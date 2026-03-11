Новини
11 март 1913 г. Начало на атаката на българската армия на Одринската крепост

11 Март, 2026 03:12

  • одрин-
  • крепост-
  • обсада-
  • балканска война

Решителната победа на българската армия при Одрин довежда до края на Балканската война

11 март 1913 г. Начало на атаката на българската армия на Одринската крепост - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 11 март 1913 г. започва Одринската операция на Втора българска армия. Атаката е съсредоточена в източния сектор. Тя довежда до падането на Одринската крепост.

Известна като един от най-здравите фортове в Югоизточна Европа, тя била защитавана от гарнизон, наброяващ 60 хиляди войници и офицери, 524 оръдия и 60 картечници. Нейните укрепления ограждали внушителна площ в размер на 250 кв. км. Строена от европейски специалисти, според военните експерти, можела да падне само след продължителна обсада в течение на няколко месеца и то единствено от най-елитната и модерна армия по това време в Европа – пруската.

Тогавашните специалисти залагали главите си, че крепостта е непревземаема с щурм. Но тъкмо по този начин – с щурм – решават да я превземат българските войски.

След Съединението на Княжество България и Източна Румелия, мечтата на българите е да присъединят към родината останалите в пределите на Турция наши територии, отнети ни с неблагочестивите решения на Берлинския конгрес през 1878 г. Използвайки като повод нарушаването на човешките права на нашите сънародници в Турция и зверското потушаване на Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г., България сключва съюз с християнските балкански държави, подкрепен от руския император, и започва своята поредна освободителна битка, останала известна в историографията като Балканската война.

Началото ѝ е поставено през есента на 1912 г., като още първите сражения завършват с успех на християнските сили над турците. На 29 октомври с. г. поручиците Радул Милков и Продан Таракчиев извършат разузнавателен полет със самолет „Албатрос Ф-3” и пускат две бомби – т. нар. „одринки” над гара Караагач, а на 19 ноември италианският авиатор Джовани Сабели и майор Васил Златаров със самолет "Блерио ХІ" извършват първата в историята въздушна бомбардировка на османските позиции край Одрин. Една седмица преди това – на 12 ноември, Райна Касабова става първата жена в света, извършила полет във военни условия.

Така постепенно се стига до победоносната Одринска епопея. В нея съюзните войски са предвождани от ген. Никола Иванов, а командир на българските сили на източния сектор е ген. Георги Вазов, брат на Иван Вазов и генерал Владимир Вазов. На 12 и 13 март 1913 г. българите, обхванати от невероятен боен дух, без страх от вражеския обстрел, нападат телените мрежи на двата големи форта Айджиолу и Айвазбаба.

Убедени в правотата на своята кауза, нашите войници буквално помитат противника. В спомените си от тези дни, писани непосредствено след разразилите си събития, ген. Георги Вазов отбелязва:

„На 12-и март 1913 г. утринното пролетно слънце отдавна грееше на небосклона. Леката мъгла, която покриваше рано сутринта хълмистото пространство около Одрин, към 8 часа сутринта се беше вече изгубила и само пара бликаше тук-там из още влажните гърди на земята. Към това време всичките предни неприятелски позиции в Източния сектор бяха в наши ръце. Маслак, Сапунджилар, Ески Кумлук, Пачаджилар, Мезартепе и Демиркапу – една отбранителна линия от 12 километра – падна в един час под напора на 55 дружини, които ги атакуваха в нощната тишина, преминаха почти едновременно [река] Кумдере и се хвърлиха без изстрел в неприятелските окопи, като разхвърлюваха или прегазваха слабите телени мрежи. Част от неприятелската войска бе избита, около 1000 души и 20 оръдия бидоха пленени, а живите в най-голям безпорядък избягаха зад фортовия пояс. Нашите войски, които нямаха повече от 400 убити и ранени, напредваха неудържимо по петите на противника”.

След превземането на Аджийолу и Айвазбаба започва истинският пробив на Главния укрепен пояс на Одринската крепост. Под ударите на 54-ти полк пада Таштабия. В устремна атака 32-ри Загорски полк овладява Куручешме и се озовава във фланг и тил на Илдъз, срещу когото упорито се сражава 29-ти Ямболски полк. Поделения от двата полка продължават съвместно атаката срещу фортовете Кавказ и Каик. Скоро се предава и форт Топйолу, а 43-ти пехотен полк и части от 10-ти Родопски полк успяват да овладеят Кестенлик. След близо 8-часов щурм всички укрепления в Източния сектор са овладени.

Турците са принудени да развеят бяло знаме и да сложат оръжия. Комендантът на крепостта Шукри паша е пленен и предава сабята си на командващия 2-ра армия генерал-лейтенант Никола Иванов с думите: „Храбростта на българската армия е безподобна. На такава храброст никоя крепост не може да устои”. В това време кандидат подофицерът Михо Георгиев от с. Добрич, Елховско, издига българския трибагреник върху джамията „Султан Селим”.

