика , огненият вал на артилерията се мести непосредствено пред атакуващата пехота , без прекъсване , държейки противника в окопите , и ние сме новаторите в това , тази бойна тактика ще се използва години по-късно от германци и руснаци в световните войни . В света има три нации които са родени войници - Германци, Руснаци , Българи.
Коментиран от #12, #22, #26
05:57 11.03.2021
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 бай Киро
До коментар #4 от "Jocer":Все едно на умрял нож да вадят. А и световната история не помни някоя държава да се е сражавала сама срещу Турция или Русия, а те винаги са сами.
Коментиран от #13
06:04 11.03.2021
12 Jocer
До коментар #9 от "Гордост":Всичко е вярно, но проблема при нас е винаги в минало време, настояще няма, а за бъдеще не може и да се мечтае. Силни сме, но сме били два века под византийско робство и пет века под турско робство.
06:08 11.03.2021
13 Сами сами колко да са сами
До коментар #11 от "бай Киро":Като Англия е на страната на турците ?
06:11 11.03.2021
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гошо
Коментиран от #24
06:21 11.03.2021
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Българин
никой не е идвал там,
само ние славно бихме
анадолска страшна сган."
Коментиран от #19
07:05 11.03.2021
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 С това ли се гордеете
До коментар #9 от "Гордост":120000 българи плюс 65000 сърби срещу 35000 жени и старци бранещи крепостта? 6 месеца безплодна обсада срещу изнемощели от глад защитници? Къде се разбягаха две седмици по-късно "героите" когато дойде редовният аскер?
Коментиран от #29
07:53 11.03.2021
27 123
08:01 11.03.2021
28 Гост
Коментиран от #31
08:07 11.03.2021
29 123
До коментар #26 от "С това ли се гордеете":65000 е била Турската Армия, Шукри паша пристига една седмица преди да започне обсадата като са му казали че до тогава ще дойдат подкрепления.
08:11 11.03.2021
30 Радо
08:11 11.03.2021
31 123
До коментар #28 от "Гост":Това че са мобилизирани 600 000 човека не ги прави 4 тата най голяма армия,без дехи, чиста вода,храна и недостатъчно оръжия. Избухва холера и много войници умират от нея.
08:17 11.03.2021
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Биби Кинг
08:36 11.03.2021
34 Биби Кинг
08:42 11.03.2021
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хасан
До коментар #38 от "турк вън":Като арменците ..и те се правят на велики ..измислят си легенди и пишат история и предявяват претенции от Каспийско море до Черно море ..и оттам до Средиземно море ...комплекс за малоценност
09:44 11.03.2021
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хасан
До коментар #42 от "турк вън":Значи историята е написана от руснаци ,турци ,немци ,англичани и техните имперски амбиции ...турците използват мюсюлманите за да отслабят Русия и Англия ...а те пък християнските малцинства за да отслабят Османската империя ...на никого не му пука за българи ,сърби ,арменци ,чеченци и татари
Коментиран от #53
11:43 11.03.2021
48 Хасан
До коментар #42 от "турк вън":След Втората световна война пък на сцената излиза Сащ ..избутва Англия от Близкия изток , Франция от Африка и Германия от Балканите ..
Коментиран от #54
11:46 11.03.2021
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 те така
Коментиран от #60
13:54 11.03.2021
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 турк вътре
15:24 11.03.2021
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 турк вътре
16:39 11.03.2021
67 Дълбок поклон
Вечна им памет!
Ние, българския народ не сме ви забравили, защото не сме ви забравили!
Спете, спокоен сън!
04:23 11.03.2026