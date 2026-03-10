Вземете 50% отстъпка за хостинг от

В Ню Мексико започнаха разследване на територията на ранчо, принадлежало на Епстийн

10 Март, 2026 10:39 859 8

  • джефри епстийн-
  • ню мексико-
  • сащ-
  • ранчо

Новите собственици сътрудничат на следствените органи и са предоставили достъп до ранчото

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следствените органи в американския щат Ню Мексико започнаха разследване на територията на ранчо, принадлежало на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщиха щатските правосъдни власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Властите в Ню Мексико започнаха разследване след публикувания материал от Министерството на правосъдието през януари тази година по обвинение, че Епстийн е наредил да се заровят телата на две момичета с чуждестранно гражданство близо до хълмовете около уединеното му имение.

Обискът започна, след като главният прокурор на Ню Мексико Раул Торес реши да възобнови разследването на престъпните деяния на Епстийн в ранчото, което се намира на 48 километра южно от щатската столица Санта Фе.

"Органите на Министерството на правосъдието в Ню Мексико ще продължават да информират обществеността, да оказват подкрепа на оцелелите и да проследяват фактите по аферата, накъдето и да отведат те", гласи съобщение на главната прокуратура на Ню Мексико.

Следователните органи в щата прекратиха предишното разследване по случая Епстийн през 2019 г. по молба на федералните власти. Пълно разследване на обвиненията във физическо насилие, засягащи Епстийн, партньорката му Гилейн Максуел и посетителите на ранчото, никога не е било провеждано досега.

Миналия месец Ню Мексико стана първият щат, който създаде законодателна комисия за разкриването на предполагаеми корупционни практики в публичната сфера, която е позволила на Епстийн тайно да продължи с противозаконните си деяния в продължение на 26 години до смъртта си през 2019 г.

Имотът на Епстийн беше продаден през 2023 г. на бизнесмена от Тексас Дон Хюфайнс, който го преименува на "ранчо Сан Рафаел". Новите собственици сътрудничат на следствените органи и са предоставили достъп до ранчото, посочват представители на Министерството на правосъдието в Ню Мексико.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тука

    14 0 Отговор
    пък разследват къщата на един лама.

    10:41 10.03.2026

  • 2 Мурка

    14 1 Отговор
    РАНЧО В ТЕКСАС С АРОМАТ НА КМЕТ ПЕПЕДЕБЕИСКИ

    10:41 10.03.2026

  • 3 Дали?

    16 0 Отговор
    Ако го разкопаят и извадят нагризани човешки останки, ще трябва да работят!!! А те правят като в Петрохан - замитат!!!

    10:42 10.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор
    Ясно. Търсят още връзки и следи с Тръмпоча и Сатаняху да ги заметат.

    10:43 10.03.2026

  • 5 да изкарат кирливите ризи

    15 1 Отговор
    За извръщенията , за канибализма , за западните ценности ...
    Чичо яко почна да изкача на снимките .
    За това и на войни го избива .

    10:45 10.03.2026

  • 6 американците са по филмите

    2 0 Отговор
    след 3-4 години ще пуснат филми за епстиин и пъф деди . тук интересно е за изчезнали 2 или 4 жени . не са ги мамерили . търсели ги . в общия случай говорят за уреждане на компания и ескорт . на върхушката . забави . не е било убйства и отвличания и откупи . но и епстийн е бил бизнесмен, агент, партиец . и жена му . имал е протекции . клинтън с люински кат беше и признаха че е нормално люински кат агент под прикритие да се е сближила с клинтън . за ужас на жена му . та и епстийн се сближил с разни дето ги гонят папараците . у нас няма подобни случки .

    11:04 10.03.2026

  • 7 Алберт Айнстийн

    4 0 Отговор
    Педофила Епщайн малко преди да го арестуват, поръчва 300 литра солна киселина точно за това ранчо. Интересно защо ли му е трябвало такова количество 🤔

    11:06 10.03.2026

  • 8 Слава Украйна Героем Слава

    2 3 Отговор
    Цялата Днепропетровск област е освободена днес!!

    11:09 10.03.2026