И отново ще се върнем към „горещите” спомени на ген. Вазов за този миг:

„Отвъд северния мост на Тунджа, пред временното комендантство пропусках войските и ги благодарих. В една от стаите бяха събрани пленените турски генерали и щабофицери и гледаха на нашите окъсани, но пълни с военна гордост и мъжество войски. В същото време други войски, обезоръжени и нещастни, вървяха на гъсти тълпи към о-ва Сарай... Скоро доведоха и Шукри паша. Поздравихме се. Предложих му да ме последва в автомобила, за да отидем на Каика, гдето го причакваше с щаба си командующият 2-ра армия ген. Иванов. Това е вече сън. Сън чудесен. Сън наяве! Подобни сънища се повтарят след столетия”.

Решителната победа на българската армия при Одрин довежда до края на Балканската война.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    60 2 Отговор
    Вечна славана героите!

    04:55 11.03.2021

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мечо

    55 9 Отговор
    Тогава и по бай Тошово време бяхме силни и турците трепереха от страх, а сега Бойко ни превърна в посмешището на Европа.
    “Подобни сънища се повтарят след столетия”.
    Настъпило е време да свалим шайката от власт!!!

    Коментиран от #6

    05:10 11.03.2021

  • 4 Jocer

    21 21 Отговор
    Били сме силни, защото сме воювали в съюз с други държави срещу Турция.

    Коментиран от #5, #9, #11

    05:30 11.03.2021

  • 5 мечо

    31 6 Отговор

    До коментар #4 от "Jocer":

    Попрочети малко, България се включва с най-голяма армия 600 000 в сравнение Сърбия или Гърция и воюваме на няколко фронта, като печелим най-трудните битки на фронта докато Сърбите и Гърците накрая ни измъкват из под носа извозваните с кръв земи, защото нашия цар кобура е бил с любовника си в Австрия.

    05:45 11.03.2021

  • 6 РАДИО ЕЛТО

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "мечо":

    БРАВО МЕЧО
    ти си патриот
    то и атентата на ГАРА БУНОВО
    и

    сладкарницата в
    СЛИВЕН трябва да помним
    а политик от дпс построи чешма в памет на атентаторите
    БЪЛГАРИО ПОМНИ жертвите на
    ГАРА БУНОВО

    05:47 11.03.2021

  • 7 ПСР

    28 3 Отговор
    Епопеите от 1912-1918 г.-чест,слава,невиждан героизъм.Дълбок поклон пред подвига и паметта на тези българи!!!
    Проосто се чудя,как е възможно,ние-днешните,да сме техни наследници.

    05:55 11.03.2021

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гордост

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "Jocer":

    Вярно е , че сме имали съюзници , даже при Одрин има и сръбска батарея с оръдия , но е достатъчно човек да види лицата на войниците от онова време , за да разбере какви мъже е раждала България . Брадати мустакати , свъсени и решителни погледи , само да ги погледне човек, или враг го побиват тръпки . Битките се печелят с воля, и точно такава воля демонстрира и българският войник . Френският министър на войната възкликва - Не искам нищо друго , а само 100 000 мъже, като тези от Одрин .Българската армия въвежда нещо непознато до момента във военната практика , огненият вал на артилерията се мести непосредствено пред атакуващата пехота , без прекъсване , държейки противника в окопите , и ние сме новаторите в това , тази бойна тактика ще се използва години по-късно от германци и руснаци в световните войни . В света има три нации които са родени войници - Германци, Руснаци , Българи.

    Коментиран от #12, #22, #26

    05:57 11.03.2021

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 бай Киро

    9 16 Отговор

    До коментар #4 от "Jocer":

    Все едно на умрял нож да вадят. А и световната история не помни някоя държава да се е сражавала сама срещу Турция или Русия, а те винаги са сами.

    Коментиран от #13

    06:04 11.03.2021

  • 12 Jocer

    13 5 Отговор

    До коментар #9 от "Гордост":

    Всичко е вярно, но проблема при нас е винаги в минало време, настояще няма, а за бъдеще не може и да се мечтае. Силни сме, но сме били два века под византийско робство и пет века под турско робство.

    06:08 11.03.2021

  • 13 Сами сами колко да са сами

    10 5 Отговор

    До коментар #11 от "бай Киро":

    Като Англия е на страната на турците ?

    06:11 11.03.2021

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гошо

    13 3 Отговор
    Според новата ни история турците са ни били на гости, за кво са се били, трябвало е само да ги помолим да си тръгнат! За това не ни обичат доктор Доган и оня алитерат инж. Карадайъ.

    Коментиран от #24

    06:21 11.03.2021

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Българин

    8 2 Отговор
    " Пред стените булаирски,

    никой не е идвал там,

    само ние славно бихме

    анадолска страшна сган."

    Коментиран от #19

    07:05 11.03.2021

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 С това ли се гордеете

    7 16 Отговор

    До коментар #9 от "Гордост":

    120000 българи плюс 65000 сърби срещу 35000 жени и старци бранещи крепостта? 6 месеца безплодна обсада срещу изнемощели от глад защитници? Къде се разбягаха две седмици по-късно "героите" когато дойде редовният аскер?

    Коментиран от #29

    07:53 11.03.2021

  • 27 123

    8 3 Отговор
    Хубава статия но скрива истината, българските войници са зле облечени и поради лошото качество на хранат се разболяват. България няма тежки обсадни оръдия и иска помощ от Сърбия която изпраща 47 000 армия с обсадни оръдия, когато пристигат Сръбските войски на Българите се подвига духа. Срубските войски започват атаката за да привлекът османзката защита към запания край, за а могат българите а атакуват от изток при отслабени туруски позиции. Шукри паша изпараща пратенник с икане а се предаде на Генерал Степанович в 8 часа сутринта, които го изпраща при генерал Иванов. а пленените турски войници са били дръжани при зверски условия,и са яли кората на дърветата.

    08:01 11.03.2021

  • 28 Гост

    3 1 Отговор
    Не забравяйте, че по това време, България е имала многобройна армия! Четвърта по големина в света!

    Коментиран от #31

    08:07 11.03.2021

  • 29 123

    8 0 Отговор

    До коментар #26 от "С това ли се гордеете":

    65000 е била Турската Армия, Шукри паша пристига една седмица преди да започне обсадата като са му казали че до тогава ще дойдат подкрепления.

    08:11 11.03.2021

  • 30 Радо

    15 4 Отговор
    Битката при Одрин е спечелена с решаващата помощ на 45 хилядната сръбска армия и техните тежки оръдия, които сме нямали на въоръжение, така че е трябвало да се откажем от Македония в полза на Сърбия, за да запазим одринска и беломорска тракия, но ние сме алчни за всичко, и накрая нищо.

    08:11 11.03.2021

  • 31 123

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Това че са мобилизирани 600 000 човека не ги прави 4 тата най голяма армия,без дехи, чиста вода,храна и недостатъчно оръжия. Избухва холера и много войници умират от нея.

    08:17 11.03.2021

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Биби Кинг

    2 1 Отговор
    Не спорете за бройка бе хаптали! Около 350 иляди е! А низамете са биле каде 370! Теа 600-700 иляди са призоваваниата општо през балканцката,междоцаюзническата и парвата цветовна! Това е по докоменти от воено менетцтерство! Ако ми не вервате питайте Краси, он е историк и минестер военен дее! А 700те илиади са биле у мечтите на дедо Ферди- кандедат византийскио император дее!

    08:36 11.03.2021

  • 34 Биби Кинг

    0 1 Отговор
    И ексклозимно да споменем: чисто технически не ние а оцманцката емприа ни обевява война и започва настапление у Тракиа кам нашата граница! Неколко дена преди туй църногорците обяват война на оцманцте и е било иасно каде почва балканцката война!

    08:42 11.03.2021

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хасан

    1 7 Отговор

    До коментар #38 от "турк вън":

    Като арменците ..и те се правят на велики ..измислят си легенди и пишат история и предявяват претенции от Каспийско море до Черно море ..и оттам до Средиземно море ...комплекс за малоценност

    09:44 11.03.2021

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хасан

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "турк вън":

    Значи историята е написана от руснаци ,турци ,немци ,англичани и техните имперски амбиции ...турците използват мюсюлманите за да отслабят Русия и Англия ...а те пък християнските малцинства за да отслабят Османската империя ...на никого не му пука за българи ,сърби ,арменци ,чеченци и татари

    Коментиран от #53

    11:43 11.03.2021

  • 48 Хасан

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "турк вън":

    След Втората световна война пък на сцената излиза Сащ ..избутва Англия от Близкия изток , Франция от Африка и Германия от Балканите ..

    Коментиран от #54

    11:46 11.03.2021

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 те така

    0 0 Отговор
    Нали питаш, отговарям, и после като не можеш да отговориш разправяш за Балканска война 😂😄

    Коментиран от #60

    13:54 11.03.2021

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 турк вътре

    1 1 Отговор
    Помак хасане, как ги правиш тия неща.. да се трие всичко?

    15:24 11.03.2021

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 турк вътре

    3 2 Отговор
    Помак хасане, ами кюрдите и те са мюсюлмани, като аланите, но и те на сатъра.

    16:39 11.03.2021

  • 67 Дълбок поклон

    0 0 Отговор
    Пред героите!
    Вечна им памет!
    Ние, българския народ не сме ви забравили, защото не сме ви забравили!
    Спете, спокоен сън!

    04:23 11.03.2026

